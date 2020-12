Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Jeżeli chcecie pograć w PC-tową wersję, warto wyposażyć się w mocną kartę graficzną – pierwsze testy wydajności nie wyglądają zbyt optymistycznie.

Choć do premiery Cyberpunk 2077 pozostały jeszcze dwa dni, to w sieci już pojawiły się pierwsze recenzje. Redakcja Tom’s Hardware podeszła jednak do tematu w inny sposób, bo postanowiła przeprowadzić testy wydajności kart graficznych. Czego możemy się spodziewać?

Cyberpunk 2077 - wydajność kart graficznych

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że to wstępne testy, które nie oddają realnego obrazu możliwości sprzętu. W dniu premiery spodziewamy się dużej poprawki do gry oraz nowych sterowników graficznych, więc wydajność może jeszcze zostać zoptymalizowana.

Redakcja przeprowadziła pomiary dla rozdzielczości 1080p, 1440p i 4K w ustawieniach Medium i Ultra. W przypadku modeli GeForce RTX zbadano też osiągi z ray tracingiem i włączeniu DLSS (w czterech ustawieniach: Performance, Balanced, Quality i Ultra-Performance). Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do artykułu na Tom's Hardware.

Przy średnich ustawieniach wymagania są dosyć spore – do rozdzielczości 1080p konieczna jest karta pokroju Radeona RX 5600 XT lub GeForce RTX 2060. Jeżeli planujecie rozgrywkę w wyższej rozdzielczości, warto zaopatrzyć się w GeForce RTX 3060 Ti/Radeona RX 6800 (1440p) lub nawet GeForce RTX 3080 (4K).

Dużo gorzej wygląda sytuacja w ustawieniach Ultra. Do rozdzielczości 1080p trzeba zaopatrzyć się w kartę pokroju GeForce RTX 2070 lub Radeon RX 5700 XT. W 1440p w grę wchodzą właściwie tylko topowe modele – GeForce RTX 3080 i Radeon RX 6800 XT. W 4K żadna współczesna karta graficzna nie zapewnia stabilnych 60 klatek na sekundę (!).

W przypadku kart Nvidii można zdecydować się na włączenie ray tracingu i DLSS. Nie obejdzie się jednak bez topowych kart graficznych z nowej generacji Ampere – do rozdzielczości 1080p wystarczy GeForce RTX 3070, ale do 1440p i 4K koniecznie musi być to GeForce RTX 3080 lub GeForce RTX 3090 (przy czym lepiej posiłkować się ustawieniem DLSS w trybie Performance lub Balanced).

Umówmy się, już wymagania sugerowały, że do grania w Cyberpunka konieczny będzie porządny komputer. Wygląda jednak na to, że Cyberpunk 2077 na ten moment nie należy do najlepiej zoptymalizowanych tytułów (przynajmniej jeżeli chodzi o wersję na PC-ty). Mamy nadzieję, że programiści nie pozostawią graczy i w niedługim czasie zoptymalizują działanie gry.

Źródło: Tom’s Hardware

Zobacz więcej o Cyberpunk 2077: