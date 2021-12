Słuchawki przeznaczone do pracy zdalnej zyskują coraz większą popularność. Niegdyś segment tych urządzeń nie był zbyt obszerny. Z czasem jednak nasze wymagania zaczęły wzrastać - a odpowiedzią na nie jest nowa propozycja od Jabra - Evolve2 75. Jak spisują się w praktyce?

Jabra Evolve2 75 to druga generacja dobrze znanego modelu Evolve 75 - przeznaczonego głównie do pracy.

Słuchawki można sparować z 8 urządzeniami, w tym z 2 jednocześnie (multipoint). Przełączanie między nimi jest wyjątkowo sprawne.

Poza funkcją ANC - dodatkowe wyciszenie ma zapewnić specjalna gąbka w nausznikach.

Evolve2 75 wykonano z przyjemnych w dotyku materiałów, które nie powodują dyskomfortu nawet po kilku godzinach noszenia słuchawek.

Na obudowie znalazł się przycisk z logo Microsoft Teams - służy do reagowania na trwające i przychodzące połączenia w tymże komunikatorze.

4,8/5

Praca zdalna to nie tylko przyjemności takie jak siedzenie przed komputerem w dresie. To również konieczność zapewnienia sobie i współpracownikom jednocześnie narzędzi, które sprawią, że wspólna praca będzie przyjemna. Pomijając meble biurowe i wszelkiego rodzaju fotele gamingowe, klawiatury i komputery do pracy wpływające głównie na nas samych - ważne jest jednak, aby podczas rozmów w programach do konferencji nie brzmieć jak podczas sztormu na oceanie lub burzy piaskowej na pustyni (nie, nigdy nie miałem okazji przeżyć burzy piaskowej, ale przyszło mi to do głowy po ostatnim maratonie z Forza Horizon 5).

Właśnie z myślą o komunikacji głosowej między pracownikami podczas pracy zdalnej Jabra zdecydowała się zaprezentować nową odsłonę bezprzewodowych słuchawek nausznych z mikrofonem - Evolve2 75. Na papierze wyglądają obiecująco - jakie będą w praktyce? Zapraszam do recenzji.

Rozpakowanie i pierwsze wrażenia

Unboxing - jak zwykli mawiać recenzenci nie tylko technologiczni - to dla mnie jedna z przyjemniejszych części po otrzymaniu nowego przedmiotu. Osobiście uważam, że podejście producenta do sposobu opakowania produktu bezpośrednio wpływa na odbiór urządzenia w ogóle.

Nieważne, że opakowanie zwykle ląduje w szafie albo śmietniku (choć są osoby - i znam takie - dla których niektóre kartoniki stanowią ozdobę w domu) - jeśli jest wykonane ze starannością, to już na wstępie dodaje pozytywnych odczuć.

Proste, ale zgrabne opakowaniu - a wewnątrz świetne etui i, rzecz jasna, słuchawki

W przypadku Jabra Evolve2 75 opakowanie sprawia całkiem dobre wrażenie. Brak tu grubych materiałów i błyszczących wstawek - ale generalnie jest dobrze. Nie odczuwam na wstępie, że to tania chińska zabawka. A co znajdziemy w opakowaniu?

Poza samymi słuchawkami, o których za chwilę - świetne materiałowe (miękkie) etui do ich przechowywania i przenoszenia, gdybyśmy jednak zdecydowali się wyjść z domowego biura. Jego wykonanie sprawia, że nie powinniśmy obawiać się porysowania tego, co wewnątrz lub jakiegokolwiek uszkodzenia (no chyba, że ktoś na nim usiądzie, a w środku będą słuchawki - to może być nieco ryzykowne).

W etui natomiast znalazł się całkiem rozsądnej długości przewód USB do USB-C oraz "dongiel" USB, który pełni funkcję odbiornika do połączenia komputera z zestawem.

