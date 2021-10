Laptopy dla graczy to obecnie bardzo złożony temat, a zamieszanie, jakie wywołały początkowo 4-rdzeniowe i7 oraz karty o różnym TGP, teraz powoli udaje się opanować. Testowany Acer Nitro oferuje w rozsądnej cenie bardzo wydajne połączenie – sprawdzimy, na co go stać!

3,7/5

Acer Nitro 5 to rodzina laptopów zbierająca zdecydowanie skrajne opinie. Dla jednych to wyśmienicie wycenione laptopy dla graczy o atrakcyjnej stylistyce, a dla pozostałych piekarniki z tylko dobrze wyglądającą specyfikacją, która nie znajduje odzwierciedlenia w faktycznych zastosowaniach. Prawda jak zwykle leży gdzieś pośrodku, ale tegoroczna odsłona Acer Nitro 5 ma rzekomo przekonać nawet największych malkontentów.



Naniesienie grafiki bezpośrednio na karton faktycznie dodaje mu nieco kunsztu.

Acer Nitro 5 już wyposażeniem zdradza swoje nieco budżetowe korzenie

Nasz model nie odbiega od tego, co znajdziecie na półkach sklepowych. W zestawie otrzymujemy zasilacz o mocy 180 W, co już może sugerować pewne limity mocy. Jest za to całkiem przyjemnie lekki i razem z laptopem (który waży 2,3 kg) cały zestaw mieści się poniżej 3 kg masy – bez większego wysiłku da się go przenosić chociażby w plecaku.



Klasyczna okrągła wtyczka zasilająca, którą wpinamy od tyłu – tak jak lubimy najbardziej (bo nie koliduje z przestrzenią roboczą dookoła laptopa).

Acer dodatkowo dorzuca złącze do podpięcia dysku SATA – zgadza się, fabrycznie nie ma go w komputerze, aby nie hałasowało obijając się w środku obudowy. To miły gest i od razu zdradza, że mamy możliwość rozbudowy właśnie o dysk 2,5”.



Tasiemkę nawet fabrycznie zagięto, aby po instalacji ładnie się ułożyła przy dysku.

Design balansuje między gamingowymi wstawkami a nieco bardziej stonowaną stylistyką

Acer Nitro 5 w nowym wydaniu z pewnością nie jest najszczuplejszy w swojej klasie, prawie 3 cm wysokości po zamknięciu pokrywy to typowo gamingowy rozmiar, podobnie za gamingową należy uznać czerwoną wstawkę z tyłu obudowy, nad którą z nieznanych przyczyn umieszczono do góry nogami napis „NITRO”.



Jeżeli uczęszczacie jeszcze do szkoły, to nauczyciel z daleka dostrzeże (i pewnie też usłyszy), że nie przyszliście z laptopem „do nauki” ;)

Pokrywa z bardzo klasycznym logo Acer posiada delikatne wstawki z połyskującego plastiku – podświetlenia RGB tutaj nie uświadczymy. Jej sztywność należy określić jako wystarczającą dla niedotykowego ekranu, a zawiasy pracują na tyle lekko, że laptopa można otworzyć jedną ręką.



Maksymalny kąt rozwarcia pokrywy to standardowe dla takiego sprzętu 135°.

Od spodu czeka na nas plastikowa pokrywa z czterema punktami podparcia laptopa – te bliżej matrycy są odpowiednio wyższe, aby zapewnić dostęp świeżego powietrza dla układu chłodzenia, składającego się z dwóch wentylatorów oraz czterech radiatorów – o nim samym więcej nieco później. Bliżej przodu laptopa umieszczono głośniki, które grają niestety w podłoże.



Dostęp do podzespołów nie jest szczególnie utrudniony – 11 śrubek i karta płatnicza załatwią robotę (ta ostatnia do podważenia pokrywy).

Nowy Nitro 5 oferuje standardowy zestaw złączy

Po bokach wyprowadzono najczęściej spotykaną kombinację portów, choć ze względu na lokalizację wylotów ciepłego powietrza (które skutecznie podgrzewa rękę z myszką w środku zimy), umieszczono je w środkowej części bocznych krawędzi. Do naszej dyspozycji oddano:

3x USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)

1x USB-C (Thunderbolt 4)

1x HDMI 2.0

1x RJ45 1 GbE

1x miniJack 3,5mm (combo)



Rozkładany port RJ45 ma chyba optycznie odchudzić nowego Nitro 5.

Przy lewym zawiasie znalazło się jeszcze miejsce na wpięcie blokady typu Kensington Lock. Co ciekawe, Acer nie przyciął kosztów na obecności złącza Thunderbolt 4, mamy zatem bardzo nowoczesny port do podpięcia stacji dokującej, ekranu (DP 1.4) i czego tylko zapragniemy. Smuci za to widok starego standardu 1 GbE, podczas gdy od poprzedniej generacji Intel udostępnia już 2,5 GbE dla swoich płyt głównych.



Szkoda, że HDMI nie jest w standardzie 2.1 – nie podłączymy TV 8K :(

Wygoda użytkowania nawet bez dodatkowych akcesoriów – to się akurat Acerowi udało

Klawiatura nowego nitro nie jest co prawda niczym nadzwyczajnie odkrywczym – ot zwykłe klawisze na nożycowych mechanizmach, ułożone na wyspowym układzie. Jednak życie testera już nas doświadczyło, że nawet tak prostą konstrukcję można zepsuć. Acer Nitro 5 jednak tego nie robi i (niemalże) wszystkie klawisze są tam, gdzie być powinny, działają bardzo powtarzalnie i cicho. Duże klawisze nie mają znacznego luzu na bokach, a strzałki są pełnowymiarowe (choć nieco nachodzą na numpad, który jako jedyny wymaga poprawy ułożenia klawiszy, aby odpowiadać temu znanemu z PC). Ogólnie klawiatura zaskoczyła nas bardzo pozytywnie.



Klawisz „N” obok „Backspace” pozwala szybko otworzyć aplikację do sterowania laptopem – to przydatne, gdyż ta na tyle obciąża procesor, że lepiej trzymać ją przez większość czasu zamkniętą.

Podobnie dobrze wypada touchpad. Jest na tyle duży, że pozwala na wygodne korzystanie z systemu, gdy zabraknie myszki, ale nie na tyle duży, aby przeszkadzać podczas grania, gdy zapomnimy go dezaktywować. Klik jest może nieco zbyt twardy i tradycyjnie dla tak dyskretnej konstrukcji trudno czasem oszacować, gdzie zaczyna się lewy-klik myszy.



Ostatnie, co przed samymi testami można opisać, to matryca. Acer zastosował tutaj dosyć budżetowy panel IPS o przekątnej 15,6”, rozdzielczości FHD i z odświeżaniem 144 Hz. Ramki przez producenta określone jako „slim” nie są może najgrubszymi, jakie ostatnimi czasy widzieliśmy (Surface Laptop 4 – o tobie tu myślimy…), ale do bezramkowej konstrukcji, jaką można znaleźć w droższych laptopach, zdecydowanie wiele brakuje. Proporcje 16:9 dobrze sprawdzą się w grach i filmach.



Matryca to z pewnością nie jest mocna strona tego modelu. Widać, że średnio sobie radzi ze studyjnym oświetleniem.

Specyfikacja testowanego wariantu Acer Nitro 5

Procesor: Intel Core i7-11800H - 2.3 GHz;

(4.6 GHz w trybie Turbo Boost 3.0);

16 MB cache;

8 rdzeni/16 wątków Pamięć: 16 GB (2x8 GB 3200 MHz CL22);

Łącznie 2 sloty SO-DIMM Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3070 - 8 GB GDDR6

Intel UHD 750 Xe-LP 32 EU Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe System operacyjny: Windows 10 Pro Klawiatura: wyspowa, nożycowa;

podświetlenie RGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 15,6", IPS, 1920x1080 px, 250 nit, 144 Hz, matowy;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 45° Napęd optyczny: brak Bateria: 3-komorowa, Li-Ion, 57Wh Wymiary: 363,4 (Sz) x 255 (G) x 23,9 (W) mm Waga: 2,3 kg z baterią Materiały obudowy: czarny plastik Komunikacja: Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX201);

1 GbE Ethernet;

Bluetooth 5.0 Złącza: 3x USB typu A 3.2 gen.1;

1x USB-C gen. 2 - Thunderbolt 4 (z DisplayPort 1.4);

1x RJ45;

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

HDMI 2.0; Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 1 Mpx z sygnalizacją zasilania;

2 głośniki;

3 mikrofony;

Kensington Lock Cena w dniu testu: 8499 zł Gwarancja: 2 lata

Testy matrycy Acer Nitro 5

Pora na faktyczne testy i jak zwykle zaczniemy od sprawdzenia panelu z użyciem kolorymetru oraz oscyloskopu z sondą światłoczułą. Producent nie udostępnia żadnych predefiniowanych profili obrazu dla zainstalowanej matrycy.

