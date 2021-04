Jaki prezent na Komunię 2018 będzie najlepszy? O jakich elektronicznych gadżetach marzą teraz dzieci? Ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na komunijny prezent i jak wybrać odpowiedni model? Znajdziecie tu prezenty zarówno dla dziewczynki jak i dla chłopca.

Co kupić na Komunię?

Jaki jest najlepszy prezent na Komunię do 200 zł, 500 zł czy 1000 zł? Niezależnie od budżetu opcji jest co najmniej kilka. Sprawdź nasze pomysły na technologiczne prezenty – praktyczne urządzenia i ciekawe gadżety, które spodobają się zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom.

Oczywiście to nie prezenty są w Komunii najważniejsze, ale warto przecież sprawić przyjemność dzieciom w dniu tak ważnej uroczystości. Zdajemy sobie sprawę, że wybór odpowiedniego prezentu nie należy do najłatwiejszych i tym bardziej mamy nadzieję, że uda nam się pomóc. Zanim przejdziemy jednak do produktów, odpowiedzmy sobie na pytanie:

Za ile prezent na Komunię 2021?

Na okazję taką jak Komunia prezent do 500 zł będzie najpewniej w zupełności wystarczający. Jest to budżet, w którym mieszczą się między innymi prostsze smartfony i tablety, rozmaite gadżety czy też aparaty fotograficzne. Jeżeli jednak jesteś gotowy wydać więcej, dużo atrakcyjnych prezentów można znaleźć też do 1000 czy 1500 złotych. Oczywiście gdy nie jest się rodzicami czy chrzestnymi, nie trzeba wydawać aż tyle. Przygotowaliśmy osobne zestawienie jeśli szukasz prezentu dla chrześniaka.

Wiele pomysłów na pierwszokomunijne prezenty możesz znaleźć w naszych rankingach, zestawieniach i poradnikach zakupowych…

Oto pomysły na prezent na I Komunię 2021:

Jaki aparat do 1000 zł na Komunię?

Aparat fotograficzny to dobry i oryginalny pomysł na prezent. Pozwoli dziecku uwieczniać najważniejsze momenty swojego życia, a może nawet obudzi w nim nową pasję. Choć te urządzenia są coraz częściej wypierane przez smartfony, te ostatnie nie są w stanie ich w stu procentach zastąpić. Jeśli więc podjąłeś lub podjęłaś decyzję i chcesz kupić dobry aparat na Komunię, sprawdź nasze zestawienie najlepszych modeli do 1000 zł i do 500 zł, dopasowanych do różnych potrzeb i preferencji.



Polaroid One Step 2 - jeden z aparatów polecanych w zestawieniu.

Jaki telefon do zdjęć i filmów na Komunię?

Smartfon może oczywiście stanowić alternatywę dla aparatu. Z jednej strony faktycznie zaoferuje nieco gorszą jakość zdjęć i filmów, z drugiej jednak – lista jego funkcji jest znacznie dłuższa, co czyni z niego bardziej praktyczny prezent. W naszym rankingu wybraliśmy najciekawsze smartfony fotograficzne: z dobrymi aparatami z tyłu, jak i z przodu. Przy układaniu zestawienia braliśmy pod uwagę nie tylko samą jakość zdjęć, ale też dodatkowe funkcje foto, obecność autofocusu i inne istotne elementy specyfikacji.

Jaki telefon do 500 zł na Komunię?

Czy smartfon na Komunię to w ogóle dobry pomysł? Jeśli dziecko jeszcze go nie ma, a rodzice nie mają nic przeciwko, to zdecydowanie tak. Pierwsza komórka wcale nie musi być droga – jak możesz przeczytać w naszym rankingu najlepszych smartfonów do 500 złotych, taka kwota jest w pełni wystarczająca, gdy szuka się prostego urządzenia dla młodych użytkowników. Zaprezentowane w nim modele poważnie różnią się między sobą, ale każdy z nich to solidny i wydajny (w podstawowych zastosowaniach), a zarazem tani smartfon.

Jaki telefon do 700 zł na Komunię?

Niewiele dokładając można kupić smartfona znacznie szybszego, z większym akumulatorem, lepszym aparatem i wyświetlaczem Full HD. Taki telefon najprawdopodobniej nie tylko podziała dłużej, ale też rzadziej będzie odmawiał posłuszeństwa i po prostu – pozwoli na więcej. Jeśli wyrażasz zainteresowanie takim rozwiązaniem, z naszego zestawienia dowiesz się, jaki smartfon na Komunię do 700 zł sprawdzi się najlepiej – polecamy w nim pięć modeli o różnej charakterystyce.

Jaki telefon do 1000 zł na Komunię?

Jeżeli możesz i chcesz na zakup smartfona przeznaczyć jeszcze więcej pieniędzy, przejrzyj nasze propozycje z zestawienia Polecane smartfony do 1000 zł. W tej kategorii cenowej znajdują się już telefony zapewniające nie tylko większą wydajność, ale też większą wytrzymałość. Wśród wybranych modeli można również znaleźć niejedno urządzenie wyposażone w niezły aparat i pojemny akumulator zapewniający długi czas pracy od ładowania do ładowania.

Jaki telefon do 1500 zł na Komunię?

Jest jeszcze jedna możliwość – można na przykład zorganizować „zrzutkę” i zafundować dziecku smartfona wyższej klasy. Choć na rynku znajdują się modele dwa razy (a nawet jeszcze) droższe, mały użytkownik i tak nie będzie w stanie wykorzystać ich możliwości. Dlatego dobry smartfon do 1500 zł powinien okazać się strzałem w dziesiątkę. Nie jest to najtańszy prezent na Komunię, ale najlepszym może być już jak najbardziej nazwany – szczególnie przez jego nowego, kilkuletniego właściciela.

Jaki wodoszczelny telefon na Komunię?

Dzieci prowadzą najczęściej bardzo aktywny tryb życia, a podczas zabawy rzadko biorą pod uwagę możliwe konsekwencje. Dlatego też szczególnie rozbrykanym kilkulatkom dobrze jest zafundować bardziej wytrzymałe urządzenie – smartfon odporny na wodę i pył. Najlepsze telefony spełniające normę IP67 lub IP68 nie powinny odmówić posłuszeństwa gdy przypadkowo wylądują na przykład w kałuży, a gdy już wydaje się na prezent około 1000 złotych, to dobrze, żeby tak właśnie było.

Jaki telefon do gier na Komunię?

Nie można mieć wątpliwości co do tego, że dla chłopca czy dziewczynki smartfon będzie służył przede wszystkim jako zabawka. Cieszące się teraz ogromną popularnością wśród osób w każdym wieku gry mobilne stają się jednak z miesiąca na miesiąc coraz bardziej wymagające. Jeżeli więc chcesz, by nie było problemów z uruchamianiem najnowszych tytułów, wybierz smartfon do gier – z szybkim procesorem, dużą ilością pamięci RAM, dobrym wyświetlaczem i akumulatorem, który zbyt szybko się nie rozładuje.

Jaki chiński telefon na Komunię?

Jeszcze do niedawna stwierdzenie „chiński smartfon” można było rozumieć jako „kiepski smartfon”. Sytuacja na rynku uległa jednak zmianie i dziś posiadanie „chińczyka” jest dla wielu osób marzeniem. Urządzenia mobilne z Państwa Środka cechują się bowiem niezwykle atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. W naszym zestawieniu TOP 10 „Dobry chiński telefon” polecamy najlepsze modele takich marek jak Xiaomi, OnePlus, Honor czy Vernee, które robią furorę na całym świecie.

Jaki tablet na Komunię?

Jeśli nie smartfon, to równie dobrym pomysłem na prezent może być tablet, czyli coś pomiędzy telefonem a komputerem. Najlepsze zaś, że takie w pełni funkcjonalne urządzenie mobilne z 7-, 8-, 10-, 12- albo i 13-calowym wyświetlaczem przyda się do nauki i do zabawy. Jaki tablet na Komunię wybrać? Przede wszystkim solidny, lekki oraz z szybkim procesorem i szybkim Internetem. Takie właśnie modele polecamy w naszym zestawieniu TOP 10, w którym bez problemu znajdziesz najlepszy tablet na prezent.

Jaki tablet do 1000 zł na Komunię?

Jeżeli szukasz czegoś tańszego, przejrzyj nasze propozycje z rankingu najlepszych tabletów do 1000 złotych. Mając taki budżet do dyspozycji można kupić urządzenie, które świetnie sprawdzi się w podstawowych zadaniach, takich jak przeglądanie stron internetowych, korzystanie z rozmaitych edukacyjnych aplikacji, granie w gry mobilne czy też oglądanie bajek. Ten gadżet najbardziej doceni się podczas dłuższej podróży – dziecko będzie miało się po prostu czym zająć. Niemniej również na co dzień znajdzie się dla niego wiele zastosowań.

Jaki tablet do 500 zł na Komunię?

