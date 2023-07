Planujecie zakup nowego procesora albo karty graficznej? Jeśli tak, to właśnie jest na to dobry moment. AMD szykuje ciekawą promocję, dzięki której będzie można zgarnąć za darmo grę Starfield.

Starfield za darmo do procesorów Ryzen i kart graficznych Radeon

Nowa promocja obejmuje procesory AMD Ryzen 7000 oraz karty graficzne Radeon RX 6000 i RX 7000 – przy zakupie wybranego modelu będzie można otrzymać grę Starfield w wersji Standard Edition lub Premium Edition (dającą szybszy dostęp o 5 dni).

Procesory AMD Ryzen 7000:

Karty graficzne AMD Radeon RX 6000 i RX 7000:

AMD Radeon RX 7900 XTX – Starfield Premium Edition

AMD Radeon RX 7900 XT – Starfield Premium Edition

AMD Radeon RX 6950 XT – Starfield Premium Edition

AMD Radeon RX 6900 XT – Starfield Premium Edition

AMD Radeon RX 6800 XT – Starfield Premium Edition

AMD Radeon RX 6800 – Starfield Premium Edition

AMD Radeon RX 6750 XT – Starfield Premium Edition

AMD Radeon RX 6700 XT – Starfield Premium Edition

AMD Radeon RX 6700 – Starfield Premium Edition

AMD Radeon RX 7600 – Starfield Standard Edition

AMD Radeon RX 6650 XT – Starfield Standard Edition

AMD Radeon RX 6600 XT – Starfield Standard Edition

AMD Radeon RX 6600 – Starfield Standard Edition

Starfield to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2023 roku, która została przygotowana we współpracy właśnie z firmą AMD. Premiera została zaplanowana na 6 września - tytuł pojawi się w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox Series X/S. Warto pamiętać, że wymagania sprzętowe Starfield nie należą tutaj do najniższych.

Jak dostać za darmo Starfield?

Według tajwańskiej strony AMD, nowa promocja ma wystartować 11 lipca i potrwa do 30 września 2023 roku (kod do odebrania gry będzie można wykorzystać do 28 października 2023 roku). Szczegóły dotyczące współpracujących sklepów jeszcze nie zostały podane, ale tradycyjnie możemy tutaj spodziewać się wszystkich większych sieci handlowych z naszego kraju.