Etui jest miękkie, więc podczas upadku nie uchroni przed uszkodzeniami - ale przynajmniej nie porysuje nic, co znajduje się wewnątrz

Kolejnym elementem w opakowaniu - który z początku wydawał mi się niepotrzebny jest stojak jednocześnie ładujący słuchawki. Sam zwykle odkładam nieużywane słuchawki gdziekolwiek, a jeśli potrzebuję je podładować - po prostu podpinam do długiego kabla, a te nadal leżą “samopas”.

Okazuje się jednak, że stojak do Jabra Evolve2 75 to naprawdę świetne rozwiązanie, które powinno być standardem w przypadku nausznych słuchawek do pracy. Można go podłączyć naprawdę długim kablem do komputera i na dobre zapomnieć, że słuchawki trzeba w ogóle ładować. Magnesy natomiast sprawiają, że umieszczenie ich w odpowiedniej pozycji odbywa się w ułamku sekundy.

Statyw ładujący to zbawienie. Pozwala na dobre zapomnieć o podłączaniu kabla do słuchawek

Stojak można ukryć gdzieś z boku biurka (sam zresztą nie zajmuje wiele miejsca) i podczas kilkuminutowej przerwy odłożyć słuchawki do ładowania - to naprawdę gwarantuje, że nie zdarzy Ci się sytuacja pt. “Kurczę, nie podłączyłem słuchawek do ładowania, a mam za chwilę długie spotkania” - Evolve2 75 ładują się, kiedy ich nie używasz i nie wymagają, abyś pamiętał o podłączeniu kabla. Super!

No ale dobra… to tylko stojak, a to nie on jest tutaj najważniejszy. Słuchawki zaraz po wyjęciu z opakowania wywołują reakcję podobną do tej, kiedy dziecko pierwszy raz zobaczy i usłyszy przejeżdzające przez ulicę Ferrari - “wow”.

Specyfikacja techniczna Jabra Evolve2 75

Typ nauszne Długość przewodu ładującego 1,2 m Łączność Bluetooth 5.2, adapter bluetooth USB-A Maksymalna moc 30 mW Średnica przetwornika 40 mm Pasmo przenoszenia (słuchawki) 20 - 20000 Hz Pasmo przenoszenia (mikrofon) 5 - 20 000 Hz (analogowe)

100 - 8 000 Hz (cyfrowe) Zasięg 30 m Czas pracy 36 godzin (bez ANC)

33 godziny (z ANC) Ładowanie do pełna 160 min Liczba mikrofonów 8 (4 do ANC) Kompatybylność Android

iOS

Windows

Mac OS Tryb kontaktu HearThrough tak Dodatkowe informacje fizyczne przyciski na słuchawkach

dedykowana aplikacja Jabra Sound+ oraz Jabra Direct

zgodność z Microsoft Teams, Zoom

Waga 197 g Wymiary 145 x 67 x 190 mm

Jakość wykonania słuchawek

Powiem to już na początku - dawno nie miałem do czynienia ze słuchawkami wykonanymi z tak przyjemnych w dotyku materiałów. Opaska na głowę jest pokryta sztuczną skórą, a jej wewnętrzną część stanowi miękkie wypełnienie. Osobiście nie miałem problemu z bólem i jakimkolwiek dyskomfortem przez wszystkie godziny, kiedy miałem Evolve2 75 na głowie.

Wyglądają niepozornie, ale w dotyku są wyjątkowo miękkie

Kolejny element, który musi być wygodny, jeśli długi czas spędzamy ze słuchawkami na uszach to nauszniki. W tym przypadku mamy do czynienia z słuchawkami nausznymi, a nie wokółusznymi, zatem można spodziewać się, że po pewnym czasie może być konieczne zdjęcie ich i chwila odpoczynku.

