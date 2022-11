Bierzemy się za testy kolejnego przedstawiciela najszybszej karty graficznej, jaką obecnie da się kupić. Trafił do nas Gainward RTX 4090 Phantom GS, który okazuje się być nie tylko relatywnie tani, ale również całkiem mocno fabrycznie podkręcony - sprawdzimy, na co go stać!

ocena redakcji:









4,5/5

Od premiery pierwszego GeForce RTX 4090 (Founders Edition) minął niedawno miesiąc, a karta ta nadal rozchodzi się jak ciepłe bułeczki (co w połączeniu z raczej umiarkowanie obszernymi dostawami oznacza ogólne problemy z dostępnością). Obecnie w sklepach można już napotkać pełen wachlarz konstrukcji autorskich, które potrafią mocno różnić się ceną. Postanowiliśmy sprawdzić kolejny model – Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS, który zwykle wyceniany jest blisko MSRP ustalonego przez NVIDIĘ, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym kąskiem. Sprawdzimy, czy faktycznie jest wart uwagi.

Gainward RTX 4090 Phantom posiada duże, ale nie ogromne chłodzenie

Gainward w zestawie do karty dostarcza jakże istotną przy tak dużych kartach podpórkę - ta jest modularna i bez większego problemu powinna pasować do każdej obudowy. To w zasadzie wszystko, co można o niej napisać - z pewnością nie jest to element ozdobny. Do tego mamy kartę i adapter zasilania z 12+4-PIN na 4x8-PIN. Sam karton również niczym specjalnym się nie wyróżnia, ale jest na tyle duży, że dosyć ładnie będzie się prezentować na regale. Podobnie w sumie można by określić samą kartę (zamieniając regał na obudowę komputera).



Akcesoria w przypadku Gainwarda pełnią tylko funkcję użytkową.

Karta jest duża – większa do modelu samej NVIDII, ale nie aż tak duża, jak niektóre z konkurencyjnych propozycji. Jej długość to 33 cm, zatem zmieści się do znacznej większości popularnych obudów MidiTower. Niestety nie udało się uniknąć ekspansji poza szerokość 3 slotów PCI-E (karta ma 7 cm szerokości), zatem większość płyt głównych ograniczymy do tylko jednego wolnego slotu PCI-E (po wpięciu karty graficznej).



Masywny RTX 4090 Founders Edition i tak wydaje się dosyć skromny przy Gainwardzie Phantom.

Podobnie wysokość to aż 14,2 cm, co przy ulokowaniu złącza zasilania właśnie na szczycie karty wyklucza użycie obudów o standardowej szerokości albo czyni korzystanie z nich wysoce niepraktycznym lub nawet niebezpiecznym dla samego adaptera (jeżeli nie dopilnujemy solidnego podłączenia). W nieco lepszej sytuacji będziemy, jeżeli posiadamy nowszy zasilacz z natywnym przewodem 12VHPWR (albo taki sobie domówimy do naszego zasilacza modularnego).



Nowy standard złącza nie ma lekko i adaptacja przebiega bardzo mozolnie.

Chłodzenie to przedstawiciel obecnie najczęściej spotykanej konstrukcji – 3 wentylatory, z czego jeden przelotowy (bez płytki drukowanej pod radiatorem i z perforowanym backplate pod sobą). Wentylatory są duże, ale ponownie, nie aż tak duże (95 mm), jak u większości konkurencji (lub u samej NVIDII – 115 mm). Gainward zastosował tutaj podwójne łożysko kulkowe, co wydłuża żywotność – podobnie jak obecny tu tryb Zero RPM Fan, czyli automatyczne wyłączenie wentylatorów, gdy temperatura nie przekracza 60°C.



Wentylatory się nie świecą, podobnie jak w sumie cały ten bok karty.

Karta waży 2 kg, zatem o niespełna 200 g mniej od mniejszego wymiarami Founders Edition – wynika to z dosyć rzadkiego użebrowania radiatora. Niższa waga mniej obciąża slot PCI-E płyty głównej, ale też oznacza mniej materiału rozpraszającego ciepło. Jest ono w przypadku tej karty odprowadzane z obszernej komory parowej (pokrywającej pamięci i GPU) do wspomnianego radiatora przez łącznie 8 ciepłowodów. Przy czym dwie trzecie chłodzenia kontakt ma tylko z sześcioma z nich (osiem jest tylko bezpośrednio nad GPU).



Wycięcia w backplate nie są aż tak przelotowe jak u części konkurencji, ale i tak spełniają swoją rolę.

