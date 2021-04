Znamy datę kolejnego odcinka z serii State of Play!

Na oficjalnym blogu PlayStation właśnie pojawił się wpis, w którym nie tylko poznaliśmy datę oficjalnej premiery kolejnego odcinka State of Play, ale również ujrzeliśmy kolejny zwiastun Ratchet & Clank: Rift Apart.

State of Play – kolejny odcinek jeszcze w tym tygodniu

Od ostatniego State of Play, podczas którego mogliśmy obejrzeć zwiastuny takich produkcji, jak chociażby Kena: Bridge of Spirits, Oddworld: Soulstorm, czy Deathloop, minęło już ponad dwa miesiące. Na szczęście, na kolejny odcinek z serii nie będziemy musieli już tak długo czekać, bowiem na oficjalnym blogu PlayStation ujawniono, że kolejne State of Play odbędzie się 29 kwietnia 2021 roku. Transmisję zaplanowano na godzinę 23:00.

Zobacz również nowy zwiastun Ratchet & Clank: Rift Apart

Nie są to jedyne dobre wieści, bowiem we wspomnianym wpisie, mogliśmy również ujrzeć kolejny zwiastun produkcji, która już w czerwcu tego roku zadebiutuje na konsolę PS5. Wspomniany zwiastun skupia się tym razem głównie na nowej bohaterce – Rivet. Gra pokaże pełnie możliwości, jakimi dysponuje konsola PS5. Rozszerzony zwiastun będziecie mogli obejrzeć podczas wspomnianego State of Play, ponieważ to właśnie głównie na produkcji studia Insomniac Games, ma skupić się nowy odcinek State of Play. Na koniec przypomnijmy, że gra zadebiutuje 11 czerwca 2021 roku wyłącznie na konsolę PS5. Najwyższa pora, aby zobaczyć zwiastun.

A Wy, na jakie zapowiedzi liczycie? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PlayStation Blog

Warto zobaczyć również: