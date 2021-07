Jaki telefon z dobrym aparatem warto kupić? Który smartfon jest dobry do zdjęć i filmów 4K? Oto 10 modeli, które wyróżniają się pod względem jakości aparatu, działają szybko i są wygodne w obsłudze. Znajdziesz tutaj telefony fotograficzne w różnych cenach.

Dobry smartfon do zdjęć powinien działać szybko i mieć ładną obudowę, ale oprócz tego musi też oferować bardzo dobry aparat. Najlepsze telefony mogą z powodzeniem zastąpić aparat fotograficzny do 1000 zł. W tym zestawieniu proponujemy Tobie 10 polecanych telefonów z dobrym aparatem oraz nagrywaniem filmów 4K lub 8K.

Jaki telefon ma najlepszy aparat? Oto polecane modele

Jaki powinien być smartfon do zdjęć?

Pod względem jakości zdjęć i funkcjonalności aparatu w nowoczesnych telefonach można zauważyć spory krok do przodu, w porównaniu do sprzętu sprzed kilku lat. Obecnie wiele telefonów jest już zaprojektowanych zgodnie z nowymi trendami. Chodzi głównie o stosowanie podwójnych, a nawet potrójnych zestawów kamer z tyłu i niekiedy nawet z przodu.

Zobacz również:najlepszy telefon do selfie i dobry wodoszczelny telefon.

Czy faktycznie podwójny lub potrójny aparat jest lepszy i bardziej godny polecenia? Odpowiedź jest zależna od oczekiwań użytkownika. Zwielokrotnione kamery zazwyczaj nie mają wielkiego wpływu na jakość zdjęć, ale z pewnością mają wpływ na funkcjonalność. Najczęściej oprócz podstawowego aparatu szerokokątnego, producenci dokładają teleobiektyw z zoomem 2, 3 lub 5x. Niekiedy nawet o powiększeniu 10x. Często spotykany jest też obiektyw ultraszerokokątny, a nawet makro (czyli przeznaczony do wykonywania zdjęć z bardzo bliska (odległość kilku centymetrów). Taki zestaw obiektywów sprawia, że możemy przybliżyć, a nawet oddalić obraz, bez ruszania się z miejsca.

Często zoom optyczny łączy się też z funkcją rozmytego tła (bokeh). Jest ona przydatna w czasie fotografowania osób w trybie portretowym. Wtedy postać na pierwszym planie jest ostra i wydobyta z tła. Do najlepszych telefonów z dobrym aparatem i zoomem optycznym należą np. Samsung Galaxy S21 Ultra i iPhone 12 Pro Max.

Bardzo ważna jest też optyczna stabilizacja obrazu, która w połączeniu z jasnym obiektywem zapewnia wyższą jakość zdjęć nocnych. Warto upewnić się również, że smartfon jest dobry do selfie (czyli ma wysokiej jakości aparat przedni). Jednym z najlepszych telefonów do zdjęć w nocy jest obecnie Asus ZenFone 8 i vivo X60 Pro, bo jego aparat przedni jest dokładnie taki sam, jak tylny (czyli bardzo dobry).

Nowy telefon z dobrym aparatem powinien nagrywać też filmy 4K UHD, najlepiej w 60 kl/s. Dla niektórych osób zaletą będzie też nagrywanie wideo 8K, ale nie zawsze ma to sens, bo niewiele osób ma monitory i telewizory 8K. Materiały o tak wysokiej rozdzielczości można ewentualnie pomniejszyć do 4K i zyskać lepszą ostrość. Wideo 8K zajmuje wiele miejsca w pamięci, dlatego upewnijmy się, że wybrany smartfon ma minimum 64 GB pamięci masowej (a najlepiej 128 GB lub więcej). Alternatywnie można zapisywać filmy 4K na karcie pamięci, ale coraz mniej telefonów ma miejsca dla karty microSD. Ponadto sama karta musi być dość szybka. Tutaj znajdziecie dobre i szybkie karty microSD.

Dlaczego nie ma tutaj telefonów Huawei? Ponieważ uważam, że nawet smartfon do zdjęć musi być uniwersalny i maksymalnie funkcjonalny. Nowe modele Huawei mają bardzo dobre aparaty, ale nie mają dostępu do sklepu Google Play, tym samym nie mają oficjalnie dostępu do wielu przydatnych aplikacji. Inne modele są bardziej godne polecenia.

Telefony z dobrym aparatem

Redmi Note 10S - tani telefon z dobrym aparatem Ocena benchmark.pl









4/5 Jeśli masz mniej niż 1000 zł na telefon, ale oczekujesz dość dobrej jakości zdjęć i filmów, to zdecydowanie warto wybrać Redmi Note 10S. Ten telefon na poważnie nie ma się czego wstydzić. Ma bardzo dobry 6,5-calowy, 90-hercowy wyświetlacz AMOLED, nagrywa filmy 4K30 z tyłu i Full HD z przodu. Co ważne filmy przednie mogą być stabilizowane cyfrowo, a efekty działania tej stabilizacji są bardzo dobre. Robi też zaskakująco dobre zdjęcia, ma tryb portretowy i duży akumulator 5000 mAh, wystarczający na około 2 dni działania. Na pokładzie jest też NFC, dual SIM (z pasmem B20), uniwersalny pilot RTV korzystający ze światła podczerwonego, a także dwa głośniki stereo. Słowem: warto! Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G95

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 179 g

Redmi Note 10 Pro - dobry tani telefon do zdjęć i filmów Ocena benchmark.pl









4,6/5 A jeśli chcesz trochę dopłacić, to wybierz bardziej zaawansowany wariant Redmi Note 10 Pro. Ma przede wszystkim aparat o znacznie wyższej rozdzielczości 108 Mpx i z większym sensorem, na który pada więcej światła. Nawet jeśli nie zechcesz korzystać z pełnej rozdzielczości, tylko robić zdjęcia w trybie automatycznym 16 Mpx, to i tak jakość zdjęć będzie jedną z najlepszych wśród telefonów poniżej 1500 zł. Redmi Note 10 Pro nagrywa też filmy 4K30 z tyłu i FHD z przodu, ale przedni aparat ma wyższą rozdzielczość w porównaniu do tańszego modelu 10S (16 vs 13 Mpx). Obudowa ma szkło Gorilla Glass 5 z przodu i z tyłu. Wewnątrz kryje się akumulator 5020 mAh, wystarczający nawet na 2 dni używania. Dużą zaletą jest także wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Telefon działa szybko, a obsługa dotykowa jest wygodna. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 732G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 193 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A52 5G - 4K z przodu i z tyłu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Samsung Galaxy A52 5G nagrywa filmy 4K z obu stron, a z tyłu ma dodatkowo stabilizację optyczną. Już te dwie cechy go wyróżniają pozytywnie, a do tego trzeba zaznaczyć, że pod względem realnej jakości zdjęć A52 5G mieści się w ścisłej czołówce, wśród telefonów do 2000 zł. Kolejne dwie zalety: wodoszczelna obudowa IP67 oraz wyświetlacz Super AMOLED 120 Hz. Zapewnia on nie tylko nasycone kolory i głęboką czerń, ale też bardzo dobrą płynność obrazu w systemie, aplikacjach i grach. Z tymi ostatnimi smartfon radzi sobie nieźle, bo wersja 5G ma lepszy procesor Snapdragon 750G. Ogniwo 4500 mAh wystarcza na 1,5 dnia działania. Na pokładzie znajdziemy dual SIM z hybrydowym miejscem na microSD, NFC i czytnik linii papilarnych w ekranie. Całością zarządza Android 11. Samsung Galaxy A52 5G to zdecydowanie jeden z najlepszych telefonów do zdjęć w swojej klasie cenowej. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 189 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Apple iPhone SE 2020 - mały telefon z dobrym aparatem Ocena benchmark.pl









4,9/5 A jeśli nie Android, to… mały iPhone o dużych możliwościach. Model SE 2020 to najtańszy nowy iPhone. Owszem, ma grube ramki nad i pod ekranem, ale ma bardzo nowoczesny i superwydajny procesor, działa szybko, jego obsługa jest bardzo wygodna, a do tego robi świetne zdjęcia i filmy. Kosztuje około 2000 zł, a w warunkach dziennych jego aparat robi jedne z najlepszych zdjęć. Co prawda wieczorem czuć brak trybu nocnego (można to zrekompensować używaniem innej aplikacji aparatu), ale w jasny dzień jest po prostu znakomicie - również na tle androidowej konkurencji. Nagrywa znakomite filmy 4K 60 kl/s z tyłu i Full HD z przodu. Poza tym telefon jest świetnie wykonany (szklano-metalowy) i ma wodoszczelną obudowę IP67. Ma bezprzewodowe ładowanie baterii i płatności zbliżeniowe przez Apple Pay obsługiwane w Polsce. To tani iPhone z dobrym aparatem. Jedyną wadą jest małą bateria. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13, iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 148 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Google Pixel 4a - mały telefon z Androidem i dobrym aparatem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli rozważasz kupno telefonu z dobrym aparatem i czystym Androidem, to jednym z najlepszych będzie Google Pixel 4a. Dlaczego warto? Ponieważ czysty system jest znakomicie zoptymalizowany i zazwyczaj działa szybko przez długi czas. Ponadto rodzina smartfonów Pixel od samego początku słynie z dobrej jakości zdjęć. Pixel 4a spisuje się bardzo dobrze w dzień oraz ma jeden z lepszych trybów nocnych. Warto też wziąć pod uwagę wersję Pixel 4a 5G, która poza nowoczesną, szybką łącznością komórkową, ma też większy wyświetlacz i pracuje trochę dłużej na baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10, Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12.2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 143 g

Samsung Galaxy S20 FE 5G - wideo 4K 60 kl/s z przodu i z tyłu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeszcze chwila i ten telefon będzie już rok na rynku, ale nie ma to znaczenia, bo wciąż jest wyśmienity i bardzo godny polecenia. To jeden z najlepszych telefonów jakie Samsung wypuścił na rynek od lat. Ma nowoczesną łączność 5G, bardzo lubiany procesor Snapdragon 865 i świetny panel AMOLED 120 Hz. Nagrywa filmy 4K w 60 kl/s z przodu i z tyłu, a także robi wysokiej jakości zdjęcia z obu stron. Działa 1,5 dnia na baterii, ma hybrydowy dual SIM, NFC, funkcję DeX i szybką pamięć. Samsung Galaxy S20 FE 5G daje radę w każdej sytuacji. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 193 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Asus ZenFone 8 - telefon z najlepszym aparatem Ocena benchmark.pl









5/5 Asus ZenFone 8 jest fenomenalnym smartfonem. Jeśli o jakimś telefonie można powiedzieć, że wymiata, to właśnie o tym. Ma najnowszego Snapdragona 888, nawet 16 GB RAM i bardzo szybką pamięć wbudowaną UFS 3.1. To jeden z najszybszych telefonów z Androidem na rynku w 2021 roku. Ma również jeden z najlepszych aparatów ze wszystkich smartfonów - nie tylko w swojej cenie, ale po prostu wszystkich. Imponuje naturalnym obrazem, bez zbędnego wyostrzania. Wideo nagrywać można w 8K24 lub 4K60 z tyłu albo 4K30 z przodu. ZenFone 8 jest relatywnie mały i bardzo przyjemny w obsłudze dotykowej. Ma imponująco dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz z funkcją ekranu zawsze włączonego. System Android 11 ma dostać dwie kolejne duże aktualizacje do Androida 12 i 13. Moim zdaniem to jest najlepszy telefon do zdjęć, przynajmniej spośród tych androidowych. Zobaczcie jego recenzję na benchmark.pl by dowiedzieć się więcej. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 5,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64+12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 170 g Zobacz recenzję

Samsung Galaxy S21 5G - dobry aparat w nowoczesnym telefonie Ocena benchmark.pl









4,6/5 Podstawowa wersja Galaxy S21 przyciąga zainteresowanie osób, które lubią trochę mniejsze (ale wciąż nie małe) telefony. Standardowy S21 jest bardzo poręczny, wygodny w obsłudze, a przy tym szybki i nowoczesny. Wyposażono go w standardowy obecnie zestaw aparatów tylnych: szerokokątny, ultraszerokokątny i zoom 3x. Wszystkie spisują się całkiem dobrze zarówno w dzień, jak i w trybie nocnym. Jest to w zasadzie model flagowy (a w zasadzie jedna z odmian), nic więc dziwnego, że nagrywa wideo 8K, ma wyświetlacz AMOLED 120 Hz, łączność 5G, bardzo szybkie Wi-Fi ax i Androida 11. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2100

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 169 g

vivo X60 Pro - telefon z najlepszą stabilizacją Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli potrzebujesz dosłownie najlepszej stabilizacji, to kup telefon z gimbalem. Ale nie takim dodatkowym, lecz wbudowanym w aparat. Takie cuda ma właśnie vivo X60 Pro. Oferuje aparat z bardzo zaawansowaną stabilizacją optyczną, wykorzystującą miniaturowy gimbal. Pozwala on nagrać imponująco stabilne filmy w pełnej rozdzielczości i z zachowaniem pełnego kadru. W nocy taka stabilizacja pozwala robić bardzo jasne, nieporuszone zdjęcia, nawet z ręki (bez statywu, bez podparcia). Równie dobrej stabilizacji nie ma żaden inny telefon - zajrzyjcie do recenzji vivo X60 Pro na benchmark.pl by zobaczyć przykłądowe filmy i zdjęcia. Gimbal w razie potrzeby może być wspomagany przez dodatkową stabilizację cyfrową, wtedy można kręcić płynne i stabilne wideo nawet podczas biegania. Telefon działa bardzo szybko, ma wyświetlacz AMOLED 120 Hz, wydajny procesor Snapdragon 870, NFC, dual SIM, Bluetooth 5.1 i dużo pamięci. To zdecydowanie elita wśród telefonów z najlepszym aparatem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,56 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2378 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 48 + 13 + 13 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 177 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Apple iPhone 12 Pro Max - jeśli iPhone z najlepszym aparatem, to tylko ten Ocena benchmark.pl









4,7/5 Teoretycznie iPhone 12 Pro i Pro Max różnią się tylko wielkością, ale w funkcjonalności fotograficznej też można zauważyć lekkie rozbieżności. Max ma odrobinę większy zoom optyczny 2,5x (choć trochę ciemniejszy f/2.2), zoom cyfrowy 12x, zoom podczas nagrywania filmów 7x i system OIS z automatyczną stabilizacją sensora światłoczułego. Ma też większy akumulator, pozwalający wykonać więcej zdjęć i filmów na jednym ładowaniu. Telefon jest bardzo nowoczesny, elegancki, szybki i superwydajny, ale jednocześnie duży i ciężki. Zaletą o której trzeba wspomnieć jest długi czas wsparcia, pod względem aktualizacji systemu. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2778x1284 px

Procesor główny (nazwa) A14 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 226 g

Telefon z najlepszym aparatem. Opinia

Obecnie telefonem z najlepszym aparatem jest Asus ZenFone 8. Imponuje przede wszystkim tym, że obraz jest naturalny, bez wyraźnego wyostrzania i ingerencji w kolory. Nagrywa też świetne filmy 4K60, działa bardzo szybko, nadaje się także do zaawansowanych aplikacji i gier oraz jest trochę mniejszy i poręczniejszy od większości konkurentów. To nie tylko jeden z najlepszych telefonów do zdjęć w 2021 roku. To jeden z najlepszych smartfonów w ogóle. Zobacz recenzję telefonu Asus ZenFone 8 tutaj.