Motorola Edge+ dołączyła wczoraj do grona najwydajniejszych, najbardziej zaawansowanych, ale i najdroższych smartfonów. Jak dokładnie wypada na tle bezpośrednich konkurentów?

Taniego flagowca już nie znajdziemy, Motorola Edge+ też kosztuje krocie

Najważniejsze informacje dotyczące smartfona Motorola Edge+ przedstawiliśmy już wczoraj. Sprawdziły się niemal wszystkie doniesienia dotyczące wyglądu, specyfikacji i niestety również ceny. Niestety, bo Motorola Edge+ została wyceniona na 1199 euro i już szacuje się, że w Polsce przełoży się to na około 5500 złotych. To sprawia, że producent naprawdę wierzy w to, co ma do zaoferowania.

To bowiem cena niewiele niższa od tej, jaką trzeba zapłacić za Galaxy S20 Ultra - 5999 złotych. Jednocześnie zauważalnie wyższa niż w przypadku również wczoraj debiutującego u nas LG V60 ThinQ 5G - 4299 złotych oraz Xiaomi Mi 10 Pro - 4399 złotych. Czy Motorola Edge+ oferuje na tyle dużo, aby przyciągnąć niezdecydowanych klientów do siebie?

Motorola Edge+ vs LG V60 ThinQ 5G vs Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi 10 Pro - porównanie specyfikacji

Na wymienionych konkurentów padło nie tylko z racji cen, ale również wielkości i możliwości. Spójrzcie na bliższe zestawienie specyfikacji.

Motorola Edge+ LG V60 ThinQ 5G Galaxy S20 Ultra Xiaomi Mi 10 Pro Wymiary (wy/sz/gł) 161.1 x 71.4 x 9.6 mm 169.3 x 77.6 x 8.9 mm 166.9 x 76 x 8.8 mm 162.6 x 74.8 x 8.96 mm Waga 203 g 218 g 220 g 208 g System operacyjny Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 Ekran » 6.7"

» 1080 x 2340 px

» OLED

» 90 Hz » 6.8"

» 1080 x 2460 px

» OLED

» 60 Hz » 6.9"

» 1440 x 3200 px

» Dynamic AMOLED

» 60 Hz / 120 Hz przy Full HD » 6.67"

» 1080 x 2340 px

» AMOLED

» 90 Hz Procesor » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 865 » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 865 » 8 rdzeni

» Samsung Exynos 990 » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 865 Pamięć » RAM: 12 GB

» Wbudowana: 265 GB » RAM: 8 GB

» Wbudowana: 128 GB

» Slot microSD » RAM: 12 GB

» Wbudowana: 128 GB

» Slot microSD » RAM: 8 GB

» Wbudowana: 256 GB Bateria » 5000 mAh

» szybkie ładowanie 18W

» bezprzewodowe ładowanie 15W » 5000 mAh

» szybkie ładowanie

» bezprzewodowe ładowanie » 5000 mAh

» szybkie ładowanie 45W

» bezprzewodowe ładowanie 15W » 4500 mAh

» szybkie ładowanie 50W

» bezprzewodowe ładowanie 30W Aparat / kamera » 108 Mpix f/1.8 z OIS

» 16 Mpix f/2.2

» 8 Mpix f/2.4 z OIS

» ToF 3D

» nagrywanie 6K » 64 Mpix f/1.8 z OIS

» 13 Mpix f/1.9

» ToF 3D

» nagrywanie 8K » 108 Mpx f/1.8 z OIS

» 12 Mpx f/2.2

» 48 Mpx f/3.5 z OIS

» TOF 3D

» nagrywanie 8K » 108 Mpx f/1.69 z OIS

» 20 Mpx f/2.4

» 12 Mpx f/2.0

» 8 Mpx f/2.0 z OIS

» nagrywanie 8K Internet » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM Komunikacja i złącza » GPS

» Bluetooth 5.1

» NFC

» USB-C

» słuchawkowe » GPS

» Bluetooth 5.1

» NFC

» USB-C

» słuchawkowe » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C Dodatkowe cechy » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» 32-bitowy Hi-Fi Quad DAC

» IP68 » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP68 » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

Który z omawianych tu smartfonów jest Waszym zdaniem najlepszy i najbardziej opłaca się go kupić? Trudno już teraz wydać ostateczny werdykt, ponieważ Motorola Edge+ musi przejść dokładne testy. Wtedy przekonamy się, czy zachwyci czy podobnie jak Xiaomi Mi 10 Pro zostanie określona jako model wyceniony ponad to, co ma do zaoferowania.

