A jeśli ktoś zamiast smartfonu z Androidem preferuje produkt Apple, to najlepszym modelem do zdjęć i filmów jest iPhone 13 Pro Max. Nie ma znaczenia to, że jego aparaty tylne mają 12 Mpx, bo realnie robi on jedne z najlepszych zdjęć ze wszystkich smartfonów w 2022 roku. Może nagrywać wideo Dolby Vision HDR 10 bit do 60 kl/s i ma zaawansowany tryb filmowania ProRes. Przydatną ciekawostką może być również LiDAR, który rozpoznaje głębię przedmiotów i może tworzyć obiekty 3D ze zdjęć. Ponadto podgląd kadru wyświetla się na jednym z najlepszych wyświetlaczy we współczesnych telefonach. Jest duży i imponuje jakością kolorów, jasnością i płynnością. Jest to też ścisła elita pod względem wydajności i szybkości działania. Idealny smartfon do tworzenia treści multimedialnych, a także grania, słuchania muzyki i oglądania filmów na YouTube i Netflix. Działa długo na baterii, jest wodoodorny i świetnie wykonany. To zdecydowanie najlepszy iPhone do zdjęć i filmów.

Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2778x1284 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 238 g