Radeon RX 7600 XT to karta, od której oczekiwaliśmy, że godnie wypełni lukę między RX 7700 XT a RX 7600. Niestety rzeczywistość tym oczekiwaniom nie sprostała i karta realnie w niewielu aspektach oferuje znaczące wzrosty. Wyjątkiem jest tutaj cena, która ostro poszybowała…

3,5/5

Po raczej udanej premierze Radeona RX 7600, który zaoferował istotny wzrost wydajności względem swojego poprzednika (Radeona RX 6600), doczekaliśmy się w końcu jego wzmocnionej odmiany – Radeona RX 7600 XT. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost MSRP (o ponad 20%, czyli $60) względem podstawowej wersji, spodziewaliśmy się, że otrzymamy kartę znacznie lepszą, tymczasem AMD wywinęło niemalże tak samo cwany numer, co NVIDIA ze swoim GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, ponieważ realnie zwiększono tylko pamięć z 8 GB na 16 GB. Zapytacie - dlaczego „niemalże”? Otóż w tym przypadku podniesiono również limit mocy do 200 W i podkręcono nieco zegary GPU. Ciekawi, czy to wystarczy, aby pokonać pobierającego o połowę mniej energii GeForce RTX 4060? To zapraszamy do recenzji modelu autorskiego – Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC 16G!

16 GB na pudełku dumnie się prezentuje!

Gigabyte przygotował stosowne chłodzenie dla większego limitu mocy

Zanim przejdziemy do testów „nowego” GPU, przyjrzymy się samej karcie, którą wybraliśmy na potrzeby testów – to fabrycznie (delikatnie) podkręcony Gigabyte Gaming, zatem karta kosztująca tylko nieco ponad MSRP NVIDII – 1750-1800 zł w zależności od sklepu. Plasuje się zatem idealnie pomiędzy najbiedniejsze wersje GeForce RTX 4060 Ti 8 GB oraz zwyczajnego GeForce RTX 4060 8 GB. Chłodzenie, które Gigabyte wybrał dla wyżyłowanego układu NAVI 33, to tylko nieco ponad dwuslotowy (52,6 mm szerokości), ale trzywentylatorowy system, który realnie różni się od tego stosowanego w podstawowym RX 7600 Gaming OC od Gigabyte.

Trzy wentylatory o średnicy 8 cm każdy - na cyrkulację powietrza nie będziemy narzekać.

Wymiary pozostały z grubsza takie same, ale zmienił się układ ciepłowodów – teraz wszystkie pięć rozprowadza ciepło po całym radiatorze (wcześniej skrajne bloki radiatora połączone były tylko czterema ciepłowodami z płytką chłodzącą). Samo chłodzenie jest też o 2 mm wyższe, co może wydawać się drobnostką, ale w praktyce to całkiem sporo dodatkowej powierzchni odprowadzającej ciepło. Wizualnie również karta wygląda zupełnie inaczej, choć w tym przypadku powiedzielibyśmy, że bardziej „zwyczajnie” od słabszej wersji.

Miedziane ciepłowody rozchodzą się po całej długości karty.

Kolejna duża zmiana to dołożenie dodatkowego złącza zasilania 8-PIN – najpewniej tak samo do ozdoby, jak i dodatkowe 8 GB vRAM w karcie z tego segmentu. Ostatecznie karta ma pobierać do 200 W, podczas gdy jedno złącze 8-PIN dostarcza razem ze slotem PCI-E do 225 W… Z drugiej strony, nie uwierzycie, ale Gigabyte pozwala limit mocy karty podnieść jeszcze bardziej, aż do groteskowych (dla tej wydajności) 240 W! I tutaj faktycznie bezpieczniej będzie dołożyć drugi przewód zasilający, zwłaszcza że karty AMD z tej generacji potrafią chwilowo znacznie ten limit przekroczyć i RX 7600 XT wyjątkiem tu nie jest – w naszych testach karta Gigabyte często wykraczała ponad 270 W chwilowego poboru energii.

Kiedyś dwie wtyczki 8-PIN widywaliśmy tylko na topowych kartach, a teraz na niemalże najsłabszym przedstawicielu RDNA3...

Chłodzenie zatem z pewnością nie jest na wyrost, co zresztą za moment potwierdzą testy kultury pracy. Karta bez dodatkowego podkręcania rozgrzewa HotSpot do prawie 90°C (przy czym samo GPU jest wyjątkowo chłodne – 55-57°C), a także na pamięciach utrzymuje blisko 80°C. Po odblokowaniu do końca zasilania i maksymalnym (stabilnym) podkręceniu karty, ta zaczynała już po kilku minutach gry zbijać zegary nieco zmniejszając efekty podkręcania… HotSpot momentalnie ustawia się w punkcie krytycznym (105°C) i taktowanie z początkowych 2960 MHz spada i stabilizuje się na 2900 MHz, a wszystko to w akompaniamencie chłodzenia rozkręconego do 3200 RPM.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 25,0 GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 36,0

35,1 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 39,2

35,3 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 41,1

37,1 Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 41,3

40,1 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47,1

43,8 [OC] Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 47,4

45,1 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Układy chłodzenia Gigabyte potrafią być ciche, ale w przypadku RX 7600 XT muszą się bardziej wysilać.

O ile na domyślnych zegarach (i tak nieco zwiększonych do 2810 MHz z referencyjnych 2755 MHz) i limicie mocy na poziomie 195 W Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC 16 GB jest akceptowalnie głośny, tak po ręcznym podkręceniu już na to miano nie zasługuje i wyraźnie wybija się ponad pozostałe odgłosy generowane przez naszą platformę testową. Z drugiej strony wyniki podkręcania, nawet uwzględniając throttling oraz to, że Gigabyte już fabrycznie podbił zegary, są całkiem niczego sobie, więc jeżeli macie dobre słuchawki z ANC, to może nawet warto - wtedy karta robi się już prawie 10% szybsza od ponad 20% tańszego brata...

Pomiar wydajności Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC po podkręceniu

1080p, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra) Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC

ustawienia domyślne 100%

100% Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC

OC (250 MHz / 1000 MHz) 106%

107% Avatar: Frontiers of Pandora

(Wysokie) Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC

ustawienia domyślne 100%

100% Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC

OC (250 MHz / 1000 MHz) 105%

103% Alan Wake 2

(Ultra) Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC

ustawienia domyślne 100%

100% Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC

OC (250 MHz / 1000 MHz) 106%

104% A Plague Tale: Requiem

(Ultra) Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC

ustawienia domyślne 100%

100% Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC

OC (250 MHz / 1000 MHz) 103%

102% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Kończąc już omawianie autorskiej karty Gigabyte należy odnotować, że ta nie posiada zbyt wiele podświetlenia RGB, wręcz nawet nieco mniej niż model bez „XT”, w którym poza logo Gigabyte podświetlany był również pasek pod nim. Obudowa karty jest z plastiku, poza backplate, który jest metalowy i trochę ciepła również rozprasza. Backplate posiada także wycięcie, które poprawia przepływ powietrza przez radiator.

Karta z pewnością wygląda na mocniejszą niż jest w rzeczywistości.

Mimo iż karta elektronicznie korzysta tylko z ośmiu linii PCI-E, to slot ma pełną długość x16. Taki zabieg usztywnia montaż karty, co jest o tyle istotne, że w zestawie nie dostajemy żadnej podpórki. Karta waży 950 g, a jej długość to 282 mm, ale na wysokość nie przekracza znacznie poziomu montażu śledzi (117 mm wysokości), zatem nie powinna mocno „opadać”. Dla bezpieczeństwa jednak zalecamy doprowadzenie przewodów zasilania „z góry”. Ostatnia rzecz, o której trzeba powiedzieć, to złącza wideo i tych mamy cztery – dwa HDMI 2.1 oraz dwa DisplayPort 2.1 – zatem tak świeżo, jak to tylko możliwe :)

Nowoczesne złącza wideo to akurat istotna zaleta kart z układami AMD.

Czym układ RX 7600 XT różni się od RX 7600?

AMD postanowiło nie przycinać jeszcze bardziej układu NAVI 32 (pozostawiając sobie tutaj furtkę do powstania Radeona RX 7700) i Radeon RX 7600 XT oparto nie tylko o ten sam układ NAVI 33, co RX 7600, ale również niczego więcej w nim nie odblokowano w kwestii jednostek obliczeniowych (nie jesteśmy nawet pewni, czy jest tam jeszcze coś do odblokowania). Aby wydajność nie została zupełnie w miejscu, jak to wyszło w przypadku niechlubnego RTX 4060 Ti 16 GB, podbito fabrycznie zegar GPU o całe 55 MHz (względem 2700 MHz, które osiąga zwyczajny RX 7600). O tyle to zabawne, że ten wzrost jest tak mały, że Gigabyte w swojej fabrycznie podkręconej karcie dołożył kolejne 55 MHZ… Zatem w praktyce referencyjny model powinien osiągać wyniki w połowie drogi pomiędzy tym, co uzyskały nasze karty - Gigabyte RX 7600 XT Gaming OC 16 GB oraz właśnie referencyjny AMD Radeon RX 7600 8 GB.

AMD Radeon RX 7600 - specyfikacja

Model Radeon RX 7600 Radeon RX 7600 XT Radeon RX 6650 XT Układ graficzny Navi 33 (RDNA 3)

Navi 33 (RDNA 3) Navi 23 KXL (RDNA 2)

Proces technologiczny TSMC 6 nm TSMC 6 nm TSMC 7 nm Jednostki cieniujące 2048 2048 2048 Jednostki teksturujące 128 128 128 Jednostki rasteryzujące 64 64 64 Jednostki Ray Accelerators 32 32 32 Jednostki AI Accelerators 64 64 0 Taktowanie rdzenia 2250/2655 2300/2710 2410/2635 MHz Pamięć Infinity Cache (L3) 32 MB

(gen. 2) 32 MB

(gen. 2) 32 MB

(gen. 1) Wydajność FP16 43.50 TFLOPS 45.14 TFLOPS 21.59 TFLOPS Wydajność FP 32 21.75 TFLOPS 22.57 TFLOPS 10.79 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 16 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie VRAM 18 000 MHz 18 000 MHz 17 500 MHz Przepustowość pamięci 288 GB/s 288 GB/s 280 GB/s TBP (zasilanie) 165 W (8 pin) 200 W (2x8 pin) 176 W (8 pin) Cena (MSRP) $269 $329 $379

Bez zmian pozostało taktowanie pamięci, zatem również jej przepustowość – tutaj tylko pojemność się zwiększyła do 16 GB – jakże to potrzebnych karcie, która średnio radzi sobie w FHD… Pamięć podręczna L2 oraz L3 (Infinity Cache) pozostała na tym samym poziomie, podobnie jak wszystkie jednostki wykonawcze (TMU, ROP, CU). Gdyby w takim przypadku, np. śladem RTX 4080 Super, AMD obniżyło cenę względem MSRP RX 7600, to propozycja byłaby całkiem strawna, a tak? Cóż, zobaczcie sami, za co dopłacamy te 300-400 zł.

Na czym testowaliśmy AMD Ryzen 7600 XT?

Platforma testowa w przypadku karty z tego segmentu nie ma kluczowego znaczenia – w dobrze dobranych miejscach testowych nawet najtańsze procesory nie będą limitować karty tej klasy. Niemniej, w naszym przypadku trudno o sprzęt mocniejszy – AMD Ryzen 7950X3D w połączeniu z niesamowicie szybkimi pamięciami DDR5 od Kingstona, jest w stanie „wykarmić” nawet najszybsze karty graficzne. Taki duet oczywiście do stabilnej pracy wymaga solidnej płyty głównej oraz zasilacza i tutaj jak zwykle nie zawodzi połączenie ASUS ROG STRIX z be quiet! Dark Power Pro.

