Nadal zastanawiacie się nad zakupem nowego procesora? Firma AMD przygotowała promocję, która powinna Was przekonać – przy zakupie modeli Ryzen 5000 i 4000 można za darmo otrzymać grę Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei.

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei za darmo do procesorów AMD Ryzen 5000 i 4000

Niedawno na rynku zadebiutowały nowe procesory AMD Ryzen 7000. Producent jednak nie zapomina o klientach wybierających starsze modele z serii Ryzen 5000 i 4000 - mogą oni otrzymać za darmo kolekcję gier Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Dokładna lista modeli objętych promocją przedstawia się następująco:

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei (Uncharted: Legacy of Thieves Collection) obejmuje dwie części: Uncharted 4: Kres Złodzieja i Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Gier chyba nie trzeba przedstawiać - to chyba jedne z najbardziej wyczekiwany tytułów na PC, które zostały wzbogacone m.in. o technikę AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0), co pozwoli dodatkowo poprawić płynność animacji.

Jak odebrać Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei?

Promocja będzie sukcesywnie uruchamiana w polskich sklepach (warto więc śledzić strony produktowe lub pytać sprzedawców). Przy zakupie jednego z procesorów biorących udział w promocji otrzymujemy kod uprawniający do bezpłatnego pobrania gier Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Warto jednak pamiętać, że premierę gier zaplanowano na 19 października 2022 roku i dopiero wtedy będzie można w nie pograć. Regulamin akcji znajdziecie tutaj.

Źródło: AMD