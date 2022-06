Wielu gigantów postanowiło odpuścić sobie udział w imprezie Gamescom 2022. Na szczęście nie wszyscy. Wydłuża się również lista tych, którzy zjawią się na targach i pokażą tam swoje co nieco.

Wielcy (nie/)obecni na Gamescomie

Sony, Activision Blizzard, Take-Two, Nintendo… – to niektóre z firm, które oficjalnie zapowiedziały, że nie będą uczestniczyć w targach Gamescom 2022. To znacząco skurczyło listę ciekawych tytułów, jakie mogłyby zostać zaprezentowane. Dobra wiadomość jest taka, że wydłuża się też zestawienie wydawców, którzy potwierdzili udział w imprezie.

Najpierw swoją obecność potwierdziły firmy Bandai Namco oraz Embracer. W skład wydawniczego portfolio tej pierwszej – poza wewnętrznym studiem – wchodzą również takie ekipy jak FromSoftware (twórcy Dark Souls i Bloodborne), Milestone (autorzy wielu serii wyścigowych), Dimps Corporation (rozwijający projekty w świecie Dragon Balla) oraz polskie CD Projekt RED, CI Games i The Farm 51. Embracer zaś ma pod sobą ponad setkę studiów deweloperskich, pracujących nad dwiema setkami gier.

Gamescom 2022 - Ubisoft potwierdza udział

Na tym jednak nie koniec, bo swoim planem zjawienia się na Gamescomie podzielił się właśnie Ubisoft. Mamy już zatem co najmniej trzy duże wydawnictwa, które swoją obecnością uświetnią imprezę w Kolonii. Nie wiemy jednak, co Francuzi zamierzają tam pokazać. Na liście rozwijanych obecnie tytułów znajdują się jednak między innymi Skull and Bones (które ponoć nabiera w końcu kształtów), XDefiant (strzelanka z bohaterami znanymi z różnych cyklów sygnowanych nazwiskiem Toma Clancy’ego), Ghost Recon: Frontline, Assassin’s Creed Infinity czy Beyond Good & Evil 2.

Tegoroczny Gamescom odbędzie się w dniach 24 – 28 sierpnia. Będzie to kolejne święto graczy po czerwcowej serii wydarzeń opisywanych razem czasem jako „pseudo-E3”. Bohatekami były wówczas między innymi gry The Alters (z oficjalną zapowiedzią), S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl (z nowym zwiastunem), The Invicible (z pierwszym gameplayem), Commandos 3 (z odświeżoną wersją), Diablo IV (z nowymi materiałami), Forza Motorsport (z pierwszą zajawką), Scorn (z datą premiery), no i Starfield (z pierwszą konkretną prezentacją).

Źródło: Ubisoft, Gamescom, informacja własna