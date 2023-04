Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC to propozycja ze średniego segmentu dla graczy (i nie tylko) ceniących sobie wygląd i kulturę pracy ich PC-ta. Czy faktycznie warto wydać trochę więcej? Czy AERO oferuje coś więcej niż białą farbę? Tego dowiecie się z tej recenzji – zapraszamy!

ocena redakcji:









4,8/5

Po wczorajszych testach GeForce RTX 4070 12 GB, czyli nowego układu graficznego od NVIDII, pozostał nam pewien niedosyt – głównie w kontekście potencjału podkręcania, który był bardzo mocno ograniczony na wówczas testowanym Gainward Ghost. Dlatego też z ekscytacją podchodziliśmy do testów Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC – karty, która poza pięknym wyglądem została również wyposażona w znacznie większe chłodzenie i mocniejszą sekcję zasilania.



Pudełko tak samo białe, jak i karta :)

Gigabyte AERO to jak zwykle wyjątkowa konstrukcja do wyjątkowych zestawów

Kartę solidnie zapakowano w karton, na którym możemy we własnym zakresie dorysować sobie ładną grafikę, aby dobrze prezentował się na półce. W zestawie nie dostajemy żadnych gadżetów, ani podpórki. Mając na uwadze wagę karty na poziome 1,27 kg (niemal 2x więcej niż wcześniej testowany Gainward!), brak takiej podpórki nieco dziwi, ale też nie jest ona tu niezbędna i w solidnej obudowie (a raczej tylko do takich ten model trafi) nie będzie to problemem.



Backplate karty jest srebrny i posiada zbliżoną ilość zdobień, co opakowanie ;)

Karta jest dosyć duża, jak na układ, który potrzebuje około 200 W pod pełnym obciążeniem (ale nadal sporo mniejsza od typowych RTX 4070 Ti). Długość 30 cm sprawia, że nie zmieścimy jej do obudów o mniejszej głębokości, a szerokość bliska 3 slotów PCI-E (5,7 cm) efektywnie oznacza, że na płytach głównych typu mATX zwykle nic poza samą kartą już nie podłączymy (bez blokowania dopływu powietrza do karty). Wysokość to 13,2 cm, zatem w typowej obudowie nie będzie problemów z ułożeniem kabla zasilającego. Warto zaznaczyć, że w zestawie z kartą dostajemy również adapter rozdzielający nowe złącze na dwie wtyczki 8-pinowe (aby zachować kompatybilność ze starszymi zasilaczami).



Złącze zasilania 12VHPWR umieszczono 7 mm poniżej szczytu karty, dzięki czemu mamy więcej miejsca na ułożenie kabla.

Obudowa karty została niemal w całości wykonana z plastiku, ale jest to plastik tak gruby i porządny, że bardzo długo zajęło nam utwierdzenie się co do tego, czy to jednak nie jest metal. Metalowy, a konkretnie wykonany ze szczotkowanego aluminium, jest element otaczający trzy wentylatory. Naturalnie w takim układzie backplate nie pełni tu roli rozpraszacza ciepła, ale też został na tyle zdystansowany, że nie powinien utrudniać jego odprowadzania. Wentylatory mają średnicę 8,5 cm i poza tym, że są białe z chromowanymi naklejkami w środku, posiadają profilowanie, które według Gigabyte pozwala wyciszyć ich pracę (co nasze testy w zasadzie potwierdzają).



Gigabyte wyraźnie zaznacza, gdzie zaczyna się kreatywność.

Chłodzenie pod owymi wentylatorami jest masywne – niemal na całej szerokości karty mamy do czynienia z aluminiowym radiatorem o wysokości 3,7 mm, do którego ciepło z GPU odprowadza aż 8 miedzianych ciepłowodów, połączonych z również miedzianym blokiem, który pokrywa zarówno rdzeń, jak i pamięci. To tylko trochę skromniejsze chłodzenie niż w testowanym przez nas wcześniej Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC!



Jedyny świecący się element w tej karcie to logo AERO umieszczone na wstawce z efektem holograficznym.

Pod względem złączy obrazu karta Gigabyte nie wyróżnia się na tle konkurencji – trzy złącza DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1 powinny wystarczyć tak graczom, jak i profesjonalistom. Naturalnie miło byłoby zobaczyć tu nowszy standard DisplayPort, ale za jego brak obwiniać można tylko NVIDIĘ.

Specyfikacja testowanej karty Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC 12 GB

Model Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC Generacja Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Układ graficzny AD104-250 Jednostki cieniujące 5888 Jednostki teksturujące 184 Jednostki rasteryzujące 64 Rdzenie Tensor 184 (4th gen) Jednostki RT 46 (3rd gen) Taktowanie rdzenia 1950/2565 MHz Moc obliczeniowa ~30 TFLOPS Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 192-bit Taktowanie pamięci 10,5 GHz Przepustowość pamięci 504 GB/s TGP (zasilanie) 210 W

12+4-pin (2x8-pin) Interfejs PCIe 4.0 W zestawie adapter 12VHPWR - 2x8-PIN Wymiary 30 x 13,2 x 5,7 cm Waga 1,27 kg Gwarancja 3 lata Cena 3599 zł

Gigabyte wie, czego oczekują twórcy – a jest tym cisza również pod obciążeniem

Jak na tej klasy sprzęt, nie mogło zabraknąć przełącznika BIOS karty. Mamy zatem do dyspozycji dwa tryby – domyślny tryb OC i wyciszony tryb Silent. Ten drugi wpływa minimalnie na samą wydajność karty, ale znacząco na temperatury, w jakich pracuje oraz prędkość obrotową wentylatorów, jaką oznacza dany procent ich wykorzystania.



Przewiewna konstrukcja spopularyzowana przez pierwsze karty RTX 3000 Founders Edition jest obecnie już standardem.

W domyślnym trybie wentylatory są dosyć zwyczajnie słyszalne (rozpędzają się do 1650 RPM), ale za to karta nieco marznie, zwykle oscylując w okolicy 55°C na GPU (66°C Hot Spot) i 69°C na pamięciach. W trybie cichym temperatura wraca do normy, jaką dla większości kart jest ~60°C na GPU (69°C Hot Spot i 71°C na pamięciach), ale za to prędkość obrotowa wentylatorów obniża się do ledwo słyszalnych 1250-1300 RPM!

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej, +10 dB = 2x głośniej

Poziom tła 23,5 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS Silent 33,9

30,8 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS OC 37,5

34,1 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 [OC] Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS Silent 39,4

35,2 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 40,7

38,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 41,1

37,1 [OC] Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS OC 41,3

37,5 NVIDIA GeForce RTX 4070 [OC]

Gainward Ghost 41,3

39,0 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 44,0

40,4 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 47,5

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Jeżeli do tego dodamy tryb zatrzymania pracy wentylatorów całkowicie, gdy karty nie obciążamy, to okaże się, że jest to jedna z najcichszych kart, jakie mieliśmy okazję testować. Tak mocne chłodzenie daje oczywiście spory potencjał podkręcania, zwłaszcza że Gigabyte pozwala znieść limit energetyczny karty. Jak widać powyżej, nawet po podkręceniu karta nadal jest całkiem kulturalna, zwłaszcza w trybie cichym, który o dziwo wykazywał większy potencjał podkręcania.

Jak podkręca się Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC?

Skoro już o temat podkręcania zahaczyliśmy, to warto poświęcić mu nieco więcej czasu. Karta fabrycznie (w trybie OC) została przetaktowana o 90 MHz (stanowczo ponad 3% względem referencyjnych zegarów), a w obu BIOSach podniesiono limit zasilania o 10 W (5%). W praktyce jednak i tak istotny jest tylko zegar w trybie Boost i tu domyślnie karta utrzymuje dosyć stabilnie 2775 MHz, miejscami dobijając do 2790 MHz. W trybie Silent jest to zwykle 2760 MHz. Ręcznie udało nam się dalej podnieść taktowanie już tylko do 2850 MHz, powyżej których karta robiła się już niestabilna. Pamięci z kolei nieco nas zawiodły – udało się stabilnie wycisnąć tylko dodatkowe 1100 MHz (czyli jakieś 200-300 MHz poniżej „normy”).

Pomiar wydajności Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC po podkręceniu

[FPS], 1440p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) Gigabyte RTX 4070 AERO OC

ustawienia domyślne (+90 MHz) 39

31 Gainward RTX 4070 Ghost

OC (130 MHz / 1300 MHz) 39

31 Gigabyte RTX 4070 AERO OC

OC (60 MHz / 1100 MHz) 42

33 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) Gigabyte RTX 4070 AERO OC

ustawienia domyślne (+90 MHz) 52

41 Gainward RTX 4070 Ghost

OC (130 MHz / 1300 MHz) 53

42 Gigabyte RTX 4070 AERO OC

OC (60 MHz / 1100 MHz) 55

43 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) Gigabyte RTX 4070 AERO OC

ustawienia domyślne (+90 MHz) 57

38 Gainward RTX 4070 Ghost

OC (130 MHz / 1300 MHz) 55

37 Gigabyte RTX 4070 AERO OC

OC (60 MHz / 1100 MHz) 60

40 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Przyrosty są większe niż w przypadku wcześniej testowanego Gainwarda, co wynika ze zdjęcia limitu zasilania – po podkręceniu Gigabyte RTX 4070 AERO OC śmiało zbliża się do 230 W pobieranej energii (15% ponad standard). Stanowczo jednak RTX 4070 nie są kartami stworzonymi z myślą o overcloackerach. Miejmy jednak na uwadze, że przyrost 2-3 FPS w Cyberpunk 2077 to dodatkowe 5 FPS z aktywnym DLSS 3 ;)

Nasza platforma testowa i wyniki syntetyczne karty Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Dokładne testy wydajności układu NVIDIA GeForce RTX 4070 (w tym szczegółowe omówienie wyników we wszystkich grach) prezentowaliśmy w poprzedniej recenzji, a tutaj skupimy się tylko na porównaniu dziś omawianego Gigabyte do konstrukcji referencyjnej (i kilku zbliżonych ceną/osiągami kart AMD/NVIDII). Platforma testowa pozostaje taka sama, a wyniki wszystkich kart poza Gigabyte pochodzą z wczorajszego testu.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 531.41 w przypadku wcześnie wydanych kart z GPU NVIDII oraz najnowszy w tym momencie dostępny sterownik dla Radeonów (Adrenaline 23.4.1). Z kolei RTX 4070 testowaliśmy na przedpremierowym sterowniku 531.42. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 22H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable Bar – zakładamy, że nikt nie będzie kupować nowego RTX 4070 do komputera bez jego obsługi (niemal każda płyta główna z PCI-E 3.0 oferuje wsparcie dla tej funkcji).

Wydajność GeForce RTX 4070 Ti w testach syntetycznych – 3DMark

Jak zwykle na początku prezentujemy wyniki w popularnym pakiecie benchmarków UL Solutions 3DMark. Pozwalają one przede wszystkim dobrze określić przyrost wydajności pomiędzy kolejnymi generacjami kart danego producenta, ale do pewnego stopnia również umożliwiają porównanie kart różnych producentów. Na wykresach poniżej szczególną uwagę należy zwrócić na karty RTX 3080 (karta w lepszych wariantach obecnie blisko 1000 zł droższa), RTX 3070 Ti (obecnie identycznie wyceniona karta jeżeli skupimy się na białych modelach) oraz RTX 3070 (teoretycznie poprzednik, obecnie około 500-800 zł tańszy model w zależności od wariantu autorskiego). Do pewnego stopnia można też spoglądać na wyniki Radeonów RX 6800 (obecnie również 500-800 zł tańsza karta) oraz RX 6800 XT (karta podobnie wyceniona, choć podstawowe modele są 300-400 zł tańsze), mając jednak na uwadze różnice w optymalizacji pod 3DMark różnych producentów GPU.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 16 257 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 879 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 13708 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 13 357 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 12 593 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 11 972 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 11 389 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 429 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9429 [OC] Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS OC 9157 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS OC 8875 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS Silent 8866 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 8774 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 8497 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 010 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 487 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 12 641 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 11 992 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 986 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9195 [OC] Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS OC 9116 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS OC 8769 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS Silent 8758 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 8644 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 8328 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6026 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5962 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 5728 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5450 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5386 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 4976 [OC] Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS OC 4819 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 4605 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS OC 4574 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS Silent 4561 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 4406 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 2790 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 16 514 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 894 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 15 166 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 14 683 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 14 057 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 [OC] Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS OC 11 925 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS OC 11 483 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS Silent 11 451 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 11 366 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 10 950 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

W testach syntetycznych najlepiej widać, o ile różni się potencjał podkręcania nowej karty (oraz to, że nadal nie jest on wystarczający, aby kartę awansować do wyższego segmentu). Różnica pomiędzy BIOSami jest minimalna i w zasadzie w granicy błędu pomiarowego. Co jednak ciekawe, domyślnie są to wyniki osiągane przez Gainwarda Ghost dopiero po podkręceniu! Tutaj objawia się efekt głównie wzrostu limitu zasilania, ale do tego jeszcze przejdziemy. Pora teraz sprawdzić, czy w grach również widoczna będzie różnica w wydajności.

A Plague Tale: Requiem

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 123

100 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 122

100 NVIDIA GeForce RTX 4070

DLSS 3 Frame Generation

Gainward Ghost 118

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 77

63 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 67

56 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 65

53 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 64

53 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 63

52 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 60

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 47

40 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 42

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 36

26 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 83

70 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 82

70 NVIDIA GeForce RTX 4070

DLSS 3 Frame Generation

Gainward Ghost 79

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 71

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 57

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 49

41 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 46

40 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 46

39 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 44

38 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 43

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 33

27 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 29

20 AMD Radeon RX 6800

AMD 24

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - 2160p, ustawienia Bardzo Wysokie

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 42

30 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 42

28 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41

34 NVIDIA GeForce RTX 4070

DLSS 3 Frame Generation

Gainward Ghost 40

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 29

25 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 26

23 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 26

22 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 25

21 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 25

20 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 16

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 197

132 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 188

114 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 183

122 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 175

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 164

108 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 159

105 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 155

107 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 144

93 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 143

93 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 143

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 143

85 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 138

85 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127

85 AMD Radeon RX 6800

AMD 125

87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 118

78 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 113

77 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 143

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 126

84 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 113

80 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 111

80 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 111

79 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 106

71 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 98

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 93

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 85

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 77

56 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

51 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 65

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

48 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 64

48 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 64

48 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 63

47 AMD Radeon RX 6800

AMD 57

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

39 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

104 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 110

86 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 109

85 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 106

84 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 103

82 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 92

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 84

72 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

64 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 75

62 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

56 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

51 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 62

48 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 61

48 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

38 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 45

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 41

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 38

30 AMD Radeon RX 6800

AMD 37

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 66

50 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 65

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 64

49 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 47

38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 42

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 39

31 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 39

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 38

29 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

18 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

25 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 29

16 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 28

15 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 28

15 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 22

17 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

15 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 20

15 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

13 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 17

13 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 17

13 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 17

13 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 17

12 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 167

136 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 128

101 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 114

90 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 112

88 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 110

84 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 109

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

85 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

73 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 90

64 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 89

63 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 88

69 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 88

62 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 86

61 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 83

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

65 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 59

45 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 58

33 AMD Radeon RX 6800

AMD 50

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 73

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 72

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 71

57 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 68

55 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

53 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 61

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

46 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 54

40 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 53

42 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 52

41 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 51

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

38 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 37

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 33

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 33

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 52

45 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 52

45 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 51

45 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 35

28 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

25 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 32

22 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 30

24 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 30

24 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 29

23 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 28

19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

15 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 18

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 152

110 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 152

108 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 149

112 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 149

108 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 149

110 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 146

108 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 143

111 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 141

105 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 140

101 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 138

101 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 137

101 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 131

98 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 126

96 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 120

92 AMD Radeon RX 6800

AMD 116

82 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 139

100 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 133

96 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 131

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 122

95 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 119

84 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 118

84 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 116

83 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

90 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 104

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 98

77 AMD Radeon RX 6800

AMD 94

72 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 88

70 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 91

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 85

61 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 78

60 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 73

59 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 69

54 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 69

52 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 68

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 66

51 AMD Radeon RX 6800

AMD 63

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

44 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 142

110 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 134

109 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 133

106 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 131

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 130

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 127

103 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 127

102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 127

99 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 126

98 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 125

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 124

99 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 120

92 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 118

95 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

90 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 109

90 AMD Radeon RX 6800

AMD 105

90 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

97 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 117

97 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 113

95 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 112

95 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 107

84 AMD Radeon RX 6800

AMD 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 101

87 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

81 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 88

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 78

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 69

60 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 66

59 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 66

58 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 66

58 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 64

55 AMD Radeon RX 6800

AMD 58

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

46 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - 1080p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 84