Nasza platforma testowa:



Testy wydajności wykonujemy na powyższym testbench, ale do testów kultury pracy używamy "klasycznej" obudowy.

Sterowniki użyte podczas testów to odpowiednio Adrenalin 24.1.1 dla kart AMD oraz Game Ready 551.23. Z kolei jedyna karta Intela w naszej procedurze pracowała pod kontrolą sterownika 31.0.101.5252, datowanego na 8 lutego 2024. Resizable BAR było aktywne, a system operacyjny to Windows 11 Pro w wersji 23H2. Testy jak zwykle rozpoczęliśmy od syntetycznych pomiarów z pomocą pakietu 3DMark, który wyśmienicie pomaga zwłaszcza przy weryfikacji efektów podkręcania danej karty.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

ASUS ROG Matrix RTX 4090 20 489 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 462 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 15 014 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 14 509 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 112 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 12 769 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 11 804 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 597 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 10 784 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 10 023 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 8987 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 8555 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7377 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 7887 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 6429 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 6288 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 6050 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 5982 [OC] AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 5737 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 5410 AMD Radeon RX 7600

AMD Ref. 5238 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 4987 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 4438 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4106 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 3848

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

ASUS ROG Matrix RTX 4090 10 417 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10 051 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 7501 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7332 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 6292 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 6150 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5968 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 5505 AMD Radeon RX 7900 XT

Sapphire Pulse 5240 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5196 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 4464 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 3785 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3721 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3261 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 3178 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 3098 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 2689 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 2400 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 2279 [OC] AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 2229 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2172 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 2074 AMD Radeon RX 7600

AMD Ref. 2025 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 1673 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 1505

Dobra wiadomość jest taka, że udało się mocno wyprzedzić Radeona RX 6600 XT… tylko, że to już uczynił rok temu RX 7600. Względem swojego słabszego brata RX 7600 XT ma przewagę na poziomie 2-3%, co odpowiada bardziej wzrostowi taktowania niż limitu mocy. Jeżeli porównamy uzyskane przez niego wyniki do kosztującego obecnie tyle samo Radeona RX 6700 XT (12 GB) oraz konkurencyjnego, ale o 200 zł tańszego GeForce RTX 4060 (8G), to uplasuje się on dokładnie pomiędzy tymi kartami w klasycznej rasteryzacji (test Time Spy) oraz dokładnie na poziomie starszego Radeona, gdy wykorzystamy Ray Tracing (test Speed Way), jednocześnie znacznie (o 20%) przegrywając z tańszym RTX’em. Nie są to wyniki, na jakie liczyliśmy, ale dajmy jeszcze szansę nowemu Radeonowi wykazać się w grach.

Testy Radeona RX 7600 XT 16 GB w grach

Aby przesadnie nie spłaszczać wykresów w okolicy omawianej dziś karty, zrezygnowaliśmy z pokazywania wyników topowych kart. Uznaliśmy, że ostatecznie raczej mało kto stanie przed dylematem „czy brać RTX 4080, czy może jednak tańszego RX 7600 XT – przecież obie mają 16 GB pamięci...”. Zrezygnowaliśmy również z testów w rozdzielczości 4K – to raczej z litości dla wszystkich kart z tego segmentu. Wahaliśmy się, czy nie rozszerzyć testów o jeszcze niższe ustawienia niż wysokie (zwane też jako Ultra bez RT), ale tutaj uznaliśmy, że karta za blisko 2000 zł powinna chociaż w FHD oferować granie na wysokich ustawieniach – czy słusznie? Przekonajcie się sami :)

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 48

43 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 44

36 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 33

29 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 31

27 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 30

25 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 29

19 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 27

24 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 25

13 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 24

21 Intel ARC A750

Intel ref. 24

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 33

31 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 33

28 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 22

20 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 21

18 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 21

16 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 20

10 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 19

9 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 19

8 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18

16 Intel ARC A750

Intel ref. 16

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Najbardziej wymagający, ale też technicznie najdoskonalszy tytuł ubiegłego roku – Alan Wake 2 – to bez wątpienia nie jest gra, w której najtańsze karty pozwolą grać bez upscalingu, nawet w rozdzielczości FHD. To również gra, w której RX 7600 XT (w 1440p) uzyskał zdumiewające 21% przewagi, zmieniając zupełnie niegrywalną rozgrywkę w… nadal niegrywalną, choć już ze znacznie mniejszymi spadkami. Co ciekawe, wyprzedził tym samym RTX 4060 oraz RTX 4060 Ti, których podsystem pamięci to jeszcze większa kpina z nabywców, chcących grać w takich rozdzielczościach :)

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 37

34 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 27

24 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 26

14 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 19

17 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 19

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 19

17 Intel ARC A750

Intel ref. 19

13 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 18

14 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 11

8 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 7

6 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 26

24 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 19

18 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 17

8 Intel ARC A750

Intel ref. 13

11 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 13

11 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 13

7 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 13

7 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 12

7 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 6

5 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 5

4 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Aktywowanie nawet podstawowego śledzenia promieni w Alan Wake 2 na karcie kosztującej poniżej 2500 zł to pomysł bardzo przeciętny, ze wskazaniem na fatalny. Nawet w FHD można zapomnieć o graniu, niezależnie od ilości FSR/DLSS, którymi będziemy próbowali się ratować. Tutaj przewaga RX 7600 XT nad zwykłym RX 7600 to blisko 150%, tylko że nie wpływa to w żaden sposób na możliwość gry. Starszy RX 6700 XT oraz oba RTX 4060 tkwią na tym samym poziomie, co RTX 7600 XT i dopiero RX 7700 XT daje cień szansy na grę z takimi ustawieniami.

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 81

71 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 72

65 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 56

49 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 53

49 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 49

45 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 47

43 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 45

39 Intel ARC A750

Intel ref. 45

31 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 44

40 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 39

34 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 61

55 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 54

49 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 45

41 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 41

37 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 37

34 Intel ARC A750

Intel ref. 35

25 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 34

31 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 32

30 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 32

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

25 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem również potrafi zachwycić grafiką (choć bardziej od strony artystycznej), ale jednocześnie nie ubija całkiem wydajności. To również gra, w której faktycznie widać korzyść z posiadania więcej VRAM i RX 7600 XT ponownie wyprzedza słabszego brata o blisko 20%, co tym razem realnie wpływa na przyjemność z gry. Pokonany został również tańszy RTX 4060 i udało się zbliżyć do wydajności RX 6700 XT. Nawet nieźle.

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 58

53 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 43

33 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 36

35 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 34

31 Intel ARC A750

Intel ref. 31

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

24 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 25

21 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 24

20 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 20

17 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 20

15 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 43

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 32

28 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 27

23 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 25

22 Intel ARC A750

Intel ref. 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 20

18 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 18

15 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 18

15 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 14

10 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 14

8 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Aktywowanie śledzenia promieni na potrzeby generowania cieni nie wpłynęło na relację między najtańszymi Radeonami opartymi o RDNA3, ale sprawiło, że znacznie oddaliły się one od swoich odpowiedników cenowych pośród kart z GPU NVIDII. O ile na RTX 4060 można myśleć o graniu w FHD (zwłaszcza że mamy tu DLSS 3.0), tak na droższym Radeonie RX 7600 XT trzeba będzie takie granie na najwyższych ustawieniach całkiem odpuścić. Rozdzielczość QHD po raz kolejny dobitnie pokazuje kartom poniżej 2000 zł, że „nie dla psa kiełbasa”.

Assassin's Creed: Mirage - Bagdad

1080p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 125

91 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 111

79 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 106

77 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 96

66 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 93

65 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 87

65 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 84

62 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 81

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 72

58 Intel ARC A750

Intel ref. 69

52 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirage - Bagdad

1440p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 103

80 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 87

64 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 79

62 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 76

58 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 69

55 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 67

50 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 63

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 59

41 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 54

35 Intel ARC A750

Intel ref. 50

39 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Na lekkie uspokojenie nerwów teraz przyjrzymy się wynikom w najmniej wymagającej grze z naszej procedury – świeżo wydanej Assassin’s Creed Mirage. To gra oparta o zmodyfikowany silnik znany jeszcze z czasów Assassin’s Creed: Origins, który to silnik od zawsze dobrze dogadywał się z kartami AMD. Nowy Radeon zyskuje około 6% przewagi nad modelem bez „XT” w QHD, gdzie dodatkowa pamięć zaczyna mieć znaczenie (w FHD już tylko 3%). Niestety jednocześnie przegrywa tutaj z tańszym GeForce RTX 4060 8 GB oraz podobnie wycenionym Radeonem RX 6700 XT.

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 115

95 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 92

75 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 89

72 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 73

60 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 69

58 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 63

53 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 62

52 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 54

46 Intel ARC A750

Intel ref. 51

41 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 78

68 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 63

54 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 59

52 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 49

44 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 44

39 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 42

37 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 40

36 Intel ARC A750

Intel ref. 37

28 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

32 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 35

31 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora wydany na sam koniec 2023 roku to gra nie tylko piękna artystycznie, ale również zaawansowana technologicznie. Nawet wysokie ustawienia widoczne na powyższym wykresie korzystają w małym stopniu ze śledzenia promieni, zatem Radeony przesadnie tu nie błyszczą. Nowy RX 7600 XT okazał się o 2-3% szybszy od zwykłego RX 7600 i obie te karty pokonuje wyraźnie GeForce RTX 4060 (a Radeon RX 6700 XT jeszcze wyraźniej).

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 40

35 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 30

25 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 26

22 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 23

20 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 22

19 Intel ARC A750

Intel ref. 22

18 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 19

16 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18

16 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 17

15 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 17

7 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 26

23 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 20

12 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 17

15 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 14

13 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 14

12 Intel ARC A750

Intel ref. 14

12 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 12

11 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 11

10 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 11

9 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 11

4 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Ustawienia najwyższe, a w zasadzie to nawet wyższe od nich (wywołane specjalną komendą) to już nie przelewki dla tańszych kart. W praktyce nawet Radeon RX 7700 XT kosztujący ponad 2000 zł średnio radzi sobie w FHD w tym przypadku i dopiero GeForce RTX 4070, karta o 1000 zł droższa od dziś testowanego RX 7600 XT, pozwala grać z takimi ustawieniami…

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 120

95 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 119

100 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 97

77 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 91

74 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 89

75 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 85

71 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 76

61 Intel ARC A750

Intel ref. 72

62 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 72

60 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 68

55 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 77

63 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 76

58 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 56

42 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 54

42 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 53

44 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 51

43 Intel ARC A750

Intel ref. 49

42 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 45

36 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 41

31 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 40

33 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 po aktualizacji do wersji 2.1 sporo zyskał na wydajności i obecnie, jeżeli zrezygnujemy z najwyższych ustawień, wyłączając całkiem śledzenie promieni, pograć możemy nawet na kartach starszej generacji. Testowany RX 7600 XT zyskał blisko 5% przewagi nad modelem bez XT i prawie dogonił starszego RX 6700 XT i nieco od niego szybszego GeForce RTX 4060 Ti 8 GB (podstawowy RTX 4060 okazał się być wyraźnie wolniejszy). Przechodząc na rozdzielczość QHD kolejność kart na wykresie się nie zmieniła i, co więcej, nadal wszystkie te „tanie” karty pozwalają na sensowną zabawę.

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 56

51 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 37

28 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 35

31 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 29

20 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

24 Intel ARC A750

Intel ref. 25

22 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 24

21 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 23

20 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 20

17 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 16

14 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 35

31 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 22

20 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 21

17 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 18

16 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 17

15 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 14

13 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 14

12 Intel ARC A750

Intel ref. 11

10 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 10

7 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 8

5 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Zabawa kończy się z chwilą, gdy aktywujemy śledzenie promieni, aby zobaczyć, jak Cyberpunk 2077 wygląda na prawie najwyższych ustawieniach. Przewaga Radeona RX 7600 XT nad RX 7600 to zaskakujące 24%, tylko że i tak na obu kartach można z grubsza zapomnieć o przyjemnym graniu, nawet jeśli wspomożemy się FSR 2.2. Karty graficzne od NVIDII z RTX 4060 w nazwie są już w stanie tutaj zaoferować nieco więcej i w FHD gra jest możliwa. Wyniki w QHD pominiemy milczeniem.

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 125

112 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 108

92 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 103

89 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 95

84 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 92

79 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 91

72 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 82

68 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 77

67 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 71

64 Intel ARC A750

Intel ref. 65

53 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 103

94 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 87

76 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 86

75 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 78

70 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 75

65 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 67

61 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 67

58 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 58

51 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 53

47 Intel ARC A750

Intel ref. 44

38 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 to gra zaskakująca – przynajmniej dla Radeona RX 7600, który nagle pozostał daleko w tyle za swoim nowym bratem z dopiskiem XT. Okazuje się, że nawet bez używania śledzenia promieni ta gra potrafi spożytkować ponad 10-11 GB pamięci graficznej i tańsze karty są tutaj bardzo mocno limitowane właśnie przez pojemność vRAM. Niestety RX 6700 XT na brak vRAM nie narzeka i w tej samej cenie oferuje jednak minimalnie wyższe osiągi…

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 125

112 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 107

92 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 93

83 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 86

76 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 81

68 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 79

66 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 74

65 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 70

61 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 69

63 Intel ARC A750

Intel ref. 56

49 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 107

97 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 92

81 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 75

67 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 64

57 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 64

57 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 62

57 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 58

51 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 55

51 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 50

45 Intel ARC A750

Intel ref. 44

38 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Śledzenie promieni w Forza jest wyjątkowo delikatne (praktycznie tylko odbicia na naszym pojeździe), zatem jego aktywowanie nie wpływa drastycznie na wyniki. Nowy Radeon nadal mocno wyprzedza swojego tańszego brata, ale zaczyna mu deptać po piętach również tańszy GeForce RTX 4060. W tym przypadku wszystkie omawiane karty oferują przyjemne warunki do grania.

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 106

72 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 101

74 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 82

45 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 72

56 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 70

55 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 68

54 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 68

45 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

44 Intel ARC A750

Intel ref. 59

41 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 73

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 72

45 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 59

48 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 56

31 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 49

39 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 47

33 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 46

36 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 46

35 Intel ARC A750

Intel ref. 44

34 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 43

32 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Ostatnia przetestowana gra to Hogwarts Legacy, w której spodziewaliśmy się sporej przewagi nowej karty (ten tytuł zasłynął z konsumowania nadzwyczajnej ilości pamięci graficznej), a tymczasem wzrostu nie było praktycznie żadnego… Nawet w wyższej rozdzielczości mówimy o różnicy w granicach błędu pomiarowego. O tyle tylko dobrze, że udało się pokonać tańszego RTX 4060, ale do wyników oferowanych przez kosztującego tyle samo (co dzisiejszy bohater) Radeona RX 6700 XT zabrakło całkiem sporo…

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 50

31 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 41

14 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 40

27 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 32

12 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 30

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

18 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 26

19 Intel ARC A750

Intel ref. 22

16 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 9

4 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 8

2 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 37

19 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 26

18 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 20

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 20

14 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 16

12 Intel ARC A750

Intel ref. 6

4 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 4

2 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Aktywacja śledzenia promieni nawet w FHD sprawia, że w grze natrafimy na lokalizacje (jak nasza testowa w Hogsmade nocą), w których płynność spadnie poniżej akceptowalnego poziomu (choć w przypadku tej gry przez większość czasu FPS jest 2x wyższy niż w naszych testach). Tutaj Radeon RX 7600 XT wykazał ogromną przewagę nad tańszym bratem, właśnie z uwagi na pojemność vRAM – na RX 7600 bez XT wycieczka do lasu nocą z aktywnym śledzeniem promieni zmienia się każdorazowo w pokaz slajdów, podczas gdy RX 7600 XT z odpowiednią dawką upscalingu potrafi utrzymać cały czas przyzwoitą wydajność. Oczywiście zarówno on, jak i żadna inna karta graficzna poniżej poziomu GeForce RTX 4070 nie nadają się do poważnego grania w Hogwarts Legacy w QHD z Ray Tracingiem.

Radeon RX 7600 XT a Path Tracing – szybki rzut oka

W nowych grach coraz częściej i coraz odważniej korzysta się z techniki Path Tracingu – nie są to już tylko dema technologiczne w stylu remake’ów pełnoletnich już gier, takich jak Portal with RTX. Obecnie z pełnym „śledzeniem ścieżek” możemy się spotkać w dużych grach AAA, takich jak Cyberpunk 2077 czy Alan Wake 2. Sprawdziliśmy, jaką wydajność zaoferuje nowy Radeon w Cyberpunku właśnie – tutaj wyniki uwzględniają również użycie upscalingu w trybie Jakość (rozdzielczość źródłowa to 720p).

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown - ustawienia RT Overdrive

1080p, DLSS/FSR Quality, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 63

54 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 41

28 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 36

32 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 33

29 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 30

27 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 19

16 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 17

15 Intel ARC A750

Intel ref. 17

15 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 12

11 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 12

10 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Otóż nie. To jeszcze nie ta generacja kart AMD, w której karty poniżej 2500 zł pozwolą cieszyć się najwyższymi ustawieniami w najbardziej zaawansowanych grach. Dla kontrastu, wszystkie nowe RTXy przełamały w tym teście barierę 30 FPS, co otwiera furtkę do skorzystania z generatora klatek i dalszego podbicia płynności animacji.

Czy sztuczna inteligencja przybędzie z odsieczą posiadaczom tanich kart?

Skoro już o generator klatek zahaczyliśmy, to warto zaznaczyć, że wraz ze sterownikiem AMD Adrenalin 24.1.1 udostępniono już publicznie dla wszystkich posiadaczy kart AMD z serii RX 6000 i 7000 funkcję AMD Fluid Motion Frames (AFMF), która to w formie postprocesowej (niezależnie od silnika gry) generuje dodatkowe klatki. Działa to na zasadzie identycznej, co upłynniacze w telewizorach, tylko że opóźnienie w tym przypadku jest zaskakująco niskie – identyczne jak w przypadku generatora klatek FSR 3.0 lub DLSS 3.0.

Do każdej gry możemy przypisać inny profil wydajności/jakości, w tym wybrać, czy ma być używany AFMF.

W czym zatem tkwi haczyk? Poza brakiem analizy wektorowej, którą wykonuje DLSS (czyniąc generowane klatki mniej zniekształconymi, zwłaszcza w przypadku dużej ilości cieni), nie mamy tutaj również rozdzielenia na to, co jest interfejsem użytkownika, który zasadniczo nie powinien być interpolowany. Po prostu cała klatka jest traktowana jako statyczny obraz, na podstawie którego algorytm domyśla się, co będzie kolejną klatką. Robi to pewnym kosztem wydajności bazowej (FPS, ten prawdziwy, spada o około 0-20%, w zależności od tego, jak bardzo karta była obciążona przed aktywowaniem AFMF), ale faktycznie z tego, co zostanie, generuje praktycznie drugie tyle klatek wyświetlanych pomiędzy tymi prawdziwymi. Działa to w każdej grze (opartej o DirectX 11 lub 12) i nie wymaga żadnych modyfikacji – jedno kliknięcie w sterowniku i mamy 65-85% wyższą płynność rozgrywki, zatem FPS przybywa zwykle więcej niż w DLSS 3.0 Frame Generation.

Pomiar płynności animacji na Radeonie RX 7600 XT po aktywowaniu AFMF

1080p, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra) NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA DLSS 3.0 FG ON 163

124 AMD Radeon RX 7600 XT

AFMF ON 156

127 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA DLSS 3.0 FG OFF 97

77 AMD Radeon RX 7600 XT

AFMF OFF 85

71 Alan Wake 2

(Ultra) AMD Radeon RX 7600 XT

AFMF ON 56

49 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA DLSS 3.0 FG ON 54

46 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA DLSS 3.0 FG OFF 33

29 AMD Radeon RX 7600 XT

AFMF OFF 31

27 A Plague Tale: Requiem

(Ultra) NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA DLSS 3.0 FG ON 95

86 AMD Radeon RX 7600 XT

AFMF ON 94

85 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA DLSS 3.0 FG OFF 56

49 AMD Radeon RX 7600 XT

AFMF OFF 49

45 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Oczywiście z pustego i Salomon nie naleje – aby rozsądnie móc korzystać z AFMF, gra powinna operować na poziomie 40-50 FPS przed aktywowaniem tej funkcji (a optymalnie, jeżeli jest to bliżej 60-70 FPS). Działa ona z adaptacyjnym odświeżaniem, ale nie powyżej maksymalnego odświeżania monitora – dlatego najlepiej zablokować FPS w grze na wartość połowy naszego odświeżania (np. 70-72 FPS dla monitorów 144 Hz). Tutaj warto jeszcze wspomnieć, że funkcja ta automatycznie wyłącza się, gdy zbyt szybko ruszamy myszką (aby uniknąć mocno widocznych artefaktów obrazu, wynikających ze zbyt dużych różnic pomiędzy kolejnymi klatkami). Sprawdza się to obecnie „średnio na jeża” i mocno zależy od gry. W naszym odczuciu przydałaby się opcja wyłączenia tej funkcji.



Funkcji przyspieszających grę jest nawet więcej, ale pozostałe już wyraźnie wpływają na jakość grafiki.

Nie do końca nowością, ale rzeczą wartą wzmianki jest też ogólnie funkcja HYPR-RX, w ramach której teraz operuje też AFMF. Jest ona dostępna w panelu sterowania AMD oraz w ich nakładce na gry (alt+R) i po jej aktywowaniu sterownik zadba o to, aby w grze wybrane były ustawienia oferujące najwyższą wydajność bez dużej straty na jakości obrazu. Jeżeli w grze nie będzie dostępnego FSR, to aktywowany zostanie RSR, czyli upscaling działający podobnie jak AFMF postprocesowo (zatem znacznie gorszy wizualnie od FSR). Takich funkcji poprawiających wydajność jest więcej, a wśród nich jest również AMD Anti-Lag, który ma za zadanie zmniejszać opóźnienia (świetnie sprawdza się w duecie z AFMF). To realnie istotna przewaga (tego typu funkcje w sterowniku) AMD nad ich konkurentem NVIDIĄ (którego panel sterowania pamięta jeszcze czasy RIVA TNT, a nakładka GeForce Experience jakkolwiek byłaby nowoczesna, to nie jest aż tak funkcjonalna).

Czy przybyło wydajności poza grami? Może tutaj 16 GB w RX 7600 XT się przyda?

Zasadniczo tej klasy karta to nie jest sprzęt do pracy, ale naturalnie może się przydać do kreatywnych aktywności w zakresie hobbystycznym. Jeżeli również pod takim kątem szukacie karty, to… nadal lepiej wybrać RTX 4060. Jedyna sytuacja, w której testowany Radeon wykazywał sensowną przewagę, to praca z edycją wideo (czego nasz test eksportowania niestety nie potwierdza – przewaga, o której mówimy, objawia się głównie w płynności samej edycji).

Blender 4.0 - Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9,06 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

DLSS 3.0 Frame Generation. 10,86 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 11,08 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 13,04 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 14,54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 15,61 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 16,65 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 16,70 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 21,54 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 25,74 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 25,97 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDR6X

KFA2 28,54 AMD Radeon RX 7900 XTX

Sapphire Pulse 36,84 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 39,37 AMD Radeon RX 7900 XT

Sapphire Pulse 43,85 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 45,87 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 59,87 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 62,70 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 73,52 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 100,4 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 108,3 AMD Radeon RX 7600

AMD Ref. 110,7 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 122,7 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 173,8

Cinebench - test GPU

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 34 869 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 27 641 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 27 185 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 24 348 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 22 010 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 20 387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 18 967 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 17 350 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 15 216 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 13 478 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 11905 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 11 251 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 10 656 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 10523 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 8673 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 8156 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 7082 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 6027 AMD Radeon RX 7600

AMD Ref. 5566 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 5197

Poniekąd więcej pamięci jest kluczowe przy zabawie ze sztuczną inteligencją – generowanie obrazków/filmów lub ich modyfikacja faktycznie bez problemu wykracza poza standardowe 8 GB. Tylko, że w tej dziedzinie to nadal karty NVIDII wiodą znaczący prym – przynajmniej w darmowych i popularnych aplikacjach, które z racji popularności kart NVIDII są właśnie pod nie optymalizowane.

Stable Diffusion - A1111

SD-1.5, 512x512, 50 sample, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 52

53 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 44

46 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 42

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 35

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 33

34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 31

32 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 30

29 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 27

27 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 21

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

20 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 17

16 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 14

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 13

12 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 12

21 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 10

16 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 10

16 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 8

11 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 7

11 Legenda / / obrazy na minutę

/ / iteracje na sekundę

Pakiet SPECviewperf wykazuje w kilku aspektach spory wzrost, ale nadal RX 7600 XT musi tutaj ustąpić pola RX 6700 XT (może poza wyjątkiem 3DSMax, tam 16 GB vRAM robi robotę). Mimo, iż nie jest to raczej segment GPU, który rozpatruje się do tego typu zadań, to faktycznie 16 GB vRAM jest w tym przypadku bardziej kuszące niż w większości gier.

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 224 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 197 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 161 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 152 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 150 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 120 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 102 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 96 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 81 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 73 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 66 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 62 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 59 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 57 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 54 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 52 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 45 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 42 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 37 Intel ARC A750

Intel ref. 3

SPECviewperf 2020 - Catia-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 140 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 126 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 83 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 74 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 65 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 63 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 59 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 54 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 53 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 39 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 34 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 29 Intel ARC A750

Intel ref. 24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 22

SPECviewperf 2020 - Creo-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 206 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 187 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 147 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 127 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 120 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 114 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 107 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 104 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 104 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 103 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 101 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 101 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 95 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 90 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 88 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 85 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 80 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 73 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56 Intel ARC A750

Intel ref. 36

SPECviewperf 2020 - Energy-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 84 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 65 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 51 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 48 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 38 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 31 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 29 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 28 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 25 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 22 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 19 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 15 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 15 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 11 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8 Intel ARC A750

Intel ref. 6

SPECviewperf 2020 - Maya-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 562 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 489 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 477 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 418 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 388 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 380 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 346 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 305 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 299 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 272 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 253 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 249 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 234 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 222 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 186 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 185 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 170 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 168 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 167 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 161 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 119 Intel ARC A750

Intel ref. 76

SPECviewperf 2020 - Medical-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 100 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 79 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 62 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 55 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 41 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 38 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 37 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 32 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 31 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 24 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 24 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 22 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 20 Intel ARC A750

Intel ref. 18 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 16 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 13 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 7

SPECviewperf 2020 - Solidworks-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 329 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 315 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 265 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 253 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 213 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 207 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 178 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 177 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 160 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 149 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 123 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 122 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 119 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 113 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 108 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 103 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 86 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 78 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 70 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 61 Intel ARC A750

Intel ref. 42

Czy Radeon RX 7600 XT naprawdę pobiera tyle energii?

Ostatnie testy dotyczą poboru energii. Mieliśmy cichą nadzieję, że samo podniesienie limitu nie będzie oznaczało, że o tyle samo (20%!) wzrośnie faktyczny pobór energii, zwłaszcza że wydajność ostatecznie nieczęsto wykazywała wzrost większy niż 5%. Niestety myliliśmy się.

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 130 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 150 AMD Radeon RX 7600

AMD Ref. 163 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 168 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 169 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 196 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 200 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 219 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 224 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 233 [OC] AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 235 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 242 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 243 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 275 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 277 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 278 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 300 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 301 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 303 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 360 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 432 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 452 ASUS ROG Matrix RTX 4090 470

Pomiar poboru energii w czasie generowania obrazu (Stable Diffusion) [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 110 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 138 AMD Radeon RX 7600

AMD Ref. 160 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 163 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 185 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 188 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 203 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 228 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 247 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 247 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 257 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 261 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 263 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 270 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 288 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 289 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 430

Architektura RNDA3 zdaje się być zdolna chłonąć tyle energii, ile tylko jej pozwolimy pobrać, nawet jeżeli nie przekłada się to na wzrost wydajności. Po podkręceniu RX 7600 XT pobiera więcej energii od GeForce RTX 4070 Super, który nie pozostawia na nim suchej nitki, często oferując dwukrotnie wyższą wydajność. Taki stan rzeczy oznacza nie tylko wyższe rachunki za prąd, ale również konieczność dopłaty do 100 W mocniejszego zasilacza i lepiej wentylowanej obudowy, niż w przypadku gdybyśmy wybrali i tak tańszego w zakupie RTX 4060 8 GB…

Czy warto dopłacić do 16 GB w karcie klasy Radeon RX 7600?

Nie będziemy ukrywać – „nowa” karta od AMD to drugie po RTX 4080 Super rozczarowanie na początku 2024 roku. Karta NVIDII broniła się przynajmniej obniżką ceny o blisko 20%, podczas gdy Radeon zaserwował nam nie tylko wzrost ceny o 20%, ale jeszcze o tyle samo podniósł pobór energii (przy tym samym, marginalnym wzroście wydajności względem poprzednika bez „dopisku”). Co prawda są sytuacje, w których dodatkowe 8 GB pamięci graficznej znacznie podnosi wydajność, tylko że zwykle ten znacznie wyższy FPS jest nadal zbyt niski, aby przyjemnie pograć i w obu kartach ustawienia i rozdzielczość trzeba zredukować do takich, w których różnice między 8 GB a 16 GB vRAM się zacierają. Dlatego też prosimy do wyników procentowych poniżej podchodzić raczej na chłodno. Gdyby zignorować jedyną grę, w której 16 GB na Radeonie RX 7600 XT przełożyło się na użyteczny wzrost wydajności (Forza Horizon 5), to jego średnia przewaga nad RX 7600 8 GB maleje do 4,5%.

Uśredniona wydajność w testach w grach

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Cena od 2550 zł 162% AMD Radeon RX 7700 XT

Cena od 2050 zł 145% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Cena od 1800 zł 123% AMD Radeon RX 6700 XT

Cena od 1650 zł 115% AMD Radeon RX 7600 XT

Cena od 1750 zł 109% NVIDIA GeForce RTX 4060

Cena od 1450 zł 102% AMD Radeon RX 7600

Cena od 1250 zł 100% AMD Radeon RX 6600 XT

Cena od 1200 zł 92% NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

Cena od 1250 zł 90% Intel ARC A750

Cena od 960 zł 86%

Uśredniona wydajność w testach w grach

1080p, najwyższe ustawienia z aktywnym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Cena od 2550 zł 356% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Cena od 1800 zł 261% AMD Radeon RX 7700 XT

Cena od 2050 zł 259% NVIDIA GeForce RTX 4060

Cena od 1450 zł 202% AMD Radeon RX 6700 XT

Cena od 1650 zł 192% NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

Cena od 1250 zł 190% AMD Radeon RX 7600 XT

Cena od 1750 zł 178% Intel ARC A750

Cena od 960 zł 173% AMD Radeon RX 6600 XT

Cena ok. 1200 zł 108% AMD Radeon RX 7600

Cena od 1250 zł 100%

Realnie zatem dopłacamy tylko do podniesionego limitu mocy i wyższych zegarów, a to z pewnością nie jest warte blisko 20% dopłaty względem podstawowego modelu karty. Sprawia to, że nowy Radeon realnie okazuje się być mniej opłacalnym wyborem od starszego Radeona RX 6700 XT, choć ta sytuacja długo nie potrwa, jako że AMD zaprzestało produkcji starszego modelu. Pikanterii dodaje tutaj fakt, że te 8 GB vRAM, za które dopłacamy 350-400 zł, w detalu kosztuje 130-150 zł - to przebitka godna logo nagryzionego jabłka na obudowie karty... Zaznaczamy również, że z naszą recenzją czekaliśmy dosyć długo, mając nadzieję, że będziemy mogli napisać „na szczęście AMD szybko skorygowało cenę i teraz Radeona RX 7600 XT można już dostać w cenie poniżej GeForce RTX 4060”. Niestety, nic bardziej mylnego… Jeżeli jednak czytacie ten tekst w czasach, gdy Radeona RX 7600 XT można dostać znacznie poniżej 1500 zł, to może to być karta warta rozpatrzenia.

Nowy Radeon RX 7600 XT nas nie zachwycił, przynajmniej nie w obecnej cenie.

Na niedomiar złego, przy tak prądożernym GPU tańsze układy chłodzenia, które bez najmniejszego problemu i w całkowitej ciszy schłodziłyby GeForce RTX 4060, okazują się być ledwie wystarczające w przypadku Radeona RX 7600 XT 16 GB. Testowany przez nas Gigabyte RX 7600 XT Gaming OC, mimo że wygląda bardzo solidnie i w zasadzie taką kartą jest, okazuje się być ledwie wystarczający dla karty, która realnie pobiera nawet ponad 200 W energii. To w praktyce oznacza, że chcąc nabyć akceptowalnie kulturalnego Radeona RX 7600 XT, trzeba się nastawić na wydatek na poziomie bliższym 1900 zł, co stawia to GPU od AMD na pozycji, w której rywalizuje z GeForce RTX 4060 Ti 8 GB (i z którym nie ma najmniejszych szans w żadnym zastosowaniu, poza dogrzewaniem domu).

Nasza opinia o układzie AMD Radeon RX 7600 XT:

Plusy:

16 GB vRAM bardzo sporadycznie, ale jednak czasem się przydaje;

niezerowy potencjał OC;

obsługa kodeka AV1;

DisplayPort 2.1;

Funkcja AFMF – generator klatek na poziomie sterownika;

dosyć często aktualizowane sterowniki;

HYPR-RX i ogólnie nowoczesny panel sterowania.

Minusy:

Ten sam rdzeń, co w RX 7600 8 GB;

wydajność tylko minimalnie wyższa od RX 7600 8 GB;

wzrost poboru energii niewspółmierny ze wzrostem wydajności;

tak samo niewspółmierny wzrost ceny ze wzrostem wydajności;

mocno gorący rdzeń na średniej klasy układach chłodzenia;

niska wydajność po aktywowaniu śledzenia promieni;

bardzo niska wydajność w Path Tracingu.

Nasza ocena układu graficznego AMD Radeon RX 7600 XT: 60% 3/5





Opinia o Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC 16GB Plusy Solidna konstrukcja z metalowym backplate,

akceptowalnie głośna na domyślnych ustawieniach,

spory potencjał podkręcania,

dwa złącza HDMI 2.1 i dwa DisplayPort 2.1,

delikatny akcent RGB,

cena bliska MSRP, Minusy obecność rdzenia AMD Radeon RX 7600 XT,

przegrzewa się po OC,

bardzo głośna po OC,

brak podpórki w zestawie,

złącza zasilania starego typu.

Nasza ocena karty graficznej Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC (w obrębie karty z tym GPU): 70% 3.5/5

Kartę Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC 16 GB na potrzeby testów otrzymaliśmy od Gigabyte.

