Zastanawiasz się, co warto kupić na Amazon i czy w ogóle po debiucie sklepu w Polsce warto przejrzeć jego ofertę? Odpowiedź na to drugie pytanie brzmi: tak. Zresztą zrobiliśmy to i mamy kilka propozycji, które mogą cię zainteresować.

Polski Amazon już działa i od kilku tygodni oferuje bardzo dobre promocje. Znacznie bardziej dostępne stały się też produkty, które dotąd omijały nasz rynek, a inne można kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż w konkurencyjnych sklepach. Dużo dobrego możesz dla siebie znaleźć, jeśli planujesz zakup elektronicznych gadżetów, peryferiów czy podzespołów. Przyjrzeliśmy się ofercie i wybraliśmy kilka ciekawych urządzeń, odpowiadając tym samym na pytanie: co warto kupić na Amazonie.

Amazon.pl to nowinka, więc pewnie będą to dla ciebie pierwsze zakupy na tej platformie. Wspomnijmy więc także o najważniejszych aspektach technicznych. Jeśli jednak chcesz od razu przejść do najciekawszych ofert, to kliknij tutaj.

Zakupy na Amazon.pl – co warto wiedzieć? Najważniejsze informacje Czy jest szansa na darmową dostawę? Kluczowa informacja jest taka, że jeśli wartość twojego koszyka przekroczy 100 złotych, a zamówienie realizuje sam Amazon, to dostawę masz za darmo. Paczkę może przywieźć ci kurier DHL, InPost czy Poczty Polskiej – do domu lub punktu odbioru. Ile normalnie kosztuje dostawa? Jeśli zamówienia nie realizuje bezpośrednio Amazon (lecz któryś ze sprzedawców Marketplace) albo wartość zakupów jest niewystarczająca, by przysługiwała ci darmowa dostawa, to za przesyłkę trzeba oczywiście zapłacić. Kosztuje to 11,99 zł w przypadku dostawy do domu albo 8,99 zł – do Paczkomatu lub innego punktu odbioru. Jeśli zależy ci na jak najszybszym odebraniu paczki, to możesz wybrać dostawę priorytetową – za 14,99 zł. Jakie są akceptowane formy płatności? Za zakupy w sklepie Amazon.pl możesz płacić przypiętą kartą kredytową Visa / MasterCard / American Express, za pomocą serwisu transakcyjnego Przelewy24 albo też wykorzystując kod BLIK. Jak wygląda polityka zwrotów? Możesz zwrócić każdy produkt (kompletny i nienoszący śladów używania) do 30 dni od otrzymania przesyłki. W zależności od tego, kto jest sprzedawcą, w jakim czasie dokonujesz zwrotu i jaki jest powód, (poza kosztem samego produktu) możesz liczyć na pełen zwrot kosztów dostawy i zwrotu, wyłącznie kosztów dostawy lub żadnych kosztów przewozowych. Gdzie szukać promocji i okazji? Najlepsze oferty znajdziesz w tym miejscu – na bieżąco szukamy ich i od razu dajemy znać, gdy uda nam się coś znaleźć. Możesz też sam śledzić promocje, zaglądać na podstronę Okazje na Amazon. Znajdziesz tam długoterminowe „top okazje” oraz „błyskawiczne okazje”, które trwają najczęściej kilkadziesiąt godzin i w których istnieje ograniczenie: 1 sztuka na 1 osobę.

Co warto kupić na Amazon.pl? Najciekawsze oferty i promocje

Chińskie smartfony w wyjątkowo dobrych cenach. A do tego power bank

To aktualnie jedna z najlepszych okazji na polskim Amazonie. Możesz sporo zaoszczędzić, kupując właśnie teraz smartfona Xiaomi Mi 10T Pro 5G. A to naprawdę konkretny telefon – z kamerą 108 Mpix ze sztuczną inteligencją, z wyświetlaczem Full HD+ o odświeżaniu 144 Hz, z akumulatorem 5000 mAh i szybkim ładowaniem 33 W, a także z najnowszymi technologiami łączności bezprzewodowej: od 5G, przez Wi-Fi 6, po Bluetooth 5.1. To ile wynosi ta cena? Jedynie 1914,01 zł.

W promocyjnej cenie dostępny jest też Redmi Note 10 z 4 GB pamięci RAM i 64 GB na pliki. Nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale może się podobać. To propozycja dla tych, którzy nie chcą wydawać nie wiadomo jakiej kwoty na smartfona, a liczą na płynne działanie, długi czas pracy i niezłe zdjęcia. Za jakość tych ostatnich odpowiada poczwórny aparat 48 Mpix, a specyfikację uzupełniają: ośmiordzeniowy Snapdragon 678, akumulator 5020 mAh z szybkim ładowaniem 33 W oraz wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala. Cena to 750,14 zł.

Może cię także zainteresować OnePlus Nord z modułem 5G. Oprócz szybkiej łączności może się też pochwalić świetnymi zdjęciami z tyłu i z przodu: ma poczwórny aparat główny i podwójny do selfie. Dobrze spisuje się również 6,44-calowy AMOLED z odświeżaniem 90 Hz, a duet tworzony przez ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 765G i 8 GB pamięci RAM to gwarancja płynnego działania, nawet przy większym obciążeniu. Aktualnie na Amazonie za telefon zapłacisz tylko 1592,96 zł.

Do każdego smartfona przyda się dziś zewnętrzny akumulator. Na przykład taki świetny power bank Huawei CP12S, który przy pojemności 12 000 mAh spokojnie pozwala naładować telefon ze 2-3 razy. W dodatku robi to szybko, bo (zarówno na wejściu, jak i na wyjściu) może pochwalić się mocą aż 40 W. Równocześnie jest to bardzo poręczny i lekki gadżet – dobry i do męskiej teczki, i do damskiej torebki. Teraz kupisz go za jedyne 95 zł.

Zegarki do monitorowania zdrowia w dobrych cenach

Ma już swoje lata, ale wciąż jest jednym z najbardziej szanowanych zegarków wśród biegaczy. To Polar M430 – może i nie zachwyca designem, ale świetnie sprawdza się w roli monitora aktywności. Ma wbudowany GPS i bardzo precyzyjny pulsometr, a do tego oferuje zaawansowane funkcje biegowe, umożliwiające dokładną analizę wyników i efektywne planowanie treningów. To wciąż jedna z najlepszych opcji dla średnio zaawansowanych użytkowników. Jego cena na platformie Amazon wynosi aktualnie 388,90 zł.

Amazon to też dobre miejsce, by kupić Withings Move ECG – wodoszczelny (do 50 m) zegarek fitness dla miłośników funkcjonalnego minimalizmu. Nie ma elektronicznego wyświetlacza, dzięki czemu może działać nawet 12 miesięcy między ładowaniami, a szczegóły przesyła do aplikacji na telefon. Rozpoznaje ponad 30 różnych aktywności, śledzi stawiane kroki i pokonywane stopnie schodów, monitoruje czas i jakość snu, a do tego pozwala na przeprowadzenie badania tętna i EKG. Teraz najlepsze: za to wszystko zapłacisz tylko 269 zł.

Jeżeli jednak nie jesteś wyczynowcem, a jedynie szukasz gadżetu, który będzie cię motywował do ruchu i pomagał zrozumieć jego wpływ na twoje zdrowie, to znacznie lepszą opcją będzie dla ciebie Amazfit Verge Lite. To niedrogi smartwatch z podstawowymi trybami sportowymi, wbudowanym GPS-em i pulsometrem oraz świetnym wyświetlaczem AMOLED. Do tego zegarek działa nawet 20 dni między ładowaniami, a na Amazonie kosztuje tylko 248,89 zł.

Zwróć też uwagę na tę promocję. Jej bohaterem jest Huawei Watch GT 2 – sportowy smartwatch z GPS-em, precyzyjnym pulsometrem i setką trybów treningowych oraz czytelnym wyświetlaczem 1,39 cala i akumulatorem zapewniającym nawet do dwóch tygodni działania na jednym ładowaniu. Ma to, czego potrzeba, by efektywnie towarzyszyć ci podczas treningów, jak i poza nimi. Cena wynosi teraz 549 zł.

