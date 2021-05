realme 8 5G to jeden z najlepszych tanich telefonów z 5G. Kosztuje 999 zł, a dzięki najnowszej łączności wystarczy na najbliższe kilka lat. W tym artykule opisuję dlaczego jest to dobry telefon do oglądania filmów, słuchania muzyki i grania poza domem.

4/5

Komfort używania telefonu poza domem jest najważniejszy

Testowałem dla Was jeden z najtańszych telefonów z 5G, czyli realme 8 5G za 999 zł. Najciekawsze w nim jest to, że w praktyce spisuje się znacznie lepiej, niż może sugerować jego specyfikacja. Działa zaskakująco płynnie, szybko reaguje na dotyk, robi dobre zdjęcia w dzień i w nocy, ma nowy system Android 11, dużą baterię, wyświetlacz 90 Hz i rzecz jasna najnowszą łączność komórkową 5G.

Tym razem chciałbym krótko opisać swoje wrażenia z używania realme 8 5G poza domem. Chodzi przede wszystkim o sprawność działania internetu 5G, a przy okazji też jakość i płynność odtwarzania filmów, muzyki oraz grania online.

Warto mieć 5G nawet w tanim telefonie

Niespełna rok temu prezentowałem jak szybki jest Internet 5G w telefonie. Przez ten czas najnowsza technologia komórkowa zwiększyła swój zasięg w Polsce, a operatorzy zwiększyli różnorodność ofert. Oczywiście w 2021 roku 5G w naszym kraju wciąż się rozwija, więc należy oczekiwać, że dopiero za rok lub dwa 5G stanie się standardem. Wtedy większość lub wręcz wszystkie nowe smartfony będą już miały dostęp do tej technologii.

Jeśli jednak chcesz zmienić telefon na nowy w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy i jednocześnie nie chcesz wydać więcej niż 1000 zł, to zdecydowanie warto od razu kupić model z 5G.

Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Większość z nas nie kupuje telefonu na pół roku, lub rok. Zazwyczaj zmieniamy go raz na 2-3 lata, więc jeśli teraz kupisz model 4G LTE, to za rok możesz mieć poczucie, że nie jesteś w stanie korzystać z Internetu poza domem tak sprawnie, jak to możliwe.



realme 8 5G - przykładowe zdjęcie z aparatu tylnego

Internet 5G daje sporo korzyści - filmy, muzyka, gry, pliki

Na 4G można osiągnąć zazwyczaj prędkości rzędu kilkudziesięciu Mb/s, ale bardzo często problem jest z osiągnięciem nawet 30-40 Mbs. Ponadto możecie mieć do czynienia z większymi opóźnieniami (większy ping). W przypadku 5G realne jest nawet kilkaset Mb/s, choć trzeba zaznaczyć, że bardzo duże znaczenie ma odległość od nadajnika, warunki pogodowe, ukształtowanie terenu itp.

Sprawdź szybkość swojego Internetu w telefonie (speedtest) - kliknij tutaj

Filmy

Przy takich wartościach strumieniowanie wysokiej jakości filmów nie sprawia problemu. Nowy realme 8 5G ma co prawda wyświetlacz Full HD+, więc sensowne jest oglądanie materiałów FHD, ale sama sieć 5G i szybkość transferu osiągana na tym telefonie wystarcza do odtwarzania filmów 4K 60 kl/s bez najmniejszego problemu.

Ciepłe dni w maju z miłą chęcią wykorzystałem do wyjścia z domu i muszę przyznać, że tam gdzie miałem zasięg 5G sprawność odtwarzania filmów na Netflix i YouTube była bardzo wysoka. Bez problemu mogłem w parku, w tramwaju lub w ogrodzie włączyć serial, założyć słuchawki (w tym przewodowe, bo realme 8 5G ma wyjście mini jack 3,5 mm) i cieszyć się płynnym obrazem i dźwiękiem.

O jasność też nie trzeba się martwić, bo realme 8 5G w trybie automatycznym może osiągać jasność około 600 cd/m2. Tyle wystarczy by obraz był wyraźny, nawet w jasny, słoneczny dzień. W recenzji realme 8 5G możecie też zapoznać się z jakością głośnika.

