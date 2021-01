Ile kosztuje Netflix? Cena najpopularniejszego na świecie serwisu VOD jest raczej akceptowalna, choć jest też większa niż u konkurencji. Podsumowujemy wszystko, co warto wiedzieć na ten temat.

Cena Netflix idzie w górę w 2021 roku. Na szczęście nie w Polsce

Netflix drożeje w różnych częściach świata – w ostatnich miesiącach właściciel usługi zwiększył ceny w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. A jak sytuacja wygląda w Polsce? Na razie na szczęście nie ma żadnych informacji, jakoby w przypadku polskiej wersji Netflix cena miała wzrosnąć.

Czy to znaczy, że usługa jest opłacalna? Cóż – na to pytanie musisz sobie odpowiedzieć samodzielnie, a pomocne mogą się okazać odpowiedzi na pytania – ile wynosi abonament i co otrzymujesz w zamian – które już zaraz poznasz. Zanim to, chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę, że dwa razy w miesiącu publikujemy przegląd nowości Netflix – oferta nie będzie więc miała przed tobą żadnych tajemnic, jeśli tylko będziesz tam regularnie zaglądać.

Trzy pakiety Netflix - ceny dla 1, 2 lub 4 osób:

W przypadku usługi Netflix cennik nie zmieniał się od lat – wciąż za korzystanie z niej zapłacisz co najmniej 34 złote miesięcznie, a najwyższy na Netflix abonament Premium jest o prawie dwie dyszki droższy. Chcesz konkretów? Zerknij więc na poniższą listę.

Ile kosztuje Netflix? (cena 2021) plan „Podstawowy” kosztuje 34 zł miesięcznie i pozwala na oglądanie wideo w jakości SD (480p) na 1 ekranie równocześnie

kosztuje i pozwala na oglądanie plan „Standard” kosztuje 43 zł miesięcznie i pozwala na oglądanie wideo w jakości FHD (1080p) na 2 ekranach równocześnie

kosztuje i pozwala na oglądanie plan „Premium” kosztuje 52 zł miesięcznie i pozwala na oglądanie wideo w jakości HDR/4K (2160p) na 4 ekranach równocześnie

Netflix: pakiety się między sobą różnią, ale są też podobieństwa

Jak widzisz, Netflix Premium jest najdroższy, ale z powodzeniem może korzystać z niego cała rodzina czy wszyscy współlokatorzy. Oferuje też zdecydowanie najwyższą jakość obrazu – nie tylko ultrawysoką rozdzielczość (4K), ale też szeroki zakres dynamiki (HDR). Jeśli tylko pozwala na to sam materiał oraz przepustowość twojego łącza (jeśli nie masz pewności, to zrób mu speed test), to wideo na ekranie jest ostre i kontrastowe.

Niezależnie od wybranego pakietu możesz liczyć na te same udogodnienia. Wszystkie pakiety Netflix zapewniają ci dostęp do pełnego katalogu filmów, seriali i programów, wypełnionego zewnętrznymi, jak i własnymi produkcjami (to tzw. Netflix Originals). Pozwalają na oglądanie tego wszystkiego na komputerze, telewizorze, tablecie, telefonie, jak również na pobieranie wybranych tytułów do późniejszego oglądania offline. W każdym przypadku możesz też zrezygnować z usługi w dowolnym momencie – bez żadnych dodatkowych konsekwencji (poza – naturalnie – utratą dostępu do serwisu).

Jak wykupić Netflix? Abonament najlepiej opłacać kartą

Jeśli chodzi o abonament Netflix opłaty można dokonać na kilka różnych sposobów. Zawsze jednak jest to płatność cykliczna / samoodnawiająca, co oznacza, że pieniądze automatycznie schodzą z konta co miesiąc. W tym celu należy połączyć swoje konto Netflix z wybranym narzędziem płatniczym, którym może być:

karta kredytowa lub debetowa (Visa, MasterCard, American Express)

karta przedpłacona (Visa, MasterCard, American Express)

karta wirtualna

karta podarunkowa Netflix

konto PayPal

istnieje również możliwość opłacenia abonamentu Netflix poprzez dodanie go do rachunku u któregoś z operatorów. Podmioty, które dają taką możliwość, to:

Orange

T-Mobile

Play

Platforma CANAL+

A jak zrezygnować z Netflix? W każdej chwili możesz przestać płacić

Tak jak już wspominałem – w każdej chwili możesz zrezygnować z opłacania abonamentu, bez żadnych dodatkowych opłat czy kar. W takim przypadku z usługi możesz korzystać do końca okresu, za który zapłaciłeś (a pakiet odnawiany jest co miesiąc). Aby zrezygnować, udaj się na stronę Konto i wciśnij „Anuluj członkostwo”. W każdej chwili możesz też naturalnie wrócić do płacenia abonamentu.

Źródło: Netflix, informacja własna

