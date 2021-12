Grudzień to wspaniały miesiąc. To właśnie wtedy czekamy na Mikołaja i możemy spotkać się z rodziną przy wigilijnym stole. Kiedy za oknem zimno miło zasiąść z kimś bliskim w mikołajkowy wieczór i zrobić sobie maraton filmowy. Oto filmy, które warto obejrzeć w Mikołajki,

Kakao, pierniki i seans mikołajkowy

Blisko coraz bliżej, w rytm „Santa is coming to Town” nadciągają Mikołajki. A wraz z nimi oczywiście filmy krążące dookoła tematyki Świąt Bożego Narodzenia. Tytułów ze świątecznym klimatem jest na prawdę dużo. Miłośnicy każdego gatunku filmowego znajdą tu coś dla siebie – od mrocznego, ociekającego klimatem kina grozy radosne filmy rodzinne.

Ostatnio mieliśmy naprawdę sporo rewelacyjnych premier kinowych takich jak choćby Diuna. Co więcej, w grudniu czekają nas jeszcze olbrzymie widowiska pokroju Spider-Man Bez drogi do domu czy Matrix Zmartwychwstanie. Dużo też działo się na platformach stremingowych. Netflix, dostarczył nam przyjemnego w odbiorze akcyjniaka w gwiazdorskiej obsadzie zatytułowanego „Czerwona Nota”, Apple TV+ zaproponował nowy film z Tomem Hanksem (Finch), a Amazon Prime dorzuci zaraz do tego wszystkiego całkiem nieźle zapowiadające się Being the Ricardos.

Pośród tego natłoku świeżych, ciekawych produkcji musiałem się solidnie nagłowić nad tym jakie tytuły wybrać do zestawienia filmów, które obejrzeć w mikołajki. Najważniejsze było dla mnie to, aby każdy znalazł tu coś dla siebie. Mikołajki, czyli 6 grudnia to czas obdarowywania najbliższych prezentami, a w dobie natłoku dzisiejszych obowiązków nie ma nic cenniejszego niż poświecenie bliskim swojego czasu.

Kiedy za oknem wieje wiatr miło usiąść razem z rodziną przed ekranem telewizora czy notebooka, napić się gorącej czekolady zagryzając korzennymi pierniczkami i włączyć sobie jakiś dobry film, przy którym wszyscy będziecie się świetnie bawić.

Filmy, które warto obejrzeć w Mikołajki:

Sint (CDA Premium) - Mikołaj i jego mroczne oblicze

Sint to holenderski horror z domieszką czarnej komedii, który zadebiutował w 2010 roku. Dostajemy tu opowieść o Sinterklaasie - postaci, na której opiera się anglosaski Święty Mikołaj. Film wyreżyserował Dick Maas znany z takich produkcji jak De Lift (1983) i Amsterdamned (1988). Opowiadana przez niego historia wypacza popularne tradycje Sinterklaasa i przedstawia go jako ducha, który w towarzystwie swoich mrocznych kompanów morduje spore grono ludzi.

Akcja filmu zaczyna się 5 grudnia 1492 roku. Jesteśmy świadkami, jak były biskup Niklas i jego banda plądrują i mordują niewinnych wieśniaków. Uciskani przez Niklasa i jego bandę ludzie w końcu się buntują i zabijają cały gang. Potem podpalają statek, na którym mieszka Niklas. Przerażająca banda i jej demoniczny herszt nie zaznają jednak spokoju po swojej śmierci. W każdą następną pełnię księżyca, 5 grudnia, wracają z grobu, aby dokonać zemsty. Tony absurdu i hektolitry krwi wylewają się tu z ekranu tworząc idealny obraz dla widza o specyficznym podejściu do Świąt:)

Długi Pocałunek na dobranoc (CDA Premium) - solidna dawka akcji

Twórcą tej nieco zapomnianej już komedii sensacyjnej jest Shane Black znany z filmów Zabójcza broń i Iron Man 3. W rolach głównych mamy tutaj Geene Davis, która spisuje się świetnie jako tajna agentka z amnezją, oraz Samuela L. Jacksona, który grając życiowego nieudacznika będzie pomagał naszej bohaterce. Kiedy po raz pierwszy spotykamy Samanthę prowadzi ona rodzinne życie jako potulna nauczycielka z przedmieść. Nie wiedzieć czemu nie pamięta niczego ze swojej przeszłości. Na początku filmu widzimy Święta Bożego Narodzenia, które sugerują nieco zwodniczo, że być może będzie to klasyczny film familijny.

Stopniowo niektóre z jej starych wspomnień zaczynają jednak wracać. Na początku jest to dla niej ekscytujące, ale my jako widzowie mamy dziwne wrażenie, że nasza bohaterka posiada bardzo szczególny zestaw umiejętności, których nie powstydziłby się najlepszy zabójca. W drugiej połowie filmu akcja jest gęsta i szybka, a Davis udowadnia, że idealnie nadaje się do kina akcji.

Kiedy jej stare wspomnienia zaczynają powracać, musi zintegrować je ze swoim nowym życiem i ochronić siebie oraz swoją rodzinę. Film okazał się fiaskiem finansowym, a szkoda. Może po prostu wyszedł w złym czasie? Zbyt często, gdy łączysz w pary mężczyznę i kobietę w filmie akcji, mężczyzna jest tym niezniszczalnym, który w końcu zakochuje się w kobiecie i musi ją uratować. Może publiczność 1996 roku nie była gotowa na dziwaczne założenie, że może być na odwrót? Jeśli więc lubisz komedie sensacyjne zaufaj nam - ten film może być dla Ciebie idealny

Świąteczny Zamek (Netflix) - zakochania jeden krok

Brooke Shields i Cary Elwes wyglądają świetnie prowadząc świąteczny romans. Ten film może stanowić solidną konkrecję dla klasyków gatunku jak na przykład: „Ja cię kocham a ty śpisz”. W Świątecznym Zamku Shields jest odnoszącą sukcesy autorką romansów. Niestety, w tej chwili jej kariera znajduje się na rozdrożu po tym, jak zabiła głównego bohatera swojej najnowszej książki. Rozwiedziona i poszukująca swojej bratniej duszy udaje się do Szkocji, aby odpocząć i odwiedzić zamek, który ma związek z jej zmarłym ojcem. Tam poznaje zrzędliwego właściciela, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

W filmie Świąteczny Zamek zatrudniono wiele lokalnych mieszkańców, którzy wspaniale dopełniają obsadę i dodają całości świetnego kolorytu. Co ciekawe film ten pokazuje rzadko spotykany motyw poszukiwania miłości przez ludzi powyżej 40 roku życia, z bagażem życiowych doświadczeń, często rozczarowanych tym co ich spotkało. Świąteczny Zamkek robi jedno i drugie, jednocześnie przynosząc całą magię filmu romantycznego – urocze nieporozumienia i zrzędliwość bohaterów, dodając do tego magicznie wyglądającą bożonarodzeniową Szkocję.

Kronika Świąteczna (Netflix) - film idealny dla dzieci

Rodzeństwo Kate i Teddy Pierce uważają, że świetnym pomysłem będzie złapanie Świętego Mikołaja i udowodnienie jego egzystencji poprzez nagranie go kamerą video. W tym celu używają nawet drutu jako pułapki, co wydaje się trochę okrutne dla hojnego starca, który wyrusza z prezentami aż z Bieguna Północnego. No ale trudno, tak sobie ktoś to wymyślił. Kiedy ów fortel się nie udaje Teddy (Judah Lewis) i Kate (Darby Camp) zakradają się na sanie Świętego Mikołaja (Kurt Russell). Oczywiście ma to swoje konsekwencje – powodują katastrofę sań, a Święty Mikołaj traci swój magiczny kapelusz i worek pełen zabawek.

Na dodatek renifery rozbiegły się po całym mieście i trzeba je złapać, aby można było ruszyć w dalszą drogę. Jeśli Święty Mikołaj nie dostarczy prezentów na czas, wskaźnik świątecznego nastroju spadnie i świat pogrąży się w Ciemnym Wieku, w którym panuje przemoc i chaos. Tak więc cała trójka postanawia naprawić sytuację, odzyskując zagubione przedmioty i namawiając elfy Świętego Mikołaja do pomocy. Po drodze Teddy kradnie samochód (no dobra, naprawdę to pożycza wcześniej skradziony), Mikołaj zostaje wtrącony do więzienia, a Kate spędzi noc sama w warsztacie Mikołaja na Biegunie Północnym. Czy mimo wszystko uda im się uratować magię świąt? Tego musicie już dowiedzieć się sami.

Miasteczko Halloween (AppleTV+) – a to coś dla nerdów

Nie oszukujmy się, dla fanów fantastyki i pokręconej kinematografii to dzieło Tima Burtona pozostaje najbardziej kultowym filmem w klimatach Świąt Bożego Narodzenia i Mikołaja. Dla wielu osób to także jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza, produkcja tego wspaniałego reżysera.

Historia zaczyna się w Mieście Halloween. Oto świat groteskowych potworów i dziwacznych wyrzutków. Wkrótce przywódca Miasta Halloween - Jack Skellington opracowuje plan przejęcia kontroli nad Bożym Narodzeniem. Wszystko to oczywiście w rytm zjawiskowych piosenek. Jeżeli więc nie widziałeś jeszcze tej produkcji nie zastanawiaj się długo!

Początek kuli śnieżnej

Jak widzicie wybór filmów, które warto obejrzeć w Mikołajki jest dość solidny. Celowo pominąłem tutaj produkcje, które w naszym narodzie uchodzą już za kultowe, czyli Kevin Sam w domu oraz Szklana pułapka. No bo skoro serwowane są one nam co roku to każdy pewnie widział je co najmniej raz w życiu. Na szczęście mamy „internetową” alternatywę.

Sam tylko Netflix zapowiedział na grudzień sporą dawkę filmów świątecznych takich jak choćby Dawid i Elfy (premiera 6 grudnia), Nigeryjskie Święta czy Święta u zrzędów. Filmów w klimacie świątecznym jest całe mrowie – wystarczy dla absolutnie każdego. Pora więc założyć czapkę świętego Mikołaja, objąć ramieniem ukochaną osobę i wyruszać w stronę bieguna północnego!