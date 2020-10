Niebawem na rynku pojawią się pierwsze laptopy oznaczone logo Intel EVO. Czym wyróżniają się takie konstrukcje? Wyjaśniamy najważniejsze informacje związane z nową marką Intela.

Wraz z premierą procesorów Intel Core 11. generacji (Tiger Lake-U), na rynku zadebiutowała nowa marka laptopów - Intel EVO. Producent reklamuje ją jako nową klasę laptopów premium, które powinny spełnić oczekiwania wymagających klientów. No dobrze, ale co to oznacza w praktyce?

Intel EVO to tak naprawdę druga odsłona programu Project Athena, który miał za zadanie lepiej przystosować laptopy do oczekiwań odbiorców. Producent opiera się tutaj na wieloletnich badaniach potrzeb, problemów i oczekiwań użytkowników laptopów. Głównym celem jest zapewnienie użytkownikom wrażeń odzwierciedlających świat rzeczywisty, mierzonych za pomocą tzw. kluczowych wskaźników doświadczeń (ang. key experience indicators ― KEI). Standard Intel EVO jest bardziej restrykcyjny, więc w teorii powinien jeszcze lepiej spełniać oczekiwania odbiorców.

Jakie są wymagania standardu Intel EVO?

Firma Intel chwali się, że ściśle współpracuje z producentami w celu lepszego dostosowania urządzeń pretendujących do certyfikacji Intel EVO. Oczywiście konieczne jest tutaj spełnienie określonych wymagań platformy.

Laptop zgodny ze standardem Intel EVO musi oferować ekran o rozdzielczości Full HD lub 4K, a także spełniać określone wymagania dotyczące kamerki, głośników, a nawet mikrofonów. Specyfikacja wymaga też portów Thunderbolt 4 oraz łączności Wi-Fi 6 (Gig+) i Bluetooth 5 z Audio Offload.

Rzecz jasna wymagana jest również dobra specyfikacja techniczna. Laptop musi korzystać z procesora Core i5 lub Core i7 z grafiką Iris Xe, a także oferować co najmniej 8 GB pamięci RAM (w trybie dwukanałowym) i dysk SSD PCIe/NVMe o pojemności co najmniej 256 GB.

Kolejne wymagania dotyczą użytkowania laptopa. Producent wymaga "natychmiastowego" wybudzania (poniżej 1 sekundy), a także długiego czasu pracy na baterii (powyżej 9 godzin dla ekranów Full HD) i szybkiego ładowania (4 godziny użytkowania przy ładowaniu przez nie więcej niż 30 minut).

Może nie jest to rewolucja, ale na pewno można mówić o kroku w stronę poprawy specyfikacji laptopów. Mówimy o konkretnych wymaganiach, które mają przełożyć się na lepszy komfort pracy z urządzeniem. W urządzeniach Intel EVO nie ma mowy o budżetowej konstrukcji, która nie proadzi sobie z czymś bardziej wymagającym od przeglądania Internetu.

Kiedy pojawią się laptopy Intel EVO?

Pierwsze laptopy zgodne ze standardem mają pojawić się jeszcze w tym kwartale. Łatwo można się domyślić, że będą to kompaktowe konstrukcje z wyższej półki – wśród zapowiedzianych jest m.in. Acer Swift 5, ASUS ZenBook Flip S, Dell XPS 13, HP Spectre x360 14 i Lenovo ThinkPad X1 Nano. Modele zgodne ze standardem można rozpoznać po czarnym logo „Intel EVO”.

Standard Intel EVO obecnie dotyczy konstrukcji napędzanych niskonapięciowymi układami jedenastej generacji (Tiger Lake-U), ale w przyszłości ma obejmować także nowsze generacje procesorów. Sami jesteśmy ciekawi co z tego wyniknie – czy marka przeminie bez większego echa, jak pierwsza wersja programu Project Athena, czy może jednak stanie się standardem branży, jak niegdyś zrobiły to ultrabooki.

Źródło: Intel, inf. własna

