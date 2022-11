Karty z serii RTX 4080 okazały się faktycznie całkiem dostępne (albo niezbyt popularne…) i w sklepach realnie można przebierać w różnych modelach. My wybraliśmy ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC i sprawdzamy, jak wypada na tle innych modeli – zainteresowani? Zapraszamy!

Po testach karty NVIDIA RTX 4080 Founders Edition, której nie da się zakupić w naszym kraju, zabraliśmy się za testowanie modeli z autorskim chłodzeniem. Dziś przyszła pora na model ze średniej półki – ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC, zatem drugi po STRIX model tej karty w portfolio ASUSa. Zapraszamy do jego recenzji, zwłaszcza jeżeli szukacie karty z tym GPU, a nie chcecie mocno przepłacać.

Jeżeli to Wasz pierwszy kontakt z nową architekturą NVIDIA Ada Lovelace, a jesteście ciekawi zmian, jakie wprowadza, to serdecznie zapraszamy do podlinkowanej wyżej recenzji modelu NVIDII lub nawet jeszcze wcześniejszej recenzji karty NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition. Dokładnie w nich objaśniamy, co nowego wprowadzają karty graficzne z serii RTX 4000. W tej publikacji skupimy się tylko na autorskiej wersji RTX 4080, oferowanej przez ASUSa.

Ataku klonów ciąg dalszy – ASUS również skopiował chłodzenie z RTX 4090

Nowa karta ASUSa, podobnie jak miało to już miejsce we wcześniej testowanym ASUS RTX 3090 Ti TUF Gaming, dostarczana jest w fikuśnym pudełku ze ściętymi narożnikami. Z pewnością sprawia to, że wyróżnia się na regale w sklepie. Pudełko w środku zostało znacznie przemodelowane, podobnie jak jego zawartość (wspomniany 3090 Ti to mały pikuś przy tym RTX 4080...), ale i tak doznajemy potężnego déjà vu – chłodzenie okazuje się być identyczne z ASUS RTX 4090 TUF Gaming OC!



Sprawdzony i całkiem atrakcyjny wygląd powraca tym razem z oznaczeniem RTX 4080 :)

Poza kartą w kartoniku znajdziemy jeszcze oczywiście adapter zasilania – klasyczne dla tego układu przejście z 3x8-PIN na nowe złącze 12+4-PIN. Naturalnie, jeżeli posiadamy już nowszy zasilacz z natywnym kablem 12VHPWR, to adapter może pozostać w kartonie. Jeżeli jednak z niego skorzystamy, to z pewnością przyda się również dołączona w zestawie opaska do spięcia takiej ilości kabli (opaska jest na rzep z logo TUF).



Adapter, mimo przejścia tylko na 3 kable 8-PIN, również wymaga uwagi przy podpinaniu – niedociśnięty, a następnie wygięty może spowodować stopienie wtyczki w karcie.

Najciekawiej jednak prezentuje się dołączona w zestawie podpórka pod kartę – ten mały, niepozorny element za opaską na zdjęciu wyżej to właśnie ta podpora. Posiada pokrętło regulujące wysunięcie rdzenia, zakończonego gumową stopą. Na drugim końcu umieszczono magnes, zatem całość całkiem mocno trzyma się karty, nawet w transporcie. Maksymalna wysokość takiego podparcia to 9,3 cm, zatem nawet w największych obudowach midi-tower sprawdzi się w swojej roli. To jednak nie wszystko! Po całkowitym wysunięciu rdzenia, zmienia się on w mały śrubokręt, którym bez problemu przykręcimy obie śruby śledzia nowej karty :)



Zaskakująco praktyczny patent, a przy tym jedna z ładniejszych i najbardziej dyskretnych podpórek!

Wracając jednak do samej karty – ta okazuje się być dosyć lekka (1950 g) jak na tak wielką konstrukcję – jest nie tylko większa od znacznie bardziej łakomego na prąd RTX 3090 Ti, ale również jest to jeden z dłuższych RTX 4080/4090, jakie powstały. Karta ma praktycznie 35 cm długości, prawie 7,5 cm szerokości (co w nowej jednostce SI daje 3,65 Slotu PCI-E) oraz 14,9 cm wysokości. Ten ostatni parametr, przypominamy, że nie uwzględnia dodatkowych 2 cm, jakie wypada pozostawić na odpowiednie zagięcie adaptera, zatem to kolejna karta, która praktycznie wymaga obudowy z najwyższej półki (lub zrezygnowania z bocznego panelu).



Tutaj dobrze widać, z czego wynika „niska” masa karty – użebrowanie chłodzenia jest bardzo rzadkie.

Karta korzysta z 8 ciepłowodów, łączących dosyć sporych rozmiarów komorę parową (pokrywającą tak GPU, jak i vRAM) z faktycznym aluminiowym radiatorem. Całość owiewają trzy wentylatory o średnicy 10,5 cm każdy. Jeden z nich działa w całości przelotowo za sprawą największego, jakie dotychczas widzieliśmy, wycięcia w backplate karty. To akurat dobrze.



Backplate jest w całości metalowy i pomaga odprowadzać ciepło z tyłu PCB karty.

Karta została wyposażona w podwójny BIOS, zatem poza bezpieczeństwem w przypadku ręcznej aktualizacji, mamy również możliwość wyboru trybu pracy – cichy „Quiet” oraz wydajny „Performance”. Ten drugi jest domyślnie aktywny i oferuje o 60 MHz (2%) wyższe taktowanie GPU Boost od modelu referencyjnego, podczas gdy pierwszy… robi dokładnie to samo, ale ciszej. :P Innymi słowy przesuwa cel temperatury wyżej, trzymając wentylatory na minimalnych obrotach tak długo, jak to możliwe.



Przełącznik BIOSu widać po lewej stronie.

To, co stanowczo wyróżnia karty ASUSa, to dodatkowe złącze HDMI 2.1. Przypomnijmy, że najnowsza rodzina RTX 4000 nadal stawia na obecnie już prawie 5-letni standard DisplayPort 1.4a i większość obecnych na rynku kart z tymi GPU oferuje 3 takie złącza, wspierane przez tylko jedno nowsze HDMI 2.1 (o większej przepustowości). ASUS oferuje zatem 2x więcej nowszych złączy od większości konkurencji.



Śledź jest „tylko” podwójny, ale karta nie jest aż tak ciężka, aby miało to znaczenie.

W karcie tej klasy oczywiście nie mogło zabraknąć RGB. ASUS RTX 4080 TUF podświetla swoje logo oraz ozdobny pasek bezpośrednio pod nim. Jest to podświetlenie RGB, którym możemy sterować z poziomu aplikacji ASUS Armoury Crate, włącznie z synchronizacją jego zachowania z resztą podświetlenia sterowanego przez płytę główną (tego samego producenta).



Szału nie ma, ale RGB odhaczone z listy.

Specyfikacja karty ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC

Model ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC Wymiary długość: 34,8 cm;

wysokość: 14,9 cm;

szerokość: 7,3 cm Waga 1,96 kg Złącza 3x DisplayPort 1.4a;

2x HDMI 2.1 Chłodzenie komora parowa;

8 ciepłowodów;

3 wentylatory 105 mm;

2 śledzie Generacja Ada Lovelace

TSMC N4 - 4-5 nm Układ graficzny AD103-300 Jednostki cieniujące 9728 Jednostki teksturujące 304 Jednostki rasteryzujące 112 Rdzenie Tensor 304 (4th gen) Jednostki RT 76 (3rd gen) Taktowanie rdzenia 2505/2850 MHz Moc obliczeniowa 49 TFLOPS Pamięć wideo 16 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci 22 400 MHz Przepustowość pamięci 716,8 GB/s TGP (zasilanie) 320 W;

12+4 pin Interfejs PCIe 4.0 Dodatki: podpora magnetyczna z regulacją (i śrubokrętem);

opaska na kable;

adapter 12+4-PIN -> 3x8-PIN Gwarancja 2 lata Cena 7799 zł

Tak przewymiarowany, to nawet TUF jest kulturalny!

Ogromne chłodzenie może i ogranicza kompatybilność z większością obudów, ale z pewnością pozwala efektywnie schłodzić ten przecież mocno okrojony chipset AD103, nawet jeżeli towarzyszą mu bardzo ciepłe pamięci GDDR6X. Karta w trybie wydajnym zwykle utrzymuje 34-36% maksymalnej prędkości obrotowej wentylatorów, a maksymalnie odnotowaliśmy 40%, co przekłada się na 1290 RPM. Przekłada się to też na nawet lepsze odczyty pracy chłodzenia niż w naszym RTX 4080 Founders Edition.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 23,5 [Silent] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 27,7

25,9 [Quiet] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 31,1

29,4 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 32,3

29,5 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 35,4

32,4 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 37,7

34,2 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 40,2

37,6 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41,7

38,6 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

Chłodzenie zwykle oscyluje w okolicy 56-57°C, a w tych najbardziej wymagających tytułach, które faktycznie zbliżają tę kartę do limitu 320 W mocy, dobijamy do 60°C. W trybie cichym temperatura wzrasta o 3-4°C. Odczyty Hotspot również nie przekraczają 75°C. Dopiero po podkręceniu karta dobija do 65°C, co jak widać dodatkowo podbija prędkość wentylatorów do 50% i zbliża kartę poziomem głośności do domyślnie taktowanego modelu Founders Edition, który, przypominamy, i tak jest wyjątkowo cichy. Wniosek? To kolejny RTX 4080, którego obecności w typowym PC nie usłyszycie.

Jak bardzo da się podkręcić RTX 4080 od ASUSa?

Podkręcanie to oczywiście kwestia szczęścia, ale odnosimy wrażenie, że większość RTX 4080 oferuje tu podobny poziom. W naszym modelu TUF Gaming udało się podbić taktowanie rdzenia o 135 MHz, co przełożyło się na przebicie bariery 3000 MHz przy mniejszym obciążeniu, a w bardziej wymagających sytuacjach osiągaliśmy 2930-2950 MHz. Pamięci z już fabrycznie bardzo wysokich 11 200 MHz pozwoliły się przetaktować o 1425 MHz, dając efektywne taktowanie na poziomie 25 150 MHz. Limit zasilania możemy podbić o 10% (do 352 W), co oczywiście zrobiliśmy. Przyrost w grach jest stanowczo odczuwalny.

Pomiar wydajności RTX 4080 po podkręceniu

[FPS], 2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) MSI RTX 4080 Suprim X

ustawienia domyślne 31

25 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 34

26 ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

OC (135MHz / 1425 MHz) 35

26 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 35

27 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) MSI RTX 4080 Suprim X

ustawienia domyślne 45

35 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 49

40 ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

OC (135MHz / 1425 MHz) 49

40 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 49

40 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI RTX 4080 Suprim X

ustawienia domyślne 95

81 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 101

85 ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

OC (135MHz / 1425 MHz) 101

85 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 102

85 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) MSI RTX 4080 Suprim X

ustawienia domyślne 53

40 NVIDIA RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 58

43 ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

OC (135MHz / 1425 MHz) 58

43 MSI RTX 4080 Suprim X

OC (137MHz / 1675 MHz) 58

Na czym testujemy ASUS RTX 4080 TUF Gaming? Nasza platforma testowa

Platforma testowa oczywiście pozostała bez zmian względem kilku ostatnich testów (i zapewne do końca roku to się nie zmieni). Jeżeli jednak nie jesteście z naszym sprzętem jeszcze zaznajomieni, to poniżej pełna lista.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to wersja GeForce Game Ready 526.98 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz sterownik Adrenaline 22.10.2 dla Radeonów. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 21H2. Wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR (SAM) – zakładamy, że nikt nie będzie kupować RTX 4080 do komputera bez jego obsługi…

Testy syntetyczne potwierdzają wyższe fabryczne taktowanie

Klasycznie rozpoczynamy od wstawienia nowej karty do naszej bazy wyników w testach syntetycznych. Warto zwrócić uwagę na wyższe wyniki na domyślnych ustawieniach, ale jednak mniejszy potencjał podkręcania od znacznie droższego modelu konkurencji.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 16 257 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 14 085 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 14 024 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 879 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 13 406 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 13 394 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 13 315 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 15 273 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 15 216 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 14 355 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 14 350 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 14 245 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 7988 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 7926 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 7283 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 7272 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 7245 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD 2790 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 19 318 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 19 225 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 18 156 [Quiet] NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 18 215 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 18 102 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Testujemy kartę ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC w 11 grach

Testy w grach tym razem przyrównamy tylko do innych RTX 4080 oraz dla kontekstu do dwóch sąsiadujących z nimi cenowo kart NVIDII i najszybszego z testowanych przez nas w nowej procedurze Radeonów. Tu należy pamiętać, że wyniki Radeona pochodzą z okresu premiery RTX 4090, podczas gdy wszystkie pozostałe karty na wykresie zostały testowane w ciągu ostatnich 2 tygodni (choć zasadniczo ich wyniki nie uległy zmianie w mierzalny sposób). Jeżeli jednak chcielibyście poznać wydajność tego układu na tle szerszego spektrum kart, to odsyłamy do fragmentu premierowego testu RTX 4080 w grach.

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 153

103 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 153

101 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 152

102 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 96

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 95

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 94

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 93

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 65

53 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 31

25 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 31

25 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

25 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 92

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 92

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 91

72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 46

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 45

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 45

36 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 146

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 143

106 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 141

105 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 105

79 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 104

77 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 103

74 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 121

99 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 120

99 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 120

97 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 96

80 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 96

80 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 95

81 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

81 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 137

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 135

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 135

106 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

Forza Horizon 5

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 148

125 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 113

95 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 112

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 112

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 111

94 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

72 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 85

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 102

66 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

Marvel's Spider-Man Remastered

2160p,najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 83

61 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 83

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

Metro Exodus EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 93

58 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 92

58 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 92

57 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X [Silent] 91

57 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

Metro Exodus EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 54

40 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 54

40 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 54

39 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

40 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 111

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 111

91 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 90

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 89

77 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 88

77 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 126

77 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 125

80 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 125

83 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 82

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 81

52 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 81

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 81

48 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 195

137 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 195

135 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

135 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 194

132 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 189

134 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

Domyślne ustawienia zwykle wypadają nieco ponad to, co oferuje model Founders Edition (jednocześnie oferując jeszcze cichszą pracę karty). W kilku tytułach udało się również przeskoczyć droższą kartę MSI. Tryb cichy zachowuje się bardzo niekonsekwentnie – w niektórych grach objawia się to sporadycznymi spadkami (praktycznie nieodczuwalnymi, ale widocznymi na wykresach). Finalnie jednak, jak w przypadku każdego poprzedniego testu karty z układem RTX 4080, musimy wypunktować znaczną stratę względem wydajności oferowanej przez tylko nieco droższego RTX 4090.

NVIDIA RTX 4080 to bardzo udane GPU, którego sens zakupu podważa fatalna wycena ze strony NVIDII – miejmy nadzieję, że kiedyś te ceny spadną do racjonalnego poziomu…

Wypada również przypomnieć o wsparciu dla najnowszej odsłony DLSS (3.0 - Frame Generation). Funkcję tę dosyć dokładnie opisaliśmy w poświęconym DLSS fragmencie recenzji RTX 4080 Founders Edition, włącznie z analizą obrazu w ruchu, zatem ciekawych tego aspektu tam odsyłamy. Tu tylko przypomnimy, że funkcja ta pozwala nawet dwukrotnie podnieść płynność animacji w grach bez odczuwalnego wpływu na jakość obrazu. Obecnie jest też już kompatybilna z adaptacyjną synchronizacją G-Sync (Compatible), zatem jedyny mankament tego rozwiązania to marginalnie większy input lag niż bez jej użycia (oraz znacznie większy, niż byłoby to oczekiwane od tak płynnej animacji, jaką widzimy na ekranie). Funkcja ta to z pewnością ogromna zaleta nowych RTXów, zwłaszcza że zdaje się być banalnie prosta w implementacji i coraz więcej starszych tytułów ma otrzymać dla niej wsparcie. Przykładowo odświeżona wersja Wiedźmina 3 (darmowa łatka) poza dodaniem śledzenia promieni również wprowadzi obsługę DLSS 2.0 i 3.0.



Duże wentylatory mają to do siebie, że nie muszą się szybko kręcić, aby pompować tyle samo powietrza.

Poza wydajnością w grach nowa seria RTX 4000, a zatem również testowany tu ASUS TUF Gaming z RTX 4080 na pokładzie, oferuje ogromny skok wydajności w zastosowaniach profesjonalnych. W szczególności przy obróbce wideo za sprawą obecności dodatkowego enkodera i wsparcia dla kodowania AV1. Nie bez znaczenia pozostaje też aż 16 GB pamięci vRAM w tych kartach – to już bardzo dobra ilość do pracy nad grafiką 3D lub przy „zabawie” z Unreal Engine 5. Wyniki takich testów znajdziecie w poświęconym im fragmencie premierowej recenzji RTX 4080.

Sprawdzamy, ile prądu pobiera ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC

Ostatnia rzecz, jaka pozostała do omówienia, to apetyt karty na waty. Ten okazuje się całkiem przyzwoity – co prawda jest o 5% większy niż w modelu Founders Edition oraz poprzednio testowanym układzie autorskim, jednak pamiętajmy, że fabrycznie ASUS TUF jest od nich obu szybszy (choć od MSI tylko marginalnie). Jednocześnie to nadal wyjątkowo efektywny układ graficzny – praktycznie dwukrotnie lepszy w tej kwestii od dowolnej karty poprzedniej generacji.

Pobór energii w grze Cyberpunk 2077 - [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 370 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 382 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 398 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 409 AMD Radeon RX 6800

AMD 423 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 440 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 463 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 499 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 500 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 525 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 530 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 557 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 560 NVIDIA GeForce RTX 4080

[OC] ASUS TUF Gaming OC 567 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU - [W]

Cała platforma, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 210 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 224 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 248 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 259 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 280 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 295 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 305 NVIDIA GeForce RTX 4080

[Quiet] ASUS TUF Gaming OC 315 NVIDIA GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC 317 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 323 NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 325 NVIDIA GeForce RTX 4080

[OC] ASUS TUF Gaming OC 327 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 340 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

MSI Suprim X 342 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 391 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475

Czy warto kupić kartę graficzną ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC?

Staraliśmy się tę recenzję możliwie mocno opóźnić, gdyż liczyliśmy, że NVIDIA ugnie się pod wpływem wszechobecnej krytyki i szybko wypuści łatkę do ceny kart z układem RTX 4080, ale niestety tak się nie stało. Karta ASUS RTX 4080 TUF Gaming została wyceniona na 7750 zł i faktycznie da się ją upolować w cenie około 7800 zł, co czyni ją o tylko 1900 zł tańszą opcją względem najtańszych RTX 4090. Jak łatwo policzyć, dopłacając 24% możemy zyskać 27% wydajności (i 33% pamięci vRAM).

Uśredniona wydajność w testach w grach

4K, najwyższe ustawienia, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

MSRP $1499 (obecnie 9700 zł) 129% GeForce RTX 4080

MSI Suprim X (obecnie 8769 zł) 101% GeForce RTX 4080

ASUS TUF Gaming OC (obecnie 7799 zł) 101% NVIDIA GeForce RTX 4080

MSRP $1199 (obecnie 7100 zł) 100% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSRP $1999 (obecnie 6500 zł) 82% AMD Radeon RX 6900 XT

MSRP $999 (obecnie 4200 zł) 62%

W praktyce ten przelicznik będzie nawet bardziej niekorzystny dla RTX 4080 w nowych grach, jako że nasza średnia uwzględnia tytuły, w których RTX 4090 był (mimo rozdzielczości 4K) limitowany przez procesor (Core i9-12900KS, przypominamy…). Oczywiście w przeciwieństwie do specyfikacji oraz wydajności karty, cena może się zmienić, zatem nie przekreśla ona w żadnym razie sensu zakupu takiej karty, jak ASUS RTX 4080 TUF Gaming OC – jedynie skłania do czajenia się na odpowiednie okazje (może nadchodzący Black Friday?).



ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming to kolejna niepotrzebnie tak ogromna karta z limitem 320 W…

Poza ceną ponarzekać musimy znowu na rozmiar karty – ta jest stanowczo za duża wzgledem tego, czego układ RTX 4080 potrzebuje, co niepotrzebnie utrudnia montaż w typowych obudowach. Cała reszta natomiast prezentuje się znakomicie. ASUS RTX 4080 TUF Gaming jest cichy, chłodny oraz bardzo solidnie wykonany – nie zabrakło nawet akcentu RGB. Posiada dwa złącza HDMI 2.1, dwa BIOSy i wyjątkowo ciekawie wykonaną podpórkę z ukrytym śrubokrętem. Jeżeli faktycznie szukacie dla siebie karty graficznej z układem RTX 4080, to stanowczo nie można obok tego modelu przejść obojętnie.

Opinia o ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 OC Plusy Bardzo wysoka wydajność układu RTX 4080 w zwykłej rasteryzacji i z użyciem śledzenia promieni,

niemal bezgłośny układ chłodzenia,

imponujące wyniki w aplikacjach do zastosowań profesjonalnych,

innowacyjne funkcje, takie jak DLSS 3.0 i podwójny enkoder AV1,

dwa złącza HDMI 2.1,

spory potencjał podkręcania (limit mocy do 352 W),

w zestawie opaska na kable i podpórka pod kartę z ukrytym śrubokrętem,

dwa BIOSy (cichy i wydajny). Minusy Cena (jak każdego RTX 4080) nieadekwatna do osiągów,

brak złącza DisplayPort 2.0 lub nowszego,

niepotrzebnie duży układ chłodzenia (identyczny z RTX 4090 TUF Gaming).

Nasza ocena karty graficznej ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC: 90% 4.5/5





Kartę na czas testów dostarczył producent - ASUS.