Muzyka

Skoro 5G na telefonie za mniej niż 1000 zł zapewnia w stu procentach płynne odtwarzanie filmów w wysokiej jakości, to z muzyką też nie może być problemu. Streaming ze Spotify lub Tidal to przysłowiowa pestka dla tego telefonu. Muzyka w jakości Hi-Fi lub nawet Master jest odtwarzana bez przerw potrzebnych na doładowanie danych. Wszystko strumieniuje się bezproblemowo. Ważne jest też to, że można bardzo szybko pobierać albumy do pamięci telefonu tak, abyśmy mogli je odtwarzać bez Internetu (offline). Ściągniecie kilku albumów to kewstia liczona w sekundach.

Dodam, że realme 8 5G ma mini jack 3,5 do którego podłączyć można ulubione słuchawki przewodowe. Jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym też jest całkiem w porządku. To w moim odczuciu duża zaleta dla tych, którzy mają kila dużych i małych słuchawek, które świetnie grają i nie warto się ich pozbywać. Ponadto telefon dysponuje nowoczesną łącznością bezprzewodową Bluetooth 5.1, więc słuchanie muzyki na słuchawkach TWS też jest przyjemne. Szczególnie warto pochwalić łatwość parowania ze słuchawkami realme - po prostu otwieramy etui ładujące ze słuchawkami w środku i tyle. Wszystko działa tak jak na szybkim Wi-Fi w domu, czyli idealnie.

Nowy realme 8 5G to dobry i niedrogi telefon do słuchania muzyki poza domem.

Gry online

Jedno wolą fabułę, a inni akcję. Dla tych drugich przewidziane są gry online, które stają się coraz popularniejsze również na telefonach. Są one tak zoptymalizowane, by nie musiały wymagać potężnej szybkości transferu, ale często niezbędny jest niski ping (małe opóźnienia) oraz stabilne połączenie.

I to właśnie są kolejne cechy które oferuje najnowsza łączność komórkowa na realme 8 5G. W czasie grania np. w World of Tanks (i nie tylko) nie zauważyłem żadnych niepokojących lagów, które miałyby negatywny wpływ na rozgrywkę. Gry online są zazwyczaj nastawione na dynamikę i szybki czas reakcji. Dlatego stabilne łącze i relatywnie niski ping jest ważny nawet w telefonie. W tym modelu jest po prostu dobrze.

Jasne, że realme 8 5G nie jest stworzony od podstaw z myślą o grach, ale do wielu gier wystarcza. Tytuły mogą się uruchamiać w niższych ustawieniach graficznych, ale płynność jest w porządku jak na telefon za około 1000 zł.

Czy transfer większych plików wideo lub zdjęć przez 5G też jest szybki? Cóż, tutaj wiele zależy od operatora. Zazwyczaj bardzo wysoka szybkość jest osiągana podczas pobierania - tutaj różnica jest kolosalna w stosunku do 4G LTE. Jednak przy wysyłaniu różnice są mniejsze.

Ponadto szybkie 5G zapewnia lepszą stabilność i jakość połączeń wideo. Jest to szczególnie ważne i przydatne w obecnych czasach.

Czas pracy

Na koniec warto też wspomnieć o baterii, bez której cała ta szybkość nie przekłada się na komfort. Tutaj jest całkiem dobrze, bo realme 8 5G ma akumulator 5000 mAh, który wystarcza typowo na 1,5 dnia działania, a czasami nawet około dwóch dni. Telefon w zasadzie nigdy nie rozładował się u mnie przed wieczorem, nawet jeśli korzystałem wyłączenie z 5G w ciągu dnia.

Jeśli zamierzacie cały czas oglądać filmy to realme 8 5G wytrzyma kilkanaście godzin - tyle wystarczy nawet na długą podróż. Czas odtwarzania muzyki jest rzecz jasna dłuższy. Natomiast jeśli będziecie wyłącznie grać, to ogniwo rozładuje się po kilku godzinach, w zależności od obciążenia powodowanego przez dany tytuł.

Słowem: realme 8 5G to dobry telefon z 5G za mniej niż 1000 zł. Działa dość szybko, bezproblemowo, ma dobry aparat i bardzo szybką łączność komórkową, dużą baterię, wyjście mini jack 3,5 mm oraz oddzielny slot microSD.

Połączenie tych cech sprawia, że spisuje się on bardzo dobrze poza domem. O czas pracy nie trzeba się martwić, więc możemy swobodnie oglądać filmy, słuchać muzyki, grać, robić zdjęcia, prowadzić wideo rozmowy ze znajomymi i przesyłać pliki. Uważam, że 5G to największa, ale nie jedyna zaleta tego modelu. Więcej informacji znajdziecie w recenzji realme 8 5G i publikacji opisującej najważniejsze zalety tego telefonu.