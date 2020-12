Oprogramowanie

Fajnie, gdy gwiazdkowy prezent jest trafiony, praktyczny, a jednocześnie możemy się nim długo cieszyć. Sprawdźmy czy na miano takiego prezentu zasługuje subskrypcja Microsoft 365.

Temat zakupu aplikacji Microsoft poruszany był już niejednokrotnie. Wydawać by się mogło, że kolejna publikacja powieli jedynie prawdy, które już znamy, to co już wiemy o funkcjach i zaletach oprogramowania takiego jak Outlook czy PowerPoint, a także usług tego producenta, w których prym wiodą OneDrive i Teams. A jednak otaczająca nas rzeczywistość sprawia, że na Microsoft 365, który jest głównym tematem tego materiału, można spojrzeć się na nowo i dostrzec jego zalety, które teraz są jeszcze bardziej oczywiste niż kiedyś.

Obecnie aplikacje Microsoft 365 uruchomimy na urządzeniach z systemami Windows, MacOS, iPadOS, iOS i Android.

Komputeryzacja i smartfonizacja odmieniły nasze życie

Zdaję sobie sprawę z faktu, że nie dla każdego zakup subskrypcji na Microsoft 365 jest tylko kolejnym rachunkiem, który należy dopisać do co miesięcznych wydatków. Ale też, może spora część z wahających się nad zakupem, potencjalnych użytkowników Microsoft 365 nie dostrzegła jeszcze jego zalet, które przybliżymy w tym materiale. A zalety to nie tylko funkcje oprogramowania, ale korzyści jakie odnosimy w naszej codzienności.

Nasze codzienne życie na przestrzeni ostatnich trzech dekad zostało mocno skomputeryzowane. Jeśli chodzi o wejście w świat inteligentnych urządzeń, to pomimo ich popularności, wciąż jesteśmy na początku drogi, ale obecność takich sprzętów jak komputery czy laptopy oraz telefony smartfony jest już czymś naturalnym.

Cyfryzacja sprawiła, że choć wykonujemy te same czynności co kiedyś, to robimy to inaczej i przede wszystkim dużo efektywniej

Ponieważ proces wejścia tych sprzętów w nasz świat odbywał się stopniowo, umknąć nam mogły zmiany jakie dokonały się za ich sprawą. Gdybyśmy jednak porównali sprzęty przydatne kiedyś, a to z czego korzystamy dziś do realizacji tych samych zadań, to w mig dostrzeżemy jak wiele rzeczy zastąpił jeden komputer czy telefon. Istotnie, pewnie nie każdy miał kiedyś w domu maszynę do pisania, a każdy tekst był odręczny, ale dziś chyba nie wyobrażamy sobie by jakiekolwiek pismo urzędowe, a nawet szkolna praca była pisana ręcznie jeśli nie jest to konieczne.



Tak wyglądało nasze biurko kiedyś

Za sprawą komputerów i dysków sieciowych zaoszczędziliśmy miejsce na dokumenty, zdjęcia. Telefony sprawiły że możemy wygodniej się komunikować w niewygodnych dla nas czasach. Uczniowie nie wyobrażają sobie nauki bez cyfrowych pomocy. Zresztą wyobraźcie sobie wydarzenia roku 2020 trzydzieści lat temu i to jaki wiązałby się z tym chaos.

Miejsce dla Microsoft 365 w naszym cyfrowym świecie

Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na wspomniany Microsoft 365? Czyli zestaw narzędzi, które łączą funkcjonalność oprogramowania Office i usług takich jak OneDrive czy Family Safety. Otóż to między innymi Microsoft 365 sprawia, że komputery, telefony, są w stanie spełniać oczekiwane przez nas zadania - jako narzędzia biurowe, komunikacyjne, edukacyjne, rozrywkowe i wiele innych.

Komputer przeznaczony do domowej pracy biurowej lub edukacji bez Microsoft 365 to jakby pół komputera

Doskonałym przykładem jest ogromnej pojemności dysk chmurowy OneDrive. Można na nim przechowywać dowolne dokumenty, zdjęcia, do których dostęp mamy natychmiast (zakładam, że dostęp do internetu nie jest problemem). Nie czujemy się zniechęceni gdy staje przed nami potrzeba wyszukania odpowiedniego dokumentu w Wordzie, podliczenie domowego budżetu w Excelu, czy pokazania zdjęć z wakacji.



