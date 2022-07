Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesorów Intel Raptor Lake, które zastąpią obecne modele Intel Alder Lake. W sieci już pojawiły się testy modelu Core i9-13900K, czyli flagowego przedstawiciela nowej serii.

Procesory Intel Raptor Lake (13. generacja Core) można nazwać ewolucją obecnych modeli Alder Lake (12. generacja Core) – spodziewamy się poprawy osiągów, przy zachowaniu zgodności z obecną platformą.

Producent planuje zwiększyć liczbę rdzeni, co przełoży się na poprawę wydajności (wstępne informacje mówią o dwucyfrowym wzroście wyrażanym w procentach). Dodatkowym atutem mają być rozszerzone możliwości podkręcania.

Pierwsze testy wydajności Intel Core i9-13900K

Co prawda premiera nowych procesorów Intel spodziewana jest dopiero za kilka miesięcy, ale niektórzy już mają dostęp do próbek inżynieryjnych układów (a niektórzy nawet nimi handlują na czarnym rynku).

Tym razem mamy coś lepszego! W bazie benchmarka Geekbench 5 pojawiły się wpisy z wynikami wydajności modelu Core i9-13900K, czyli topowego przedstawiciela nowej serii. Procesor został przetestowany na płycie głównej ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME, która niedawno otrzymała oficjalne wsparcie dla „raptorów”.

Układ został wyposażony łącznie w 24 rdzenie/32 wątki – w jednym układzie połączono 8 rdzeni/16 wątków wydajniejszego typu P-Core i 16 rdzeni/16 wątków słabszego typu E-Core. Wydajniejsze rdzenie mają osiągać taktowanie 5700 MHz (!).



Taktowanie wydajniejszych rdzeni oscylowało w granicach 5,5 - 5,7 GHz - rooobi wrażenie!

Intel Core i9-13900K uzyskał w benchmarku Geekbench 5 wynik 2133 punktów dla pojedynczego rdzenia i 23 701 punkta dla wszystkich rdzeni. Liczby robią wrażenie, bo mówimy osiągach lepszych o odpowiednio 7% i 37% względem modelu Core i9-12900K (topowego modelu z generacji Alder Lake).

Wychodzi więc na to, że nowe procesory „niebieskich” rzeczywiście przyniosą spory wzrost wydajności (zakładając, że w innych zastosowaniach będzie podobnie). AMD może mieć tutaj twardy orzech do zgryzienia, bo nadchodzące modele Ryzen 7000 póki co nie zapowiadają się aż tak dobrze (a do tego będą wymagać nowych płyt głównych AM5).

Źródło: Geekbench