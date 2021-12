Kolejny dzień świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store i kolejna darmowa gra. Co można zgarnąć tym razem?

Moving Out za darmo na Epic Games Store

Powoli, ale jednak bez wątpienia miła akcja świątecznego rozdawnictwa na Epic Games Store zmierza ku końcowi. Przyniosła nam już możliwość zgarnięcia Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero, Second Extinction, Mutant Year Zero: Road to Eden, Vampyr, Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition, Prey, Control oraz Mages of Mystralia. Pozostały jeszcze trzy propozycje.

Przez najbliższe 24 godziny wymieniony sklep oferuje Moving Out. Każdy posiadający tam konto może przypisać do niego tę grę za darmo, najpóźniej do jutra do godziny 17:00 naszego czasu.

Kolorowy symulator dla dzieci?

Moving Out zostało przygotowane przez SMG Studio i Devm Games, a wydane przez lepiej znany Team17. Nie jest to wiekowa produkcja, premiera miała miejsce w kwietniu 2020 roku. Średnia ocen z recenzji na poziomie 79% to, jak na taki gatunek, naprawę dobry wynik. Nie jest to bowiem propozycja dla każdego.

Grę można przedstawiać jako symulator przeprowadzki, chociaż zaserwowany w kolorowej, kreskówkowej oprawie graficznej i doprawiony sporą dawką humoru. Zabawa prezentowana jest z lotu ptaka (widok izometryczny), a skupia się na pomocy bohaterom próbującym sił w biznesie przeprowadzkowym. Możliwa jest rozgrywka w pojedynkę, ale nawet twórcy nie ukrywają, że podczas prac myśleli o kooperacji. Ostatecznie jest ona tutaj kanapowa, dla maksymalnie czterech osób.

Źródło: Epic Games Store, Team17