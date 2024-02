Wasza ulubiona promocja powraca z kolejną odsłoną. Po raz kolejny Apple TV+ rozdaje darmowy dostęp do swojej kompletnej biblioteki filmów i seriali. Oferta dotyczy nowych i powracających użytkowników.

Apple TV+ za darmo na 2 miesiące

Kolejna akcja promocyjna serwisu związana jest z debiutem serii dokumentalnej, poświęconej postaci Leo Messiego i jego drogi do mistrzostwa świata w piłce nożnej – “Messi’s World Cup: The Rise of a Legend”.

Zdecydowanie nie jest to jednak najgłośniejsza premiera, jaka odbędzie się w najbliższym czasie na łamach platformy. Już 1 marca w jej bibliotece znajdziecie “Napoleona” Ridleya Scotta, który dołączy do grona głośnych tytułów, powstałych pod szyldem nadgryzionego jabłka, takich jak “Czas krwawego księżyca”, “For All Mankind”, “Silos” czy “The Morning Show”.

Jak uzyskać 2 miesiące Apple TV+ za darmo?

Apple TV+ za darmo otrzymacie, klikając w ten link, a następnie postępując zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie. Promocja skierowana jest zarówno do nowych, jak i powracających użytkowników, przy czym kryteria doboru tych drugich nie zostały doprecyzowane. W skrócie: sprawdźcie, a nuż się uda. Kod traci ważność 8 marca 2024 r.

Jeśli od opłacania abonamentu wolicie polowanie na darmowy dostęp – który rozdawany jest regularnie – pamiętajcie też o konieczności zrezygnowania z usługi przed upływem okresu promocyjnego. Możecie to zrobić bezpośrednio po jego aktywowaniu. Jeśli tego nie zrobicie, zostanie Wam naliczona standardowa opłata abonamentowa w wysokości 34,99 zł miesięcznie.

