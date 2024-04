Prezentujemy ranking najlepszych filmów postapokaliptycznych – tych ponadczasowych i debiutujących w ostatnim czasie. Który koniec świata wybieracie?

Niespokojne czasy, w jakich żyjemy, znajdują odzwierciedlenie w rosnącej liczbie nowych produkcji postapo. Tylko ostatnio zadebiutowały tytuły, takie jak “The Last Of Us”, “The Walking Dead: Daryl Dixon”, “Fallout” czy “Civil War”, a już za chwilę dołączą do nich “Furiosa: Saga Mad Max” i kolejna część “Matrixa”.

Chcąc odnaleźć się w narastającej liczbie premier, warto mieć z tyłu głowy najznamienitszych przedstawicieli tego gatunku. Przedstawiamy więc najlepsze filmy postapo 2024, które, choć zazwyczaj nie pałają entuzjazmem, mają siłę przyciągania, o jakiej niejeden twórca mógłby zaledwie pomarzyć. TOP 10 naszych propozycji znajdziecie poniżej.

Najlepsze filmy postapokaliptyczne – TOP 10

Matrix

dostępne na: Netflix, HBO Max, w Playerze i PLAY NOW

Ranking filmów postapo otwiera seria “Matrix”, która – podążając za oficjalnymi zapowiedziami – nie zamknie się wcale na czterech odsłonach. Historia nakreślona przez siostry Wachowskie szturmem wdarła się do popkultury, odmieniając raz na zawsze oblicze gatunku.

Fabularnie przenosi ona widza do dychotomicznej rzeczywistości, na którą składają się prawdziwy świat i ten wykreowany przez maszyny, aby mamić ludzkość. Wybrańcy zdołali jednak obnażyć ich niecne zamiary i odzyskać kontrolę nad własnym losem.

12 małp

dostępne w Amazon Prime Video

Filmy o tematyce postapo nierzadko rozpościerają przed widzem obraz katastrofy epidemicznej, która ostatnimi czasy jeszcze bardziej przemawia do wyobraźni. Nie inaczej jest w przypadku “12 małp” – dramatu sci-fi z Brucem Willisem w roli głównej, który daje się poznać jako wysłannik 1% ocalałej ludzkości. Jego zadaniem jest pozyskanie informacji na temat śmiercionośnego wirusa, który niemal starł homo sapiens z powierzchni Ziemi.

Civil War

dostępne w kinach

Jeśli od VOD wolicie tradycyjne, wielkoekranowe kino, a od klasyki nowe filmy postapo, koniecznie udajcie się na seans “Civil War”. Ta, nie stroniąca od analogii do współczesności, produkcja przeniesie Was do Stanów Zjednoczonych, skąpanych w krwawej wojnie domowej. Postrzegamy je oczyma grupy dziennikarzy, którzy przemierzają targane przez bratobójczy konflikt państwo, aby przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem.

Seksmisja

dostępne w Canal+ Online

Najciekawsze filmy postapo znajdziecie także w dorobku rodzimych twórców. W zestawieniu tym szczególnie wyróżnia się ponadczasowa “Seksmisja” z pierwszoplanowymi rolami Jerzego Stuhra i Olgierda Łukaszewicza jako jedynych, ocalałych z katastrofy nuklearnej mężczyzn. Jak odnajdą się głęboko pod ziemią w gronie samych kobiet? – Odpowiedź zapewne już znacie. Powroty do tej historii nigdy jednak się nie nudzą.

Jestem legendą

I tym razem ludzkość znalazła się nad krawędzią za sprawą tajemniczego wirusa. Zakażeni (o ile zdołali przeżyć) w niczym nie przypominają już siebie sprzed apokalipsy, wyglądem zbliżając się raczej do krwiożerczych zombie. Nadziei dla nich nie porzucił wciąż Robert Neville (Will Smith) – samotny naukowiec, pracujący nad szczepionką, mogącą odwrócić skutki mutacji.

9

dostępne w SkyShowtime

Z myślą o fanach animacji warte polecenia filmy w stylu postapo zasiliło “9” – produkcja, kreśląca raczej mało pokrzepiający scenariusz, w którym ludzkość wyginęła wskutek wielkiego buntu maszyn. Jedynymi ocalałymi są szmaciane lalki, które wciąż mierzą się z całkiem realnym zagrożeniem. Aby przetrwać, muszą przejść do ofensywy. Tej przewodzi zaś tytułowy 9.

Equilibrium

W realiach powojennych osadzono “Equilibrium”, którego bohaterowie szansy na uwolnienie się od wizji kolejnych konfliktów upatrują w braku emocji. Na takich właśnie zasadach zbudowano futurystyczne, totalitarne państwo Libria, którego obywatele zostali ukształtowani przez zażywane przez siebie leki. Pewnego dnia jeden z dotychczasowych piewców systemu nie przyjmuje swojej dawki i dołącza do rebeliantów.

Planeta małp

dostępne w Disney+

Obejrzyj w

Klasyczne filmy postapokaliptyczne powracają za sprawą “Planety małp” – produkcji, która odwraca znany porządek, ludzi sprowadzając do roli małpich niewolników. Właśnie takie realia panują na odległej Ziemi planecie, gdzie rozbija się statek kosmiczny pod dowództwem astronauty Taylora (Charlton Heston). Niebawem również on sam będzie musiał odnaleźć się w nowej hierarchii.

Mad Max

Przed Wami kolejna, doceniona seria postapo, która już za chwilę doczeka się swojej nowej odsłony. Zanim jednak “Furiosa” zawojuje wielkie ekrany, warto powrócić do jej korzeni – Australii z czasów po wojnie nuklearnej, rządzonej niepodzielnie przez gangi motocyklowe. Wyzwanie postanawia rzucić im tytułowy Mad Max (Mel Gibson) – nieprzejednany gliniarz z apetytem na zaprowadzenie sprawiedliwości.

Droga

Nasz filmowy ranking zamyka “Droga” – historia wędrówki przez piekło, jakim stała się Ameryka kilka lat po katastrofie. Podejmują się jej ojciec i syn, desperacko trwając w nadziei na przetrwanie oraz w wierze w człowieczeństwo. Prób zachowania tych wartości nie ułatwiają im gangi kanibali i przydrożni włóczędzy – chodzące cienie upadłej cywilizacji. W rolach głównych: Viggo Mortensen i Kodi Smit-McPhee.

