Chcesz zagrać w Dead Island 2, ale nie wiesz, czy Twój PC podoła? Zastanawiasz się, jaka będzie najlepsza karta graficzna do grania w Dead Island 2? A może, jaki procesor lub ile RAM wymaga ten tytuł? Na te pytania i jeszcze inne kwestie odpowiedź znajdziesz w naszym teście.

Kontynuacja stworzonej przez polskie studio (Techland) gry Dead Island powstawała w strasznych bólach i trwało to ponad dekadę. W międzyczasie kilkukrotnie zmienił się nie tylko producent, ale również studio odpowiedzialne za ten tytuł. Finalnie gra powstała na silniku Unreal Engine 4 i do sklepów trafiła pod koniec kwietnia 2023 roku. Recenzja Dead Island 2 popełniona przez Macieja samą grę ocenia bardzo dobrze, ale czy takie zawirowania w procesie produkcji miały wpływ na stan techniczny gry? Z pewnością odbiły się na tym, że gra graficznie znacznie odstaje od dzisiejszych standardów, choć maskuje to całkiem sprawnie kunsztem artystycznym i teksturami.

Dead Island 2 wymagania sprzętowe

Technologicznie z pewnością wyróżnia się system rozczłonkowywania humanoidów, nazwany „Fully Locational Evisceration System for Humanoids” – w skrócie FLESH (z ang. „ciało”/„mięso”). Jeżeli cenicie sobie w grach wiarygodnie przedstawione gore, to stanowczo Dead Island 2 musicie wpisać na listę zakupów. Jednocześnie system ten należy pochwalić za zaskakująco niskie wymagania sprzętowe względem tego, co oferuje - nie trafi zatem do naszego topu najbardziej wymagających gier. A jakie dokładnie są te wymagania?

Minimalna konfiguracja sprzętowa (1080p, 30 FPS):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-7700HQ lub AMD FX-9590

RAM: 10 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 480 4 GB

lub dysk: 70 GB

Zalecana konfiguracja sprzętowa do FHD (1080p, 60 FPS):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i9-9900K lub AMD Ryzen 5 5600X

lub RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super lub AMD Radeon RX 6600 XT

lub dysk: 70 GB

Zalecana konfiguracja sprzętowa do UHD (1440p, wysokie detale, 60 FPS):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-12600KF lub AMD Ryzen 7 7700X

lub RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6750 XT

lub dysk: 70 GB

Zalecana konfiguracja sprzętowa do UHD/4K (2160p, ultra, 60 FPS):

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-13700K lub AMD Ryzen 9 7900X

lub RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3090 lub AMD Radeon RX 6950 XT

lub dysk: 70 GB

Miło widzieć, że udało się tym razem uniknąć wymuszania 32 GB RAM, a do grania w 4K w najwyższych ustawieniach nie potrzeba najnowszych kart. To, co jednak zastanawia, to wymagania dotyczące procesorów – są wyjątkowo wysokie. Wymaganie Core i9-9900K do FHD na średnich ustawieniach nie brzmi z żadnej strony rozsądnie, podobnie jak chyba po raz pierwszy widzimy, aby niemalże topowy procesor (AMD Ryzen 9 7900X) kilka miesięcy po premierze trafił na listę „wymagań zalecanych”. Do czego ta gra wymaga 12 rdzeni? Nie wiemy, choć się domyślamy, że może mieć to związek z jakimiś zabezpieczeniami antypirackimi…

Ustawienia obrazu są rozbudowane, ale nie zmieniają mocno jakości

Gra podczas pierwszego uruchomienia na danej konfiguracji wykonuje kompilację shaderów, którą stanowczo należy ukończyć, jeżeli nie chcemy grać z ciągłymi mikroprzycięciami. Pamiętajmy, że to UE4, zatem silnik, który chronicznie cierpi na problem z doczytywaniem shaderów. Przechodząc do ustawień napotkamy na całkiem sporo suwaków, spośród których największy wpływ na wydajność mają cienie i roślinność. Sporo FPS kosztują również „efekty” ustawione na ultra – zwłaszcza w późniejszych częściach gry, kiedy z każdej strony różne żywioły przelewają się na ekran.

