Apple TV+ znane jest z wysokiej jakości produkcji oryginalnych oraz regularnych promocji, dzięki którym dostęp do nich uzyskać można całkowicie za darmo. Nie inaczej jest i tym razem. Jak zgarnąć miesiąc nieodpłatnych seansów z serwisem? – Odpowiedź czeka poniżej.

Miesiąc Apple TV+ za darmo – jak skorzystać?

Długie, jesienne wieczory sprzyjają serwisom VOD. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Apple TV+, które postanowiło skupić na sobie uwagę za sprawą nowej promocji. Platforma wychodzi do nowych oraz wybranych, powracających użytkowników z ofertą nie do pogardzenia.

Aż miesiąc Apple TV+ za darmo otrzymać można po przejściu na stronę promocji i zaakceptowaniu warunków za pomocą specjalnego przycisku “Przyjmij ofertę”. Później wystarczy już tylko dokonać rejestracji lub zalogować się na swoje konto w Apple.

Po upływie miesiąca plan odnawia się w cenie obowiązującej w Polsce, która wynosi aktualnie 34,99 zł / miesiąc. Jeśli nie chcecie więc przedłużać usługi, warto jeszcze przed końcem okresu promocyjnego zrezygnować z subskrypcji.

Darmowy Apple TV+ na miesiąc to oferta ograniczona w czasie. Skorzystać z niej możecie wyłącznie do 3 października 2025 roku. Zdecydowanie warto się więc pospieszyć.

Darmowy Apple TV+ – co obejrzeć?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, oferta serwisu obejmuje wiele, trzymających poziom produkcji. Tylko w ostatnim czasie zasiliły ją 5. sezon świetnie ocenianego serialu szpiegowskiego “Kulawe konie” oraz zupełnie nowy, zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial “Specjalistka” z Jessicą Chastain w obsadzie.

Miesiąc Apple TV+ za darmo to też doskonała okazja, aby zapoznać się z innymi, współtworzącymi markę serwisu tytułami. “The Morning Show”, “Rozdzielenie”, “Silos”, “For All Mankind”, “Czas krwawego księżyca”, “Ted Lasso”, “Misja Greyhound”, “Bankier” czy “Terapia bez trzymanki” to tylko wybrane z nich.

Źródło: Apple TV+