Tak niestety jest - po 2 godzinach ciągłego noszenia słuchawek można odczuć delikatny dyskomfort. Nawet mimo niesamowicie miękkich “poduszek”, i materiału, który sprawia, że nie pocimy się w okolicach uszu - trudno przeskoczyć cechę słuchawek nausznych. Cały czas wywołują nacisk i jak Jabra by się nie postarała - po pewnym czasie trzeba będzie na chwilę dać “odsapnąć” uszom.

Odnośnie samych nauszników - poza jedną, miękką poduszką wewnątrz, Jabra zamontowała dodatkową - nieco twardszą. Ta druga ma odpowiadać za dodatkowe (ponieważ jest też tutaj ANC) tłumienie hałasów i przyznaję, że działa to rewelacyjnie. Nawet bez uruchomionego ANC szum otoczenia jest delikatnie wyciszony.

Ładne, prawda? Nie są krzykliwe, nie zwracają na siebie uwagi... są po prostu eleganckie

Przyciski i sterowanie

Logo Microsoft Teams na środku prawej słuchawki nie znalazło się tutaj bez powodu - kryje się pod nim przycisk, który rzuca się w oczy jako pierwszy. Do czego służy? No cóż - jeśli praca zdalna, to i Microsoft Teams, który w ostatnim czasie jest wykorzystywany w niemal każdej firmie. Użycie przycisku Teams na słuchawkach Jabra Evolve2 75 służy odbieraniu połączeń lub ich porzucaniu - tyle i aż tyle.

Połączenie słuchawek z urządzeniem (komputerem lub smartfonem) jest wyjątkowo szybkie i nie wywoła ataku agresji wśród niecierpliwych. Wszystko działa tak, jak powinno - szybko i bezbłędnie.

Oprócz tego, na obudowie słuchawek umieszczono przycisk do parowania z odbiornikiem USB lub poprzez Bluetooth (przełącznik), zestaw trzech przycisków do sterowania odtwarzaną muzyką (kolejny, poprzedni utwór oraz pauza/wznawianie odtwarzania).

Przycisk z trzeba wgłębieniami służy do kontrolowania trybu ANC/HearThrough. Podoba mi się jego umieszczenie z dala od pozostałych

Nie zabrakło również wygodnego przełącznika trybu ANC/HearThrough. Ten umieszczono z dala od pozostałych, a więc nie ma ryzyka, że przez przypadek wywołamy niechcianą funkcję.

Poza przyciskami jest też port USB-C do ładowania słuchawek bezpośrednio (bez wykorzystania stojaka), a także chowany w obudowie mikrofon z przyciskiem do jego wyciszania.

Każdy przycisk w Jabra Evolve2 75 ma swoje miejsce. Nie ma tutaj wrażenia, że wszystko jest zbite obok siebie i gubisz się, co do czego służy. Założysz je raz - i zapamiętasz, jak nimi sterować.

Jest też dedykowana aplikacja na telefon i komputer

Jabra Direct oraz Jabra Sound+. Ta pierwsza jest skierowana na platformy Windows oraz Mac (o ile na najnowszych MacOS wszystko działa dobrze, tak z ciekawości chciałem sprawdzić aplikację na starym MacOS High Sierra - niestety w tym przypadku nie udało się ukończyć instalacji). Druga natomiast to aplikacja, która obsługuje wszystkie pozostałe słuchawki Jabry na urządzeniach mobilnych.

Powiedzieć o obu tych platformach, że są użyteczne, to tak jak nie powiedzieć nic. Sound+ to według mnie to jedna z lepszych (jeśli nie najlepsza) aplikacja, która umożliwia konfigurację niemal wszystkiego, co można zrobić ze słuchawkami.

Ekran główny aplikacji Jabra Direct na Mac OS

Opcji jest naprawdę dużo - szkoda, że Jabra nadal nie wdrożyła polskiego języka w aplikacji

Nie inaczej jest w przypadku Jabra Direct. Tutaj sytuacja wygląda równie dobrze, jak w swoim mobilnym odpowiedniku. Działa sprawnie, nie występują nawet najmniejsze problemy z komunikacją między słuchawkami i podobnie, jak w Sound+, opcji jest tak dużo, że prawdopodobnie niektórych z nich nawet nie sprawdzicie.