Myszki - profesjonalna, gamingowa i mobilna

Logitech MX Anywhere 3 to jedna z najlepszych myszek na rynku. Łączy w sobie pierwszorzędną mobilność i nienaganną ergonomię. Działa praktycznie na każdej powierzchni, nie rozładowuje się przez ponad dwa miesiące i łączy się bezprzewodowo bez żadnych opóźnień. Równocześnie ma precyzyjny sensor, wyśmienicie wyprofilowaną konstrukcję i kółko przewijania działające w dwóch trybach. Pospiesz się, to kupisz ją za 295,54 zł.

Rozglądasz się za gamingowym gryzoniem? Zerknij więc na SteelSeries Rival 600 z podwójnym sensorem optycznym. Pozwala ci wyregulować LOD i czułość (nawet do 12 000 DPI), a do tego jeszcze myszka ma system dopasowywania wagi. Śledzi ruchy 1:1, a mechaniczne przełączniki urządzenia bez trudu wytrzymują 60 milionów kliknięć. Pewny chwyt zapewniają silikonowe uchwyty boczne, a efektownego wyglądu nadaje mu podświetlenie RGB. Cena? 358,96 zł.

Jeśli nie jesteś graczem i priorytetami są dla ciebie: mobilność oraz cicha praca, to rzuć okiem na Logitech M330 Silent Plus. To dobra myszka, jeśli zdarza ci się siedzieć przed ekranem po nocach, gdy inni domownicy już śpią. To też dobry gryzoń, jeśli nie działasz tylko przy biurku, ale też w wielu innych miejscach. Plusem, którego nie można pominąć, jest też długi, sięgający nawet dwóch lat czas pracy na baterii. Aktualnie cena wynosi 116,42 zł.

Słuchawki, których trudno nie polubić

Celujesz w całkowicie bezprzewodowe słuchawki i chcesz wejść na wyższy poziom? Wybierz słuchawki Jabra Elite 75t. Wytrzymują nawet 24 godziny (i to z włączoną funkcją eliminacji hałasu z otoczenia), oferują spersonalizowane doświadczenie (za sprawą MySound i MyControls) oraz oferują wyjątkowo bogate i przyjemne brzmienie jak na swój rozmiar. Technologia Bluetooth 5.0 zapewnia stabilne połączenie, a świetna jakość wykonania stanowi dopełnienie całości. Cena? Aktualnie 489 zł.

I jeszcze jedna propozycja z tej samej kategorii – tym razem za znacznie mniejsze pieniądze. To Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic – proste słuchawki bezprzewodowe, które pomimo niskiej ceny oferują niezawodne połączenie przez Bluetooth 5.0, przyzwoitą jakość dźwięku i nienaganną ergonomię. Mają też mikrofon z redukcją szumów i akumulator zapewniający 5 godzin pracy. Etui służy równocześnie za ładowarkę, wydłużając czas działania do 20 godzin. Cena? Tylko 99,06 zł.

A jeżeli zamiast do uszu wolisz coś na uszy, to zerknij na słuchawki Sennheiser HD 559. To propozycja dla bardziej wymagających słuchaczy. W specyfikacji odnajdujemy informacje o paśmie przenoszenia od 14 do 26 000 Hz, o przetwornikach 38 mm, o impedancji 50 omów i o ciśnieniu akustycznym na poziomie 108 dB. Równocześnie zapewniają wygodę, na jaką zasługujesz, a kosztują jedynie 348,64 zł.

A może nowa płyta główna?

Jest coś jeszcze, co może cię zainteresować – szczególnie jeśli jesteś na etapie składania komputera. Jest to mianowicie płyta główna MSI MPG X570 Gaming Plus przystosowana do procesorów AMD Ryzen 2. i 3. generacji. Obsługuje pamięć RAM DDR4 oraz oddaje do twojej dyspozycji złącza PCIe 4.0, Lightning 4. generacji i USB 3.2. Nie bez znaczenia jest też zintegrowane chłodzenie FrozR, a do tego wszystkiego płyta świetnie się prezentuje z tym swoim podświetleniem RGB Mystic Light. Cena? 654,41 zł.