Pomiary matrycy Acer Nitro 5 - ustawienia domyślne oraz po wykonaniu profilowania

Pomiar\Profil

Jasność Domyślny

100% Po kalibracji

100% Jasność maksymalna: 263 cd/m2 254 cd/m2 Luminacja czerni: 0,235 cd/m2 0,241 cd/m2 Kontrast: 1119:1 1058:1 Gamma: 2.20 2.20 Punkt bieli: 6847 K 6469 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 4.68 / 19.4 2.69 / 14.0 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 5.59 / 19.6 3.91 / 14.64

Matryca jest z tych tańszych paneli IPS, gdzie niestety obraz jest wyprany z kolorów i kontrastu. W obronie Acera można wskazać dosyć naturalny odcień bieli oraz dobre odwzorowanie barw, które matryca jest w stanie wygenerować. Profilowanie jeszcze nieco poprawiło wyniki, ale nadal nie jest to panel, jaki możemy polecić do oglądania filmów czy też tym bardziej pracy z jakąkolwiek formą grafiki (może poza czarno-białą, gdyż odcienie szarości są idealnie odwzorowane).



Wynik profilowania - pomiar pokrycia gamutów.



Wizualizacja pokrycia gamutu sRGB.

Pomiary podświetlenia matrycy

Ekran w nowym Acer Nitro 5 nie należy do najjaśniejszych – ledwo ponad 250 nit sprawia, że efektywne używanie go jest możliwe w zasadzie tylko w pomieszczeniach. W nocy możemy go ściemnić do 20 nit bez redukowania kontrastu, co jest całkiem dobrym wynikiem. Pod względem równomierności podświetlenia również jest bardzo dobrze – pomiary delta E oraz C mieszczą się dla całej matrycy w zakresie nominalnych norm ISO.



Pomiar równomierności podświetlenia (delta E) - kliknij, aby powiększyć.

Pomiar szybkości matrycy

Laptop jest oczywiście dedykowany dla graczy, więc ten aspekt jest tu najważniejszy. Wyniki testów są raczej przychylne dla Nitro 5 – matryca oferuje realny średni czas reakcji na poziomie 6 ms, zatem odpowiednio dla 144 Hz odświeżania, jakie wykorzystuje. Oczywiście znajdziemy też transformację na poziomie 1 ms, więc gdyby taki panel sprzedawano osobno, to bez wątpienia miałby na pudełku dumne oznaczenie „1 ms czasu reakcji”.



Test ufo nie wykazuje nadmiernego powidoku, mimo całkiem szybkiego czasu reakcji pikseli.

W praktyce panel ten faktycznie dobrze sobie radzi w grach nastawionych na rywalizację. Obraz jest dosyć czytelny nawet podczas szybkich ruchów, więc nie powinniśmy przeoczyć przeciwnika podczas takiego machania myszką na lewo i prawo. Niestety monitor nie wspiera trybu Nvidia G-Sync Compatible, zatem należy się nastawić na rozrywanie obrazu lub granie z aktywnym klasycznym V-sync.

Jak brzmi i nagrywa nowy Acer Nitro 5?

Wbudowane głośniki nie wyróżniają się niczym szczególnym na tle konkurencji z tego segmentu cenowego. Dźwięk jest płaski oraz szybko ucięty (z obu stron spektrum). Całość gra jednak przyzwoicie głośno oraz czysto, więc jako awaryjne źródło dźwięku, zwłaszcza dla treści mówionych (a nie granych), może się nadać.

Kamerka i mikrofony to również klasyka budżetowego gatunku

Nad matrycą zamontowano klasyczną kamerę internetową o rozdzielczości 1 Mp – nie wierzymy, że to piszemy, ale to w zasadzie duży plus tego modelu, ponieważ w ostatnich czasach wiele gamingowych laptopów zaczęło odchodzić od stosowania kamery lub umieszczać ją w dziwnych miejscach (np. pod ekranem…). Obraz, jaki oferuje zastosowany tu moduł, jest poprawny jedynie przy dobrym oświetleniu.



Kamery internetowe w laptopach zwykle są bardzo niskiej jakości – Acer Nitro nie jest tu wyjątkiem.

Obok kamery umieszczono trzy mikrofony, dzięki którym oprogramowanie jest w stanie nieco wycinać otaczające nas szumy. Nie działa to jednak nawet w połowie tak dobrze, jak efekt oferowany przez aplikację NVIDIA Broadcast (RTX Voice), której

naturalnie w naszej konfiguracji można śmiało używać.

Bateria to kolejny aspekt, na którym nieco przycięto koszta

Laptopy dla graczy nawet z największą baterią (jaką dopuszczają np. przepisy lotnicze) nie będą w stanie zaoferować całego dnia pracy, więc w sumie nic dziwnego, że ich producenci, jak Acer w modelu Nitro 5, redukują ich rozmiar. Pozwala to zmniejszyć cenę oraz masę finalnego produktu, a ten w sumie niewiele traci na użyteczności. Niemniej należy mieć na uwadze, że bateria w takim laptopie to raczej UPS pozwalający dokończyć mecz rankingowy, gdy wyłączą prąd (o ile mamy mobilny Internet :P).

Pomiar czasu pracy na baterii Acer Nitro 5 z RTX 3070

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność

aktywne Wi-Fi

jasność 100% 0:53 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria

aktywne Wi-Fi

jasność 50% 1:43 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria

offline

jasność 50%

głośność 50% 1:53 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii offline

jasność 0% 2:07 h

Można by zakładać, że raczej mała bateria (57 Wh), jaką Acer zastosował w Nitro 5 będzie się przynajmniej szybko ładować. Niestety nic bardziej mylnego – proces ten trwa zaskakująco długo i 50% osiągniemy dopiero po 50 minutach ładowania wyłączonego laptopa. Jeżeli podczas ładowania będziemy chcieli pograć, to czas ten wydłuży się kilkukrotnie!

Nowy Acer Nitro 5 to również nowe chłodzenie

Układ chłodzenia był największą bolączką poprzednich odsłon tego modelu. Przypominamy – był głośny, a mimo tego sprzęt potrafił się gotować. W nowym modelu, na pierwszy rzut oka, udało się bardzo dużo w tej kwestii poprawić. Co prawda laptop nie jest żadną miarą rekordowo cichy, ale już nie doprowadza wyciem do szewskiej pasji. Odgłos wentylatorów jest dosyć niski (tonalnie), przez co nie przeszkadza aż tak bardzo. Same wentylatory rzadko też przekraczają 3500 RPM.



Na prawo od pamięci możemy dołożyć kolejny dysk M.2, natomiast obok baterii mamy miejsce na dysk SATA (dołączoną tasiemkę podpinamy do białego złącza nad ramką. Pamięci, jak widać, fabrycznie są single-rank :(

Nowy układ stawia na zastosowanie szerszych niż wcześniej (choć mniej licznych) ciepłowodów oraz aż cztery sekcje z radiatorami. Karta oraz procesor mają własne, niezależne sterowanie prędkością wentylatorów, zatem podczas intensywnej pracy na samym procesorze jeden z wentylatorów kręci się wyraźnie wolniej. Niestety odprowadzanie ciepła poza obudowę zostało raczej średnio zrealizowane i ta nagrzewa się dosyć znacznie.

Pomiar temperatury obudowy w spoczynku



Średnie temperatury obudowy w spoczynku, 60 minut po ustaniu obciążenia.

Pomiar temperatury obudowy podczas obciążenia CPU (render)



Średnie temperatury obudowy przy obciążeniu w 100% samego CPU. Na pomarańczowo szczytowe odczyty.

Pomiar temperatury obudowy podczas gry



Średnie temperatury obudowy w trakcie gry (Cyberpunk 2077). Na pomarańczowo szczytowe odczyty.

O ile dosyć wysokie temperatury od spodu laptopa byłyby jeszcze do zaakceptowania, tak klawiatura nagrzewająca się do blisko 55°C to gruba przesada i w praktyce oznacza, że granie bez dodatkowej klawiatury na USB jest zwyczajnie niekomfortowe (a jeżeli korzystamy z klawiszy Y, U, H oraz J to wręcz bolesne). Oczywiście nie każda gra tak laptopa wygrzewa (w naszym przypadku Cyberpunk 2077) – przykładowo Watch Dogs: Legion, którego limituje prędkość RAM, pozwalał utrzymać 10°C mniej niż to, co prezentujemy. Co ciekawe, laptop nawet w spoczynku jest dosyć ciepły i słyszalny.

Temperatury podzespołów – czy Acer Nitro 5 radzi sobie z throttlingiem?

Tutaj należy zaznaczyć, że Nitro 5 oferuje najniższy możliwy poziom limitu zasilania dla karty RTX 3070 – tj. 85 W i faktycznie raczej nie uświadczymy więcej podczas gry. Przekłada się to na taktowanie karty w okolicy 1500 MHz w grach, w których karta jest mocno obciążona, oraz nawet ponad 1700 MHz w grach, w których to procesor (i pamięci…) limitują wydajność. To oczywiście tak długo, jak chłodzenie na to pozwala. Poniżej wykres pokazujący parametry pracy laptopa w ciągu 30 min gry w Cyberpunk 2077 – test przeprowadzono w klimatyzowanym pomieszczeniu na podstawce unoszącej tył laptopa.



Przebieg wartości temperatur, limitów mocy oraz taktowania dla GPU i CPU w czasie gry.

Okazuje się, że thermal throtling występuje, ale raczej tylko na procesorze - karta stabilizuje się w okolicy 80°C i około 60-70% obrotów wentylatora (mamy wobec tego jeszcze delikatny zapas). Z kolei CPU bardzo szybko zaczyna dobijać do 90°C na pojedynczych rdzeniach, co skutkuje drastycznym obniżeniem ich taktowania - widać to po około 10 minutach trwania testu. Takie zachowanie przyczynia się do mocnych wahań minimalnego FPS (mamy tu tak zwany microstuttering), ale również średni FPS mógłby być wyższy, gdyby dłużej udało się utrzymać taktowanie bliższe 4 GHz. Pod pełnym obciążeniem procesora (podczas np. renderowania) taktowanie spada jeszcze niżej, do średnio 3,0 GHz. Procesor w takich warunkach nie przekracza już 80°C, choć limit zasilania to (podobnie jak w grach) 45 W.



Przebieg wartości temperatur, limitów mocy oraz taktowania dla samego CPU w czasie renderowania obrazu.

UWAGA - Acer zapowiedział aktualizację oprogramowania dla większosci swoich laptopów, w tym testowanego tu Nitro 5, która zwiększa limit zasilania dla karty graficznej! W przypadku 3070 w naszym modelu TGP ma wzrosnąć o 15 W do równych 100 W, co powinno odczuwalnie wpłynąć na wszystkie wyniki. Niestety mimo długiego oczekiwania na wypuszczenie tej łatki, musieliśmy w końcu testy wykonać na starszym limicie.

Ile prądu zużywa Acer Nitro 5?

Otóż właśnie – ile w takim razie prądu z gniazdka czerpie taka maszyna? Okazuje się, że całkiem sporo i faktycznie zasilacz 180 W miejscami jest przyciskany do granic swoich możliwości (na wykresie poniżej mierzymy pobór sprzed zasilacza, więc uwzględniamy straty na transformacji prądu).

Pomiar poboru energii przez Acer Nitro 5

Spoczynek 63 W Obciążenie renderem CPU 113 W (151 W peak) Obciążenie grą 185W (201W peak)

Pora na testy wydajności 3D – jak szybki jest Acer Nitro 5 w grach?

Pomiary klasycznie zaczniemy od testu 3DMark. Wszystkie testy wykonywaliśmy w klimatyzowanym pomieszczeniu, w trybie coolerboost. W żadnym z prezentowanych testów nie napotkaliśmy opisanego powyżej problemu z throttlingiem, ale to wynika z dosyć krótkiego czasu trwania tych testów.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Testy syntetyczne już dają nam znać, że nasza 3070 nie jest tak szybka, jak większość innych dostępnych na rynku. Realnie Acer Nitro 5 z RTX 3070 bliżej do przeciętnego laptopa z RTX 3060 (TGP 80W) niż faktycznie pełnoprawnych laptopów z RTX 3070 (TGP 140 W). Pozostałe testy z pakietu 3DMark potwierdzają tę obserwację:

Pomiary w pozostałych testach 3DMark

Laptop: Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070

8499 zł Hyperbook NH5

(2021)

Core i7-10870H

RTX 3060

5499 zł Gigabyte AERO

17 HDR YC

Core i9-10980HK

RTX 3080

15 599 zł ASUS Strix SCAR

17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX

RTX 3080

14 499 zł 3DMark Night Raid: 48 365 49 464 52 264 N/A 3DMark Port Royal: 5791 4828 6060 6925 3DMark Fire Strike: 21 895 18 418 21 490 25 030

Karta zdecydowanie broni się ilością rdzeni odpowiedzialnych za RT – widać to po wynikach testu Port Royal. Niestety tam, gdzie procesor ma więcej do powiedzenia (Night Raid), wyniki są wręcz poniżej konkurencji o teoretycznie gorszej specyfikacji. Limity zasilania robią swoje.

Pomiar wydajności Acer Nitro 5 z RTX 3070 i Core i7-11800H w grach AAA [FPS]

więcej = lepiej

Assassin's Creed: Valhalla

(Ultra + TAA) 67

43 Control

(Ultra, RT + DLSS Q) 79

44 Cyberpunk 2077

(Ultra, RT + DLSS Q) 50

32 Doom Eternal

(Ultra + TAA ) 167

97 Horizon Zero: Dawn

(Ultra + TAA ) 89

64 Shadow of the Tomb Raider

(Ultra + RT + TAA) 74

56 Shadow of the Tomb Raider

(Ultra + TAA) 108

80 Watch Dogs: Legion

(RT + DLSS Q) 43

17 Legenda FHD średni FPS

FHD 1% Low FPS

Czego by nie mówić, to na testowanym Acer Nitro w każdą grę zagramy w ustawieniach ultra (w natywnej dla laptopa rozdzielczości FHD), nawet jeżeli uwzględnimy w tym najwyższe ustawienia śledzenia promieni. Oczywiście tutaj testy również nie trwały na tyle długo, aby zaskoczył problem z limitem mocy opisany wyżej, ale tak jak pisaliśmy – nie dotyczy on większości (testowanych przez nas) gier. Jeżeli podłączymy do laptopa zewnętrzny monitor, to wyniki jeszcze trochę się poprawią, gdyż obraz będzie renderowany bezpośrednio przez kartę (bez pośrednictwa zintegrowanego układu Intela). Tutaj prezentacja wydajności, wraz z odczytami parametrów pracy podzespołów z testowanych gier:

Laptopa należy w szczególności pochwalić za wydajność w tytułach e-sportowych, gdzie pierwsze skrzypce gra procesor Intela w nowej architekturze. Warto jednak zaznaczyć, że laptop sporo by zyskał, gdyby zastosować w nim pamięci (RAM) typu dual rank – ale to temat na osobny materiał – już niebawem :)

Pomiar wydajności Acer Nitro 5 z RTX 3070 i Core i7-11800H w grach e-sportowych [FPS]

więcej = lepiej

CS:GO

(FHD max) 452

89 CS:GO

(1280x1024 Low) 674

128 Fortnite

(Epic + DLSS Q) 132

16 Fortnite

(Performance) 365

125 Legenda FHD średni FPS

FHD 1% Low FPS

Czy Acer Nitro 5 nadaje się do pracy? Testy wydajności w zastosowaniach profesjonalnych

Laptop o takiej specyfikacji oraz w tej cenie, co nowy Nitro 5, może okazać się łakomym kąskiem nie tylko dla graczy. Sprawdzimy zatem dla Was, jak radzi sobie poza grami. Na początek kilka ogólnych testów, poczynając od PCMark 10 .

PC Mark 10 Extended

[punkty] wynik ogólny

Wynik jest faktycznie bardzo dobry, powyżej nawet najszybszych modeli poprzedniej generacji i blisko tego, co oferują laptopy z nowymi procesorami Ryzen 9. Z pewnością jest to znacznie lepszy wynik od laptopów z Intel Core i7-11370H, które mimo nazwy oferowały 2x mniej rdzeni niż normalne i7… W podstawowym teście laptop uzyskał 7066 pkt – to również bardzo wysoki wynik, niespełna 400 pkt poniżej najszybszego laptopa z naszych testów (ASUS Zephyrus Duo który jest znacznie droższy).



Wynik ogólnego testu wydajności klasyfikuje laptopa Acer Nitro 5 w ścisłej czołówce testowanych tym programem komputerów.

W teście Passmark wynik nie jest już tak wybitny. Widać, że pamięci oraz dysk mocno ciążą na ogólnej punktacji. O pamięciach już pisaliśmy, więc teraz pora przyjrzeć się bliżej zastosowanemu tu SSD.

Pomiar wydajności SSD zastosowanego w Acer Nitro 5



Pomiar wydajności dysku w aplikacji AS SSD - po lewej przy małym zapełnieniu, a po prawej przy blisko 85% zajętej przestrzeni.



Pomiar wydajności dysku w aplikacji CrystalDiskMark - po lewej przy małym zapełnieniu, a po prawej przy blisko 85% zajętej przestrzeni.

Acer w naszym modelu wybrał dysk WD SN530, czyli odpowiednik detalicznie sprzedawanego modelu WD Blue SN550. Wydajność jest w zupełności wystarczająca dla gracza, ale w niektórych zastosowaniach profesjonalnych może doskwierać wydajność w losowym odczycie/zapisie. Dysk również nieco zwolnił po zapełnieniu. Całość dobrze podsumowuje test z pakietu PCMark, gdzie 1500 pkt uznajemy za przeciętny wynik.

Pomiar wydajności w różnych zastosowaniach

Laptop: Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070

8499 zł Hyperbook NH5

(2021)

Core i7-10870H

RTX 3060

5499 zł Gigabyte AERO

17 HDR YC

Core i9-10980HK

RTX 3080

15 599 zł Razer Blade Pro 17

Core i7-10875H

RTX 2080 Super Max-Q

13 999 zł Cinebench R20

Single Core: 587 478 509 485 Cinebench R20

Multi Core: 4971 4089 4084 3479 Cinebench R23

Single Core: 1511 1249 N/A N/A Cinebench R23

Multi Core: 13 189 10 466 N/A N/A Blender (CPU)

BMW [minuty]: 4:31.42 4:21.39 3:55.24 4:32.22 GeekBench 5.2.4

Single Core: 1547 1237 1355 1291 GeekBench 5.2.4

Multi Core: 7603 8075 8207 7625 GeekBench 5.2.4

CUDA: 112 825 102 057 129 500 115 624 GeekBench 5.2.4

OpenCL: 109 006 93 032 117 971 97 626 GeekBench 5.2.4

Vulkan: 77 985 77 392 78 323 65 398 OctaneBench 2020: 338,32 298,99 358,77 232,71 Next V-Ray 4

CPU [ksamples]: 14 627 12 378 12 503 10598 Next V-Ray 4

GPU [mpaths]: 391 367 414 222 Next V-Ray 4

GPU+CPU [mpaths]: 411 424 431 283 7-Zip [MIPS] 49 797 66 118 66 156 54 845

Tutaj wyraźnie widać, jaką różnicę czyni w zastosowaniach jednowątkowych nowa architektura Intela. Szkoda jedynie, że w bardziej wymagających testach, korzystających z wielu rdzeni, nie udało się tej przewagi utrzymać właśnie przez kwestię limitów mocy (a niekiedy też temperatury). Wyniki renderowania z wykorzystaniem GPU również wypadają znacznie korzystniej, niż miało to miejsce w grach (tu ewidentnie te 80 W limitu mocy aż tak nie przeszkadza, a liczy się sama ilość rdzeni CUDA).

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070

8499 zł Hyperbook NH5

(2021)

Core i7-10870H

RTX 3060

5499 zł Gigabyte AERO

17 HDR YC

Core i9-10980HK

RTX 3080

15 599 zł 3DSMax 07 (FHD): 96.03 87.43 101.22 Catia 06 (FHD): 61.73 49.00 61.98 Creo 03 (FHD): 90.92 77.91 90,58 Energy 03 (FHD): 22.42 20.52 23.67 Maya 06 (FHD): 358.02 248.08 356.47 Medical 03 (FHD): 28.18 26.07 31.41 SNX 04 (FHD): 19.07 15.70 22.07 Solidworks 05 (FHD): 233.37 158.32 233.26

W aplikacjach profesjonalnych Acer Nitro 5 radzi sobie zaskakująco dobrze – jeżeli doposażyć go w odpowiednio duży monitor, to można całkiem komfortowo używać go do pracy nawet nad większymi projektami (pod warunkiem jeszcze, że wymienimy RAM na szybszy i pojemniejszy).

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation

Laptop: Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070

8499 zł Surface Laptop 4 15"

Ryzen 7 4980U

Vega 8

Cena 10 520 zł HP Spectre x360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7399 zł Media and Entertainment 2.49 1.27 1.14 Wynik CPU: 2.1 1.39 1.07 Wynik grafiki: 3.74 0.45 0.53 Wynik dysku: 2.78 2.75 3.0 Product Development 1.6 1.34 1.07 Wynik CPU: 1.94 1.43 1.31 Wynik grafiki: 1.29 0.44 0.15 Wynik dysku: 1.13 3.42 2.74 Life Siences 2.19 1.2 2.07 Wynik CPU: 1.83 1.64 2.57 Wynik grafiki: 4.32 1.06 0.87 Wynik dysku: 1.9 0.53 1.06 Energy: 2.5 1.02 1.41 Wynik CPU: 2.1 1.39 1.47 Wynik grafiki: 4.63 0.13 0.76 Wynik dysku: 3.3 1.76 2.08 General Operations: 1.78 1.31 1.64 Wynik CPU: 1.74 1.1 1.31 Wynik dysku: 1.89 2.21 3.22 Financial Services: 2.11 1.93 0.88 GPU Compute: 4.83 0.66 1.35

Testy z pakietu Workstation 3.1 mogliśmy porównać tylko do kilku niedawno przetestowanych ultrabooków z ultramobilnymi procesorami bez dedykowanego akcelatora graficznego, zatem przewaga w zastosowaniach obciążających procesor i grafikę jest ogromna na korzyść Acera. Co innego w testach korzystających z dysku, gdzie zwykle pozostaje z tyłu. Sumarycznie jednak wydajność ogólna jest bardzo wysoka.

Czy Acer Nitro 5 to dobry laptop?

Do testów tego modelu podchodziliśmy z bardzo dużą dozą nieufności. Poprzednie generacje Nitro 5 raczej nie napawały nas optymizmem i w sumie dzięki temu nowe wcielenie tego Acera całkiem pozytywnie nas zaskoczyło. Oczywiście należy mieć świadomość limitów, jakie producent na ten model nakłada i tego jak bardzo ograniczają wydajność (zwłaszcza w grach).



Ogólnie design nie jest przesadnie krzykliwy.

Poprawiony układ chłodzenia już tak nie odstrasza, ale laptop nadal jest bardzo gorący. W grach często spotyka nas przegrzewanie się procesora, a karta oferuje namiastkę tego, co ten układ potrafi przez bardzo restrykcyjny limit zasilania. Nadal sporo można tu poprawić, ale z drugiej strony należy mieć na uwadze, że mówimy o najtańszej konstrukcji o takiej specyfikacji. Z dwojga złego chyba już woleliśmy głośniejszego, ale mniej ograniczonego mocowo poprzednika.

Acer Nitro 5 z RTX 3070 oraz Core i7-11800H z pewnością kusi specyfikacją, ale ta obarczona jest licznymi limitami, które nie są aż tak dobrze reklamowane

Jakość wykonania obudowy stoi na przyzwoitym poziomie. Matryca i głośniki to typowo budżetowe rozwiązania dla graczy, choć wyświetlacz jeszcze broni się dobrym czasem reakcji. Klawiatura oraz touchpad wypadają ponadprzeciętnie. Bateria nie starcza nawet na 2 godziny pracy i podobnie oszczędzano na dysku oraz RAM. Całość jednak spina się w dosyć spójny obraz, gdzie Acer starał się dostarczyć wysoką wydajność w możliwie niskiej cenie.



Jedynie ten czerwony akcent z tyłu z daleka sygnalizuje gamingowy charakter laptopa.

Cena ta obecnie ma oscylować około 8500 zł, ale wynika ona głównie z problemów na światowym rynku z dostępnością elektroniki. Zakładamy, że jeżeli wszystko wróci do normy, model ten będzie można dostać za mniej niż 7 tysięcy złotych, co czyni z niego całkiem dobrą ofertę, jeżeli nie przeszkadzają nam jego mankamenty, a potrzebujemy możliwie tanio wysokiej wydajności (jak na ironię bardziej poza grami niż w grach). W naszym odczuciu jednak zbyt wiele tu kompromisów i problemów z zasilaniem, aby finalnie wystawić dobrą ocenę, zwłaszcza w obecnej cenie.

Opinia o Acer Nitro 5 AN515-57-72KC Plusy bardzo szybki procesor Intel Core i7-11800H,

przyzwoita jakość wykonania,

dosyć bogaty zestaw portów,

udana klawiatura i touchpad,

cicha praca, jak na taką wydajność,

dosyć szyba matryca, z równomiernym podświetleniem. Minusy przegrzewająca się obudowa,

przegrzewający się procesor,

słaba jakość dźwięku,

wydajność w grach mocno ograniczona przez limity mocy,

matryca bardzo uboga w kolory i o niskiej jasności maksymalnej,

bardzo krótki czas pracy na baterii.