...A przynajmniej wchodzi na jego stronę i zagląda do aplikacji Netflix. Tak wynika z badania i jest to wynik, do którego konkurencji jest bardzo daleko.

Netflix – popularność w Polsce rośnie w zabójczym tempie

Jeszcze na początku tego roku Netflix miał niespełna 7 milionów użytkowników w Polsce i o pozycję lidera musiał walczyć z Playerem. Dziś korzysta z niego co trzeci Polak, a konkurencja znajduje się daleko w tyle. Wygląda na to, że robi to dobrze.

Dane pochodzą z badania Mediapanel dla serwisu Wirtualnemedia.pl. Wynika z nich, że w październiku bieżącego roku Netflix w Polsce miał ponad 12,2 miliona użytkowników. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że nie oznacza to, że tyle osób faktycznie opłaca abonament, a jedynie że odwiedza witrynę serwisu lub korzysta z jego aplikacji.

W zyskiwaniu popularności na pewno pomaga katalog filmów i seriali, który staje się nie tylko coraz obszerniejszy, ale też bardziej zróżnicowany. Coraz więcej pojawia się w nim też polskich produkcji (jeśli chcesz, to zobacz najlepsze polskie filmy oraz najlepsze polskie seriale na Netflix). Nie przeszkadza za to wyższa cena najdroższego pakietu, pozwalającego na oglądanie treści w 4K.

Co jeszcze oglądają Polacy?

Wróćmy do rankingu… Na drugim miejscu znajduje się internetowa telewizja WP (z wynikiem niespełna 4,7 mln), a na najniższym stopniu podium plasuje się Player (odwiedzony w październiku przez prawie 4 mln osób). Czołową piątkę zamykają Polsat Box GO (3,3 mln) i CDA (3,2 mln).

W pierwszej dziesiątce znalazło się również miejsce dla HBO, TVP, Polsat GO i CANAL+ oraz Amazon Prime Video. Ten ostatni serwis odnotował olbrzymi wzrost, zapewne za sprawą oficjalnego debiutu w Polsce (i bardzo atrakcyjnej ceny). Z rankingu wypadła za to usługa Viaplay, która po dobrym starcie najwyraźniej złapała zadyszkę.

Źródło: Wirtualnemedia. Foto: Karolina Grabowska/Pexels