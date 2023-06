Telefon z dobrym aparatem nie zawsze musi być tym najdroższym i najnowszym w stawce, choć im wyższa cena tym większe prawdopodobieństwo, że trafimy na dobry telefon do zdjęć. Tak prezentuje się branża mobilnej fotografii w 2023 roku.

Ile wydać na telefon z dobrym aparatem? Rynek smarfonów zaproponował nam ostatnio kompletną redefinicję klas produktowych. Ceny znacząco podskoczyły i telefony za około 3000 złotych nie są zarezerwowane wyłącznie dla najlepszych z najlepszych. Budżetowe telefony są do kupienia nawet za 1500 złotych, a w cenie do 2500 złotych dostaniemy co najwyżej bardzo dobrego średniaka. Nawet marki takie jak POCO, kojarzone w dobrą relacją cena/jakość niewiele mogą tu zdziałać, dla przykładu nowy POCO F5 Pro kosztuje prawie 2800 zł.

Dlatego wybór dobrego smartfonu do zdjęć jest trudniejszy. Owszem, zasada mówiąca, że najdroższy prawdopodobnie będzie najlepszy, działa. Ale kto zechce wydawać na telefon do zdjęć tyle co na bezlusterkowiec z dobrym obiektywem? Poniżej wybór najlepszych modeli w różnych kategoriach, a dalej omówienie cech aparatów smartfonowych, których powiązanie z ceną nie zawsze idzie w parze.

Telefon z najlepszym aparatem - TOP polecanych modeli w 2023 roku:

Dobre selfie czy dobre zdjęcia z głównego aparatu

Czasem, szczególnie wybierając tańszy telefon, trzeba sobie jasno powiedzieć. Chcemy dobre selfie, czy dobre zdjęcia z tylnych aparatów. Bywa bowiem tak, że przedni aparat radzi sobie nad wyraz dobrze, podczas gdy główny aparat jest tylko przeciętny. Przykładem jest nieobecny u nas Xiaomi 13 Ultra.



Seria Vivo V23, to smartfony stworzone z myślą o selfie. To nie tylko podwójna lampa z przodu, ale liczne funkcje w menu aparatu, które ułatwiają robienie nie tylko ładnych, ale ciekawych zdjęć autoportretowych

Filmowanie. Tu warto sprawdzić co kryje się w oprogramowaniu

W tym materiale proponujemy najlepsze telefony do zdjęć, ale i filmowanie jest zwykle też mocną stroną tych modeli. Trzeba jednak pamiętać, że wideo 4K/30p (nie mówiąc już o 8K) nie jest wciąż standardem. W tańszych telefonach wciąż najwyższą rozdzielczością może być tylko 1080/60p. Brak 4K w przypadku przednich kamer to bolączka nawet dużo droższych produktów. Jeśli kupujecie telefon dla wideo 4K/60p czy 8K, to pamiętajcie, że materiały w tych rozdzielczościach, szczególnie gdy rejestrowane z aktywnymi funkcjami HDR10 / Dolby Vision, zajmują bardzo dużo miejsca i szybko wyczerpią dostępną pamięć. A jak na złość oferujące te funkcje telefony często są pozbawione slotu na karty microSD. Sprawdź najlepsze programy do montowanie filmów na telefonie.

W tańszych telefonach lepiej postawić na główny aparat

W telefonach do 2000 złotych najważniejszy jest główny aparat. A nawet w tych droższych, obecność ultraszerokiego kąta czy teleobiektywu nie zawsze oznacza, że będziemy z nich zadowoleni. Czasem lepiej postawić na bardzo dobry główny aparat i zadowolić się przeciętnymi aparatami dodatkowymi, niż na siłę szukać telefonu, który będzie i tani i dobry przy każdym kącie widzenia.



Zdjęcia na ultraszerokim kącie z realme GT2 Pro, nawet nocne, są wciąż nie do pobicia

Teleobiektyw to bardzo fajny dodatek, ale czasem jego obecność może nas zwieść. Gdy fotografujemy w słabym oświetleniu to i tak główne skrzypce gra podstawowy aparat i ważne jest by to on był jak najlepszy przy wycinaniu fragmentów kadru. Jeśli chcecie się przekonać kiedy dany obiektyw zaczyna grać rolę, należy powoli zwiększać zoom suwakiem w aparacie (najlepiej w trybie Pro), gdy smartfon zmieni obiektyw na ekranie będzie widoczna gwałtowna zmiana jakości zdjęć. Dlatego telefony z jasnym teleobiektywem, nawet jeśli mniejszej krotności x3, będą lepsze niż zoomy x5, ale z ciemniejszym szkłem. Hybrydowa technologia zoomu cyfrowego w połączeniu z dużą rozdzielczością sensorów potrafi bowiem sporo zdziałać i na przykład w Huawei P60 Pro można liczyć na niezłe zdjęcia nawet z zoomem x10, choć optyczny to tylko x3,5.

Świetne zdjęcia nocne zrobi nawet tańszy telefon, ale jest tego cena

Najlepszy telefon do zdjęć nocnych to telefon, który… I tu trzeba rozgraniczyć dwie techniki wykonywania takich zdjęć. Jeśli decydujemy się na automatykę trybu podstawowego, czy tryb nocny, to bardzo dużo zależy tu od oprogramowania telefonu. Huawei P60 Pro, nie bez powodu ponownie wspominam, potrafi noc obrócić w dzień jak mało który telefon.



Noc, czy jednak dzień. Tak radzi sobie Huawei P60 Pro przy niedostatku światła

Gdy zechcemy korzystać z trybu manualnej ekspozycji z pomocą statywu (niska czułość ISO i długa ekspozycja), nawet tani telefon taki jak realme C55, prawie 5 razy tańszy niż wspomniany Huawei, zrobi świetne zdjęcia. To oczywiście nie jest regułą, a w niżej pozycjonowanych telefonach na dobre zdjęcia nocą z dodatkowych aparatów, ultraszerokokątnego czy tele nie ma co liczyć.

Inne komponenty telefonu też wpływają na doświadczenie fotografującego

Bardzo dobry ekran potrafi oszukać co do jakości zdjęć. Z tym trzeba się liczyć, ale warto też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy istotne dla nas jest to jak zdjęcia prezentują się na smartfonie, ewentualnie na komputerze, w mediach społecznościowych, czy chcemy z nich robić (i to niemałe) wydruki. W tym drugim przypadku inspekcja zdjęć na komputerze jest niezbędna. Niemniej dobry ekran to jeden z elementów, który powinien wyróżniać telefon do zdjęć. Gdy jest to wysokiej klasy komponent, będziemy chętniej korzystali z całego telefonu do fotografowania.

Elementem, który może wpływać nie tyle na jakość, ale to jak wygodnie się nam fotografuje, to oczywiście chipset. Wydajny (lub zoptymalizowany pod kątem zdjęć) układ ułatwi fotografowanie w trybach wysokiej rozdzielczości (50 czy 200 Mpix), a połączona z nim wydajna pamięć, szybkie ich przeglądanie.

Ważny jest też akumulator. Fotografowanie, a tym bardziej filmowanie, to jedna z bardziej rozładowujących telefon aktywności. Dlatego istotne jest, by nawet po dłuższej sesji foto-wideo, telefon miał do dyspozycji zapas energii na inne działania, do których go wykorzystujemy.

Najlepszy smartfon do zdjęć to ten, którego w Polsce oficjalnie nie będzie

W 2023 roku do Polski nie trafią (przynajmniej wedle naszej obecnej wiedzy) dwa bardzo dobre i z pewnością wyczekiwane przez niektórych miłośników fotografii mobilnej telefony. Pierwszy to Xiaomi 13 Ultra, który pewnie kupimy w Europie, ale polski oddział firmy nie zapowiada sprzedaży. Xiaomi jest tytanem pod każdym względem, na tylnej ściance ma aż cztery aparaty 50 Mpix, w tym dwa teleobiektywy (x2 i x5) i ultraszeroki.



Oppo Find X6 Pro i Xiaomi 13 Ultra - oficjalnie w Polsce nie do kupienia

Tak jak pozostałe 13tki podsystem foto powstał we współpracy z Leica. Oppo Find X6 Pro to inny bardzo dobry fotosmartfon, który do Polski nie trafi. Fotograficznie od Xiaomi 13 Pro różni się przede wszystkim brakiem teleobiektywu x5. W kwestia foto Oppo współpracuje z Hasselblad.

Telefony, które mogą niedługo trafić do zestawienia

Mowa tu o portfolio Honor, który ma bliskie związki z Huawei, ale nie jest ograniczone domyślnie do usług HMS. Honor szykuje się do powrotu na nasz rynek, pojawił się już w ofercie Orange, a ponieważ w jego ofercie jest sporo fajnych fotosmartfonów, wiele sobie po tym obiecujemy.

Jaki telefon z dobrym aparatem kupić - ranking

Apple iPhone 14 Pro - telefon Apple z najlepszym aparatem Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jakość zdjęć z telefonów Apple potrafi być dyskusyjna. Bo choć potencjał jest duży, to agresywne przetwarzanie potrafi sporo zepsuć na wynikowych zdjęciach. Jako najlepszy wskazujemy Apple iPhone 14 Pro nie dlatego, że robi w porównaniu z tańszym iPhone 14 o niebo lepsze zdjęcia JPEG. Tu są podobieństwa, choć polecany telefon odstaje na plus w przypadku każdego z czterech aparatów. Jednak to co zasługuje na pochwałę, to tryb zdjęć RAW owocujący rewelacyjnymi efektami. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 16

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2556x1179 px

Procesor główny (nazwa) A16 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 206 g

Najlepszy telefon z optyką Leica - Xiaomi 13 Pro Ocena benchmark.pl









4,8/5 Huawei stracił Leicę, zyskało ją Xiaomi. I jeśli ktoś wątpił, że ta niemiecka firma potrafi wpłynąć na fotograficzny potencjał aparatów w telefonie inaczej niż tylko poprzez nazwę, to Xiaomi 13 Pro jest tego zaprzeczeniem. Każdy z trzech tylnych aparatów o rozdzielczości 50 Mpix każdy, radzi sobie doskonale. A zapis w formacie RAW pokazuje, że możliwości mogą być jeszcze większe. Szkoda, że przedni aparat odstaje od reszty stawki, ale coś za coś w tym przypadku. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 3 x 50 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 229 g

Najlepszy fotosmartfon do 1000 zł - POCO M4 Pro Ocena benchmark.pl









4,3/5 POCO M4 Pro to echo tanich średniaków, które dziś już nie robi wrażenia ogólnymi parametrami, ale wciąż to telefon, który dostaniemy za niespełna 1000 zł, a który pozwoli ma cieszyć się przyzwoitymi zdjęciami. Nie tylko z głównego aparatu, ale także kamery ultraszerokokątnej. Oczywiście w ramach ograniczeń jakie narzuca wspomniany zakres cenowy. Bardziej zaznajomieni z branżą użytkownicy zauważą, że jest to przebrandowany i zmodyfikowany lekko Redmi Note 11T, ale to nie przeszkoda. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 810

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + 8 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 195 g

Najlepszy smartfon do zdjęć do 2000 zł - realme 9 Pro+ Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten telefon robi bardzo dobre wrażenie jakością zdjęć, ale dopiero porównanie go z wyżej pozycjonowanymi modelami realme pokazuje jak dobrze sobie radzi pod tym względem. Tutaj pierwsze skrzypce gra główny aparat i ze względu na cenę nie jest to zaskoczeniem. Choć to telefon dla mniej wymagających użytkowników, również w nim warto sięgnąć po tryb manualny i zapis w formacie RAW, który pokaże na co naprawdę stać 50 Mpix sensor telefonu. To także telefon, w którym 4K dostępne jest tylko przy 30 kl/s, o czym warto pamiętać. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wymiary 160,2 x 73,3 x 7,99 mm

Wyświetlacz (technologia) Super AMOLED

Waga 182 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Najlepszy fotosmartfon do 2500 zł - Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Ocena benchmark.pl









4,5/5 To jeden z trzech telefonów w naszym zestawieniu, który dysponuje 200 Mpix sensorem. Tym razem ta rozdzielczość nie daje spodziewanych efektów w detaliczności zdjęć, ale przykłada się do ogólnej dobrej jakości fotografii z głównego aparatu w różnych scenariuszach, zarówno dziennych jak i nocnych. Bo to ten aparat gra tutaj główne skrzypce. Plusem Redmi Note 12 Pro+ jest bardzo stabilna praca, która sprawia, że ten telefon wart jest uwagi nie tylko ze względu na potencjał foto podstawowego aparatu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 1080

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 200 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 210 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Najlepszy telefon do zdjęć do 3500 zł - Xiaomi 12T Pro Ocena benchmark.pl









4,5/5 To najtańszy smartfon z sensorem 200 Mpix, który pokazuje, że fotografowanie w rozdzielczości 50 Mpix ma sens nie tylko od święta. Xiaomi 12T Pro świetnie sobie radzi w różnych scenariuszach fototgrafowania, a wspomniany sensor pozwala mu nadrabiać brak teleobiektywu w komplecie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2712x1220 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 200 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 205 g Zobacz recenzję

Świetny smartfon foto od Oppo - OPPO Find X5 Pro Ocena benchmark.pl









4,3/5 Pamiętacie pewnie OPPO Reno 6 Pro, który był bardzo dobrym fotograficznie telefonem. Można powiedzieć, że OPPO Find X5 Pro na pewien sposób nawiązuje do cech wcześniejszego modelu, choć nie jest to ta sama seria produktowa. Gdyby nie fakt, że nie znajdziemy tu teleobiektywu większego niż 2x, to ten telefon zasługiwałby na jeszcze wyższe laury. Bo aparat główny, ultraszerokokątny i selfie z przodu są klasą samą w sobie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1440x3216 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 50 + 13 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 218 g

Najlepszy smartfon do zdjęć od Huawei - Huawei P60 Pro Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ze względu na natywną obsługę jedynie usług HMS, telefony Huawei bywają odrzucane w przedbiegach jako nieciekawe przez sporą liczbę miłośników mobilnej fotografii. To błąd, bo dziś z usług GMS da się korzystać na tych telefonach przyzwoicie, a fotograficznie stanowią one wzór. Huawei P60 Pro nie jest może topowy pod każdym względem, bo i nie jest najdroższy, ale zasługuje na wyróżnienie także oddzielnie w kategoriach zdjęć nocnych, makro, czy z teleobiektywu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 48 + 48+ 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 200 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Najlepszy telefon z matrycą 200 Mpix - Samsung Galaxy S23 Ultra Ocena benchmark.pl









5/5 Telefony z matrycą 200 Mpix są dostępne w różnych przedziałach cenowych. Jednak te najtańsze w klasie nie potrafią wykorzystać w pełni potencjału takiego sensora, te w środku stawki już pokazują, że 200 Mpix to nie tylko hasło reklamowe, ale dopiero flagowiec z takim sensorem, a jest nim Samsung Galaxy S23 Ultra, staje się aparatem kompletnym, bo mamy tu nie tylko 200 Mpix w głównym aparacie, ale też ciekawy zestaw aparatów towarzyszących. W tym dwa teleobiektywy, ultraszeroki i aparat selfie z AF. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1440x3088 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 200 + 12 + 10 + 10 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 228 g Zobacz recenzję

Najlepszy składany smartfon do zdjęć - Samsung Galaxy Z Fold 4 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Telefony składane wyposażane są w bardzo przyzwoite podsystemy foto, jednakże nie jest to element na który producenci kładą szczególny nacisk. W efekcie nawet podobna konfiguracja obiektywów co w zwykłym aparacie potrafi dać gorsze rezultaty fotograficzne. Samsung Galaxy Z Fold 4 naszym zdaniem najlepiej się tu broni i dlatego otrzymał wyróżnienie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 7,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2176x1812 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 254 g

Najlepszy smartfon z ultraszerokim kątem - realme GT2 Pro Ocena benchmark.pl









4,5/5 realme GT2 Pro debiutował niespełna pół roku temu. To smartfon fotograficznie kompletny i nie tylko ultraszeroki kąt jest w nim wart uwagi. Jednak to ten aparat jest tu czymś co wciąż może budzić zazdrość u posiadaczy innych telefonów. Możemy korzystać nie tylko z ultraszerokiego kąta widzenia, który odpowiada polem innym telefonom, ale także niezwykle szerokiego 150 stopniowego kadru. Ultraszeroki kąt w tym przypadku sprawdza się dobrze zarówno w dzień jak i nocą. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1440x3216 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 50 + mikro Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 189 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki