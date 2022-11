Na temat kart z układem RTX 4080 zdania są podzielone, ale w jednej kwestii zgadzają się wszyscy – są to karty zbyt drogie wobec swoich możliwości. Z tym problemem zdaje się walczyć Gainward RTX 4080 Phantom GS, którego można dostać poniżej ceny Founders Edition – ale czy warto?

4,5/5

Kiedy publikujemy ten artykuł, mijają już praktycznie dwa tygodnie od naszej premierowej recenzji układu RTX 4080 (Founders Edition). Mimo że karcie tej nie można odmówić osiągów (bez problemu zajęła drugą lokatę w naszym rankingu kart graficznych), to jednak cena sugerowana przez samą NVIDIĘ jest daleka od racjonalnej. Mimo tego okazuje się, że nie brakuje chętnych na różne konstrukcje autorskie, zwłaszcza te korzystnie wycenione, jak właśnie Gainward RTX 4080 Phantom GS. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, co realnie oferuje w cenie niższej niż MSRP. PS. Tak, na zdjęciu otwarcia leży śnieg ;)



Pudełko podejrzanie znajome, jeżeli pilnie śledzicie nasze publikacje ;)

To już oficjalnie standard – RTX 4080 i RTX 4090 wyglądają identycznie

Jako że Gainward to już trzeci z testowanych przez nas RTX 4080, to niespecjalnie zdziwiło nas to, że karta w pudełku wygląda identycznie, co chwilę wcześniej testowany Gainward RTX 4090 Phantom GS. Jest to poniekąd zrozumiała oszczędność na projektowaniu chłodzenia (oraz osobnej linii produkcyjnej), ale jednocześnie oznacza, że potencjalni nabywcy będą musieli się zmagać ze zmieszczeniem takich kart w mniejszych obudowach. Zaleta tego rozwiązania jest jeszcze taka, że seria RTX 4080 przejdzie prawdopodobnie do historii jako niemalże bezgłośna…



Ogromne chłodzenie w połączeniu z układem, który w porywach wydziela 320 W ciepła… Przynajmniej jest cicho :)

Wracając jednak do naszego RTX 4080 Phantom GS – w opakowaniu poza kartą odnajdziemy identyczną podpórkę, co w droższym modelu (niezbyt finezyjną, ale swoją rolą spełnia), oraz standardowy dla RTX 4080 adapter zasilania (12+4-PIN -> 3x 8-PIN). Biorąc pod uwagę, że karta waży niemal równo 2 kg, to podpórka z pewnością się przyda, zwłaszcza jeżeli nie posiadamy płyty głównej ze wzmacnianym slotem PCI-E x16.



W zależności od wysokości naszej obudowy możemy dokładać kolejne segmenty podpórki.

Skoro karta posiada identyczne chłodzenie, co jej odpowiednik z RTX 4090, to znaczy, że charakteryzuje się długością 32,9 cm, wysokością 14,2 cm oraz szerokością 7,0 cm (3,5 slotu PCI-E). Czyni to z niej nieco większy model od i tak bardzo dużego Founders Edition, choć ten drugi jest jednocześnie cięższy (co wynika z gęstszego ułożenia finów radiatora, ale również stalowej ramki).



Szokująco duży RTX 4080 Founders Edition okazuje się być prawdopodobnie najmniejszym ze wszystkich modeli RTX 4080…

Chłodzenie jest realnie identyczne z tym we wspomnianym już RTX 4090 Phantom GS – mamy tu zatem dużą komorę parową, odbierającą ciepło z GPU i vRAM. Za transfer tego ciepła do radiatora odpowiada 8 ciepłowodów, a za wyrzucanie go poza kartę odpowiadają 3 dosyć duże (9,5 cm średnicy) wentylatory.



Do tylnej części karty dociera tylko sześć ciepłowodów – jedynie część bezpośrednio nad GPU korzysta ze wszystkich ośmiu.

Na szczycie karty umieszczono nowe złącze 12VHPWR, czyli łącznie 16-pinowe gniazdo, które najlepiej połączyć dedykowanym do naszego zasilacza przewodem modularnym z taką właśnie końcówką. Jeżeli postanowimy używać adaptera dołączonego w zestawie, należy się upewnić, czy został do samego końca wpięty, aby uniknąć problemów związanych z jego przegrzewaniem.



Producenci kart powinni wymyślić lepsze miejsce na montaż tego złącza niż środek szczytu karty…

Sekcja zasilania ogólnie jest chłodzona przez kontakt z radiatorem za pomocą termopadów. Dodatkowo ciepło przez nią generowane odprowadzane jest na backplate (również z pomocą termopadów), zatem podobnie, jak i reszta układów na karcie, nie nagrzewa się do wysokich temperatur.



Jeden z wentylatorów przepycha powietrze na wylot karty, korzystając z tego, że PCB jest znacznie krótsze od chłodzenia.

Gainward RTX 4080 Phantom GS wypada również identycznie, co jego droższy brat (oraz większość RTX 4080) w kwestii złączy wideo. Na śledziu znajdziemy łącznie 3 złącza DisplayPort 1.4a oraz tylko jedno szybsze od nich złącze HDMI 2.1 – jak zwykle zaznaczamy, że to zestaw złączy nieadekwatnie dobrany do ceny i prestiżu karty, przy czym głównie winna jest tu sama NVIDIA, która to nie zaimplementowała w układach RTX 4000 obsługi nowszych standardów DisplayPort.



Perforacja na śledziu wiele nie daje przy poprzecznie ustawionych finach, ale za to mocowanie na trzy śledzie poprawia stabilność karty w obudowie.

Na szczycie chłodzenia w modelach Phantom GS umieszczono duże logo serii GeForce RTX oraz nomen omem Phantom. Jest ono podświetlane za pomocą diod RGB, którymi możemy sterować przez niezbyt rozbudowaną aplikację producenta lub bezpośrednio przez oprogramowanie naszej płyty głównej (podpinając dołączony w zestawie przewód ARGB - 5 V/3-PIN). To ostatnie rozwiązanie pozwala synchronizować pracę RGB karty z resztą podświetlenia w komputerze.



W razie potrzeby RGB można też całkowicie wyłączyć lub wybrać biały kolor.

Specyfikacja karty graficznej Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS

Model Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS Wymiary długość: 32,9 cm;

wysokość: 14,2 cm;

szerokość: 7,0 cm Waga 2,0 kg Złącza 3x DisplayPort 1.4a;

1x HDMI 2.1 Chłodzenie komora parowa;

8 ciepłowodów;

3 wentylatory 95 mm;

3 śledzie;

tryb Zero RPM Fan;

podświetenie ARGB Generacja Ada Lovelace;

TSMC N4 - 4-5 nm Układ graficzny AD103-300 Jednostki cieniujące 9728 Jednostki teksturujące 304 Jednostki rasteryzujące 112 Rdzenie Tensor 304 (4th gen) Jednostki RT 76 (3rd gen) Taktowanie rdzenia 2505/2850 MHz Moc obliczeniowa 49 TFLOPS Pamięć wideo 16 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci 22 400 MHz Przepustowość pamięci 716,8 GB/s TGP (zasilanie) 320 W;

12+4 pin Interfejs PCIe 4.0 Dodatki: podpora karty z regulacją;

adapter 12+4-PIN -> 3x8-PIN Gwarancja 3 lata Cena 6990 zł

Gainward RTX 4080 Phantom GS jest mniej bezgłośny od konkurencji, ale bardziej od Founders Edition

Już podczas testów pierwszego modelu RTX 4090 Founders Edition wiedzieliśmy, że potrzebujemy nowej procedury testowej do pomiarów głośności kart (dźwięk tła na poziomie 35 dBA w naszej redakcji wykluczał uzyskiwanie sensownych wyników). Nasza nowa komora akustyczna faktycznie jest w stanie wyłapać znacznie większe spektrum głośności pracy chłodzenia w nowych kartach, ale zasadniczo wolelibyśmy chyba nieco mniejsze rozmiary nowych kart, niż bezgłośne granie nawet w środku nocy…

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 23,5 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 27,7

25,9 [Quiet] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 31,1

29,4 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 32,3

29,5 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 35,4

32,4 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 36,5

32,5 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 37,7

34,2 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 38,4

34,1 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 40,2

37,6 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41,7

38,6 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 42,5

37,9 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 Legenda / 50 cm od karty

/ w zamkniętej obudowie

Gainward RTX 4080 Phantom GS jest niemal tak samo głośny, co model NVIDII, a zatem odczuwalnie głośniejszy od innych testowanych przez nas konstrukcji autorskich – przynajmniej zakładając, że macie faktycznie ciche chłodzenie procesora i równie cichą wentylację obudowy, bo nadal mówimy o bardzo niskich wartościach. Za taki stan rzeczy odpowiadają zapewnie wentylatory o najmniejszej średnicy spośród testowanych przez nas kart. Te naturalnie pracują półpasywnie, czyli zatrzymują się, gdy karta nie ma nic do roboty.



Nie sądziliśmy, że prawie 10-centymetrowe wentylatory na karcie nazwiemy kiedyś „najmniejszymi”…

Od strony termicznej mamy również bardzo przyzwoite wyniki – GPU pod pełnym obciążeniem w grach trzyma 62-63°C w standardowym ustawieniu BIOS karty i dobija do 65°C po podkręceniu oraz po przełączeniu BIOS na tryb cichy. Owszem – RTX 4080 od Gainwarda również posiada przełącznik BIOS. Temperatura HotSpot ani razu nie przekroczyła 75°C, co uznajemy za bardzo dobry wynik, choć warto mieć na uwadze, że temperatura otoczenia w czasie testów to 20°C.



Przełączenie BIOS wymaga użycia specjalistycznych narzędzi – np. wykałaczki.

Gainward RTX 4080 Phantom GS jest podkręcony fabrycznie, ale wydajność można jeszcze mocniej podbić ręcznie

Producent ustawił docelowy zegar boost na 2640 MHz (to wartość bez uwzględnienia dodatkowego Boost, zależnego od temperatury i zasilania), zatem aż 90 MHz ponad fabryczne zegary NVIDII. Tradycyjnie nie ruszano taktowania pamięci GDDR6X, które w tym modelu efektywnie wynosi niesamowite 22 400 MHz. Nasz model udało się przyspieszyć o jeszcze 120 MHz na rdzeniu oraz 1300 MHz na pamięciach, co zaowocowało finalnie podobnym taktowaniem, co w innych testowanych egzemplarzach (choć pamięci zasadniczo w tym przypadku wypadły najsłabiej).

Pomiar wydajności RTX 4080 po podkręceniu

[FPS], 2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) Gainward RTX 4080 Phantom GS

ustawienia domyślne 31

26 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 34

26 Gainward RTX 4080 Phantom GS

OC (120MHz / 1300 MHz) 34

27 ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

OC (135MHz / 1425 MHz) 35

26 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 35

27 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) Gainward RTX 4080 Phantom GS

ustawienia domyślne 46

36 Gainward RTX 4080 Phantom GS

OC (120MHz / 1300 MHz) 48

38 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 49

40 ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

OC (135MHz / 1425 MHz) 49

40 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 49

40 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) Gainward RTX 4080 Phantom GS

ustawienia domyślne 96

82 Gainward RTX 4080 Phantom GS

OC (120MHz / 1300 MHz) 101

84 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 101

85 ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

OC (135MHz / 1425 MHz) 101

85 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 102

85 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) Gainward RTX 4080 Phantom GS

ustawienia domyślne 55

41 Gainward RTX 4080 Phantom GS

OC (120MHz / 1300 MHz) 57

42 ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

OC (135MHz / 1425 MHz) 58

43 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 58

43 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 58

44 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Te wyniki to oczywiście kwestia loterii (niezależnie od producenta karty, z małymi, elitarnymi wyjątkami). To, co jednak widać powyżej, to konsekwencja w podkręcaniu układów RTX 4080. Śmiało można już stwierdzić, że proces technologiczny „4 nm”, w jakim są one tworzone, skrywa w sobie spory potencjał.

Na czym testowaliśmy i jak MSI RTX 4080 Suprim radzi sobie w 3DMarku?

Platforma testowa oczywiście pozostała bez zmian względem kilku ostatnich testów (i zapewne do końca roku to się nie zmieni). Jeżeli jednak nie jesteście z naszym sprzętem jeszcze zaznajomieni, to poniżej pełna lista, a następnie zapraszamy do zapoznania się z wynikami testów syntetycznych 3DMark.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to przedpremierowo wypuszczona wersja GeForce Game Ready 526.98 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz najnowszego w tym momencie dostępnego sterownika dla Radeonów – Adrenaline 22.10.2. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 21H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR (SAM) – zakładamy, że nikt nie będzie kupować RTX 4080 do komputera bez jego obsługi…

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 16 257 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 14 085 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 14 024 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 879 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 13 806 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 13 406 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 13 315 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 13 299 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 13 294 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 13 036 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 15 273 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 15 216 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 15 216 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 14 483 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 14 355 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 14 245 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 14 210 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 14 134 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 7988 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 7982 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 7926 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 7315 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 7283 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 7245 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 7236 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 7231 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD 2790 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 19 318 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 19 280 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 19 225 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 18 385 [Quiet] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 18 215 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 18 102 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 18 082 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 18 080 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Fabrycznie podkręcony Gainward dosyć wyraźnie wychodzi na prowadzenie spośród wcześniej testowanych konstrukcji autorskich (oraz oczywiście modelu Founders Edition). Przewaga ta jednak zupełnie znika po dalszym ręcznym OC wszystkich kart. Jeżeli jednak nie jesteście zwolennikami żyłowania sprzętu dla każdego najmniejszego punktu w 3DMarkach, to wybór karty Gainwarda rysuje się bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza że jest on najtańszy spośród wszystkich widocznych na wykresach RTX 4080. Sprawdźmy jednak, czy sprawy tak samo się mają w faktycznych grach.

Testujemy kartę Gainward RTX 4080 Phantom GS w 10 grach

Testy w grach, jak zwykle dla tego segmentu, ograniczyliśmy do rozdzielczości 1440p oraz 2160p – a nawet mimo tego w części gier na najwyższych ustawieniach doszło do spłaszczenia wykresów (wydajność limitowała procesor lub pamięci). Ponownie również wyrzuciliśmy z wykresów wyniki większości słabszych kart – tu skupiamy się na porównaniu wydajności modeli autorskich w ramach modelu RTX 4080 (pozostały 3 karty z innymi GPU dla zachowania kontekstu). Jeżeli jednak interesuje Was porównanie do pozostałych kart, to odsyłamy do testu GeForce RTX 4080 Founders Edition w grach z premierowej recenzji.

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 154

104 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 153

103 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 152

102 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 151

102 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 96

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 95

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 95

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 93

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 93

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

54 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 65

53 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 31

26 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 31

25 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

25 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 31

25 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 92

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 92

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 91

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 91

71 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 46

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 46

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 45

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 45

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 146

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 146

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 146

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 143

106 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 104

77 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 104

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 103

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 103

74 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

59 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 121

99 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 121

99 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 120

99 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 96

82 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 96

80 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 95

82 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 95

81 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

81 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

62 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 137

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 135

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 135

106 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 135

105 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 148

125 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 112

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 112

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 112

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 111

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 111

94 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

72 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 85

67 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

2160p,najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 83

61 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 83

61 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 93

59 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 93

58 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 92

57 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 92

57 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 55

41 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 54

40 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 54

40 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 54

40 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

40 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 111

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 109

93 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 90

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 89

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 89

77 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 88

77 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

54 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 127

83 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 125

83 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 125

82 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 124

80 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 82

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 82

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS [Silent] 82

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 81

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 81

51 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

41 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wydajność karty Gainward RTX 4080 Phantom GS dosyć często okazywała się najwyższa, ale w zasadzie tylko w rozdzielczości 1440p. Ma to zapewne związek z wyższym fabrycznie taktowaniem, podczas gdy w 4K istotniejsze okazuje się taktowanie vRAM, które jest we wszystkich kartach identyczne. Warto też odnotować, że tryb cichy nie posiada fabrycznie podbitego zegara i faktycznie oferuje identyczną wydajność, co GeForce RTX 4080 Founders Edition.

Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS oferuje realnie wyższą wydajność, dzięki fabrycznemu podkręceniu, jednocześnie pracując minimalnie ciszej od modelu Founders Edition i będąc od niego tańszą propozycją!

Naturalnie wartości podane na wykresach można jeszcze znacznie podbić korzystając z DLSS, co w przypadku rozdzielczości 1440p i 2160p wręcz zalecamy robić – obraz jest ostrzejszy i lepiej wygładzony niż w przypadku używania klasycznego TAA, a wydajność przy tym wyższa niż w przypadku grania w natywnej rozdzielczości. Dla serii RTX 4000 w niektórych nowszych grach dostępna jest również funkcja DLSS 3.0 Frame Generation, która efektywnie może nawet podwoić płynność animacji bez widocznego wpływu na jakość obrazu. Więcej na jej temat, włącznie z porównaniem jakości obrazu znajdziecie w poświęconym DLSS 3.0 fragmencie recenzji RTX 4080 Founders Edition.

Gainward GeForce RTX 4080 to również świetna propozycja dla profesjonalistów

Zanim przejdziemy do podsumowania, chcemy jeszcze przypomnieć, że cała seria kart RTX 4000 wprowadziła ogromny przeskok wydajności w zastosowaniach poza grami. W szczególności docenią to osoby zajmujące się profesjonalną edycją wideo (za sprawą dodatkowego enkodera sprzętowego i wsparcia dla kodeka AV1) oraz wymagające dużej pojemności pamięci graficznej (np. przy pracy z silnikiem UE5). Jeżeli ten temat Was szczególnie interesuje, to odsyłamy do fragmentu recenzji RTX 4080 Founders Edition, poświęconego właśnie zastosowaniom profesjonalnym.

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 - [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 370 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 382 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 398 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 409 AMD Radeon RX 6800

AMD 423 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 440 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 463 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 499 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 500 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 511 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 515 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 525 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 528 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 530 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 557 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 560 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 567 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 570 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU - [W]

Cała platforma, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 210 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 224 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 248 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 259 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 280 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 295 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 305 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 315 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 317 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 318 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 323 NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 324 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 325 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 327 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 333 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 340 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 342 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

Gainward Phantom GS 352 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 391 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475

To, co ucieszy zarówno profesjonalistów, jak i graczy, to niskie zapotrzebowanie na energię układu RTX 4080 – również w wykonaniu Gainwarda. W znacznej części gier karta nawet nie przekroczy 300 W poboru, zwłaszcza jeżeli gramy w 1440p, co plasuje ją realnie w okolicy RTX 3070Ti, przy jednocześnie 2x wyższej wydajności. Z kolei podczas renderingu z użyciem GPU efektywność jest jeszcze wyższa i RTX 4080 tutaj konkuruje z RTX 3070 oraz RX 6800. Widać tutaj, jak ogromnym skokiem w rozwoju jest architektura Ada Lovelace.

Czy warto kupić kartę Gainward RTX 4080 Phantom GS?

Gdyby na testowaną kartę spoglądać w przysłowiowej próżni i oceniać ją tylko przez pryzmat innych modeli RTX 4080, to owszem – to zapewne najbardziej opłacalny model, jaki testowaliśmy. Niestety w rzeczywistości, podobnie jak inne RTX 4080, musi się on mierzyć z realiami, które jasno pokazują, że lepiej dopłacić do RTX 4090 albo wybrać o połowę tańszego RTX 3080. Choć w przypadku karty Gainwarda, którą wyceniono na 6999 zł, sytuacja nie jest aż tak oczywista.

Uśredniona wydajność w testach w grach

4K, najwyższe ustawienia, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

MSRP $1499 (obecnie 9700 zł) 129% Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS

(obecnie 6999 zł) 101% MSI GeForce RTX 4080 Suprim X

(obecnie 8340 zł) 101% ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC

(obecnie 7790 zł) 101% NVIDIA GeForce RTX 4080

MSRP $1199 (obecnie 7100 zł) 100% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSRP $1999 (obecnie 6599 zł) 82% NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

MSRP $1199 (obecnie 4690 zł) 74% NVIDIA GeForce RTX 3080

MSRP $699 (obecnie 3900 zł) 68% AMD Radeon RX 6900 XT

MSRP $999 (obecnie 4200 zł) 63%

Niemniej, dostajemy kartę, która bez problemu rozprawia się nawet z topową kartą poprzedniej generacji, robiąc to przy znacznie niższym poborze energii i przy niemal bezgłośnej pracy układu chłodzenia. Oferuje szereg nowych funkcjonalności, jak DLSS 3.0 albo streaming w wyższej jakości obrazu, co przecież też nie jest bez znaczenia. Fabrycznie posiada również całkiem mocno podbite zegary, zatem wystarczy we własnym zakresie tylko podkręcić pamięci :)



Zaleta wykorzystania tego samego chłodzenia, co w RTX 4090 jest taka, że nikt poza nami nie musi wiedzieć, że oszczędziliśmy 2000 zł na karcie ;)

Finalnie karta Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS zrobiła na nas bardzo dobre wrażenie (wiemy, że piszemy to ostatnio często, ale cóż – poza kwestią ceny, ta seria kart jest całkiem udana). Owszem – mogłaby być ciut mniejszych rozmiarów oraz powinna posiadać więcej nowszych złączy wideo, ale nie są to wady, które zaważyłyby na naszej ocenie. Kartę polecamy, zwłaszcza jeżeli z czasem jej cena jeszcze bardziej spadnie, aby faktycznie zachować proporcje względem RTX 4090.

Opinia o Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS Plusy Bardzo wysoka wydajność układu RTX 4080 w zwykłej rasteryzacji i z użyciem śledzenia promieni,

cichy układ chłodzenia,

wysokie fabryczne podkręcenie,

imponujące wyniki w aplikacjach do zastosowań profesjonalnych,

innowacyjne funkcje, takie jak DLSS 3.0 i podwójny enkoder AV1,

nienajgorszy potencjał podkręcania (limit mocy do 352 W),

podpórka pod kartę i przewód do synchronizacji ARGB z płytą główną,

dwa BIOSy (cichy i wydajny). Minusy Cena (jak każdego RTX 4080) nieadekwatna do osiągów,

brak złącza DisplayPort 2.0 lub nowszego,

niepotrzebnie duży układ chłodzenia (identyczny z RTX 4090 Phantom GS).

Nasza ocena karty graficznej Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS: 90% 4.5/5







Kartę na czas testów dostarczył producent - Gainward.