Dead Island 2 nie wspiera żadnej formy śledzenia promieni, co wyraźnie widać w wyjątkowo niezręcznie zrealizowanych odbiciach. W grze co rusz napotykamy lustra i błyszczące powierzchnie, w których ujrzymy tylko kiepsko wykonane odbicia powierzchniowe. Nieco lepiej prezentują się na stałe wypalone na teksturach cienie, zatem w tej kwestii Ray Tracing nie byłby konieczny.



Odbicia w Dead Island 2 są realizowane bardzo staroświecko - nasz bohater objawia się w lustrach jako latające dłonie (z bronią), a najczęściej nie ma go wcale, bo odbicie jest zwykłą rozciągniętą bitmapą.

Od strony upscalingu rozdzielczości do naszej dyspozycji oddano tylko FSR 2 – brak zatem DLSS i XeSS. Inna sprawa, że sami się niebawem przekonacie, iż Dead Island 2 stanowczo nie potrzebuje upscalingu, aby utrzymać wysoką płynność. Dla ułatwienia obsługi gry twórcy przygotowali cztery gotowe zestawy ustawień, z których skorzystamy w naszych testach.

Ustawienia Niskie vs Ultra

Ustawienia Średnie vs Ultra

Ustawienia Wysokie vs Ultra

Galeria obrazków ustawień graficznych (kliknij, aby otworzyć w 4K - każde zdjęcie to ok. 3,5 MB)

Jak testowaliśmy Dead Island 2 na PC?

Grę testowaliśmy kilka dni po premierze, gdy już rozwiązano największe problemy techniczne. Karty graficzne testowaliśmy w lokalizacji z dużą ilością roślinności na względnie otwartej przestrzeni. Warto zaznaczyć, że gdy wchodzimy do pomieszczeń, to FPS potrafi podskoczyć nawet dwukrotnie, jeżeli procesor nam na to pozwoli. Nasza platforma się nie zmieniła, co oznacza, że może nieco ograniczać najszybsze karty (jak Radeona RX 7900 XTX lub GeForce RTX 4090).

Nasza platforma testowa:

Jaka karta graficzna do Dead Island 2?

W czasie testów używaliśmy systemu Windows 11 22H2 oraz najnowszych sterowników dostępnych na dzień 28.04.2023, tj. Adrenaline 23.4.3 dla kart AMD, Game Ready 531.68 dla kart NVIDII oraz sterownika nr 31.0.101.4314. Wszystkie sterowniki miały oficjalne wsparcie dla Dead Island 2 (choć w przypadku kart Intela tylko domniemane).

Dead Island 2 - 1080p, ustawienia Niskie

[FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 207

135 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 176

105 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 162

98 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 156

88 Intel ARC A750

Intel ref. 153

110 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 134

81 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 120

70 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 83

44 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najniższe ustawienia nie stanowią żadnego wyzwania dla większości testowanych kart. Nawet staruszek GTX 970 z niespełna 4 GB pamięci graficznej radzi sobie tutaj całkiem dobrze, choć jest też jedyną kartą, która nie utrzymuje stale ponad 60 FPS, co może rzutować na wydajność innych, nowszych kart graficznych z 4 GB vRAM. Ogólnie jednak do grania w Dead Island w najniższych ustawieniach powinien wystarczyć nawet współczesny układ zintegrowany z procesorem (zwłaszcza w procesorach AMD).