43 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 83

46 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 82

45 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

45 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 65

42 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 57

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 57

29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 54

24 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

26 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 50

29 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 49

25 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 49

24 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 48

31 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44

26 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 42

25 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 36

18 AMD Radeon RX 6800

AMD 32

18 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - 1440p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

37 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 61

37 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 61

34 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 59

35 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 52

33 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 45

30 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 39

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39

19 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 37

19 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 35

21 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 34

20 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 34

20 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 33

19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 30

14 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 29

18 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

12 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

11 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

11 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales - 1080p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 161

115 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 160

114 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 155

111 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 101

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 101

69 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 98

72 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

71 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 97

71 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 96

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 94

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 90

61 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 84

58 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

58 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales- 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 120

89 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 119

88 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 114

85 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 99

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 87

67 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 82

62 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 78

57 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 77

57 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 75

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 74

55 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 74

52 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 63

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales- 2160p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 66

51 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 65

37 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 65

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

NVIDIA Founders Edition 61

35 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 55

44 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 53

40 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 46

36 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 45

33 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 45

33 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 43

32 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 40

23 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 37

26 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 20

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus Enhanced Edition

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 121

75 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 115

72 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 97

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 95

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 92

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

57 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 85

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 81

51 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 75

46 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 74

46 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 72

44 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

50 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 62

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

38 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

35 AMD Radeon RX 6800

AMD 52

36 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 75

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 72

51 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 65

47 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 57

39 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 57

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 54

36 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD 39

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

40 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 43

34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 42

31 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

26 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 33

24 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 32

24 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 32

23 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 30

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 25

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 25

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24

17 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 152

134 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 150

133 NVIDIA GeForce RTX 4070

DLSS 3 Frame Generation

Gigabyte Gaming OC 143

129 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 108

88 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 108

88 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 102

86 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 101

86 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte Gaming OC 97

83 AMD Radeon RX 6800

AMD 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

78 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 87

73 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 80

72 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 79

72 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 77

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 76

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 64

54 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 62

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

54 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 57

50 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 56

50 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 53

48 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 53

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

43 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

38 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 176

123 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

97 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 138

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 125

80 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 122

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 120

76 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 106

70 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 104

66 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 103

66 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 101

66 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 101

65 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 99

65 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 93

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

51 AMD Radeon RX 6800

AMD 81

54 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

49 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 115

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 100

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 82

54 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 82

54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 79

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 77

54 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 72

45 AMD Radeon RX 6800

AMD 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

39 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 81

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 80

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 66

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 64

38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 60

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

41 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 53

40 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 53

40 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 52

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 51

39 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

33 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

25 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1080p, Las

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 95

77 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 76

56 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 75

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 73

55 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 55

44 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 55

42 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 39

32 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 39

32 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 39

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 38

30 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 38

18 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

27 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 32

21 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

21 AMD Radeon RX 6800

AMD 27

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (4.0) - 1440p, Las

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

58 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

OC BIOS 56

38 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

DLSS 3 Frame Generation

Silent BIOS 55

39 NVIDIA GeForce RTX 4070

[DLSS 3 Frame Generation]

Gainward Ghost 52

36 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

35 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 39

20 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 33

25 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 32

25 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 32

24 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 30

23 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 21

17 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 20

17 AMD Radeon RX 6800

AMD 16

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

135 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 194

135 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 194

134 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 182

123 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

OC BIOS 171

126 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 171

120 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Silent BIOS 170

125 AMD Radeon RX 6800

AMD 169

121 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 165

125 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 150

121 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wydajność okazuje się być zaskakująco wyższa! Może nie w każdej grze, ale w tych, które bardzo mocno obciążają kartę, konstrukcja od Gigabyte nawet bez podkręcania potrafi mocno wyprzedzić wcześniej testowany model referencyjny (przynajmniej w FHD i QHD, bo w 4K już wydajność podsystemu pamięci graficznej identycznie ogranicza obie konstrukcje, sprowadzając różnice do zera). W takim układzie dystans dzielący ten model od GeForce RTX 3080 (skądinąd w naszych testach użyty jeden z najmocniejszych modeli z tym GPU, w którym producent podniusł limit o 50 W!) całkowicie się zniwelował i zagrożony staje się GeForce RTX 3080 Ti! Natomiast w grach, które korzystają intensywnie ze śledzenia promieni, RTX 4070 w wykonaniu Gigabyte przegania też Radeona RXa 6900 XT!