Gainward RTX 4090 Phantom posiada dosyć specyficzną ilość śledzi – dokładnie rzecz ujmując jest ich 2,9. Trudno nam powiedzieć, z czego wynikała decyzja ucięcia koniuszka ostatniego śledzia, ale ważne, że samą kartę można znacznie sztywniej przymocować do obudowy (trzema śrubami). Pod względem złączy czeka na nas klasyczny zestaw w przypadku kart z GPU NVIDII – 3x DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1 – pisaliśmy o tym już wielokrotnie, ale tu też wypada zaznaczyć, że brak wsparcia dla nowszego DisplayPort to istotna wada układu RTX 4090.



Perforacja na śledziach na wiele się nie zda, jako że finy radiatora ustawiono w poprzek…

Karta posiada również podświetlenie ARGB, ale zalicza się ono raczej do tych dosyć skromnych – ot podświetlany jest napis „GEFORCE RTX Phantom” na szczycie karty. Podświetleniem można sterować z poziomu (dosyć topornej…) aplikacji, a także zsynchronizować je ze sterowaniem przez płytę główną (w zestawie jest stosowny kabel do podpięcia kontrolera na płycie głównej).



Jeżeli nie lubimy RGB, to zawsze można je wyłączyć (albo ustawić tak, aby świeciło na biało).

Specyfikacja testowanej karty Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS

Model Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS Wymiary: długość: 32,9 cm;

wysokość: 14,2 cm;

szerokość: 7,0 cm Waga: 2,0 kg Złącza: 3x DisplayPort 1.4a;

1x HDMI 2.1 Chłodzenie: komora parowa;

8 ciepłowodów;

3 wentylatory 105 mm;

3 śledzie;

tryb Zero RPM Fan;

podświetenie ARGB Generacja: Ada Lovelace;

TSMC N4 - 4-5 nm Układ graficzny: AD102-300 Jednostki cieniujące: 16384 Jednostki teksturujące: 512 Jednostki rasteryzujące: 192 Rdzenie Tensor: 512 (4. gen) Jednostki RT: 128 (3. gen) Taktowanie bazowe: 2230 MHz Taktwanie Boost: 2610 MHz Pamięć wideo: 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo: 21 000 MHz Przepustowość pamięci wideo: 1008 GB/s Współczynnik TDP: 450 W Minimalna moc zasilacza: 1000 W Zasilanie: 1x 16-PIN lub (przez adapter) 4x 8-PIN Dodatki: podpora karty z regulacją;

adapter 12+4-PIN -> 4x8-PIN Gwarancja 3 lata Cena: 10 099 zł

Kultura pracy to zaskakująco mocna strona chłodzenia Gainward Phantom

RTX 4090 to karta, która jest w praktyce zdolna pobrać do 450 W, ale realnie, bez podkręcania, bardzo rzadko przekracza 420 W, nawet w 4K. Oznacza to, że olbrzymie chłodzenia stosowane w tych kartach raczej nie muszą się wysilać, aby odprowadzić takie ilości ciepła, co przekłada się na wyższą kulturę pracy. Nie inaczej jest w przypadku Gainwarda Phantom GS.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 38,8

36,2 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 39,4

35,7 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 42,0

39,5 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 45,5

41,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 45,8

41,3 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 48,1

43,3 Legenda / 50 cm od karty

/ w zamkniętej obudowie

W typowej obudowie karta jest słyszalna, ale nie na tyle, aby przeszkadzać. Jeżeli jednak aktywujemy tryb cichy, najpewniej zagłuszą ją inne układy chłodzenia, jakie posiadamy w komputerze – jest wtedy cichsza nawet od wyśmienitego układu przygotowanego przez NVIDIĘ. Z drugiej strony, jeżeli zechcemy wykorzystać potencjał podkręcania karty, to już trzeba się liczyć z wyraźnie słyszalną pracą chłodzenia.

Biorąc pod uwagę cenę modelu Gainward RTX 4090 Phantom na tle innych konstrukcji autorskich, trudno nie pochwalić tego modelu za kulturę pracy

Temperatury karty oscylują zwykle w okolicy 66-67°C w trybie normalnym (jeżeli kartę w pełni obciążymy, bo grając w 1440p często karta będzie odpoczywać przy 55°C). Tryb Silent ma odczyty do 69°C, co jest miłe. Natomiast gdy zdecydujemy się na podkręcanie, karta dalej będzie balansować w okolicy 70°C, ale przy znacznie wyższych obrotach (co widać powyżej na wykresie).



Do przełączenia trybu pracy niezbędne będzie jakieś cienkie narzędzie (sprawdziliśmy i szkolny cyrkiel daje radę), gdyż przełącznik skrzętnie ukryto.