Dead Island 2 - 1080p, ustawienia Średnie

[FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6900 XT

Ref. AMD 243

146 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 219

131 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 219

143 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 219

147 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 219

149 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 201

138 AMD Radeon RX 6650 XT

Ref. AMD 166

105 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 142

111 Intel ARC A750

Intel ref. 130

94 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 126

72 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 123

67 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 107

73 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 97

52 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 64

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Średnie ustawienia nadal nie pozwalają rozwinąć skrzydeł większości nowych kart. Do grania w tym przypadku nadal teoretycznie wystarczy GTX 970, ale raczej polecalibyśmy coś nieco nowszego. Karty kosztujące w tej chwili około 1000 zł utrzymują stabilnie ponad 60 FPS (ze średnią pozwalającą wykorzystać monitory z odświeżaniem 144 Hz). Warto jak zwykle zauważyć, że sterownik AMD znacznie wyżej limituje karty graficzne, choć umówmy się, że nie jest to istotne, w znaczeniu, że posiadacze Radeona RX 6900 XT nie będą grać w FHD na średnich ustawieniach.

Dead Island 2 - 1080p, ustawienia Wysokie

[FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6900 XT

Ref. AMD 207

145 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 198

115 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 198

124 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 198

151 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 172

116 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 150

102 AMD Radeon RX 6650 XT

Ref. AMD 128

87 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 108

77 Intel ARC A750

Intel ref. 99

73 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 96

55 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 93

52 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 78

47 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 74

43 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 45

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wysokie ustawienia są już wyzwaniem dla kart klasy GeForce RTX 3070 - nie w znaczeniu, że sobie nie radzą, tylko, że w końcu mają co robić i nie są limitowane przez resztę platformy. Stary GTX 1070 zbliża się do granicy całkowicie płynnej gry, ale tanie nowe karty nadal radzą sobie bardzo dobrze. Warto tutaj zaznaczyć, że na karcie Intel ARC A750 nie napotkaliśmy na żadne, nawet najmniejsze problemy (przez cały czas trwania testów) i jej wydajność zawsze wypadała powyżej Radeona RX 6600 (choć obecnie podobnie wyceniany RX 6650 XT jest już w zupełnie innej, wyższej lidze).

Dead Island 2 - 1080p, ustawienia Ultra

[FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 227

164 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 210

141 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 203

160 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 203

155 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 199

144 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 196

127 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 186

98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 185

102 AMD Radeon RX 6900 XT

Ref. AMD 183

133 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 151

102 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 131

83 AMD Radeon RX 6650 XT

Ref. AMD 106

62 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 96

66 Intel ARC A750

Intel ref. 90

56 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 83

41 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 80

43 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 70

39 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 64

37 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 37

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najwyższe ustawienia nadal nie są w stanie wycisnąć wszystkiego z kart nowej generacji, zatem Radeony tutaj dalej górują nad kartami NVIDII (włącznie z RTX 4090, który dopiero teraz raczył odpalić wentylatory). Główne różnice pomiędzy mocniejszymi kartami w FHD dotyczą minimalnego FPS. Tańsze karty nadal sobie radzą, ale RX 6600 już spadł poniżej poziomu przyjemnej rozgrywki, notując spadki poniżej 45 FSP.

Dead Island 2 - 1440p, ustawienia Ultra

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 202

155 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 196

143 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 187

127 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 172

139 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 161

117 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 160

130 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 140

109 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 133

110 AMD Radeon RX 6900 XT

Ref. AMD 133

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 107

79 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 93

60 AMD Radeon RX 6650 XT

Ref. AMD 74

44 Intel ARC A750

Intel ref. 67

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 65

38 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 56

30 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 56

29 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 48

27 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 44

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Podbicie rozdzielczości w końcu zmusiło większość kart do porządnego wzięcia się do pracy (jedynie RTX 4090 nadal utrzymywał poniżej 80% obciążenia). Radeony mocno w tym przypadku spadły na wykresach, co zaskakuje, biorąc pod uwagę, że gra nie korzysta ze śledzenia promieni. Z drugiej zaś strony wszystkie karty mocniejsze od Radeona RX 6650 XT lub GeForce RTX 3060 Ti zagwarantują bardzo przyjemną grę w takich warunkach (a te słabsze również, ale z pomocą FSR 2). Na kartach AMD odnotowaliśmy jeszcze znacznie większe wahania FPS (co w sumie widać po wynikach 1% Low FPS). To już nieco potrafi drażnić bardziej wyczulonych graczy.