Autorska konstrukcja GeForce RTX 4070 od Gigabyte okazuje się znacznie wydajniejsza od modeli referencyjnych - wszystko za sprawą wyższego limitu mocy!

To by się pokrywało z ostatnimi obniżkami cen kart AMD – ostatecznie od kilku dni można w tej samej cenie, co RTX 4070, zakupić nawet Radeona RX 6950 XT. Tej karcie nowy RTX musi ustąpić pola, ale pamiętajmy, że Radeon w tym porównaniu pobiera 2x więcej prądu, generując znacznie więcej ciepła i wymagając mocniejszego zasilacza… A w grach, które mocno korzystają z Ray Tracingu, w takim FHD/QHD i tak RTX 4070 będzie górą.

Jak karta dla twórców sprawdza się w zastosowaniach kreatywnych?

Tutaj dochodzimy do dosyć niezręcznego momentu, w którym musimy przypomnieć, że RTX 4070 to pierwsza karta z rodziny Ada Lovelace, w której NVIDIA poskąpiła drugiego enkodera (jedna z głównych zalet nowych kart w oczach osób zajmujących się szeroko pojętą obróbką wideo lub strumieniowaniem rozgrywki). Model od Gigabyte oczywiście tego nie zmienia i faktycznie w takich zastosowaniach znacznie lepiej wyjdziemy dopłacając ~1000 zł do RTX 4070 Ti (może być również w wersji AERO).

Wydajność w zastosowaniach profesjonalnych nie jest aż tak wrażliwa na podniesienie limitu zasilania, jak gry i tutaj różnice między modelem referencyjnym a autorską wersją Gigabyte Aero są znacznie mniejsze. To nadal bardzo dobra karta do wszelkiego rodzaju prac kreatywnych (zwłaszcza z pakietem Adobe, który wyjątkowo lubi się z kartami NVIDII) lub projektowych. Dużą przewagą wobec poprzedników (a nawet RTX 3080 10 GB) jest pojemność pamięci graficznej – przypominamy, że wcześniejsze karty z tego segmentu oferowały tylko 8 GB vRAM.

Blender 3.4- Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

[OPTIX] 10,75 NVIDIA GeForce RTX 4080

[OPTIX] 13,54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

[OPTIX] 15,11 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO

[OPTIX] 16,92 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost

[OPTIX] 17,22 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

[OPTIX] 17,29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

[OPTIX] 18,42 NVIDIA GeForce RTX 3080

[OPTIX] 21,00 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

[OPTIX] 27,34 NVIDIA GeForce RTX 3070

[OPTIX] 28,27 AMD Radeon RX 7900 XTX

[HIP] 45,98 AMD Radeon RX 7900 XT

[HIP] 53,32 AMD Radeon RX 6900 XT

[HIP] 59,94 AMD Radeon RX 6800 XT

[HIP] 63,45 AMD Radeon RX 6800

[HIP] 81,16

Sprawdziliśmy również wydajność autorskiej konstrukcji w pakiecie SPECviewPerf i w tym przypadku podobnie różnice na korzyść kontstrukcji autorskiej nie przekraczały 2%. W takich zastosowaniach pozostaje zatem tylko korzyść w postaci znacznie cichszej pracy karty od Gigabyte.

Ile więcej prądu potrzebuje autorski RTX 4070 od Gigabyte?

Testy wydajności jasno pokazały, że w grach referencyjny model stanowczo funkcjonuje niedożywiony. Dołożenie zaledwie 10 W do limitu mocy dało bardzo wyraźny wzrost wydajności. Naturalnie przełożyło się to również na pozycję na wykresie poboru energii. Przypominamy, że obecnie wykres ten pokazuje faktyczny pobór energii przez samą kartę graficzną (suma poboru prądu ze slotu PCI-E i przewodów zasilających).

Pomiar poboru energii w grze Metro Exodus - 1440p Extream (bez PhysX i HW) + RT Ultra [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 119 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 128 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 167 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 190 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 190 NVIDIA GeForce RTX 4070

[OC] Gainward Ghost 195 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 210 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 215 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 218 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 220 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 224 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 224 NVIDIA GeForce RTX 4070

[OC] Gigabyte AERO 229 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 233 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 271 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 287 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 299 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 337 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 345 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 346 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X (370 W TGP) 371 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 433 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 445

Czy warto wybrać autorski model Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC?

Nowe GPU od NVIDII okazało się być całkiem udaną propozycją, której jedynym grzechem (podobnie jak wszystkich pozostałych kart opartych o architekturę Ada Lovelace, poza RTX 4090) jest znikomy wzrost wydajności w przeliczeniu na złotówki względem poprzednika. RTX 3070 można obecnie dostać za 2500 zł, a całkowicie biały model (Zotac Twin Edge) za 2800 zł – około 25% taniej od RTX 4070, co pokrywa się niemal idealnie z wydajnością niższą o około 25%... I tutaj nie ma się co zasłaniać inflacją, bo w obu przypadkach są to ceny tu i teraz.



Karta niespecjalnie dobrze leży w dłoni, na szczęście idealnie pasuje do wszelkich białych zestawów PC!

Model autorski od Gigabyte z pewnością pokazuje, na co tak naprawdę stać to najnowsze GPU NVIDII. Blisko 5% przyrostu wydajności względem modelu referencyjnego to rzadko spotykany widok. Pamiętajmy też, że korzystając z DLSS 3 Frame Generation (w grach, które je obsługują) takie 5% więcej klatek w zwykłym trybie zmieni się w 8-10% dodatkowych FPS! A to już stanowczo niemała różnica jak za dopłatę, której wymaga Gigabyte, wyceniając model GeForce RTX 4070 AERO OC 12 GB na kwotę 3599 zł.

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, najwyższe ustawienia, w tym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

od 4199 zł 122% NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

od 5199 zł 112% AMD Radeon RX 7900 XT

od 4199 zł 111% Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

od 3499 zł 104% NVIDIA GeForce RTX 3080

od 3999 zł 104% NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 3199 zł 100% AMD Radeon RX 6900 XT

od 3290 zł 93% AMD Radeon RX 6800 XT

od 2999 zł 85% NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

od 2799 zł 83% NVIDIA GeForce RTX 3070

od 2399 zł 76% AMD Radeon RX 6800

od 2499 zł 74%

Zużycie energii [W] w przeliczeniu na 1 FPS w grach

1440p, najwyższe ustawienia, w tym RT, mniej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 2,7 Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

BIOS OC 3,0 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 3,2 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 3,8 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 4,2 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 4,3 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 4,5 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 4,7 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 4,9 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 5,1 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 5,2

Ostatecznie oczywiście nie można też przejść obojętnie obok atrakcyjnego designu testowanej dziś karty – biała minimalistyczna obudowa z tylko delikatnym podświetleniem nazwy serii z pewnością przypadnie do gustu osobom celującym właśnie w takie białe zestawy. Ogromna zaleta tej karty to również wysoka kultura pracy – karta nawet pod pełnym obciążeniem pozostaje niemal całkiem bezgłośna (w trybie Silent). Z naszej strony solidna rekomendacja za jakość tego modelu oraz oczywiście za design.

Opinia o Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC 12 GB Plusy piękna biała, choć plastikowa, obudowa

znacznie wyższa wydajność od modeli referencyjnych,

wyjątkowo cicha praca w trybie Silent (bez realnego kosztu w wydajności),

dodatkowy potencjał na podkręcanie,

obsługa DLSS 3 (Frame Generation i Super Resolution),

wysoka wydajność w zastosowaniach profesjonalnych na tle podobnie wycenionych kart,

bardzo wysoka sprawność energetyczna (choć nieco niższa niż modelu referencyjnego). Minusy w zestawie brak podpórki pod kartę,

mimo wszystko spodziewaliśmy się więcej metalu w obudowie.

Nasza ocena autorskiej karty graficznej Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO (w obrębie karty z tym GPU): 96% 4.8/5





Kartę Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC 12 GB otrzymaliśmy od producenta - Gigabyte.