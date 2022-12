Dwunasty dzień świątecznego rozdawnictwa w sklepie Epic Games Store pozwala poszerzyć swoją bibliotekę o F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch za darmo na Epic Games Store

Powoli zbliżamy się do końca nie tyle całej świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store, bo ona potrwa aż do 5 stycznia, ale towarzyszącego jej rozdawnictwa. Obiecano 15 darmowych propozycji i do tej pory udostępniono już Bloons TD 6, Horizon Chase Turbo, Costume Quest 2, Sable, Them's Fightin' Herds, Wolfenstein: The New Order, LEGO Builder's Journey, zestaw Fallout Classic Collection, Encased, Metro: Last Light Redux oraz Death Stranding, z którym związane są pewne kontrowersje.

Dziś raczej będzie spokojnie, co nie znaczy, że kiepsko. Kolejna darmowa gra to bowiem F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Mniej popularna niż propozycje z ostatnich dni, ale naprawdę interesująca. Można przypisywać ją do swojego konta do jutra do godziny 17:00 polskiego czasu.

Metroidvania z żelazną pięścią

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch to produkcja mniejszego i wciąż dość młodego studia TiGames. Nie widać tu jednak braku doświadczenia, a już pewnością kreatywnych pomysłów, bo gra okazała się niebanalna i naprawdę niezła. Wypadła bardzo pozytywnie w branżowych recenzjach, chwalą ją też gracze, którzy zdecydowali się na zakup. Średnie ocen na poziomie 80% mówią same za siebie.

Jeśli chodzi o gatunek, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch to metroidvania. W jakich klimatach osadzona? Dieselpunkowych, wedle samych twórców całość została zainspirowana silnikami spalinowymi, które połączono ze wschodnim pejzażem miejskim minionej epoki.

W kontekście kwestii technicznych wypada natomiast odnotować iż wykorzystano silnik Unreal Engine 4, dodatkowo rozwijane przez siebie technologie (między innymi ray tracing czy DLSS) zaimplementowała tu firma NVIDIA.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ma świetny gameplay

Główną postacią F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch jest królik, ale nie należy utożsamiać go z niewinnym futrzakiem. To humanoidalny koleżka wyposażony w olbrzymią mechaniczną pięść. Co więcej, potrafiący zrobić z niej niemały użytek i tym samym skutecznie pozbywać się kolejnych, licznych wrogów stojących na drodze do głównego celu, w tym bossów o różnych schematach bojowych.

Dobry system walk to zresztą jeden z najczęściej powtarzających się plusów w recenzjach. Poza nimi nie brakuje też konieczności rozwiązywanie zagadek oraz licznych sekcji platformowych. Wszystko świetnie ze sobą wyważono, lubiący tego typu gatunek będą bawić się świetnie, a inni być może właśnie dzięki F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch zainteresują się nim na dłużej.