Kalkulator finansowy? Każdy o takim kiedyś marzył, dopóki nie poznał Excela

Microsoft 365 ma trzy ogromne zalety:

zoptymalizowano go do współpracy z systemem Windows, MacOS, iPadOS, iOS oraz Android, jego oprogramowanie jest standardem, który ułatwia wymianę informacji

dostępny jest w modelu subskrypcyjnym, co pozwala rozłożyć w czasie płatności, a także gwarantuje stałą dostępność najnowszych wersji oprogramowania

pozwala na wygodne łączenie pracy na komputerze i telefonie, a także współpracę z innymi użytkownikami

Komputer czy telefon? Dziś to dużo mniejsza różnica niż kiedyś

Jeszcze kilka lat temu telefon nie był równorzędnym narzędziem do pracy czy rozrywki jak komputer. Owszem, wciąż laptop ma zalety, których smartfon nie będzie miał, większy ekran, teoretycznie wyższą wydajność, ale coraz trudniej zaliczyć do tych przewag samą funkcjonalność oprogramowania.

Elementem Microsoft 365 są dziś bowiem nie tylko desktopowe aplikacje Office, ale również ich odpowiedniki mobilne. I nie są to już tylko proste przeglądarki plików w zgodnych formatach. Po uruchomieniu Office na telefonie możemy edytować tekst, arkusz kalkulacyjny, a nawet prezentację PowerPoint. I to nie tylko wprowadzać dane, tekst, ale formatować, aplikować działania.

Różnice w uzytkowaniu Microsoft 365 na laptopie i telefonie wynikają przede wszystkim z rozmiaru wyświetlacza

Wiadomo, że nie będzie to tak wygodne jak na komputerze, pewnych funkcji nie znajdziemy, bo ich stosowanie przy niewielkim ekranie telefonu byłoby niewygodne, ale można powiedzieć, że 90% podstawowej funkcjonalności, której oczekuje potencjalny użytkownik Microsoft 365 jest dostępne na obu platformach.

Pomijam to narzędzia, które wykorzystują interfejs przeglądarkowy lub stworzono je tak, by były pełnymi odpowiednikami. To na przykład lista zadań To Do czy komunikator Microsoft Teams.



One Note czyli nowoczesny notatnik

Efekty naszej pracy możemy zapisywać na dysku OneDrive, który widziany jest z każdego urządzenia, w którym jesteśmy zalogowani za pomocą naszego konta Microsoft powiązanego z licencją Microsoft 365.

Edycję plików Office przerwaną na komputerze będziemy kontynuować na telefonie i vice versa. Zdjęcia z telefonu zapisane jako kopia w OneDrive odczytamy na komputerze, ale też zdjęcia które są tylko na komputerowym dysku możemy wgrać do OneDrive.

Tym samym najwygodniejsze dla nas w danej chwili urządzenie nie ogranicza nas tak jak kiedyś. Raz będzie to telefon, innym razem komputer. A jeśli dysponujecie telefonem lub tabletem, który może pracować w trybie desktopowym po podłączeniu do monitora, klawiatury i myszy, to różnica pomiędzy mobilnym, a desktopowym oprogramowaniem zatrze się w jeszcze większym stopniu.

Plusem mobilnej aplikacji Office, Outlook, OneDrive jest także działanie w ekosystemie HMS, co pozwala użytkownikom nowych telefonów Huawei synchronizować pracę z innymi urządzeniami.

OneDrive - wciąż niedoceniana wartość w Microsoft 365

Wspomniany powyżej dysk OneDrive jest chyba najbardziej niedocenianą wartością w Microsoft 365. Być może wciąż pokutuje pogląd, że za większą przestrzeń niż darmowe 5 GB trzeba sporo płacić, a także przekonanie, że alternatywne rozwiązania oferują dokładnie to samo.

Lecz dysk OneDrive:

jest zintegrowany z narzędziami desktopowymi jak i mobilnymi Microsoft 365, co oznacza że możemy wykorzystywać go dokładnie tak samo jak by był dyskiem lokalnym

pełni rolę dysku na kopię zapasową zdjęć z telefonu (wystarczy tylko zainstalować aplikację OneDrive)

pozwala na kontrolę wersji plików zapisywanych z poziomu aplikacji Office,

dysponuje funkcją Magazyn Osobisty, czyli dodatkowo chronioną wydzieloną przestrzenią dyskową.

udostępnia kopię kosza systemowego, która zachowuje skasowane z komputera pliki jeszcze przez kolejne 30 dni,

pozwala wgrywać pliki o rozmiarze nawet 100 GB poprzez aplikację OneDrive,

umożliwia przechowywanie dużych załączników z poczty, odciążając tym samym naszą skrzynkę pocztową Outlook lub profil użytkownika w komputerze,

i w końcu to, aż 1 TB miejsca dla każdego użytkownika, w przypadku takiej licencji jak Microsoft 365 Family każdy z 5 uprawnionych dodatkowych użytkowników dostaje również po 1 TB.

Magazyn osobisty to inaczej rzecz ujmując, nieograniczony sejf na najcenniejsze pliki na OneDrive". Wszystkie umowy, ważne dla nas pliki możemy trzymać w tym specjalnym folderze na OneDrive, do którego dostęp jest dodatkowo zabezpieczony i możemy tam ładować pliki, nawet robiąc zdjęcie smartfonem,

Gdy powyższe cechy OneDrive połączymy z w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem Office, a także innymi narzędziami jak Microsoft Family Safety dla bezpieczeństwa cyfrowego i fizycznego każdego członka rodziny, okaże się, że cena Microsoft 365 wcale nie jest taka wygórowana.

Niespodziewana przysługa Google

Na OneDrive spojrzycie się jeszcze przychylniejszym okiem w przyszłym roku, gdy Google założy limit na wszystkie wgrywane do usługi Zdjęcia Google obrazy. Nawet te o niewielkiej rozdzielczości będą wliczać się do 15 GB darmowej przestrzeni, która musi pomieścić również pocztę GMail, pliki Dysku. Za dodatkową przestrzeń będzie trzeba zapłacić, a to wcale nie oznacza, że dostaniecie do dyspozycji pełne wersje aplikacji Google do edycji dokumentów.

Owszem, trudno będzie nam i tak odłączyć się od Google jako łącznika usług systemowych dla większości telefonów, nie tylko z Androidem, ale atrakcyjność Microsoft 365 po zmianach jakich dokona Google wzrośnie w jeszcze większym stopniu.

Podsumujmy rachunek - kupujesz Microsoft 365, kupujesz…

Microsoft 365 w wersji dla prywatnych użytkowników kupimy w dwóch wariantach. Za 299,99 zł rocznie (lub 29,99 miesięcznie) dostępna jest wersja Microsoft 365 Personal dla pojedynczego użytkownika. Możemy zapłacić do 100 złotych mniej, gdy kupimy ją wraz z nowym laptopem.



Doskonały dodatek do Microsoft 365 - laptop Surface. I vice versa

Z kolei za 429,99 zł rocznie (lub 42,99 złotych miesięcznie) dostaniemy Microsoft 365 Family, z którego korzystać może do 6 osób. Funkcjonalność oprogramowania, z pominięciem narzędzi współpracy w rodzinie i bezpieczeństwa rodzinnego, w obu przypadkach jest taka sama.

Microsoft 365 = Aplikacje Office + OneDrive 1TB + poczta 50 GB + Wsparcie techniczne + ....

Koszt subskrypcji Microsoft 365 rozkłada się na:

dostęp do stale aktualizowanych aplikacji desktopowych, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook oraz w wersji tylko dla komputerów Access i Publisher,

funkcje wspierane AI, narzędzie Microsoft Redaktor, które nie są dostępne w pudełkowej wersji oprogramowania Office,

dostęp do uniwersalnego dysku sieciowego OneDrive o pojemności 1 TB na każdego użytkownika (za darmo dostajemy jedynie 5 GB miejsca),

skrzynkę pocztową Outlook.com w wersji premium, o pojemności 50 GB, z funkcjami szyfrowania wiadomości i wykrywania i usuwania niebezpiecznych załączników,

w przypadku licencji rodzinnej narzędzie Microsoft Family Safety, które pozwala zautomatyzować kontrolę nad działaniami członków rodziny w połączeniu ze śledzeniem lokalizacji (tego nie potrafi wersja darmowa),

możliwość użytkowania oprogramowania na pięciu urządzeniach (z Windows, Android, iOS, iPadOS, MacOS) przez każdego użytkownika,

dostęp do pomocy technicznej, nie tylko dla Microsoft 365, ale także posiadanego systemu Windows 10.

Powyższe składniki można wydedukować z opisu oprogramowania. Są też inne korzyści, które dostrzeżemy wiążąc zalety Microsoft 365 z posiadanym przez nas sprzętem. Kupując subskrypcję Microsoft 365 możemy:

stworzyć domowy ekosystem sprzętowo-softwareowy, w którym wygodnie będziemy współdzielić się treściami i dbać o ich bezpieczeństwo,

w pełni wykorzystać zalety niewielkich urządzeń, takich jak Microsoft Surface Laptop Go czy Microsoft Surface Go 2,

przenosić pracę na urządzenia mobilne i z powrotem.

Mówiąc inaczej, Microsoft 365 pomoże w uporządkowaniu naszego komputerowego świata. Dodałbym jeszcze, że także zadba o porządek w domu, ale to zależy już od tego jak bardzo jesteśmy skłonni cyfryzować różne aspekty naszej codzienności.

Microsoft 365 jako prezent? To całkiem dobry pomysł

Zbliżają się święta i choć wiele wskazuje na to, że nie będziemy ich mogli spędzać taki sposób jak rok temu, to pewnie nie wpłynie to na chęć kupowania prezentów i bycia nimi obdarowanymi. A ponieważ coraz częściej są to podarunki praktyczne, to być może nie tylko nowa konsola Xbox Series X/S, ale i subskrypcję na Microsoft 365 będzie właśnie takim trafionym prezentem. Szczególnie, że można go przekazać nawet podczas połączenia przez darmowy komunikator Microsoft Teams.

Tekst powstał we współpracy z Microsoft

