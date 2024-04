Najczęściej wybierane karty graficzne to te ze średniego segmentu, które z jednej strony mogą zaoferować bardzo wysokie FPS, ale pozwolą też ujrzeć gry w pełnej okazałości. Niestety nigdy nie jednocześnie… Sprawdziliśmy, co preferują gracze – wydajność, czy oprawę graficzną.

Początek 2024 roku przyniósł długo wyczekiwany powiew świeżości w średnim segmencie dla graczy. Nowy GeForce RTX 4070 Super wywołał lawinowy spadek cen kart w średnim segmencie oraz można powiedzieć, że wymusił na AMD wprowadzenie na globalny rynek Radeona RX 7900 GRE (wcześniej dostępnego tylko w Chinach). Obecnie w najlepsze trwa woja cenowa, w której zwycięzcami są oczywiście gracze – w szczególności Ci, którzy szukają karty graficznej za około 2500 zł. Nie oznacza to jednak, że stoją przed prostym wyborem, jako że o ich względy ubiegają się łącznie trzy karty.



Która karta faktycznie okaże się "górą"?

Dwie z nich to karty NVIDII - starszy i "zwykły" GeForce RTX 4070 oraz nowszy model Super. Z takim GPU gracze będą mogli cieszyć oko najnowszymi technikami w grach (takimi, jak Path Tracing). Natomiast dokładnie pomiędzy nimi cenowo plasuje się Radeon RX 7900 GRE, który odczuwalnie gorzej radzi sobie przy najbardziej wymagających trybach śledzenia promieni, ale nadrabia to znacznie wyższą wydajnością na nieco niższych ustawieniach. GeForce oferują również wyższej jakości upscaling (DLSS), choć to może się zmienić wraz z wdrożeniem FSR 3.1 (ale na ten moment to tylko optymistyczne obietnice AMD).



Norbert podszedł do ślepego testu jak profesjonalista - nawet na chwilę oczu nie otworzył!

Co zatem wybrać? Czy lepsze okaże się granie na „prawie najwyższych ustawieniach”, ale ze znacznie wyższym klatkarzem, czy może jednak te „około 60 FPS” w połączeniu z fotorealistyczną grafiką będzie tym najlepszym wyborem? Postanowiliśmy zapytać osoby, które na co dzień nie zajmują się testowaniem sprzętu do grania, aby wyraziły swoją opinię na podstawie przygotowanego przez nas ślepego testu. Ciekawi Was, jaki był rezultat? Zapraszamy do filmu, który przedstawia cały eksperyment!

Sprawdziliśmy, co wolą gracze – wydajność, czy jakość

Założenia ślepego testu – na czym testowaliśmy?

Jako że uzyskane przez nas reakcje uczestników oraz ogólne wnioski z powyższego ślepego testu mogą wydawać się kontrowersyjne, to dla formalności doprecyzujmy jeszcze, na czym nasi uczestnicy testowali podsunięte im gry:

Testowane konfiguracje:



Na niższych ustawieniach w Wiedźminie nie gramy Geraltem, tylko strażnikiem Eugeniuszem.

Komputery, jak widać, były praktycznie identyczne (zmiana obudowy i chłodzenia raczej na wrażenia z gry nie wpływa, zwłaszcza że w obu ustawiliśmy RGB na szybszy czerwony kolor). Monitor, na którym nasi gracze testowali obie konfiguracje, to z kolei był Samsung Odyssey Neo G9 (49”, mini LED), zablokowany na odświeżaniu 120 Hz i w grach nie była aktywna żadna forma synchronizacji pionowej. Co w tym przypadku istotne, wykorzystano w nim panel VA, który odznacza się degradacją jasności i nasycenia obrazu wraz ze wzrostem kąta, pod jakim patrzymy na monitor (przyjmując pozycję „na wprost” za 0°). Dlaczego to ważne? Otóż na ujęciach z kamery można odnieść wrażenie, że raz jedna, raz druga strona wygląda znacznie gorzej (w zależności od tego, z której strony jest kręcone) – w rzeczywistości dla osoby testującej gry oba obrazy wyglądały identycznie.



Tak profesjonalnego montażu mikrofonów, jak u tych Panów, to jeszcze nikt nie widział!

Gry, które testowaliśmy, również nie zostały wybrane przypadkiem – zależało nam, aby pokazać skrajne przypadki, w których jakość obrazu na tych najwyższych ustawieniach (zwłaszcza z Path Tracingiem) jest odpowiednio oszałamiająca (w naszym mniemaniu), ale też różnica w wydajności pomiędzy ustawieniami najwyższymi i wysokimi będzie faktycznie odczuwalna (albo powinna taka być…). Wszystkie te gry mieliśmy okazję testować wcześniej (od strony wydajności):

Na koniec pozostaje zapytać Was o opinię – aby się nią podzielić, możecie skorzystać z poniższej ankiety, ale zapraszamy też do wyrażenia obszerniejszych obserwacji w formie komentarza. Jak zwykle też zachęcamy do konstruktywnej polemiki :)