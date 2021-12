Kolejny dzień świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store i kolejna darmowa gra. Co można zgarnąć tym razem?

Mages of Mystralia za darmo na Epic Games Store

Obłowiliście się już, czy nadal czekacie na darmowe gry od Epic Games Store? Tegoroczna akcja świątecznego rozdawnictwa przyniosła już kolejno Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero, Second Extinction, Mutant Year Zero: Road to Eden, Vampyr, Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition, Prey oraz Control.

Po kilku ostatnich propozycjach zmieniamy klimaty. Tym razem udostępniono Mages of Mystralia. Gra, podobnie jak poprzednie, dostępna jest za darmo przez 24 godziny, do jutra do godziny 17:00 naszego czasu.

Co oferuje Mages of Mystralia?

Mages of Mystralia nie jest może propozycją najgłośniejszą, ale nie znaczy to, że nie wartą uwagi. Wydano ją w 2017 roku, a średnia ocen z recenzji sięgnęła 74%. Nie jest to imponujący wynik, ale najważniejsi krytycy, a więc gracze, przyjęli ją znacznie cieplej.

Mówimy tutaj po połączeniu gry akcji, przygodówki i RPG, a nie brakuje też sporej liczby zagadek logicznych. Fabułę osadzono w Mystralii, królestwie, w którym zakazano magii. Główna bohaterka to młoda dziewczyna, która orientuje się, że może nią władać. Tyle tylko, że dopiero odkrywa tajniki magii i musi opanować oraz rozbudować swoje moce udając się w daleką podróż poza rodzinne strony.

Mages of Mystralia stworzyło studio Borealys Games, ktore zaprosiło do współpracy cenione postacie. Między innymi pisarza Eda Greenwooda, który współtworzył fabułę, Shota Nakama czuwał z kolei nad ścieżką dźwiękową. Gra nadaje się dla niemal każdego niezależnie od wieku (ma oznaczenie PEGI 7).

Źródło: Epic Games Store, Borealys Games