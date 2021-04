Na najbliższy tydzień zespół Xbox przygotował listę premierowych gier, które zasilą sklep Microsoftu.

Premiery Xbox: 6 do 9 kwietnia

Lista premier z zeszłego tygodnia nie była wyjątkowo obszerna. Ku radości wielu - najbardziej oczekiwana gra z listy - Outriders trafiła do Xbox Game Pass. Wiele graczy zatem jest zajętych tym tytułem. Dla tych jednak, którzy z niecierpliwością oczekują pojawienia się nowych gier - w kolejnym tygodniu zadebiutuje ich tylko 8. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

Breathedge (6 kwietnia)

Gra przygodowa posiadająca elementy survivalu. Gracz wciela się w postać bohatera, którego statek kosmiczny uległ uszkodzeniu i w związku z tym musi walczyć o przetrwanie w przestrzeni międzygwiezdnej. Tytuł wart sprawdzenia.

Lost Words: Beyond the Page (6 kwietnia)

Platformówka w dwuwymiarowym świecie z elementami gier logicznych. Światem, po którym przyjdzie podróżować graczowi jest pamiętnik młodej dziewczyny. Nietypowe, ale całkiem interesujące rozwiązanie. Kolejny tytuł, który może przypaść do gustu wielu osobom.

Luckslinger (7 kwietnia)

Pozycja, której debiut to rok 2015, natomiast na konsole Xbox trafia właśnie teraz, w 2021 roku. Świat 2D, dziki zachód, rewolwery, mroczny humor - to Luckslinger w kilku słowach.

Cozy Grove (8 kwietnia)

Przygodówka z elementami symulacji życia. Podczas gry będziemy eksplorować wyspę, której mieszkańcami są duchy, a zadaniem bohatera jest niesienie im pomocy.

What the Dub?! (8 kwietnia)

Lokalna gra towarzyska. Jeśli nie wiesz w co zagrać ze znajomymi podczas spotkania, ale wszyscy współbiesiadnicy są miłośnikami kina, to musicie sprawdzić ten tytuł. What the Dub?! polega na dobieraniu brakujących dialogów w określonych filmowych klipach.

Ravensword: Shadowlands (9 kwietnia)

Blisko dziesięcioletnia gra, która zadebiutowała na systemach mobilnych (iOS oraz Android). Tytuł będący RPG akcji osadzony w świecie fantasy. Bohaterem jest potomek rodziny królewskiej, który jako jedyny może dzierżyć legendarny miecz Ravensword - i to właśnie z nim przyjdzie nam pokonywać trudności.

Skyland: Heart of the Mountain (9 kwietnia)

Akcja tej przygodówki z gatunku hidden object ma miejsce na obcej planecie. Rolą bohatera jest rozwiązanie zagadki tajemniczych zniknięć.

Yoko & Yuki: Dr. Rat’s Revenge (9 kwietnia)

Tytuł przeznaczony raczej dla młodszych graczy. Bohaterami są dwa koty - tytułowy Yuki i Yoko. Niestety, Yuki została skradziona przez złego Rat-a, a zadaniem gracza jest jej uratowanie.

Jakie jest Wasze zdanie na temat najnowszych premier na Xbox? W końcu trafiło się coś fajnego, czy ten tydzień potraktowano jako kontynuację Prima Aprilis?

Źródło: news.xbox.com

Warto zobaczyć również: