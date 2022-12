Choć wydawało się, że są odważni, którzy chcą stawić czoła Samsungowi w branży składanych telefonów, to wciąż koreański producent może uważać się za lidera branży. Czy zmieni to OPPO, które wchodzi na europejski rynek tych produktów? Ostrożnie, ale z konkretnym produktem.

Telefony składane już zadomowiły się na naszym rynku, choć z pewnością nie należą do produktów powszechnie kupowanych, a raczej tych wybieranych przez zamożniejszych klientów.

Ich zalety stopniowo przekonują jednak coraz większą grupę użytkowników i dziś chyba tylko dwie rzeczy można im zarzucić. Czas pracy, który wymaga częstszego niż w przypadku normalnych telefonów doładowywania, a także wagę, co dotyczy szczególnie tych dużych składanych smartfonów, które po rozłożeniu mogą naśladować tablet. Niedostateczny czas pracy na baterii to też problem tych lżejszych telefonów typu Flip czyli przypominających starsze konstrukcje z klapką.

Samsung to wciąż najważniejszy gracz na europejskim rynku składanych telefonów

Potentatem na naszym rynku składanych telefonów jest Samsung, który oferuje dwie linie produktowe, Galaxy Z Fold (to ten duży) i Galaxy Z Flip (ten z klapką). Telefony zacne, ale właśnie z wymienionymi powyżej problemami. Jest też Huawei, ale temu trudno się przebić ze swoim Pocketem i Mate X lub Mate Xs, choć niewątpliwie ten ostatni jest ciekawą konstrukcją (jeden, a nie dwa ekrany), a w światowym rozliczeniu i tak ta marka jest na drugim miejscu w branży. No i nie można zapomnieć o Motoroli, która ma swoją linię produktową Razr (tegoroczny model to Razr 2022), wskrzeszenie starszych telefonów z klapką, które były legendą.

Z chińskich producentów znać o sobie da w niedalekiej przyszłości także vivo, które ma swojego Folda, ale wciąż niedostępnego w Europie. Jest też Xiaomi oraz jego Mix Fold 2 dostępny w Chinach i wreszcie OPPO, które być może znalazło rozwiązanie największych bolączek użytkowników tego typu telefonów. Być może, bo zapowiedzi to jednak wciąż tylko zapowiedzi, które będzie trzeba zweryfikować w praktyce. Spójrzmy się jednak na razie, cóż to pokazało OPPO drugiego dnia INNO Day 2022, choć pewnie już się tego częściowo spodziewaliście.

OPPO Find N2 - ten telefon będzie dostępny tylko w Chinach

Powód jest prosty. Czasy są niepewne, a 2023 rok wielką niewiadomą, więc OPPO musiało zdecydować, który składany telefon będzie najlepiej przyjęty na rynku europejskim. I to nie będzie OPPO Find N2, który jednakże jest przykładem, że składaki mogą wywodzić się z niewielkich telefonów, a nie tylko tych o bardzo dużych ekranach.



Proporcje boków ekranu w przypadku rozłożonego i złożonego OPPO Find N2.

Waga OPPO Find N2, który jest następcą OPPO Find N, również niedostępnego w Europie, ale opisywanego przez nas, to 233 gramy. Sporo, jednakże najmniej w segmencie takich produktów. To o 30 gramów mniej niż Samsung Galaxy Z Fold 4, a o 22 gramy mniej niż Huawei Mate Xs 2. Te różnice wydają się niewielkie, ale każde dziesięć gramów mniej powinno dać się prędzej czy później odczuć w dłoni.

Oczywiście mała waga to konsekwencja tylko 5,54 calowej przekątnej ekranu zewnętrznego. Z drugiej strony, na pewno wielu z czytelników naszego serwisu, woli takie telefony niż te z ekranami 6,3 cala lub jeszcze większymi. OPPO Find N2 jest za to w porównaniu z Huawei Mate Xs 2 grubaskiem po złożeniu, podobnie jak Samsung Galaxy Z Fold 4.

Specyfikacja OPPO Find N2 - najważniejsze cechy

wymiary: 132,2 x 140,5 x 7,4 mm (otwarty) / 132,2 x 72,6 x 14,6 mm (zamknięty)

waga: 233 - 237 g zależnie od wersji kolorystycznej

ochrona z przodu i z tyłu: Gorilla Glass Victus

ekran zewnętrzny: 5,4 cala AMOLED / 120 Hz / 2120 x 1080 px / jasność 500 nit (1000 nit HDR, 1350 nit maksymalnie auto) / HDR10+

ekran wewnętrzny: 7,1 cala LTPO AMOLED / 120 Hz / 1920 x 1792 px / jasność 500 nit (1200 nit HDR, 1550 nit maksymalnie auto) / HDR10+

biometria: czytnik z boku / rozpoznawanie twarzy

chipset: Snapdragon 8+ Gen 1

pamięć: 12/16 GB RAM LPDDR5, 256/512 GB wbudowana UFS 3.1

aparaty: 50 Mpix (główny, 1/1.56 cala, 24 f/1.8, OIS / Sony IMX890) + 32 Mpix (teleobiektyw x2, 47 mm f/2.0 / Sony IMX709) + 48 Mpix (szerokokątny, 14 mm f/2.2 / Sony IMX581) + 32 Mpix (do selfie, 22 mm f/2.4)

technologie foto: Hasselblad / tryb Pro (10 bit RAW), HNCS (tryb naturalnych kolorów), tryb XPAN (proporcje kadru 65:24) / układ MariSilicon X Imaging NPU (wsparcie wideo 4K nocnego/HDR)

akumulator: 4520 mAh, ładowanie 67W SuperVOOC (100% w 42 minuty)

audio: stereo z Dolby Atmos

komunikacja: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G (SA + NSA)

system: ColorOS 13 bazujący na Android 13

Jeszcze wytrzymalszy zawias i ekran w OPPO Find N2

Zawias to jeden z bardziej istotnych elementów telefonów składanych. Im prostsza konstrukcja, a zarazem większa odporność na zmęczenie materiału, tym lepiej dla telefonu. OPPO twierdzi, że jego zawias Flexion Hinge drugiej generacji jest zbudowany tylko ze 100 komponentów, tylko, bo poprzednik miał i o 36 więcej. Uproszczenie konstrukcji pozwoliło zmniejszyć wagę telefonu.

Kolejną zaletą Find N2 jest mniejsze niż w poprzedniku załamanie wśród środka ekranu. OPPO tutaj twierdzi, że jest ono o 67% węższe, a sam telefon składa się jeszcze lepiej niż wcześniej.

Wytrzymałością zawiasowi powinien dorównywać ekran. Mowa w tym przypadku o 400 tysiącach cykli złożenie-rozłożenie, które nie wpływają na wyświetlacz. Istotnie to dwa razy więcej niż w poprzedniku. Nawet jeśli przeciętny OPPO Find N2 wytrzyma trochę mniej, to i tak szanse uszkodzenia ekranu i zawiasu powinny znacząco spaść.



By wzmocnić ekran wykorzystano elementy z włókna szklanego, ale też wielowarstwową konstrukcję.

System ColorOS 13 ma współpracować z rozkładanym ekranem

Ta informacja również cieszy, choć nie będzie nam dane skorzystać z zalet ColorOS 13 i trybu FlexForm na Find N2. W skrócie chodzi o wprowadzenie optymalizacji wyświetlania elementów interfejsu, kontrolnych, jak i aplikacji, by jak najlepiej wykorzystywały rozkładany ekran.

Jedną z aplikacji czerpiących korzyści jest oprogramowanie aparatu, które umożliwia wygodne fotografowanie z tzw. pozycji żaby, przy rozłożonym częściowo ekranie.

OPPO Find N2 Flip - ten telefon trafi do polskiego użytkownika

To, że tak się stanie to konsekwencja zmian w strukturze zarządzania regionem europejskim i okolicami. Teraz mamy jeden, a nie dwa działy, i jeśli coś trafi do Europy to powinno być dostępne również w Polsce.



Zewnętrznie OPPO Find N2 Flip wygląda jak połączenie cech innych dostępnych na rynku małych składanych telefonów - Huawei, Motoroli i wreszcie Samsunga.

OPPO Find N2 Flip jest tym właśnie składanym telefonem, który według OPPO ma szanse przykuć uwagę części polskich odbiorców, ale zanim poznamy szczegóły dostępności musimy zadowolić się danymi na temat produktu.

OPPO zapowiada, że opracowując Find N2 Flip zrealizowano następujące cele:

OPPO Find N2 Flip ma największy ekran na obudowie zewnętrznej jaki istnieje w małych składanych telefonach typu Flip. Jego przekątna wynosi 3,26 cala, o 0,56 cala więcej niż Motorola Razr 2022, która też ma nie najmniejszy przedni wyświetlacz.

Największy czas pracy wśród telefonów klasy Flip. Ma go zapewnić akumulator o pojemności 4300 mAh, większej o 300 mAh niż w Huawei Pocket P50, a o 600 mAh niż w odpowiedniku Samsunga. Motorola wypada tu najsłabiej bo ma akumulator tylko 3500 mAh. Czas pracy to jednak tak samo duża niewiadoma, jak to czy OPPO Find N2 zdobędzie nasze uznanie. Praktyka z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości.

Zawias drugiej generacji, z wykorzystaniem już wcześniej sprawdzonego kształtu kropli wody, po to, by ekran nie wykazywał oznak zginania po intensywnym użytkowaniu. A w małym telefonie to cecha nawet bardziej pożądana niż w dużym OPPO Find N2.

Na razie o OPPO Find N2 Flip wiemy mniej niż o OPPO Find N2, ale to szybko się zmieni. Na razie podsumowanie znanych detali specyfikacji:

Specyfikacja OPPO Find N2 Flip - najważniejsze cechy

wymiary: -

waga: -

ekran zewnętrzny: 3,26 cala AMOLED

ekran wewnętrzny: 6,8 cala LTPO AMOLED / 120 Hz / HDR10+

biometria: czytnik z boku / rozpoznawanie twarzy

chipset: MediaTek Dimensity 9000+

pamięć: 8/12 GB RAM LPDDR5, 128/256 GB wbudowana UFS 3.1

aparaty: 50 Mpix (główny, 1/1.67 cala) + 8 Mpix (szerokokątny, 1/4 cala f/2.2) + 32 Mpix (do selfie)

akumulator: 4300 mAh, ładowanie 44W

audio: stereo

komunikacja: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G (SA + NSA)

system: ColorOS 13 bazujący na Android 13

Żródło: OPPO, inf. własna