Ogromny plus dla Jabry za możliwości konfiguracji słuchawek poprzez dedykowane aplikacje. Lubię mieć tak duże opcje do personalizacji, a Evolve2 75 spisuje się w tym doskonale. Minus za ciągły brak wyboru języka polskiego w programach.

Do używania słuchawek z komputerem aplikacja Jabra Direct nie jest wymagana (choć zachęcam do jej zainstalowania). Można się bez niej obejść i mniej wymagający użytkownicy nie będą narzekać na jej brak - mimo wszystko, dobrze mieć możliwość ustawienia słuchawek “pod siebie”.

Wygoda użytkowania

To dość ważny element słuchawek, które są przeznaczone głównie do pracy. Szczególnie istotne jest oczywiście to, jak słuchawki “leżą” na uszach - i o tym wspominałem wcześniej. Osobiście musiałem zrobić sobie krótką przerwę po ok. 2 godzinach ich ciągłego noszenia. Po tym czasie zaczynałem odczuwać dyskomfort, który wynika z budowy słuchawek. Nie jest to jednak reguła - każdy ma inne uszy i dla niektórych odczucie ucisku może nie pojawić się wcale, a może też po godzinie.

Przycisk na chowanym ramieniu mikrofonu służy do jego natychmiastowego wyciszenia

Jeśli natomiast chodzi o wygodę w kontekście tego, jaki zasięg ma zestaw (i na jak daleko możemy oddalić się od komputera), to tutaj jest naprawdę dobrze.

Producent zapewnia, że połączenie można realizować w bezstratnej jakości nawet w odległości 100 stóp. Wiem, że to nie nasza, polska jednostka miary - ale ta “stówa” na papierze wygląda imponująco. Przeliczając to na metry uzyskamy dystans ok. 30 metrów i według mnie nie jest to wynik zawyżony. Sprawdzałem jakość połączenia znajdując się niewiele mniej od granicy, bo ok. 25 m od komputera i nie zaobserwowałem problemów (rozmówcy również).

Rozłożenie mikrofonu odbywa się manualnie - nie ma tutaj żadnych mechanizmów, które zrobią to za nas. Ale to żadna wada

Wyjątkowo wygodna jest również opcja połączenia słuchawek jednocześnie z telefonem i komputerem (tzw. połączenie multipoint). Za jego sprawą możemy odbierać połączenia z telefonu, a następnie automatycznie przełączyć się do pracy z komputerem. Bardzo wygodne rozwiązanie, do którego może i trzeba przywyknąć - ale podczas zwariowanego dnia w pracy jest wyjątkowo pomocne.

Połączenie multipoint działa tutaj wyjątkowo sprawnie. Słuchawki nie przełączają się w losowym momencie na niewłaściwe urządzenie. Wszystko funkcjonuje sprawnie i życzyłbym sobie, aby wszystkie słuchawki z podobną opcją działały tak dobrze.

Pozytywnie zaskakuje również czas pracy na baterii. Producent zapewnia, że wynosi on 36 godzin (z wyłączonym ANC) i według mnie jest to realny wynik. Osobiście uważam jednak, że nie ma to dużego znaczenia, jeśli mamy pod ręką ładujący stojak.

Korzystanie z Evolve2 75 przez całe 8 godzin w pracy nie wpłynie drastycznie na baterię i zostanie jej w zupełności dużo, aby jeszcze wrócić z słuchawkami na głowie do domu i kolejnego dnia dojechać do pracy. Bateria jest w tym urządzeniu naprawdę zadowalająca, ale nie ma najmniejszego sensu wykłócać się, czy wytrzyma 36 godzin na pełnym ładowaniu, czy może tylko 30 - i tak ich ładowanie jest wyjątkowo wygodne i niemal niezauważalne.

Tryb ANC i HearThrough

Jeśli pracujesz w otwartej przestrzeni biurowej (jak to lubią nazywać w korporacjach: open space) i irytują Cię rozmowy o przecenach na sukienki i sweterki albo też o tym, kto wczoraj strzelił gola w meczu, który Cię absolutnie nie interesował, to funkcja ANC będzie dla Ciebie zbawieniem.

Powtórzę to kolejny raz - nauszniki są wyjątkowo miękkie

W sumie to zbawieniem jest wyciszająca gąbka, którą Jabra umieściła w nausznikach - już ona daje naprawdę zaskakująco dobry efekt tłumienia hałasów, a jak tylko do tego włączysz ANC - będzie naprawdę błoga cisza (chyba, że ktoś wyjątkowo mocno stara się ją zakłócać).

Jabra Evolve2 75 rewelacyjnie wygłuszają otoczenie. Specjalna gąbka w nausznikach i ANC to połączenie niemal idealne.

W sytuacji, jeśli jednak potrzebujesz wydusić z siebie kilka słów do współpracowników w otoczeniu, ale nie chcesz zdejmować słuchawek - tryb kontaktu HearThrough spisuje się równie dobrze, jak ANC. Doskonale przepuszcza dźwięk z otoczenia - zarówno głos, ale też hałas drukarki i innych urządzeń biurowych.

Jakość dźwięku i mikrofonu

Bez znaczenia, czy ważniejsze jest dla Ciebie to, aby lepiej brzmieć, czy może jednak lepiej słyszeć współpracowników podczas połączenia - Jabra Evolve2 75 w obu tych sytuacjach spisuje się naprawdę świetnie.

Dźwięk podczas rozmów jest wyjątkowo czysty i zbliżony do rzeczywistego niemal do granic możliwości. Nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek podbijaniu wysokich lub niskich tonów - słyszysz swojego rozmówcę tak dobrze, jakby rozmawiał z Tobą w cztery oczy.

Słuchanie muzyki nie jest tym, do czego przeznaczone są Evolve2 75, jednak nie należy się obawiać, że chwila przerwy na posłuchanie kilku kawałków będzie nieprzyjemne. Wręcz przeciwnie. Jak na produkt reklamowany z przeznaczeniem do pracy - muzyka w tych słuchawkach brzmi wyjątkowo dobrze. Niespłaszczone niskie i wysokie tony, zadowalająca rozdzielczość i szczegółowość brzmienia - jest naprawdę dobrze.

Mikrofon (a właściwie 8 mikrofonów, bo aż tyle umieszczono w Evolve2 75) to najmocniejszy punkt tego zestawu. Próbkę nagrania możecie posłuchać poniżej i ocenić jego jakość samodzielnie.

Jednak jeśli rozmawiasz w pracy wyjątkowo dużo (np. w call center), a w otoczeniu jest ciągły hałas - Jabra Evolve2 75 niesamowicie radzi sobie z wyciszaniem tła. Nieważne, czy to typowy “biurowy szum”, czy też płacz dziecka etc. - podczas rozmowy żaden z tych dźwięków nie przedostanie się do Twojego rozmówcy.

Posłuchaj próbki nagrania z mikrofonu Jabra Evolve2 75: Obejrzyj w

Czy warto kupić Jabra Evolve2 75? Dla kogo są te słuchawki? Opinia

Świetna jakość dźwięku, jeszcze lepsza jakość mikrofonu i radzenie sobie z hałasem w otoczeniu, a do tego wyjątkowo dobre wykonanie i wygoda. Czy można mieć to wszystko? Okazuje się, że tak - Evolve2 75 jest tego doskonałym przykładem.

