Ile kosztuje Netflix w 2024 roku i co oferuje w zamian? Czy można i – ewentualnie – jak zaoszczędzić na abonamencie? Co obejrzeć na Netflix i czy aktualna cena subskrypcji jest tego warta? – Odpowiedzi znajdziecie w niniejszym artykule.

Netflix – cena w 2024 roku w górę. Czy to się jeszcze opłaca?

Mimo iż każdy wierny subskrybent Netflixa liczył na podtrzymanie poziomu cen w 2024 roku, rzeczywistość boleśnie zweryfikowała te nadzieje. Nowy cennik platformy już obowiązuje i wprowadza podwyżki na poziomie każdego z pakietów: Podstawowego, Standard i Premium. Obecnie trzeba za nie zapłacić odpowiednio:

Pakiet Podstawowy – 33 zł (wcześniej 29 zł)

Pakiet Standard – 49 zł (wcześniej 43 zł)

Pakiet Premium – 67 zł (wcześniej 60 zł)

Ponadto, od każdego dodatkowego użytkownika pobierana jest opłata, wynosząca 13 zł (wcześniej 9,90 zł) w skali miesiąca.

Dużo czy niedużo? – Odpowiedź na to pytanie jest zawsze kwestią indywidualną. W moim odczuciu różnica na poziomie kilku złotych, wprowadzona po trzech latach stabilności cen jest do zaakceptowania, szczególnie kiedy spojrzeć na bogactwo oferty serwisu.

Ogłaszana co miesiąc lista nowości Netflixa jest naprawdę długa, w czym niemały udział mają produkcje oryginalne platformy, którym rozmachu zdecydowanie nie brakuje. Gwoli przykładu tylko w ostatnim czasie doczekaliśmy się zapowiedzi produkowanego przez Netflixa “Na noże 3”, którego budżet wynosi rekordowe 210 mln dolarów, czyniące z tytułu najdroższy kryminał w historii kina i telewizji. Zgodnie z zapowiedziami, wprowadzone podwyżki mają zaś znaleźć odzwierciedlenie w postaci lepszej jakości tego, co prezentuje się nam na ekranie.

Netflix: pakiety dostępne w Polsce

To, ile kosztuje Netflix na miesiąc, jest uzależnione od decyzji w przedmiocie wyboru jednego z dostępnych pakietów. Obecnie do Waszej dyspozycji oddano trzy różne plany, z których każdy oferuje dostęp do kompletnej biblioteki treści. Na czym zatem polega różnica? – Precyzujemy poniżej:

Pakiet Podstawowy Pakiet Standard Pakiet Premium Filmy, seriale i programy bez reklam oraz gry bez ograniczeń

Oglądanie – 1 obsługiwane urządzenie jednocześnie

Pobieranie – 1 obsługiwane urządzenie jednocześnie

Rozdzielczość 720p (HD) Filmy, seriale i programy bez reklam oraz gry bez ograniczeń

Oglądanie – 2 obsługiwane urządzenia jednocześnie

Pobieranie – 2 obsługiwane urządzenia jednocześnie

Rozdzielczość 1080p (Full HD)

Opcja dodania 1 dodatkowego użytkownika spoza gospodarstwa domowego Filmy, seriale i programy bez reklam oraz gry bez ograniczeń

Oglądanie – 4 obsługiwane urządzenia jednocześnie

Pobieranie – 6 obsługiwane urządzenia jednocześnie

Rozdzielczość 4K (Ultra HD) + HDR

Dźwięk 3D Netflix

Opcja dodania 2 dodatkowych użytkowników spoza gospodarstwa domowego

Netflix: pakiet z reklamami w Polsce?

Jak być może zauważyliście, przeglądając dostępne pakiety Netflixa, nie ma tu planu z reklamami. Choć cena Netflixa uległa w tym roku zmianie, nie powiązano jej z wprowadzeniem tego najtańszego wariantu usługi, co jest o tyle zaskakujące, że z powodzeniem funkcjonuje on już na pozostałych, w tym europejskich, rynkach. Pakiety z reklamami w Polsce oferują na ten moment serwisy Max i SkyShowtime.

Jak wykupić Netflix?

Netflix działa na zasadzie odnawialnej automatycznie, comiesięcznej subskrypcji. Do Waszej dyspozycji oddaje wiele metod płatności:

Karty kredytowe i debetowe (Visa, MasterCard, American Express),

Karty wirtualne,

Karty przedpłacone (Visa, MasterCard, American Express),

Karty podarunkowe Netflix,

Płatności za pośrednictwem partnera (CANAL+, Pakiet CANAL+, Multimedia, Orange, Pakiet Orange, Play, Pakiet Play, T-Mobile, Pakiet T-Mobile, Vectra, Pakiet Vectra).

Jak wykupić Netflix taniej?

Biorąc pod uwagę politykę serwisu, pole do odpowiedzi na zadane powyżej pytanie jest mocno ograniczone. Netflix nie oferuje bowiem darmowego okresu próbnego ani kodów rabatowych. Przed rokiem wszczął zaś głośną batalię ze współdzieleniem kont, które to – mimo iż pozostające w sprzeczności z zapisami regulaminu – było często wybieranym sposobem na poczynienie oszczędności.

Jako że cena Netflixa jest obecnie jeszcze wyższa, nie brakuje chętnych do poszukiwania coraz to nowszych sposobów na obejście ograniczeń. Wśród tych najpopularniejszych znajdują się patenty na:

VPN – polegający na kopiowaniu adresu IP głównego użytkownika i ustawianiu go za pomocą VPN u pozostałych osób;

– polegający na kopiowaniu adresu IP głównego użytkownika i ustawianiu go za pomocą VPN u pozostałych osób; przeglądarkę – w miejsce aplikacji Netflixa, blokującej tego typu działania;

– w miejsce aplikacji Netflixa, blokującej tego typu działania; “podróżowanie” – tj. regularne logowanie w gospodarstwie domowym głównego użytkownika.

Co warto zaznaczyć, są to jednak rozwiązania naruszające regulamin usługi i zdecydowanie ich nie rekomendujemy. Na ten moment jedynym, legalnym sposobem na zniwelowanie ciężaru tego, ile kosztuje Netflix, jest “zrzutka” z lokatorami lub z osobami spoza własnego gospodarstwa domowego (tzw. dodatkowymi użytkownikami). Na jednym koncie w serwisie Netflix można utworzyć maksymalnie pięć profili, przy czym dodatkowy użytkownik może tylko jeden.

Co warto obejrzeć na Netflix? Filmy, seriale i nie tylko

Jak zdążyliśmy już wyżej zaznaczyć, tym, co wyróżnia Netflixa na tle konkurencji, są jego produkcje oryginalne. Wśród najgłośniejszych tytułów spod znaku wielkiego “N” znajdują się m.in.: “Stranger Things”, “House of Cards”, “Orange Is the New Black”, “The Crown”, “Czarne lustro”, “Wednesday”, “Bridgertonowie”, “Mindhunter” oraz “Dom z papieru”.

Włodarze serwisu doceniają też potencjał tkwiący w rodzimych twórcach, czego efektem są premiery tytułów, takich jak.: “1670”, “Gang Zielonej Rękawiczki”, “Rojst ’97” i “Rojst Millenium”, “Wielka woda”, “Znachor”, “Informacja zwrotna” czy “Infamia”.

Zauważalnym ostatnio kierunkiem rozwoju platformy jest jej współpraca z… bezpośrednią konkurencją. W konsekwencji, w bibliotece serwisu coraz częściej znaleźć można produkcje kojarzone z ofertą Disney+ (“Lost”, “Skazany na śmierć”), Max (“Stamtąd”, “True Blood”, “Seks w wielkim mieście”, “Sześć stóp pod ziemią”) lub SkyShowtime (2 pierwsze sezony “Yellowstone”) i można śmiało zakładać, że kooperacje te będą dalej rozwijane. Jeśli więc rozważacie subskrypcję serwisu dla produkcji na licencji, tutaj również jest co obejrzeć na Netflix.

Źródło: Netflix