Gainward RTX 4090 Phantom jest mocno podkręcony fabrycznie, ale to nie koniec jego możliwości

Możliwości podkręcania najnowszej generacji RTX są już dobrze znane i Gainward Phantom dobrze się w ten trend wpisuje. Zasługa takiego stanu rzeczy leży zapewne w zupełnie nowym procesie technologicznym, który w pewnych aspektach można określić mianem 4 nm. To dzięki niemu RTX 4090 nawet bazowo osiąga taktowanie znajdujące się całkowicie poza zasięgiem kart nowej generacji, a Gainward dodatkowo jeszcze podbija działanie techniki boost o dodatkowe 60 MHz (nieco ponad 2%), co przekłada się na fabrycznie nieco wyższe wyniki od modelu NVIDII. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podnieść dodatkowo limit zasilania (o 11% - do 500 W łącznie), oraz ręcznie wymusić jeszcze wyższe taktowanie tak samego GPU, jak i kości GDDR6X.

Pomiar wydajności RTX 4080 po podkręceniu

[FPS], 2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) Gainward RTX 4090 Phantom GS

ustawienia domyślne 44

34 Gigabyte RTX 4090 Gaming OC

OC (137MHz / 1675 MHz) 46

35 Gainward RTX 4090 Phantom GS

OC (130MHz / 1450 MHz) 47

35 NVIDIA RTX 4090 FE

OC (180MHz / 1325 MHz) 47

36 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) Gainward RTX 4090 Phantom GS

ustawienia domyślne 64

50 Gigabyte RTX 4090 Gaming OC

OC (137MHz / 1675 MHz) 67

53 Gainward RTX 4090 Phantom GS

OC (130MHz / 1450 MHz) 68

53 NVIDIA RTX 4090 FE

OC (180MHz / 1325 MHz) 68

54 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) Gainward RTX 4090 Phantom GS

ustawienia domyślne 112

91 Gigabyte RTX 4090 Gaming OC

OC (137MHz / 1675 MHz) 117

92 Gainward RTX 4090 Phantom GS

OC (130MHz / 1450 MHz) 118

93 NVIDIA RTX 4090 FE

OC (180MHz / 1325 MHz) 119

94 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) Gainward RTX 4090 Phantom GS

ustawienia domyślne 76

52 Gigabyte RTX 4090 Gaming OC

OC (137MHz / 1675 MHz) 80

57 Gainward RTX 4090 Phantom GS

OC (130MHz / 1450 MHz) 81

57 NVIDIA RTX 4090 FE

OC (180MHz / 1325 MHz) 81

58 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Nasz egzemplarz w tej kwestii nie wyróżniał się znacząco od wcześniej testowanego modelu z autorskim chłodzeniem, a uwzględniając fabryczne podbicie taktowania, osiąga również identyczne wyniki, co model NVIDII – mówimy zatem o dosyć stabilnym 2910 MHz na rdzeniu oraz blisko 24 GHz na pamięciach. W grach zyskujemy tym sposobem dodatkowe 5% wydajności. Co ciekawe, tryb Silent całkowicie blokuje dostęp do podnoszenia limitu zasilania (oraz niweluje fabryczne podkręcenie).



Dla tak dużej karty podkręcanie nie mogło być problemem.

Na czym testujemy kartę Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS? Nasza platforma testowa

Platforma testowa oczywiście pozostała bez zmian względem kilku ostatnich testów (i zapewne do końca roku to się nie zmieni). Jeżeli jednak nie jesteście z naszym sprzętem jeszcze zaznajomieni, to poniżej pełna lista.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to wersja GeForce Game Ready 526.98 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz sterownik Adrenaline 22.10.2 dla Radeonów. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 21H2. Wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR (SAM) – zakładamy, że nikt nie będzie kupować RTX 4090 do komputera bez jego obsługi…

Testy syntetyczne dobrze weryfikują fabryczne podkręcenie karty Gainward RTX 4090 Phantom

Nikt oczywiście w 3DMarki się nie zagrywa, ale ich powtarzalność oraz łatwość porównywania kart w tej samej architekturze nadal pozostaje niezastąpiona. W poniższych wynikach warto zwrócić uwagę na tryb Silent, który okazuje się nie ustępować osiągami karcie Founders Edition, co biorąc pod uwagę i tak ogromny zapas mocy testowanej karty, czyni z niego potencjalnie najrozsądniejszy tryb do codziennego użytkowania.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 20 787 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 20 636 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 19 774 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 19 424 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 19 383 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 19 261 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 10 860 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 10 740 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10 705 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 10 117 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 9971 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD 2790 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 27 636 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 27 490 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 26 206 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 25 813 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 25 809 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 25 677 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Testujemy kartę Gainward RTX 4090 Phantom GS w 10 grach

To, czego testy syntetyczne nam nie określą, to wydajność w faktycznych grach. Kartę Gainward, jak wszystkie poprzednie, przepuściliśmy (w obu trybach pracy) przez naszą procedurę testową w dwóch rozdzielczościach, które w ogóle mają sens przy tak mocnej karcie. Tym razem wykresy oczyściliśmy z wyników kilkukrotnie tańszych kart – jeżeli jednak takie porównanie Was interesuje, to odsyłamy do testu GeForce RTX 4090 Founders Edition w grach z premierowej recenzji.

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 175

120 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 172

119 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G` 172

118 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 171

120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 118

83 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 116

81 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 115

81 VIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 113

79 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 93

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

54 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 88

71 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 87

71 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 86

69 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 85

69 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 44

34 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

25 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 124

99 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 123

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 122

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 121

97 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 64

50 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 62

50 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 62

49 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 61

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 150

111 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 149

109 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 147

109 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 147

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 134

96 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 133

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 133

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 133

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

59 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 121

101 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 120

100 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 120

100 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 120

100 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 113

81 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 113

80 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 113

79 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 111

78 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

81 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

62 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 178

132 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 175

131 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 174

130 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 173

130 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 151

126 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 149

125 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 148

125 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 148

124 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 148

123 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 111

94 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

72 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 85

67 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 103

69 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 103

68 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

2160p,najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 101

69 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 101

68 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 100

68 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 100

67 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 83

62 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 117

74 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 115

74 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 115

73 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 114

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 76

52 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 76

51 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 74

50 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 74

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

40 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 109

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 111

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

54 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 157

97 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 155

93 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 154

92 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 153

91 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 106

69 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS [Silent] 106

67 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G [Silent] 104

66 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

41 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Słowem podsumowania powyższych testów – karta Gainward zaskakująco często wychodzi na większe niż marginalne prowadzenie. Oczywiście są gry, w których nawet w 4K limitem okazywał się nasz Core i9-12900KS, a do tego tylko jedna gra (Cyberpunk 2077…) okazała się być realnym wyzwaniem dla karty z układem RTX 4090 – przynajmniej gdyby zignorować fakt istnienia DLSS.

Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS to kolejna bardzo udana konstrukcja z tym GPU – dużo wody w Wiśle upłynie, zanim takiej karcie zacznie brakować wydajności

A skoro już przy DLSS jesteśmy, to naturalnie nie można pominąć wsparcia dla Frame Generation (czyli DLSS 3.0), jakie oferują wszystkie karty RTX 4000, z Gainward Phantom GS włącznie. Technice tej przyglądaliśmy się już dosyć dokładnie w poświęconym DLSS 3.0 fragmencie recenzji karty RTX 4090 Founders Edition oraz ponownie we fragmencie recenzji RTX 4080 Founders Edition poświęconemu jakości DLSS 3.0 (tu włącznie z filmem porównującym obraz z i bez tej funkcji).



Tak oto działa DLSS 3.0 Frame Generation - karta we własnym zakresie generuje klatki pośrednie.

W skrócie przypomnimy tylko, że dzięki tej technologii (w kompatybilnych z nią grach) możemy nawet podwoić płynność animacji (ale bez obniżania input lag, który zwykle takiej sytuacji towarzyszy). Technika ta łączy się z DLSS 2.0 (Super-Resolution), zatem możemy nie tylko uzyskać wyższą wydajność z lepszym od TAA wygładzaniem krawędzi, ale jeszcze następnie tę już szybszą animację jeszcze do dwóch razy przyspieszyć – teraz również z aktywnym G-Sync. Pozostaje tylko czekać na kolejne gry ze wsparciem tej technologii.

RTX 4090 to topowa wydajność nie tylko w grach

Tej klasy karta często jest wybierana przez wszelakiej maści profesjonalistów oraz twórców treści. Nie dzieje się tak bez powodu – 24 GB vRAM, platforma NVIDIA STUDIO, wsparcie dla CUDA w licznych aplikacjach, a teraz również podwójny enkoder wideo z kodowaniem AV1 – to wszystko funkcje, które potrafią błyskawicznie na siebie zarobić, nawet przy tak drogiej karcie. Testy w takich zastosowaniach nowego układu RTX 4090 wykonaliśmy na premierę, zatem zapraszamy do zapoznania się z nimi w poświęconym zastosowaniom profesjonalnym fragmencie recenzji RTX 4090 Founders Edition. Sprawdziliśmy wtedy również, jaką przewagę daje wspomniane już sprzętowe kodowanie w AV1.

Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS dziedziczy wszystkie dobrodziejstwa, jakie ukazał nam miesiąc temu układ RTX 4090 – to wymarzona karta dla profesjonalistów!

Na koniec jeszcze sprawdziliśmy, jak prezentuje się apetyt na energię autorskiego modelu Gainwarda i wyniki są zgodne z oczekiwaniami. Fabrycznie podkręcony profil Performance pobiera minimalnie (3%) więcej energii, podczas gdy tryb Silent potrafi zadowalać się dokładnie taką samą ilością energii, co model NVIDII FE (lub 2x słabsza karta RX 6900XT). Tymczasem po podkręceniu i podbiciu limitu prawie udało się zająć „zaszczytne” pierwsze miejsce na wykresie.

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 499 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 641 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 654 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 661 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 716 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 717 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 732

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU [W]

Cała platforma, mniej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gainward Phantom GS 417 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

Gigabyte Gaming OC 24G 424 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 425 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475

Czy warto wybrać RTX 4090 od Gainward – model Phantom GS?

Zakładając, że jesteście zdecydowani na zakup RTX 4090, to prawdopodobnie już teraz macie świadomość, że nie zawsze można w dostępnych modelach przebierać i trzeba brać, co jest. Dobrą wiadomością jest to, że jeden z tańszych modeli, jakim jest Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS, stanowczo zalicza się do tych wartych zakupu. Jest to również jedna z najmniejszych konstrukcji autorskich, co czyni ją podwójnie atrakcyjną w oczach nabywców ze średnich rozmiarów obudową.

Uśredniona wydajność w testach w grach

4K, najwyższe ustawienia, więcej = lepiej

Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS

MSRP $1499 (obecnie 10 099 zł) 102% Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

MSRP $1499 (obecnie 10 699 zł) 100% NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition

MSRP $1499 (obecnie 9700 zł) 100% NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition

MSRP $1199 (obecnie 7100 zł) 77% KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer

MSRP $1999 (obecnie 6599 zł) 63% ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming

MSRP $999 (obecnie 4199 zł) 48%



Seria Golden Sample sięga tradycją jeszcze do pierwszych GeForce FX, takich jak FX 5900XT, którego autor recenzji ciepło wspomina ;)

Karta pracuje dosyć cicho na domyślnych ustawieniach i niemal bezgłośnie w trybie cichym, jednocześnie trzymając przyzwoite temperatury rdzenia. Jest fabrycznie delikatnie podkręcona, a mimo tego posiada jeszcze spory zapas do dalszego podkręcania. Posiada nawet nieco RGB na szczycie (które można też całkiem wyłączyć). Czegóż chcieć więcej? Może tylko dodatkowego złącza HDMI 2.1.

Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS zrobił na nas bardzo dobre wrażenie, biorąc pod uwagę jego relatywnie niską cenę (względem innych konstrukcji autorskich) – to stanowczo karta godna polecenia!

Biorąc pod uwagę zapowiedziane na grudzień premiery, można spokojnie założyć, że układ RTX 4090 jeszcze długo utrzyma koronę wydajności, zatem to również dobry wybór, jeżeli szukacie karty „na lata” i realnie uważamy go za wartego swojej (nie da się ukryć, że wysokiej) ceny. A jeżeli uda się go dostać faktycznie w okolicy 10 000 zł, jakie powinien kosztować testowany Gainward, to tym bardziej polecamy.

Opinia o Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS Plusy bardzo szybki układ RTX 4090 - zapas wydajności w grach na lata,

24 GB szybkiej pamięci GDDR6X,

wyjątkowo wysoka wydajność w zastosowaniach profesjonalnych,

DLSS 3.0 i podwójny enkoder AV1,

nienachalne RGB z opcją synchronizacji z resztą RGB w PC,

bardzo przyzwoita kultura pracy karty pod obciążeniem,

duży potencjał podkręcania,

dwa BIOSy (wygodne przełączanie miedzy cichą a wydajną pracą). Minusy tylko jedno złącze HDMI 2.1 i brak DisplayPort 2.0/2.1,

większy rozmiar karty od modelu Founders Edition,

większy jest również pobór energii od modelu NVIDII,

głośna praca po podkręceniu.

Nasza ocena autorskiej karty graficznej Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS: 90% 4.5/5







Kartę na czas testów dostarczył producent - Gainward.