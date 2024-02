Myślisz nad kupieniem smartfona? Nawet w przypadku niedrogich telefonów warto zadbać o aktualne oprogramowanie. To gwarancja bezpieczeństwa, świeżego wyglądu i nowych funkcji. Trzy tanie smartfony Oppo wkrótce dostaną aktualizację do najnowszego Androida 14.

Czy ktoś poza mną ma jeszcze wrażenie, że budżetowe smartfony w ostatnich latach niewiele się zmieniają? Podobna wydajność, te same możliwości aparatu fotograficznego. Gdyby nie coraz większe wyświetlacze i nowe oprogramowanie, ciężko byłoby znaleźć większe różnice między tanim telefonem z 2021 a tym z 2024 roku.

No właśnie, oprogramowanie. To ono często świadczy o tym, jak przyjemnie korzysta się nam z telefonu. Aktualny system operacyjny z regularnie dostarczanymi łatkami bezpieczeństwa gwarantuje nam też większą prywatność, czy dostęp do najnowszych funkcji. Z przyjemnością informuję więc, że najnowszy Android 14 wraz z nakładką Color OS 14 wkrótce trafią na naprawdę tanie urządzenia marki Oppo.

Budżetowe smartfony Oppo z serii A z ważną aktualizacją

W ostatnich latach rozwój smartfonów nieco zwolnił. Mamy już wieloobiektywowe aparaty fotograficzne, bardzo dobre ekrany, czy szybkie ładowanie baterii. Wydajność rośnie, zmieniają się różne parametry urządzeń, choć często różnicę widzimy jedynie “w tabelce”. Wrażenia z rzeczywistego użytkowania telefonów są niemal takie same - dotyczy to właściwie każdej klasy urządzeń.

Niemal wszyscy uznani producenci idą też dziś śladami Apple, dostarczając najnowsze oprogramowanie nawet do kilkuletnich urządzeń. Zwykle dotyczy to jednak flagowców. 7-letnie wsparcie otrzyma najnowszy Samsung Galaxy S24, Tak samo długo będą wspierane topowe Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Producenci najwyraźniej są przekonani, że pod względem sprzętowym ich telefony dalej będą nadawać się do użytku po tak długim czasie.

Samsung obiecuje też długie wsparcie w przypadku tańszych smartfonów. To samo najwyraźniej chce uczynić Oppo, oficjalnie ogłaszając aktualizację oprogramowania trzech modeli. Mowa o następujących telefonach:

Oppo A18

Oppo A38

Oppo A58

Są to co prawda dość świeże urządzenia, wypuszczone w połowie 2023 roku. Nie zawsze jednak po zakupie budżetowego smartfona możemy liczyć, że dostanie ono tak dużą aktualizację oprogramowania.

Kiedy Oppo wypuści aktualizację do Androida 14?

Chiński producent zapowiedział, że zacznie wypuszczać aktualizację Oppo A18, Oppo A38 i Oppo A58 już 28 lutego 2024 roku. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że niedrogie smartfony Oppo dostaną też wiele kolejnych aktualizacji.

Wszystkie trzy modele otrzymają najnowszego Androida 14. Nie zabraknie też nakładki producenta - ColorOS 14. Warto podkreślić, że Oppo A38 kupimy w Polsce za niecałe 600 złotych, Oppo A18 jest jeszcze tańszy, ale niedostępny na polskim rynku. MAmy więc do czynienia z jednymi z najtańszych urządzeń z Androidem 14, jakie możemy obecnie kupić.

Ostatnio aktualizację do systemu Android 14 dostały też smartfony Motoroli. Jak widać, coraz więcej producentów dba o aktualność systemu. Klienci zwracają na to uwagę przy zakupie - i nie ma co się temu dziwić. Nowoczesny system jest bardzo istotny w każdym telefonie, nawet tym niedrogim.