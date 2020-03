Co nowego na Netflix

Przyglądamy się nowościom dostępnym w usłudze Netflix w języku polskim. Podsumowujemy najciekawsze premiery ostatnich tygodni – zarówno fabularne, jak i dokumentalne. Oto najnowsze seriale, filmy i animacje z lektorem, napisami i dubbingiem.

Bloodride wśród serialowych nowości Netflix na marzec. Jest też Castlevania po raz trzeci

16 marca 2020: Druga połowa marca będzie dla wielu z nas czasem kwarantanny. To może być dobry moment na nadrobienie filmowych zaległości, ale nie brakuje też nowości. Jedni w poszukiwaniu treści włączą telewizję internetową, dla innych coś do obejrzenia przygotował Netflix. To przede wszystkim seriale, na czele z The Valhalla Murders (o wspólnym poszukiwaniu seryjnego mordercy przez detektywa z Oslo i ambitną policjantkę z Islandii) oraz Bloodride. Ten drugi to tak naprawdę antologia w klimacie horroru – jest ktoś chętny na przejażdżkę upiornym autobusem….?

Oprócz zupełnych nowości w swoich drugich sezonach powróciły seriale Kingdom i Paradise PD, a w trzecich – Szkoła dla elity, The Protector i Castlevania. Szczególnie ten ostatni tytuł zasługuje na uwagę – długo przyszło nam czekać na trzecią część tej niezwykłej, bliskiej sercom graczy animacji, niezmiennie trzymającej wysoki poziom. Poniżej możecie zerknąć na jej zwiastun:

Jakie nowe filmy Netflix warto obejrzeć? Lista jest całkiem długa (a do tego: zróżnicowana)

Dobrze też w marcu prezentują się filmowe premiery Netflix. Na ich liście odnajdujemy na przykład Zaginione dziewczyny (oparty na faktach thriller o zdesperowanej i zdeterminowanej matce, poszukującej zaginionej córki), Guilty (a więc społeczny dramat kryminalny o miłości i zaufaniu), (kolejną część interaktywnej historii) Carmen Sandiego: Kraść albo nie kraść oraz (hollywoodzki miks komedii i thrillera z Wahlbergiem i Dukiem w rolach głównych) Śledztwo Spensera. Jeśli nazwisko reżysera – Petera Burga – nie jest dla was wystarczającą zachętą, to spójrzcie jeszcze na ten trailer:

Nowości nowościami, ale jest też coś dla nadrabiających zaległości. Co moglibyśmy polecić z ostatnich aktualizacji? Ano przede wszystkim Cud w celi nr 7 (czyli turecki kryminał, w którym obserwujemy jak niepełnosprawny psychicznie mężczyzna walczy o prawdę i prawo do opieki nad córką), (odświeżoną w 2018 roku klasykę kina gangsterskiego) Superfly oraz dwa hity, które nie wymagają dodatkowych opisów, a więc Mission: Impossible - Fallout i Spider-Man: Homecoming.

A to już pełna lista nowości…

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i reality TV:

Netflix dla dzieci i całej rodziny:

Poprzednie aktualizacje:

Serialowe nowości Netflix: Niepowstrzymane, Followers i To nie jest OK

2 marca 2020: Końcówka lutego i początek marca to czas, w którym katalog Netflix wzbogacił się o niemałą liczbę seriali. Jedną z najciekawszych nowości jest świeżutka produkcja ludzi stojących za Stranger Things i The End of the F***ing World zatytułowana To nie jest OK. To oparta na komiksie opowieść o nastolatce, w której budzą się nie tylko nieznane uczucia, ale też… tajemnicze moce.

Kolejne nowości, o których warto wspomnieć, to dramaty Niepowstrzymane (o przyjaciółkach ruszających w podróż życia) i Followers (o Instagramerce, szukającej szczęścia poza siecią), thrillery Toy Boy (o zwolnionym warunkowo striptizerze próbującym udowodnić swoją niewinność) i Wejście 7 (o kobiecie starającej się oczyścić klub sportowy z relacji z przestępczym półświatkiem kibiców) oraz komedia Gentefied (o trójce kuzynów chcących uratować rodzinną knajpkę).