Odstraszać może jednak cena w okolicach 1500 zł. Dużo, mało? Według mnie słuchawki te trzeba traktować nieco inaczej - jako narzędzie pracy. O ile podobny wydatek na słuchawki używane wyłącznie do rozrywki według mnie może być nieco kontrowersyjny, tak w przypadku urządzenia, które posłuży do zarabiania pieniędzy jest to raczej uzasadniony zakup.

Owszem, student dorabiający na ¼ etatu w call-center raczej nie jest osobą, do której skierowane są Evolve2 75, jednak w przypadku wykładowców, czy też dyrektorów/kierowników działów, których praca w ostatnim czasie przeniosła się do sieci i wymaga ciągłych rozmów online zakup tych słuchawek Jabry będzie jak najbardziej rozsądny i jak najbardziej warto tę opcję rozważyć.

W każdym przeciwnym wypadku - jeśli szukasz drogich słuchawek, aby posłuchać na niej muzyki - nie będzie to dobry wybór. Warto rozejrzeć się za tańszymi, polecanymi przez nas słuchawkami do celów wyłącznie rozrywkowych.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Jabra Evolve2 75 w skrócie Czy te słuchawki są wygodne? Wyjątkowo. Miękki pałąk i nauszniki sprawiają, że nie można narzekać na komfort noszenia. Ze względu na typ słuchawek (nauszne) po kilku godzinach może pojawić się uczucie ucisku, ale sytuację ratuje chwila ze zdjętymi słuchawkami. Można przez nie komfortowo prowadzić rozmowy? Jeszcze jak! Do tego zresztą są stworzone. Wycinanie dźwięków tła sprawdza się tutaj doskonale, równie zadowalająca jest sama jakość nagrań. Jak brzmią te słuchawki? Brzmią dobrze i da się na nich słuchać muzyki, ale zdecydowanie lepiej spisują się podczas zwykłych rozmów - nie zniekształcają głosu rozmówcy. Jak sprawdza się ANC i HearThrough? Zarówno ANC, jak i HearThrough sprawdza się świetnie. Dodatkowym atutem redukcji hałasu jest specjalna gąbka w nauszniku, która pasywnie wycisza dźwięki otoczenia. Będzie trzeba je często ładować? Nie. Nawet przy ciągłym włączeniu ANC będą w stanie pracować nieprzerwanie przez 30 godzin. Jednak... kto tyle czasu używa słuchawek? Dedykowany stojak ładujący sprawia, że o ładowaniu można zapomnieć - wystarczy odłożyć je na statyw na kilka chwil i zapomnieć o podłączniu do nich kabla raz na kilka dni. Czy to najlepsze słuchawki do pracy? Z pewnością ocierają się o doskonałość w tej kategorii. Dla osób, których praca polega w głównej mierze na rozmowie z klientami/zespołem i jednocześnie zależy im na wygodzie - będzie to doskonały wybór. Do słuchania muzyki i rozrywki jako takiej - nie. Czy są warte swojej ceny? Są, pod warunkiem, że ich cena nie stanowi 50% Twojej miesięcznej pensji. Trzeba przyznać, że są dość drogie, przez co grono klientów jest ograniczone, natomiast kupujący świadomi swoich potrzeb nie powinni zgłaszać zastrzeżeń co do ich ceny. Nieco brutalnie, ale prawdziwie: jeśli Cię na nie stać i pracujesz stale rozmawiając - są warte zakupu.

Opinia o Jabra Evolve2 75 Plusy świetna jakość wykonania,

wygodnie leżą na głowie,

dobre wygłuszenie pasywne (pianki w nausznikach),

ANC i HearThrough działa bardzo dobrze,

przyjemna aplikacja Jabra Direct/Sound+,

długi czas pracy na pełnej baterii,

8 mikrofonów dostarcza świetną jakość głosu,

wsparcie Microsoft Teams, Minusy dość drogie,

brak złącza mini-jack 3,5 mm,

aplikacja do obsługi słuchawek nadal nie jest w języku polskim.

Jabra Evolve2 75 - ocena końcowa 96% 4.8/5