Kolejny, przedostatni już dzień świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store i kolejna darmowa gra. Co można zgarnąć tym razem?

Salt and Sanctuary za darmo na Epic Games Store

Akcja świątecznego rozdawnictwa na Epic Games Store mogłaby dla wielu graczy trwać wiecznie, ale tak dobrze nie będzie. Harmonogram pozostaje nieubłagany i po planowym udostępnieniu za darmo Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero, Second Extinction, Mutant Year Zero: Road to Eden, Vampyr, Pathfinder: Kingmaker - Enhanced Plus Edition, Prey, Control, Mages of Mystralia oraz Moving Out pozostały już tylko dwa miejsca.

Jedno z nich właśnie zajęło Salt and Sanctuary. Zainteresowani? Grę można przypisać do swojego konta w ciągu najbliższych 24 godzin, jutro o 17:00 naszego czasu zastąpi ją ostatnia propozycja z promocji przygotowanej przez Epic Games Store. Wszystko wskazuje na to, że będzie to nie byle jaka oferta, może nawet najgorętsza z całej listy.

Platformówka, a może jednak RPG z widokiem 2D

Salt and Sanctuary przygotowało i wydało Ska Studios. Już jakiś czas temu, bo w 2016 roku. Tyle tylko, że z racji określonego stylu i oprawy graficznej nie należy obawiać się o to, że gra mocno się zestarzała. Twórcy mówią tutaj o połączeniu gry akcji i RPG, ale trzeba dodać, że przedstawiają całość w widoku 2D.

Fabuła skupia się na marynarzu, którego okręt rozbija się na nieistniejącej na mapie wyspie. Jak się szybko okazuje, poza widokami charakterystycznymi dla tego typu miejsc są też mniej oczywiste, a do tego szereg niebezpieczeństw, którym trzeba stawić czoła. Także w walkach, w których można wykorzystać broń (nie tylko znalezioną, ale też wytwarzaną i ulepszaną) oraz magiczne zaklęcia.

Całość jest nie tylko brutalna, ale też mroczna, niektórzy dopatrują się tu porównań do klimatu, jaki często oferuje w swoich produkcjach From Software. Nawet na poziom trudności jakby się w to studio zapatrzono, bo i tutaj przy niektórych etapach trzeba się mocno natrudzić.