Formuła 1: Jazda o życie, Altered Carbon i Wieczna wiedźma powracają w drugich sezonach

W swoich drugich sezonach powróciły trzy świetne seriale. Pierwszym z nich jest (zapraszający nas za kulisy Królowej Sportów Motorowych) dokument Formuła 1: Jazda o życie, drugim – Wieczna wiedźma (o podróżującej w czasie czarownicy), trzecim zaś – (jedna z największych perełek sci-fi tamtego roku, a więc) Altered Carbon. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun tej ostatniej produkcji.

Wypada też wspomnieć o piątym sezonie serialu Zadzwoń do Saula, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Podobnie jak w przypadku czterech poprzednich, tak i ten będzie liczyć 10 odcinków.

Nowe filmy na Netflix: Jego ostatnie życzenie, Pokemon: Zemsta Mewtwo – Ewolucja i garść anime

Ale Netflix to nie tylko seriale, lecz także filmy. Wśród tych najnowszych odnajdujemy polityczny thriller Jego ostatnie życzenie z Anne Hathaway, Benem Affleckiem i Willemem Dafoe w rolach głównych, oparty na faktach dramat Wieczny okop poświęcony historii małżeństwa, które ukrywało się w domu przez przeszło 30 lat, Wszystkie jasne miejsca – wzruszający romans o zbliżających się do siebie nastolatkach czy też najnowsza produkcja z serii, której nikomu nie trzeba chyba tutaj przedstawiać, czyli Pokemon: Zemsta Mewtwo – Ewolucja.

Do katalogu Netflix trafiły również filmy Superfly i Baby Driver oraz polskie Kler i 7 uczuć. Jest już także dostępna kolejna garść filmów anime studia Ghibli – to: Nausicaä z Doliny Wiatru, Księżniczka Mononoke, Rodzinka Yamadów, Spirited Away – w krainie bogów, Narzeczona dla kota, Tajemniczy świat Arrietty i Księżniczka Kaguya.

A tak prezentuje się pełna lista nowości…

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i reality TV:

Netflix dla dzieci i całej rodziny:

Locke & Key, Narcos: Meksyk 2 i inne nowe seriale Netflix w lutym 2020

17 lutego 2020: Podobnie jak w poprzednich miesiącach, tak i w lutym na Netflix nowości nie brakuje. Jedną z najgorętszych premier ostatnich dni jest bez wątpienia Locke & Key – oparty na komiksach Gabriela Rodrigueza i Joego Hilla (a więc syna Stephena Kinga) serial sci-fi o dzieciach odkrywających mroczne sekrety, za pomocą tajemniczych kluczy.

Choć niektórzy narzekają, że potencjał drzemiący w historii Locke & Key nie został do końca wykorzystany, to bez wątpienia warto dać szansę tej produkcji.

W katalogu Netflix zadebiutował też pierwszy odcinek 5. sezonu Outlander, 4. sezon Van Helsing, 3. sezon Broadchurch oraz 2. sezon Narcos: Meksyk. I właśnie ze zwiastunem tego ostatniego was teraz zostawimy…

Filmowe nowości Netflix. Co nowego trafiło do katalogu usługi?

Jeśli zaś chodzi nowe filmy na Netflix, to wspomnieć wypada chociażby o takich tytułach jak (osadzone w znanym i lubianym przez graczy uniwersum anime) Dragon Quest Your Story czy też Droga do Romy (to z kolei dokument, który powinien obejrzeć każdy, komu podobał się nagrodzony Oscarem film Roma).

Przede wszystkim jednak na uwagę zasługuje Koniara – niezależny dramat z Alison Brie w roli outsiderki, odkrywającej w pewnym momencie, że jej sny zaczynają mieszać się z rzeczywistością. Spójrzcie na zwiastun:

Sam Netflix najgłośniej promuje film Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham – komedię romantyczną dla nastolatków, stanowiącą kontynuację filmu Do wszystkich chłopców, których kochałam – pierwszą część można obejrzeć za darmo bez abonamentu (ot, prezencik).

