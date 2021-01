Telefon z dobrym aparatem, idealny do zdjęć i filmów? Oto 10 modeli, które nagrywają również wysokiej jakości filmy 4K lub 8K i spisują się dobrze na co dzień.

Najlepszy telefon do zdjęć 2021

Dobry smartfon do zdjęć powinien działać szybko i mieć ładną obudowę, ale oprócz tego musi też oferować bardzo dobry aparat. Najlepsze telefony mogą z powodzeniem zastąpić aparat fotograficzny do 1000 zł. W tym zestawieniu proponujemy Tobie 10 polecanych telefonów z dobrym aparatem oraz nagrywaniem filmów 4K lub 8K.

Jaki powinien być smartfon do zdjęć?

Pod względem jakości zdjęć i funkcjonalności aparatu w nowoczesnych telefonach można zauważyć spory krok do przodu, w porównaniu do sprzętu sprzed kilku lat. Obecnie wiele telefonów jest już zaprojektowanych zgodnie z nowymi trendami. Chodzi głównie o stosowanie podwójnych, a nawet potrójnych zestawów kamer z tyłu i niekiedy nawet z przodu.

Czy faktycznie podwójny lub potrójny aparat jest lepszy i bardziej godny polecenia? Odpowiedź jest zależna od oczekiwań użytkownika. Zwielokrotnione kamery zazwyczaj nie mają wielkiego wpływu na jakość zdjęć, ale z pewnością mają wpływ na funkcjonalność. Najczęściej oprócz podstawowego aparatu szerokokątnego, producenci dokładają teleobiektyw z zoomem 2, 3 lub 5x. Niekiedy nawet o powiększeniu 10x. Często spotykany jest też obiektyw ultraszerokokątny, a nawet makro (czyli przeznaczony do wykonywania zdjęć z bardzo bliska (odległość kilku centymetrów). Taki zestaw obiektywów sprawia, że możemy przybliżyć, a nawet oddalić obraz, bez ruszania się z miejsca.

Często zoom optyczny łączy się też z funkcją rozmytego tła (bokeh). Jest ona przydatna w czasie fotografowania osób w trybie portretowym. Wtedy postać na pierwszym planie jest ostra i wydobyta z tła. Do najlepszych telefonów z dobrym aparatem i zoomem optycznym należą np. Samsung Galaxy S20 Ultra i iPhone 12 Pro Max.

Bardzo ważna jest też optyczna stabilizacja obrazu, która w połączeniu z jasnym obiektywem zapewnia wyższą jakość zdjęć nocnych. Warto upewnić się również, że smartfon jest dobry do selfie (czyli ma wysokiej jakości aparat przedni). Jednym z najlepszych telefonów do zdjęć w nocy jest obecnie Asus ZenFone 7 Pro, bo jego aparat przedni jest dokładnie taki sam, jak tylny (czyli bardzo dobry).

Nowy telefon z dobrym aparatem powinien nagrywać też filmy 4K UHD, najlepiej w 60 kl/s. Dla niektórych osób zaletą będzie też nagrywanie wideo 8K, ale nie zawsze ma to sens, bo niewiele osób ma monitory i telewizory 8K. Materiały o tak wysokiej rozdzielczości można ewentualnie pomniejszyć do 4K i zyskać lepszą ostrość. Wideo 8K zajmuje wiele miejsca w pamięci, dlatego upewnijmy się, że wybrany smartfon ma minimum 64 GB pamięci masowej (a najlepiej 128 GB lub więcej). Alternatywnie można zapisywać filmy 4K na karcie pamięci, ale coraz mniej telefonów ma miejsca dla karty microSD. Ponadto sama karta musi być dość szybka. Tutaj znajdziecie dobre i szybkie karty microSD.

Telefon z dobrym aparatem. Oto polecane modele:

POCO X3 NFC - tani telefon z dobrym aparatem, do 1000 zł









4,3/5 Ocena benchmark.pl Telefon dobry do zdjęć i filmów musi mieć rzecz jasna dobry aparat, ale to nie jedyna ważna cecha. Istotne jest też to, by jego bateria wytrzymała długi czas fotografowania lub nagrywania oraz, by miał duży wyświetlacz, na którym podgląd kadru jest wyraźny i jasny. Dlatego właśnie w przedziale do około 1000 zł najlepszym tanim smartfonem do zdjęć, jest znany i lubiany POCO X3 NFC. Duży, ciężki, gruby, ale zaskakująco szybki, solidny i po prostu dobry telefon, który robi atrakcyjne zdjęcia w dzień i w nocy. Jego ogromną zaletą jest wyświetlacz 120 Hz. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 732G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 13 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 215 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Samsung Galaxy M51 - najlepszy telefon do zdjęć do 1500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Co powiesz na potężną baterię aż 7000 mAh, duży wyświetlacz Super AMOLED, kilka dobrych aparatów oraz nagrywanie wideo 4K z przodu i z tyłu? Brzmi kusząco? Jeśli tak, to za niecałe 1500 zł możesz mieć bardzo dobrego Galaxy M51. To świetny, uniwersalny telefon do zdjęć, który nadaje się zarówno do selfie (32 Mpx), nagrywania vloga, jak i uwieczniania chwil na wakacjach. Nawet w nocy spisuje się wystarczająco dobrze. Ma też dobry procesor, 6 GB RAM, NFC i klasyczne wyjście słuchawkowe. Działa na jednym ładowaniu potrafi wytrzymać 3 pełne dni, a niekiedy nawet więcej. To po prostu świetny telefon. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 5 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 213 g Pokaż specyfikację

realme X3 SuperZoom - telefon z dobrym aparatem do 2000 zł









4,9/5 Ocena benchmark.pl Aż 12 GB RAM i 120-hercowy wyświetlacz, plus bardzo wydajny procesor. Taka specyfikacja gwarantuje super płynne działanie systemu, aplikacji oraz gier. Realme X3 SuperZoom jak sama nazwa wskazuje ma też solidny zoom optyczny 5x. Robi wysokiej jakości zdjęcia w dzień i nagrywa filmy 4K. Ma niezłą baterię na około 1,5 - 2 dni pracy oraz funkcję szybkiego ładowania od zera do 80 procent, w pół godziny. Oferuje też świetną jakość dźwięku na słuchawkach. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 202 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Xiaomi Mi 10T Pro - dobry smartfon do zdjęć do 2500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Mi10T Pro to w zasadzie jeden z najlepszych i najszybszych telefonów do 2500 zł. Nas interesuje w tym przypadku głównie jakość zdjęć i filmów, która w tym modelu jest wysoka, zwłaszcza w przypadku aparatu tylnego, podstawowego. Może on również nagrywać filmy 8K. Jednak Mi10 T Pro ma też inne asy w rękawie, takie jak wyświetlacz 144 Hz, bardzo wydajny procesor oraz szybką pamięć. Ten smartfon spisuje się znakomicie w każdej sytuacji, ale jest duży i ciężki oraz ma wyświetlacz IPS LCD zamiast AMOLEDa. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 13 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 218 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Oppo Reno4 Pro 5G - telefon z dobrym aparatem do 3000 zł









4,3/5 Ocena benchmark.pl Ma trzy aparaty z tyłu - podstawowy, ultraszerokokątny i zoom 2x. Wszystkie spisują się nieźle, ale szczególnie warto wyróżnić podstawowy, bo oferuje bardzo dobrą jakość obrazu, w tej kategorii cenowej. Dostępny jest tryb supernocny dla filmów, wideo HDR oraz ustawienia ręczne w filmach. Oppo Reno4 działa sprawnie, wygląda dobrze, ma wyświetlacz AMOLED 90 Hz i superszybkie ładowanie baterii. Brakuje niestety ładowania bezprzewodowego. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 48 + 13 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 172 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

vivo X51 5G - najlepszy telefon do zdjęć nocnych za 3000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl W tym przypadku dostajemy bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 90 Hz, łączność 5G, NFC, bardzo szybki czytnik linii papilarnych oraz przede wszystkim imponująco dobry aparat. Opublikowaliśmy nawet artykuł prezentujący jego możliwości, w czasie fotografowania w nocy, w którym vivo wypadł wyśmienicie. Zawdzięcza to dobrej optyce i sensorowi, ale też bardzo skutecznej stabilizacji obrazu: wbudowany gimbal + stabilizacja optyczna + cyfrowa. Telefon kosztuje około 3000 zł, ale to i tak znacznie taniej, niż topowe flagowce. Działa szybko, jest smukły i ładny. To jeden z najlepszych telefonów do zdjęć. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,56 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2378 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 48 + 13 + 8 + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 181.5 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Google Pixel 4a - ma dobry aparat i jest ciekawą alternatywą dla iPhone









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli rozważasz kupno telefonu z dobrym aparatem i czystym Androidem, to jednym z najlepszych będzie Google Pixel 4a. Dlaczego warto? Ponieważ czysty system jest znakomicie zoptymalizowany i zazwyczaj działa szybko przez długi czas. Ponadto rodzina smartfonów Pixel od samego początku słynie z dobrej jakości zdjęć. Pixel 4a spisuje się bardzo dobrze w dzień oraz ma jeden z lepszych trybów nocnych. Warto też wziąć pod uwagę wersję Pixel 4a 5G, która poza nowoczesną, szybką łącznością komórkową, ma też większy wyświetlacz i pracuje trochę dłużej na baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12.2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 143 g Pokaż specyfikację

Asus ZenFone 7 Pro - aparat przedni nagrywa wideo 8K









4,7/5 Ocena benchmark.pl Dlaczego ZenFone 7 Pro to świetny telefon do zdjęć? Choćby dlatego, że robi równie dobre zdjęcia aparatem przednim i tylnym. W zasadzie jest to ten sam aparat, który po prostu podnosi się lub opuszcza. Dzięki temu możemy korzystać z wszystkich trzech obiektywów, z obu stron telefonu. Możliwe jest nagrywanie na przykład filmów 8K z przodu, co jest wciąż opcją unikalną, nawet w drogich smartfonach. ZenFone 7 Pro ma też wyświetlacz AMOLED 90 Hz, bardzo wydajny procesor, dużo pamięci i pracuje dość długo na baterii. Zdecydowanie zaliczam go telefonów z najlepszym aparatem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 230 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Apple iPhone 12 Pro Max - iPhone z najlepszym aparatem









4,7/5 Ocena benchmark.pl Teoretycznie iPhone 12 Pro i Pro Max różnią się tylko wielkością, ale w funkcjonalności fotograficznej też można zauważyć lekkie rozbieżności. Max ma odrobinę większy zoom optyczny 2,5x (choć trochę ciemniejszy f/2.2), zoom cyfrowy 12x, zoom podczas nagrywania filmów 7x i system OIS z automatyczną stabilizacją sensora światłoczułego. Ma też większy akumulator, pozwalający wykonać więcej zdjęć i filmów na jednym ładowaniu. Telefon jest bardzo nowoczesny, elegancki, szybki i superwydajny, ale jednocześnie duży i ciężki. Zaletą o której trzeba wspomnieć jest długi czas wsparcia, pod względem aktualizacji systemu. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2778x1284 px

Procesor główny (nazwa) A14 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 226 g Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G - najlepszy telefon do zdjęć









4,9/5 Ocena benchmark.pl Tego smartfonu chyba nie trzeba przedstawiać. Galaxy Note20 Ultra 5G z pewnością zalicza się do najlepszych telefonów na rynku, również pod względem fotograficznym. Tutaj akurat nie ma zaskoczenia, bo jest to model flagowy, za który trzeba zapłacić niekiedy dwukrotnie więcej, niż za inne telefony z tego rankingu. Nagrywa filmy 8K, ma wysokiej jakości obiektywy, może robić zdjęcia 108 Mpx, ma bardzo dobry tryb nocny, wspiera 5G, jest wodoszczelny i świetnie wykonany, a także ma aktywne piórko, przydatne do robienia odręcznych notatek i zdalnego sterowania telefonem. Z ciekawostek warto wyróżnić potężny zoom hybrydowy 50x i optyczny 5x. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1440x3088 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 990

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 208 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Telefon z najlepszym aparatem - opinia

Obecnie telefonem z najlepszym aparatem jest Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Ma potężne możliwości i imponuje jakością obrazu w dzień oraz w nocy.

Jeśli jednak wolisz coś tańszego, to świetnym wyborem będzie też Xiaomi Mi 10T Pro za 2500 zł lub Samsung Galaxy M51 za 1500 zł.

