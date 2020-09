Dobry telefon do 1500 zł to sprzęt, który można polecić prawie każdemu. Spełni oczekiwania zdecydowanej większości użytkowników. Ma szczegółowy wyświetlacz, dobry aparat, atrakcyjną, niekiedy wodoszczelną obudowę i niezły procesor. Dowiedz się jaki telefon do 1500 zł kupić.

Telefon do 1500 zł to optymalny wybór dla większości z nas. Oczywiście każdy chciałby mieć najlepszy smartfon na rynku, ale w praktyce nie każdy takiego potrzebuje. Z drugiej strony telefony do 1000 zł mogą nie oferować takiej jakości lub funkcjonalności jak modele za 1500 zł (choć oczywiście są odstępstwa od tej reguły).

Jaki telefon do 1500 zł kupić? Oto polecane modele

Jeśli więc zastanawiacie się nad kupnem telefon, który zaoferuje jak najwięcej, za jak najmniej, to powinniście właśnie szukać w przedziale 1000 - 1500 zł. Znajdziecie w nim smartfony optymalnie łączące cenę, z jakością, wydajnością i funkcjonalnością.

W tym zestawieniu prezentujemy głównie nowe telefony, dostępne w popularnych polskich sklepach. Nie bierzemy pod uwagę modeli używanych. Oczywiście za te pieniądze można już szukać telefonów flagowych sprzed 1-2 lat. Powinniście więc odpowiedzieć sobie na pytanie czy wolicie coś starszego, ale potencjalnie wydajniejszego i wciąż dobrego (np. Samsung Galaxy S9), czy raczej stawiacie na nowy model, taki jak Xiaomi Mi Note 10 Lite lub Realme 6.

Na co więc zwracać uwagę przy wyborze dobrego telefonu do 1500 zł? Klasycznie w przypadku telefonów z Androidem trzeba upewnić się, że ma wystarczającą pamięć RAM. W tej cenie standard to obecnie 6 GB. Nie dotyczy to jednak iPhone’ów, których system jest lepiej zoptymalizowany i rządzi się trochę innymi prawami (do 1500 zł można dostać np. nowego iPhone 7). Jeśli chodzi o pamięć masową (wbudowaną), to powinniśmy wymagać przynajmniej 64 GB, ale najlepiej wybrać telefon który będzie miał 128 GB. Dobrym przykładem optymalnego połączenia RAM’u i pamięci masowej jest smartfon Realme 6 lub Oppo Reno 3. Miejsce dla karty pamięci microSD zawsze jest dodatkową zaletą. Najlepiej jeśli jest oddzielne, a nie zamiast jednej karty SIM.

Opisane tutaj smartfony mają wyświetlacze o wydłużonych proporcjac, a większość z nich ma również podwójne, a nawet potrójne aparaty, np. Redmi Note 9 Pro. Jakość aparatu w tej klasie sprzetu to również rzecz bardzo ważna - wiele osób kładzie duży nacisk na dobry aparat w telefonie. Najlepiej przed zakupem sprawdzić recenzje danego telefonu i zapoznać się z przykładowymi zdjęciami i filmami.

Kolejną kwestią jest łączność. Szybkie LTE to konieczność, ale łączność komórkowa 5G nie jest jeszcze popularna w tej klasie smartfonów. W praktyce większą uwagę powinniśmy zwracać na obecność komunikacji zbliżeniowej NFC (np. do płatności telefonem w sklepach, tak jak zwykłą kartą) lub łączności Bluetooth 5.0.

Dla wielu osób priorytetem jest to, by telefon działał szybko przez dłuższy czas i był dobrze zoptymalizowany. W takim przypadku warto rozważyć kupno telefonu z czystym Androidem - np. marki Nokia, Motorola lub Xiaomi. Alternatywą jest dobry iPhone z systemem iOS.

Przekątna wyświetlacza to kwestia gustu - jedni wolą większe (lepsze np. do filmów z YouTube), a inni mniejsze (bardziej poręczne i wygodniejsze w obsłudze). Dobrze jednak by rozdzielczość była możliwie jak najwyższa, podobnie jak jasność. Warto wyróżnić też modele z wyświetlaczami AMOLED (np. Samsung Galaxy A41). Sprawdźmy jaki smartfon do 1500 zł warto kupić.

Dobry telefon do 1500 zł oto nasz ranking:

Xiaomi Mi Note 10 Lite - najlepszy telefon do 1500 zł









4,7/5 Ocena benchmark.pl To wręcz zaskakujące jak dobrym i godnym polecenia smartfonem, jest Xiaomi Mi Note 10 Lite. Za mniej niż 1500 zł, jest to jedna z najciekawszych propozycji, z kilku powodów. Po pierwsze smartfon działa 2, a nawet 3 dni na baterii, a pełne ładowanie dużego akumulatora trwa godzinę. Po drugie, ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED, o przekątnej około 6,5 cala - duży, ale wciąż relatywnie poręczny. Nadaje się świetnie do oglądania filmów, a nawet grania, ponieważ... Telefon wyposażony jest w dobry procesor Snapdragon 730G i 6 GB pamięci RAM. W połączeniu z dobrze zoptymalizowanym systemem, zapewnia to szybkie działanie większości programów oraz dość płynne działanie gier. Mi Note 10 Lite ma również dobre aparaty z tyłu i z przodu oraz potrafi nagrywać filmy 4K. Słowem, Xiaomi Mi Note 10 Lite to smartfon wart zakupu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 + 2 + 5 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Realme 6 Pro - wyświetlacz 90 Hz w telefonie za mniej niż 1500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Realme 6 Pro to mocny kandydat do tytułu najlepszego telefonu do 1500 zł. Wyróżnia się przede wszystkim wyświetlaczem z odświeżaniem 90 Hz, co wpływa bezpośrednio na płynniejsze animacje oraz potencjalnie płynniejsze działanie gier. To aż o połowę lepsze odświeżanie od większości konkurentów. Ciekawostką jest zastosowanie procesora Snapdragon 720G, zamiast Mediatek Helio G90T, którego znajdziemy w zwykłej wersji, bez Pro. Jest on odrobinę słabszy, ale lepiej zoptymalizowany i grzeje się mniej w czasie grania. Wersja Pro ma też szklany tył, dodatkowy aparat z zoomem oraz dwa aparaty z przodu – standardowy i ultraszerokokątny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 720G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Pokaż specyfikację

Redmi Note 9 Pro - dobry smartfon do 1300 zł









4/5 Ocena benchmark.pl Z całą pewnością jest to telefon godny uwagi, choć ma mocnego i w dodatku tańszego konkurenta, w postaci Samsunga Galaxy M21. Wyróżnia się dość dużą baterią, zapewniającą czas pracy około 2 dni. Wyświetlacz jest LCD IPS, więc czerń i kontrast nie są tak dobre jak w panelu AMOLED, ale jakość obrazu jest dobra. Wystarcza do oglądania filmów. Pamięci RAM też nie brakuje, a procesor Snapdragon 720G jest całkiem niezły do grania, może poza najbardziej wymagającymi grami, które z pewnością uruchomią się na niższych ustawieniach graficznych. Telefon ma NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, dual SIM oraz oddzielne miejsce dla karty pamięci microSD. Jest nawet klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Redmi Note 9 Pro pozwala wykonać dobrej jakości zdjęcia i filmy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 720G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy A41 – tani telefon Samsung z AMOLEDem









4,5/5 Ocena benchmark.pl To jeden z najciekawszych modeli w rodzinie smartfonów klasy średniej Galaxy A. Tak naprawdę pod niektórymi względami A41 jest równie dobry jak droższy model A51. Ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED FHD+, idealny do gier i filmów ma YouTube oraz Netflix. Ma tyle samo pamięci RAM, łączność NFC do płatności zbliżeniowych i dokładnie ten sam aparat główny. Co prawda nie ma aparatu makro z tyłu, ale jest to mała wada, bo ten sensor i tak jest słaby. Nagrywa w 4K, robi świetne zdjęcia selfie, ma Androida 10 i dość nowoczesną łączność. Słowem Galaxy A41 to smartfon, którego warto kupić. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P65

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 = 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż specyfikację

Oppo Reno 3 – dobry smartfon do selfie, za 1500 zł









4,2/5 Ocena benchmark.pl A może warto rozważyć propozycję firmy Oppo? To jeden z największych producentów smartfonów na świecie, który coraz śmielej poczyna sobie również na polskim rynku. Oppo Reno 3 ma duży, jasny ekran AMOLED Full HD+ i kilka dobrych aparatów, w tym ultraszerokokątny i teleobiektyw. Oppo Reno 3 robi dobre zdjęcia i filmy w dzień, a w swojej klasie cenowej jest jednym z najlepszych telefonów do selfie (kamerka 44 Mpx z przodu). Potężną zaletą na co dzień jest też 8 GB RAM i 128 GB UFS 2.1. Tak dużo pamięci przydaje się w czasie korzystania z kilku aplikacji lub otwierania wielu zakładek w przeglądarce internetowej. Muzyka na słuchawkach ze złączem 3,5 mm brzmi świetnie, a telefon ma też NFC i szufladkę na dwie karty SIM, z oddzielnym miejscem dla microSD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P90

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 13 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Redmi Note 8 Pro – dobry telefon do 1100 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Warto także rozważyć kupno starszego, ale za to tańszego i wciąż dobrego modelu Redmi Note 8 Pro. Za mniej niż 1100 zł w wersji 128 GB, oferuje kilka ważnych zalet. W naszych testach okazało się, że smartfon zasługuje na duże pochwały pod względem szybkości działania. Pod tym względem dorównuje popularnemu Xiaomi Mi 9T. Ma też atrakcyjną i bardzo dobrze wykonaną obudowę, kilka dobrych aparatów i możliwość nagrywania filmów4K. Ma funkcję uniwersalnego pilota RTV (wbudowany nadajnik podczerwieni), klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm, dual SIM i NFC do płatności telefonem w sklepach. Wyświetlacz jest duży, jasny i wyraźny. Bardzo mocną stroną jest też duży akumulator 4500 mAh, zapewniający długi czas działania. To udany smartfon poniżej 1100 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Helio G90T

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Pokaż specyfikację

Oppo A91 - dobry smartfon do 1200 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl W zasadzie można śmiało napisać, że Oppo A91 jest pod większością względów równie dobry, jak tańszy i nowszy Oppo A72, ale ma tę przewagę, że można go bez problemu kupić z pamięcią RAM o pojemności 8 GB. Ma to zauważalny wpływ na szybsze działanie aplikacji i ogólnie, przyjemniejszą obsługę systemu. Oppo A91 wyposażono w dobre aparaty z tyłu i z przodu, bardzo podobne do tego, co oferuje A72. Ma dual SIM i NFC, a jedyną realną wada w porównaniu do A72 jest mniejsza bateria. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P70

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Pokaż specyfikację

Redmi Note 9S - dobra propozycja za 1100 zł









4,4/5 Ocena benchmark.pl Redmi Note 9S jest bardzo zbliżony do modelu Note 9 Pro. Ma ten sam wyświetlacz około 6,7 cala, procesor Snapdragon 720G, 6 GB RAMu i identyczną baterię. Ma aparat główny o trochę mniejszej rozdzielczości, 48 zamiast 64 Mpx, ale to akurat nie sprawia problemu. Jedyną istotną wadą dla wielu osób może być brak łączności NFC. Tym smartfonem nie zapłacimy w sklepach metodą zbliżeniową. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 720G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż specyfikację

Huawei P40 Lite – dobry, ale bez usług Google









4,1/5 Ocena benchmark.pl W gruncie rzeczy Huawei P40 Lite to po prostu dobry i niedrogi smartfon. Wersja 6/128 GB kosztuje mniej niż tysiaka, a telefon działa dość sprawnie, ma dobre aparaty, dual SIM, niezły wyświetlacz i nowy system Android 10. Jednak koniecznie trzeba mieć w pamięci to, że nowe modele Huawei nie mają dostępu do aplikacji Google, w tym do sklepu Google Play. Dlatego programy trzeba pobierać ze sklepu Huawei, który nie ma tak bogatej oferty. Jeśli koniecznie musisz na telefonie korzystać z aplikacji poczty Gmail, dysku Google, albo płatności Google Pay, to lepiej wybrać inny telefon z tego zestawienia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2310 px

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 810

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A31 – ciekawa propozycja za 1300 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl To bardzo interesujący telefon za mniej niż 1300 zł, który jest niemal równie dobry, jak model Galaxy A41. Ma większy wyświetlacz AMOLED 6,4 cala, ten sam procesor, 4 GB RAMu, dual SIM, oddzielne miejsce dla karty pamięci microSD oraz można nim płacić w sklepach przez NFC. A41 ma trochę lepszy aparat przedni, ale A31 ma za to znacznie większą baterię, więc realnie będziemy go ładować rzadziej. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek MT6768

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 5 + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż specyfikację

Może warto dopłacić stówkę?

Samsung Galaxy M31s – W zależności od sklepu, może kosztować do 1600 zł, ale ma potężny akumulator 6000 mAh, który wystarcza na 2-3 dni działania. Do tego bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 6,5 cala, 6 lub 8 GB RAM, dobre aparaty z tyłu i z przodu, NFC, dual SIM i system Android 10.

Najlepszy smartfon do 1500 zł to:

Warto kupić Realme 6 Pro. Ma bardzo dobry wyświetlacz 90 Hz, dużo pamięci (8/128 GB), nowy system Android 10, dobre aparaty z przodu i z tyłu oraz niezłą baterię. Realme 6 to smartfon bardzo godny polecenia.

