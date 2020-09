Hama to niemiecka firma, znana większości z nas, jako producent oraz dystrybutor przeróżnych akcesoriów, gadżetów i urządzeń mobilnych, a także sprzętu przydatnego w domu. W tym artykule krótko przedstawimy nowości z oferty Hama.

Akcesoria mobilne i sprzęt do domu - nowości w ofercie Hama

W Bawarii powstały nie tylko znane marki samochodowe, lotnicze, piwne i drużyny sportowe. Jest to również niemiecka dolina krzemowa i wywodzi się z niej firma Hama. Rozważając zakup różnorodnych akcesoriów do telefonu, aparatu fotograficznego, samochodu lub domu, dla wielu osób jest to pierwsza marka, jaka przychodzi na myśl. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że większość z nas kupiła w życiu, choćby jedną rzecz marki Hama.

Co roku, odwiedzając ogromne targi IFA w Berlinie możemy zapoznać się z ich ofertą, na pokaźnym stoisku. Tym razem, z oczywistych przyczyn, targi IFA 2020 odbyły się w bardzo okrojonej formie. Tak skromnej, że część firm całkowicie pominęła kwestię fizycznej prezentacji swojej oferty. Ale nie Hama, która zaprosiła nas do swojego salonu pokazowego, pod Poznaniem. Oto drobny ułamek tego, co mogliśmy tam zobaczyć. Są to rzeczy obecne w ofercie od niedawna lub takie, które niedługo do niej wejdą.

Warto już na początku zaznaczyć, że Hama nie tylko sprzedaje sprzęt pod własną marką, ale również jest potężnym dystrybutorem wielu innych firm i ma też własną markę gamingową - uRage.

Jednym z przykładów jest podświetlany mikrofon dla graczy i streamerów - uRage Stream 750 HD, za lekko ponad 300 zł.

W zasadzie na bazie produktów uRage można zbudować całe stanowisko do grania, włącznie z biurkiem, klawiaturą gamningową, myszką, uchwytem na monitor oraz padami, takimi jak uRage Vendetta.

W ofercie Hama jest też kilka nowych słuchawek prawdziwie bezprzewodowych. Np. dobrze wycenione i atrakcyjnie wyglądające Hama Libero za 159 zł, z Bluetooth 5.0 i baterią na 5 godzin grania lub wraz z etui na 14 godzin. Innym przykładem są Hama Style za 199 zł.

Przyznam, że tego wynalazku się nie spodziewałem, ale jak widać Hama potrafi zaskakiwać. Oto bezprzewodowa echosonda dla wędkarzy Deeper Pro+. Idziesz sobie na ryby, zakładasz echosondę na żyłkę i nie zastanawiasz się, gdzie są ryby i dlaczego nie tam gdzie zarzuciłeś. Po prostu sprawdzasz podgląd na smartfonie i wiesz, gdzie i na jakiej głębokości ryby czekają na twój haczyk.

Jeśli Hama, to oczywiście wszelkiego rodzaju uchwyty. Jednym z ciekawszych jest solidny uchwyt telewizyjny, który można złożyć całkiem na płasko, przy ścianie.

Wspomniałem, że Hama jest dystrybutorem również innych firm. Oto trzy świetne przykłady. Po pierwsze Jabra, w której ofercie warto wyróżnić model Jabra Elite Active 75t oraz słuchawki do biegania i sportu Jabra Elite Active 45e.

Kolejną znaną marką jest Marshall, który słynie od dawna z produkcji sprzętu audio. Przede wszystkim kultowych wzmacniaczy gitarowych, a obecnie również najlepszych głośników Bluetooth. Z małych modeli do gustu przypadł mi Marshall Emberton, za niecałe 600 zł.

Świetne wrażenie robią też słuchawki Turtle Beach, które miałem przyjemność kilkukrotnie testować w przeszłości i do dziś należą do czołówki moich ulubionych, pod względem jakości dźwięku.

A może cyfrowe radio DAB+, do kuchni, salonu lub biura? Model Hama DIR3300SBT jest jednym z ciekawszych. Tym bardziej, że ma funkcję Spotify Connect oraz możliwość odtwarzania muzyki z telefonu lub laptopa przez Bluetooth (zastępuje dobry głośnik bezprzewodowy). Cena to około 950 zł.

Ciekawostką jest też małe, przenośne radio internetowe Hama IR40MBT, podłączane bezpośrednio do gniazdka sieci elektrycznej. Również ono ma Spotify Connect oraz łączność Bluetooth i dwupasmowe Wi-Fi. Rozmiary i łatwość podłączania sprawiają, że jest świetne np. do garażu lub Kosztuje około 400 zł.

Wiele osób używa tak zwanych stacji pogodowych. W showroomie Hama znalazłem taki oto model, z mnóstwem funkcji i dużym, czytelnym, kolorowym wyświetlaczem oraz bezprzewodowym czujnikiem zewnętrznym. Za ok. 240 zł.

Warto wyróżnić to, że firma ma też w ofercie tanie i dobre opaski fitness, takie jak: Hama Fit Track 1900 za mniej niż 80 zł, Fit Track 3900 za 130 zł i bardziej zaawansowany Fit Track 5900 za 200 zł.

Do ładowania smartfona i innego sprzętu mobilnego przyda się Hama Power Pack Supreme 20HD, czyli powerbank o pojemności 20000 mAh, z dwoma dużymi USB-A oraz USB-C.

A może powerbank do laptopa? Też nie ma problemu! Ten model ma 60W i pojemność aż 96 Wh, więc naładuje 1-2x nawet laptopa z dużym akumulatorem.

Dla tych, którzy szukają dobrej, solidnej, cichej i taniej klawiatury z myszką, godny uwagi będzie zestaw Hama KMW-700, za mniej niż 120 zł. Idealna do biura i domu, poza zastosowaniami gamingowymi, bo tutaj lepsze są m.in. klawiatury marki uRage.

Jeśli streamowanie wideo ze smartfonu, to dla ciebie codzienność, to może ci się spodobać lampa Hama LED Ring Light. Jasna, stabilna i z regulowaną temperaturą barwową.

Dziękuję Panu Maciejowi Kramerowi, Kierownikowi działu marketingu, reklamy i PR firmy Hama, za tournée po salonie, prezentację produktów i wszystkie niezbędne informacje.