Dead Island 2 - 2160p, ustawienia Ultra

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 142

94 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 113

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 107

73 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 97

70 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 91

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 83

53 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 77

46 AMD Radeon RX 6900 XT

Ref. AMD 77

43 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 68

42 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

29 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 48

26 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

19 AMD Radeon RX 6650 XT

Ref. AMD 34

17 Intel ARC A750

Intel ref. 33

18 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 28

13 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27

13 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 23

12 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 11

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Rozdzielczość 4K w końcu pokazała, na co stać najmocniejszą obecnie kartę graficzną, choć równie imponujące jest powstanie z kolan nowych Radeonów. Tutaj najwyraźniej więcej pamięci odgrywa istotną rolę i Radeony RX 7900 XT oraz RX 7900 XTX pokonują swoich rywali cenowych. Najsłabsza karta, którą możemy polecić do grania w 4K, to GeForce RTX 3080 (lub od biedy najnowszy GeForce RTX 4070) oraz Radeon RX 6900 XT.

Jak działa i ile daje FSR 2 w Dead Island 2

Powyższe wyniki dotyczą oczywiście natywnych rozdzielczości z aktywnym TAA. Sporo wydajności można zyskać wybierając zamiast TAA funkcję FSR 2. W praktyce, z pomocą FSR 2 w trybie Wydajność, Radeon RX 6650 XT pozwala na płynną zabawę w 4K.

Dead Island 2 - 2160p z upscalingiem, ustawienia Ultra

[FPS], Radeon RX 6650 XT, więcej=lepiej

FSR 2 Wydajność 56

45 FSR 2 Balans 49

39 FSR 2 Jakość 44

35 Natywne 2160p + TAA 34

17 Legenda średni FPS

1% Low FPS

A jak FSR wpływa na jakość obrazu? W 4K i QHD tryb Jakość realnie zachowuje detale, które traci się używając zwykłe TAA. W 1080p tryb jakość wypada już mniej więcej tak samo, jak obraz bez niego. To się jednak dotyczy porównań statycznych, które możecie ujrzeć poniżej – większym problemem FSR 2 w przypadku Dead Island jest migotanie krawędzi – widoczne zwłaszcza na wszelkiej roślinności lub płotach. W zależności od sceny może to być nawet bardzo rozpraszające, choć zaznaczamy, że w klasycznym TAA ten problem też występuje (tylko że w znacznie mniejszym stopniu).

Porównanie upscalingu FSR 2 w rozdzielczości 3840x2160 px

Porównanie upscalingu FSR 2 w rozdzielczości 2560x1440 px

Porównanie upscalingu FSR 2 w rozdzielczości 1920x1080 px

Galeria trybów upscalingu (kliknij, aby zobaczyć w pełnej rozdzielczości - każde zdjęcie waży od 1 MB do 3,5 MB)



Testy w UHD.



Testy w QHD.



Testy w FHD.

Jaki procesor i ile RAM do grania w Dead Island 2?

Dosyć długo szukaliśmy dobrego miejsca do testowania procesorów i faktycznie są w grze sytuacje, w których procesor dostaje mocniej po głowie, jednak nie są to sytuacje możliwe do łatwego odtworzenia (głównie walka), zatem nie mogliśmy ich wykorzystać w testach. Zasadniczo jednak nasz redakcyjny Core i9-12900KS nawet w najgorszym momencie nie przekroczył 20% użycia wszystkich rdzeni i jak pokazuje wykres poniżej (miejsce testowe to samo, co w przypadku GPU), wymagania określone przez twórców są w przypadku procesora mocno zawyżone.

Test procesorów w najwyższych ustawieniach

RTX 4090, 1920x1080 px, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS 227

164 Intel Core i7-12700K 225

161 Intel Core i5-12600K 217

156 Intel Core i5-12400F 215

145 Intel Core i3-12100F 211

146 Intel Core i5-8400 188

121 Intel Core i5-4690 125

97 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Test procesorów w najwyższych ustawieniach

RTX 4090, 3840x2160 px, więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS 113

72 Intel Core i7-12700K 112

71 Intel Core i5-12600K 111

70 Intel Core i5-12400F 110

68 Intel Core i3-12100F 111

70 Intel Core i5-8400 107

65 Intel Core i5-4690 95

51 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Pod względem zużycia pamięci również mamy dobre wieści – można spokojnie grać na komputerze z 8 GB RAM – to oczywiście zasługa podziału świata gry na mniejsze lokalizacje. Te, które mieliśmy okazję przed testami odwiedzić, działają niemal identycznie na 8 GB i 64 GB RAM (różnica w wydajności na wykresie wynika z wykorzystania pojedynczego modułu – gdyby wybrać 2x4 GB, wynik prawdopodobnie byłby identyczny).

Test RAM (DDR5) w najwyższych ustawieniach

RTX 4090, 3840x2160 px, więcej = lepiej

64 GB (4x 16 GB) 142

94 32 GB (2x 16 GB) 142

94 16 GB (2x 8 GB) 142

92 8 GB (1x 8 GB) 135

72 Legenda: średni FPS

1% low FPS

Jaki komputer poradzi sobie z Dead Island 2? Nasza ocena optymalizacji

Ameryki nie odkryjemy pisząc, że Dead Island 2 nie ma wysokich wymagań. Wykorzystanie sprawdzonego już i dobrze znanego silnika UE4 pozwoliło naprawdę dobrze zoptymalizować grę pod starsze sprzęty (zresztą działa równie dobrze na starych konsolach). Wybierając granie na PC z kartą klasy Radeon RX 6950 XT (w cenie poniżej 3000 zł) możemy wybrać wyższe ustawienia, wyższe rozdzielczości i jeszcze cieszyć się wyższą płynnością niż w przypadku konsol nowej generacji, co też nie jest częstym widokiem.



W grze nie trzeba się wysilać, aby napotykać naleciałości ze starej generacji - słabo wypada choćby panorama miasta/obszarów, w których przebywamy.

Miło też widzieć, że gra nie cierpi na problem z kompilacją shaderów – jeżeli pozwolimy się jej wykonać przed wczytaniem się menu (co nawet na słabszym CPU trwa poniżej minuty), to następnie w grze problem prawie nie występuje. Tylko przez pierwszych kilka chwil po wczytaniu nowej lokalizacji pojawiają się drobne przycięcia. Gra prezentuje się na pierwszy rzut oka bardzo dobrze – dopracowane modele postaci, starannie zaprojektowane obszary gry oraz wysoka jakość tekstur dobrze maskują przestarzałe już technologie, odpowiedzialne za renderowanie samej gry. Dodatkowo dużo radości może dawać system FLESH (tak nam kolega przekazał ;)).



To z pewnością nie jest gra dla najmłodszych odbiorców, ale fani pamiętający premierę pierwszej części powinni już być pełnoletni :)

W praktyce do gry w Dead Island 2 wystarczy nawet 10-letni PC. Aby pograć w najwyższych ustawieniach, nadal nie potrzeba drogiego sprzętu – w zasadzie zestaw za 3000 zł (cały PC z Radeonem RX 6650 XT) spokojnie sobie z tym zadaniem poradzi. Do grania w jakości konsolowej (PS5/XBSX) potrzebny będzie już komputer z Radeonem RX 6800, zatem zestaw dwukrotnie droższy od konsoli. Aby ujrzeć grę w pełnej okazałości, potrzebny będzie już Radeon RX 6950 XT lub GeForce RTX 4070 Ti – zatem nadal nie mówimy o zabójczo drogim sprzęcie. Procesor i RAM muszą być po prostu obecne, podobnie jak dysk :)

Ocena optymalizacji GPU: 5.0 / (nawet bez FSR 2 wystarczą najtańsze karty graficzne)

Ocena optymalizacji CPU: 5.0 / (ważne, aby było chociaż 6 wątków)

Ocena optymalizacji RAM: 5.0 / (8 GB wystarcza w zupełności)



Grę Dead Island 2 na potrzeby niniejszego testu otrzymaliśmy bezpłatnie od firmy AMD.