Zastanawiasz się, co warto kupić na Amazon i czy w ogóle po debiucie sklepu w Polsce warto przejrzeć jego ofertę? Odpowiedź na to drugie pytanie brzmi: tak. Zresztą zrobiliśmy to i mamy kilka propozycji, które mogą cię zainteresować.

Polski Amazon już działa, a wraz z nim wystartowały bardzo dobre promocje. Znacznie bardziej dostępne stały się też produkty, które dotąd omijały nasz rynek, a inne można kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż w konkurencyjnych sklepach. Dużo dobrego możesz dla siebie znaleźć, jeśli planujesz zakup elektronicznych gadżetów, peryferiów czy podzespołów. Przyjrzeliśmy się ofercie i wybraliśmy kilka ciekawych urządzeń, odpowiadając tym samym na pytanie: co warto kupić na Amazonie.

Amazon.pl to nowinka, więc pewnie będą to dla ciebie pierwsze zakupy na tej platformie. Wspomnijmy więc także o najważniejszych aspektach technicznych. Jeśli jednak chcesz od razu przejść do najciekawszych ofert, to kliknij tutaj.

Zakupy na Amazon.pl – co warto wiedzieć? Najważniejsze informacje Czy jest szansa na darmową dostawę? Kluczowa informacja jest taka, że jeśli wartość twojego koszyka przekroczy 100 złotych, a zamówienie realizuje sam Amazon, to dostawę masz za darmo. Paczkę może przywieźć ci kurier DHL, InPost czy Poczty Polskiej – do domu lub punktu odbioru. Ile normalnie kosztuje dostawa? Jeśli zamówienia nie realizuje bezpośrednio Amazon (lecz któryś ze sprzedawców Marketplace) albo wartość zakupów jest niewystarczająca, by przysługiwała ci darmowa dostawa, to za przesyłkę trzeba oczywiście zapłacić. Kosztuje to 11,99 zł w przypadku dostawy do domu albo 8,99 zł – do Paczkomatu lub innego punktu odbioru. Jeśli zależy ci na jak najszybszym odebraniu paczki, to możesz wybrać dostawę priorytetową – za 14,99 zł. Jakie są akceptowane formy płatności? Za zakupy w sklepie Amazon.pl możesz płacić przypiętą kartą kredytową Visa / MasterCard / American Express, za pomocą serwisu transakcyjnego Przelewy24 albo też wykorzystując kod BLIK. Jak wygląda polityka zwrotów? Możesz zwrócić każdy produkt (kompletny i nienoszący śladów używania) do 30 dni od otrzymania przesyłki. W zależności od tego, kto jest sprzedawcą, w jakim czasie dokonujesz zwrotu i jaki jest powód, (poza kosztem samego produktu) możesz liczyć na pełen zwrot kosztów dostawy i zwrotu, wyłącznie kosztów dostawy lub żadnych kosztów przewozowych. Gdzie szukać promocji i okazji? Najlepsze oferty znajdziesz w tym miejscu – na bieżąco szukamy ich i od razu dajemy znać, gdy uda nam się coś znaleźć. Możesz też sam śledzić promocje, zaglądać na podstronę Okazje na Amazon. Znajdziesz tam długoterminowe „top okazje” oraz „błyskawiczne okazje”, które trwają najczęściej kilkadziesiąt godzin i w których istnieje ograniczenie: 1 sztuka na 1 osobę.

Co warto kupić na Amazon.pl? Najciekawsze oferty i promocje

Amazon Echo 4. generacji z rabatem 30%

Na dobry początek mamy promocję na sprzęt własny. I nie chodzi o Kindle’a (bo ten jest póki co dostępny tylko jeden i to w dość standardowej cenie), lecz o Amazon Echo 4. generacji. Ten inteligentny głośnik cieszy się niemałą popularnością, bo i do zaoferowania ma niemało. Niestety nadal nie mamy co liczyć na to, że pogadamy z Alexą po polsku. Jeśli to ci nie przeszkadza, to oferta powinna ci się wydać atrakcyjna – w najbliższych dniach kupisz ten gadżet za 349,99 zł (czyli taniej o 150 zł niż normalnie).

Tania kamerka samochodowa

Nie musimy chyba kolejny raz pisać, dlaczego lepiej jest mieć kamerkę samochodową niż jej nie mieć. Wspominamy jednak o takim urządzeniu, bo możesz je teraz kupić za naprawdę małe pieniądze. Konkretnie mamy na myśli Aukey DRA1, który nagrywa wideo w rozdzielczości Full HD przy polu widzenia 140 stopni i oferuje nagrywanie awaryjne, podgląd na 2,7-calowym ekranie oraz superłatwy montaż. Cena? Tylko 163 zł (to ograniczona czasowo „top okazja”).

Zegarek sportowy za 2,5 koła albo 2,5 stówy

Zegarki sportowe to gadżety, które coraz częściej doceniamy i nosimy na swoich nadgarstkach, aby mieć wszystko pod kontrolą. Jeśli traktujesz ten temat naprawdę poważnie, to może cię zainteresować Garmin Fenix 6 Pro. To konkretne sprzęciwo z wbudowanym pulsometrem, pulsoksymetrem i GPS-em, monitorujące nawodnienie i poziom energii, a także usprawniające treningi na świeżym powietrzu, jak i na hali. Świetnie sprawdza się też jako smartwatch na co dzień, a ceny rozpoczynają się już od 2333,17 zł.

Jeżeli jednak nie jesteś wyczynowcem, a jedynie szukasz gadżetu, który będzie cię motywował do ruchu i pomagał zrozumieć jego wpływ na twoje zdrowie, to znacznie lepszą opcją będzie dla ciebie Amazfit Verge Lite. To niedrogi smartwatch z podstawowymi trybami sportowymi, wbudowanym GPS-em i pulsometrem oraz świetnym wyświetlaczem AMOLED. Do tego zegarek działa nawet 20 dni między ładowaniami, a na Amazonie kosztuje tylko 248,89 zł.

Słuchawki Sony WF-1000XM3 taniej niż zwykle

W naszym rankingu całkowicie bezprzewodowych słuchawek wymieniamy pięć modeli, a jeden z nich to Sony WF-1000XM3. To bezsprzecznie pierwsza liga – gadżet zostawia w tyle konkurencję, gdy chodzi o jakość dźwięku (tak przy słuchaniu muzyki, jak i rozmawianiu przez telefon), redukcję hałasu czy komfort codziennego korzystania. Zdecydowanie nie należy do najtańszych, ale oferta Amazona pozytywnie się pod tym względem wyróżnia – możesz kupić go za 645 zł.

Taniej kupisz też SSD do kompa

Za nami są już czasy, gdy na zakup nośnika SSD trzeba było przeznaczyć fortunę, ale wciąż takie nośniki kosztują znacznie więcej niż HDD. Dlatego wszelkie obniżki przyjmujemy zawsze z szeroko otwartymi ramionami. Tak jest i tym razem – możesz skorzystać z oferty i kupić 2,5-calowy Crucial MX500 o pojemności 1 TB, wydajności oraz szybkości odczytu sięgającej 560 MB/s, a zapisu – 510 MB/s za 421,19 zł.

Zaglądaj do nas regularnie, bo gdy tylko pojawią się jakieś nowe oferty warte uwagi, to przeczytasz o nich na naszej stronie. Jeśli zaś tobie udało się znaleźć coś ciekawego, to możesz podzielić się tym z innymi użytkownikami – w komentarzu.

benchmark.pl współpracuje z Amazon.pl w ramach afiliacji.