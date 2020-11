Black Friday 2020 trwa. Wprawdzie do samego Czarnego Piątku pozostało jeszcze kilka dni, ale sklepy nie czekają i już teraz organizują wyprzedaże. Przyglądamy się im i podpowiadamy, którymi z nich naprawdę warto się zinteresować.

Kiedy Black Friday 2020 i kiedy promocje z tej okazji?

Otwierający przedświąteczny sezon zakupowy Black Friday 2020 wypada 27 listopada. I choć wiele sklepów właśnie na ten dzień trzyma największe przeceny, wybrane produkty za zdecydowanie mniejsze pieniądze możesz kupić już dzisiaj. Niektórzy czarnopiątkowe wyprzedaże rozpoczęli kilka dni, a nawet tygodni wcześniej, organizując na przykład całe czarne tygodnie (Black Weeks).

benchmark.pl pomaga świętować Black Friday

Przeglądamy najciekawsze oferty na Black Friday i Black Week 2020

Pierwsze sklepy wystartowały już ze swoimi wielkimi wyprzedażami z okazji Black Friday. W tym miejscu znajdziesz najciekawsze oferty, dzięki czemu szybko zorientujesz się, gdzie warto zajrzeć i co warto kupić. Przygotuj się – jest tego sporo!

Cztery tygodnie promocji na Black Friday w RTV Euro AGD

Przykładowo wyprzedaż z okazji Black Friday w RTV Euro AGD trwa od początku listopada. Przez cztery tygodnie prawie każdy produkt dostępny w sklepie był (lub jest) dostępny z większym lub mniejszym rabatem. Łącznie 90% produktów zostało przecenionych – właściwie z każdej kategorii, choć najbardziej wśród ofert wyróżniają się małe i duże AGD w promocyjnych cenach. Nie zwlekaj i każdego dnia zaglądaj na stronę sklepu, bo bez trudu znajdziesz tam coś dla siebie.

Sprawdź ofertę RTV Euro AGD na Black Friday

Black Friday w Media Expert – rabaty sięgają 80%

Ruszyła już też oferta na Black Friday w Media Expert. Zerknij, bo możesz znaleźć tam produkty przecenione nawet o 80%, których zakup możesz w dodatku rozłożyć nawet na 60 rat 0%, a do tego wszystkiego możesz liczyć na bezpłatny transport do domu. W tym sklepie postanowili się nie rozdrabniać i przygotowali ciekawe promocje właściwie w każdej kategorii produktowej: od sprzętu RTV i AGD, przez laptopy i akcesoria komputerowe, po gry i najrozmaitsze gadżety.

Sprawdź ofertę Media Expert na Black Friday

Pięciodniowy Black Week w Morele – codziennie coś nowego

Black Week w Morele również wystartował kilka dni przed Czarnym Piątekim, ale organizatorzy podeszli do tematu o tyle ciekawie, że na każdy dzień tygodnia przygotowują zupełnie inną ofertę, a rabaty są aktywowane innym kodem. I tak, w poniedziałek otwierający akcję przecenione są głównie komputery i akcesoria gamingowe: zarówno podzespoły, jak i peryferia. W kolejnych dniach natomiast obniżone będą ceny innych produktów, reprezentujących także inne kategorie. To dobry powód, by zaglądać tam codziennie.

Sprawdź ofertę Morele na Black Friday

Nie daj się zrobić w balona. Black Friday to często tylko chwyt marketingowy

Wszyscy chcielibyśmy kupować produkty tak tanio jak to możliwe, a w Black Friday sklepy kuszą nas obietnicami, że właśnie tak zrobimy, decydując się na zakup tego dnia. Często jednak przekreślona cena jest tylko zabiegiem marketingowym – specjalnie została wcześniej podniesiona, aby w Czarny Piątek sklep mógł się chwalić obniżką o trzy czy cztery stówki.

O ile w Stanach Zjednoczonych, skąd wywodzi się Black Friday, święto wyprzedaży rzeczywiście zasługuje na tak huczne określenie, to w Polsce nie do końca tak jest, choć... to się zmienia.

Z danych opublikowanych przez Deloitte wynika, że w Czarny Piątek 2019 ceny produktów były niższe średnio o 4% w porównaniu do tygodnia wcześniej. Tymczasem w 2018 roku było to 3,5%, a w 2017 – zaledwie 1,3%. Wyraźnie więc widać, że święto wyprzedaży zaczyna mieć w naszym kraju sens. W tamtym roku najbardziej opłacało się kupować gry, gadżety, sprzęt AGD, laptopy i urządzenia mobilne, a także kosmetyki, książki i albumy muzyczne. W tym roku będzie pewnie podobnie.

Dobrym pomysłem będzie też śledzenie tego newsa, który w najbliższych dniach będzie na bieżąco aktualizowany. Znajdziesz tutaj promocje i linki do ofert zweryfikowanych przez redaktorów i ekspertów benchmark.pl.

Źródło: informacja własna, Deloitte, sklepy wymienione w treści