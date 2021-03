Czekacie na kolejne zapowiedzi gier od giganta z Redmond? W takim razie mamy dla Was dobre wieści, bowiem przedstawiciele Microsoftu zapowiedzieli nową prezentację gier!

Xbox Indie Showcase – ponad 20 gier zostanie zaprezentowanych w trakcie pokazu

Trzeba przyznać, że w dobie pandemii koronawirusa, internetowe pokazy coraz bardziej nabierają znaczenia, zarówno dla twórców, jak i dla samych graczy. Nie tak dawno mieliśmy okazję obejrzeć, chociażby kolejny odcinek z serii State of Play, gdzie zobaczyliśmy nowy zwiastun Kena: Bridge of Spirits, Oddworld: Soulstorm oraz nowiusieńki gameplay z najnowszej gry od Arkane Studios – Deathloop.

Przyszedł jednak w końcu czas, żeby i Microsoft pokazał, że na konsolę Xbox Series X/S również zmierzają dobre gry. O tym będziemy się mogli przekonać już 26 marca 2021 roku o godzinie 17:00, kiedy to odbędzie się oficjalny pokaz ponad 20 gier, w tym S.T.A.L.K.E.R. 2. Pokaz obejrzycie na platformie Twitch, który zarazem jest oficjalnym partnerem prezentacji.

Xbox Indie Showcase – co nas jeszcze czeka?

Oprócz wspomnianej prezentacji STALKER 2 możemy się spodziewać kolejnych pokazów z kooperacyjnej strzelanki Second Extinction, oraz gry science-fiction The Ascent. Nie zabraknie również pokazów, z typowych gier niezależnych takich jak The Wild at Heart, Voidtrain czy Exo One. Oprócz tego czekają na nas liczne wywiady z twórcami, czy streamerami. Pokaz będziecie mogli zobaczyć pod tym linkiem.

Jakie gry chcielibyście ujrzeć podczas pokazu? Dajcie znać w komentarzach!

