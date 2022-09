Firma Sony po całkiem udanej sprzedaży swoich pierwszych gogli do wirtualnej rzeczywistości, planuje nadal rozwijać ten segment. W niedługim czasie na rynku powinny się pojawić PSVR2, ale co w takim razie z grami na poprzedni sprzęt?

Jeden z użytkowników platformy Twitter – Nibel @Nibellion – zapytał na Oficjalnym Podcaście PlayStation, Pana Hideaki Nishino (wiceprezesa ds. doświadczeń platformowych w Sony) o to, jak gry z poprzedniej platformy VR, będą działać na goglach PSVR2. Otrzymał on w odpowiedzi następujące informacje:

Gry PSVR nie będą kompatybilne z PSVR2, ponieważ PSVR2 zaprojektowano z myślą o dostarczaniu najprawdziwszych wrażeń VR dla nowej generacji

PSVR2 będą pisiadać nowe funkcje

Ponadto dodał, że „PSVR2 ma znacznie bardziej zaawansowane funkcje, tj. zupełnie nowe kontrolery haptyczne, z adaptacyjnymi spustami”. Dodatkowo odniósł się do tworzenia gier, w kontekście budowy samych gogli, zwracając uwagę na głośniki i dostarczany przez nich dźwięk 3D oraz funkcje śledzenia wzroku – „Tworzenie gier na PSVR2 wymaga zupełnie innego podejścia, niż na poprzednich okularach VR. Nowe funkcje umożliwiają programistom tworzenie światów, które staną się bardziej barwne i żywe, co pozwoli graczom doświadczyć zdecydowanie głębszej rozgrywki.”

Powyższe tłumaczenie jak najbardziej ma sens, jednocześnie brakowało tutaj wskazania na techniczne ograniczenia. Bądźmy szczerzy, przeniesienie gier ze starego systemu na nowy prawdopodobnie nie będzie tak proste, jak uruchamianie gier z PS4 na PS5. Dobrym przykładem są tytuły, które na PSVR intensywnie korzystały chociażby z „różdżek” PlayStation Move, które prawie w niczym nie przypominają kontrolerów PSVR2. Deweloperzy prawdopodobnie mogliby znaleźć sposób na obejście tego problemu, ale zapewne wymagałoby to sporo pracy. W sieci pojawiły się również spekulacje, że istniałyby przeszkody techniczne w uruchomieniu starych gier na nowym sprzęcie, ponieważ PSVR2 wykorzystuje zupełnie inną technologię w rozgrywce (chociażby wspominane wcześniej śledzenie wzroku). Niestety nie są to wyjaśnienia, które podał Pan Nishino, a tylko spekulacje użytkowników i fanów PSVR na forach oraz grupach społecznościowych. Te same osoby zapewne doceniłyby wkład Sony w rozwiązanie problemów kompatybilności.

Sony ogłosiło, że na ten moment dla zestawu VR nowej generacji w przygotowaniu jest „ponad 20 tytułów”. Do tego gorna zaliczają się m.in. Horizon Call of the Mountain, będące nową grą z uniwersum Horizon Zero Dawn i Forbidden West, a także Resident Evil Village, Resident Evil 4 i No Man’s Sky. Dostajemy również gry z serii Star Wars i The Walking Dead. Chociaż zapowiada się to całkiem nieźle, to łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której klienci chcą większej różnorodności, zwłaszcza jeśli nie interesują ich niektóre z tych flagowych tytułów. Tę lukę mogłaby wypełnić chociaż w jakiejś części lista około 500 gier z PSVR, ale na ten moment wiemy, że tak się nie stanie.

A co Wy o tym myślicie? Jak zapatrujecie się na decyzje Sony w sprawie wstecznej kompatybilności?

Źródło: The VERGE, IGN