Prawda jest taka, że lekki, funkcjonalny i wyposażony w niezły wyświetlacz, czyli po prostu dobry tablet wcale nie musi być drogi. Urządzenie za pół tysiąca może i nie będzie tak wydajne jak jego drożsi bracia, ale w dziecięcych dłoniach może sprawdzić się równie dobrze. Przy takim budżecie najlepiej jest postawić na model z systemem Android i to takie właśnie propozycje dominują w rankingu, w którym zebraliśmy najlepsze tablety do 500 zł. W rzeczywistości mogą one nawet zaskoczyć czasem pracy czy wyposażeniem.

Jaki laptop 17 cali na Komunię?

Komunia może być dobrą okazją, by sprawić dziecku pierwszy komputer. Powoli zaczynają dominować przenośne urządzenia, które pozwalają korzystać z rozmaitych aplikacji nie tylko przy biurku, ale też na kanapie czy w ogrodzie. Jaki laptop na Komunię wybrać, by sprawić dziecku najwięcej radości? Jeżeli faktycznie ma on zastąpić klasyczny komputer, najlepiej postawić na dobry, 17-calowy laptop – duży ekran ma bardzo pozytywny wpływ na komfort użytkowania. Oczywiście musi on też spełniać inne wymagania, o czym wspominamy w podlinkowanym artykule.

Jaki lekki laptop na Komunię?

Dzieci w wieku komunijnym często są jednak bardzo ruchliwe i jeśli wiesz, że chłopiec czy dziewczynka nie zdołają zbyt długo usiedzieć przy biurku, lepszym rozwiązaniem może być smukły, lekki, a zarazem solidnie wykonany wydajny laptop. Właśnie takie urządzenia zebraliśmy i opisaliśmy w naszym rankingu TOP 10 lekkich laptopów. Każdy ze znajdujących się tam modeli to uniwersalny notebook o wysokiej wydajności i długim czasie pracy pomiędzy ładowaniami.

Jaki ultrabook na Komunię?

Smukłe i lekkie laptopy z wyższej półki nazywane są ultrabookami. Aby zasłużyć sobie na takie miano, muszą spełnić szereg wymagań. Poza przyjemnymi gabarytami, powinny również być przystosowane do wielozadaniowości, co w przypadku dzieci może być nawet ich kluczową zaletą. Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, dziesięć najbardziej opłacalnych ultrabooków w 2018 roku umieściliśmy w dodatkowym zestawieniu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że tego typu sprzęt nie należy do najtańszych…

Jaki laptop do 1500 zł na Komunię?

…Jeżeli natomiast szukasz właśnie czegoś tańszego, koniecznie sprawdź nasz ranking TOP 10 tanich laptopów. Przedstawiamy w nim 10 modeli, których zakup wiąże się z wydatkiem nie większym niż 1500 złotych. Warto zaznaczyć, że w tym zestawieniu znajdują się nie tylko klasyczne laptopy, ale też modele hybrydowe, będące w rzeczywistości tabletami z klawiaturami. Przeczytajcie o nich, a sami w mig wyrobicie sobie opinię na temat tego, na co najbardziej opłaca się dziś postawić.

Jaki laptop konwertowalny na Komunię?

Skoro już wspomnieliśmy o konstrukcjach hybrydowych, najlepsze laptopy konwertowalne znajdziesz w innym naszym zestawieniu. Są to przenośne komputery, które na pierwszy rzut oka niczym nie różnią się od zwykłych notebooków. Dzięki 360-stopniowym zawiasom i wyświetlaczom dotykowym można je jednak szybko przekształcić w tablety. Taki sprzęt świetnie sprawdza się więc zarówno podczas nauki, jak i zabawy. W naszym rankingu uwzględniliśmy nie tylko te droższe, ale też te tańsze modele.

Jaki laptop do gier na Komunię?

Dobrym pomysłem na prezent może być laptop do gier – przenośny komputer wyposażony w podzespoły, dzięki którym można bawić się przy najnowszych tytułach w komfortowych warunkach. Ostatnio w sprzedaży pojawiło się wiele przyjaznych młodym graczom produkcji, takich jak kolejne odsłony spod znaku LEGO, więc wydajność na pewno uda się odpowiednio wykorzystać. Polecane laptopy do gier na Komunię z różnych półek cenowych znajdziesz w naszym rankingu, ale taki sprzęt będzie raczej wymagał „zrzutki”.

Jaka opaska fitness na Komunię?

Chcesz kupić oryginalny prezent na Komunię? Być może sprawdzi się więc opaska fitness. To prosty gadżet, którego zadaniem jest monitorowanie aktywności użytkownika w ciągu dnia – liczy kroki, mierzy pokonany dystans i zlicza spalone kalorie, a bardziej zaawansowane modele potrafią dużo więcej. Wszystkie polecane opaski fitness z naszego rankingu nie tylko dobrze wyglądają na ręce, ale też mogą stanowić dobrą motywację dla dzieci, by te spędzały więcej czasu na świeżym powietrzu, a nie przed takimi lubi innymi ekranami.

Jaki smartwatch na Komunię?

Jeżeli Android Wear w specyfikacji nie jest wymogiem, przejrzyj również propozycje zawarte w ogólnym zestawieniu najlepszych smartwatchy. Znajdziesz tam ubieralne gadżety wiodących producentów, których możliwości są naprawdę duże. Na pokładach części z nich znajdują się na przykład moduły GPS, pulsometry, miejsca na karty SIM, jak również akumulatory zapewniające więcej niż jeden dzień działania od ładowania do ładowania. Tam prawdopodobnie znajdziesz odpowiedź na pytanie o to, jaki smartwatch na Komunię będzie najlepszy.

Jaki tani smartwatch na Komunię?

Kilkuletni chłopiec czy też dziewczynka w tym samym wieku najpewniej nie będzie w stanie wykorzystać wszystkich funkcji inteligentnych zegarków z wyższej półki cenowej. Tymczasem na tych niższych można znaleźć bardzo atrakcyjne urządzenia – sprawdzające się w podstawowych zadaniach, wytrzymałe oraz (co szczególnie ważne w przypadku młodych użytkowników) lekkie i nieduże. O tym co potrafią te gadżety i jaki dobry tani smartwatch na Komunię powinien być idealny, przeczytasz w podlinkowanym zestawieniu.

Jaki elektryczny pojazd na Komunię?

W ubiegłym roku jednymi z komunijnych hitów były elektryczne pojazdy i wiele wskazuje na to, że tak też będzie tym razem. Dzieci o nich marzą (bo jazda na nich daje mnóstwo frajdy), a goście chętnie na nie stawiają (bo stanowią przy okazji zachętę do spędzania czasu na dworze i pozwalają ćwiczyć równowagę). Zebraliśmy najlepsze elektryczne deskorolki i hulajnogi, i utworzyliśmy ranking, w którym podsumowujemy ich najważniejsze cechy. Nie powinno być problemem znalezienie wśród nich czegoś, co będzie można określić jako „świetny prezent na Komunię”.



Tak wygląda elektryczna deskorolka od Kawasaki

Jakie akcesoria sportowe na Komunię?

Sportowy gadżet stanowi ciekawy prezent na Komunię dla dziewczynki …i dla chłopca zresztą też. Pod tym pojęciem w rzeczywistości może kryć się wiele różnych urządzeń, a każde z nich może przypaść do gustu młodym użytkownikom. Na nasz ranking najlepszych akcesoriów dla sportowców składają się zegarki i opaski fitness, lekkie i wygodne słuchawki, inteligentne wagi (które zaskakują zakresem funkcjonalności) czy też kamery, które pozwolą dzieciom uwieczniać swoje przygody, by mogły je wspominać w kolejnych latach.

Jaka kamera sportowa na Komunię?

Jeszcze więcej propozycji kamer sportowych umieściliśmy w osobnym zestawieniu. Polecamy w nim tańsze i droższe modele, które cechują się nagrywaniem filmów wideo w wysokiej rozdzielczości (Full HD albo nawet 4K), są wyposażone w stabilizację obrazu i zoom cyfrowy, a do tego są wytrzymałe, dzięki czemu nawet najbardziej szalone dziecięce przygody nie zrobią na nich wrażenia. Otwórz nasz ranking, a na pewno dowiesz się jaka kamera sportowa na Komunię sprawdzi się najlepiej.

Jaki dron na Komunię?

Tego gadżetu również nie mogło zabraknąć, bo to absolutny hit. Na przełomie kwietnia i maja urządzenia te w niesamowitym tempie znikają z półek i nic w tym dziwnego – dron to wyśmienity prezent na Komunię dla chłopca. Najlepiej sprawdzi się model z kamerą, która nie tylko ułatwia sterowanie, ale też pozwala obserwować świat z lotu ptaka. Dobry dron na Komunię powinien też być szybki, ale równocześnie pozostawać stabilny w locie. Ważne jest także, by wybrać model, z którego obsługą poradzi sobie laik.

Mamy nadzieję, że udało Ci się znaleźć doskonały prezent wśród naszych propozycji.