Oczywiście biblioteka Netflix została wzbogacona też o kilka starszych, ale wciąż wartych uwagi tytułów. My wspomnimy o Ocean’s 8 oraz rozszerzonej wersji reżyserskiej Prawda czy wyzwanie, a także kilku polskich produkcjach – Plan B, Juliusz czy (dopiero co wyświetlany w kinach) Piłsudski. A poniżej przedstawiamy komplet nowości.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i reality TV:

Netflix dla dzieci i całej rodziny:

Przepiękna Ziemia nocą i cudowne anime – filmowe premiery Netflix z przełomu styczeń/luty

3 lutego 2020: Na początek kawał niezwykłej premiery Netflix, mianowicie Ziemia nocą. To kolejne (po Naszej planecie i Tańcząc z ptakami) dzieło przyrodnicze, którym trudno jest się nie zachwycić – ukazujące piękno natury, tym razem to budzące się po zmroku. Coś niezwykłego! A jeśli chcecie dowiedzieć się jak powstawał ten film, to sprawdźcie też dokument pod tytułem Ziemia nocą: Filmowanie w ciemności.

Do biblioteki anime na Netflix trafiła również pierwsza paczka kultowych filmów Studia Ghibli. Wśród dostępnych tytułów odnajdujemy takie piękne produkcje jak Opowieści z Ziemiomorza, Mój sąsiad Totoro, Szum morza, Powrót do marzeń, Podniebna poczta Kiki, Szkarłatny pilot czy (ten, od którego wszystko się zaczęło, czyli) Laputa – podniebny zamek. A będzie tego jeszcze więcej!

Nieoszlifowane diamenty, Miss Americana i inne nowości Netflix, które warto obejrzeć

Na uwagę na pewno zasługuje też kryminalny thriller Nieoszlifowane diamenty, w którym obserwujemy jak grany przez Adama Sandlera jubiler poświęca wszystko i robi sobie wielu wrogów, byle by tylko osiągnąć swój cel i dorobić się fortuny. Najnowsze dzieło reżyserów Good Time to coś, obok czego trudno przejść obojętnie…

Spośród innych nowości wyróżnić wypada dwie azjatyckie produkcje: 37 sekund (japoński dramat o młodej twórczyni mangi na drodze do osobistego wyzwolenia) oraz A Sun (tajwański dramat o trudnych relacjach rodzinnych). A jeśli chcecie nadrobić zaległości, to mogą was zainteresować na przykład: Czwarta władza, Berek, Pacific Rim Rebelia, Plagi Breslau oraz – w sam raz na popołudnie w rodzinnym gronie – Piotruś Królik.

Jest jeszcze jeden tytuł, którego nie można pominąć, choć może niekoniecznie wpisuje się w to, co zazwyczaj polecamy. To Miss Americana – dokument o Taylor Swift, który robi furorę na całym świecie. Obejrzyjcie przynajmniej zwiastun:

Czarny Księżyc, Wszechwiedzący, Ragnarok i The Stranger – najnowsze seriale Netflix

Jeżeli macie ochotę na seriale, to w katalogu Netflix znajdziecie kilka ciekawych nowości. Jakich? Ano weźmy pierwszy z brzegu: Ragnarok (mieszający czasy współczesne z nordycką mitologią). Wciągnąć może was też Czarny Księżyc (z akcją osadzoną w XVII-wiecznych Włoszech o miłości pomiędzy czarownicą a synem łowcy)…

…Kolejną ciekawą nowością jest Wszechwiedzący (kryminał w wypełnionym nowymi technologiami świecie, niesprzyjającym detektywom). A skoro już jesteśmy przy thrillerach, to nie moglibyśmy też nie wspomnieć o (opartym na powieści Harlana Cobena) serialu The Stranger. Dopełnieniem całości jest zaś trzeci sezon Chilling Adventures of Sabrina.

A to już wszystkie ostatnie nowości.

Netflix seriale:

Netflix filmy:

Netflix dokumenty i reality TV:

Netflix dla dzieci i dla rodziny: