Black Friday 2021 - to już dziś. W dniu wielkiego święta wyprzedaży zebraliśmy najlepsze promocje, czekające w dużych sklepach z elektroniką. Przefiltrowaliśmy oferty i oto, co nam wyszło.

Dziś Black Friday 2021. Kiedy wypada tegoroczny Czarny Piątek?

Pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia tradycyjnie otwiera przedświąteczny sezon zakupowy. Zatem w tym roku Black Friday wypada 26 listopada. Właśnie dziś więc w sklepach startują największe wyprzedaże, a w niektórych rozpoczyna się Black Weekend, którego zwieńczeniem będzie Cyber Monday, 29 listopada. Część sprzedawców rozpoczęła jednak wyprzedaże wcześniej.

Jak co roku pomagamy ci filtrować promocje i odnajdywać najciekawsze okazje. Eksperci benchmark.pl w pocie czoła przeszukują oferty sklepów z elektroniką i serwowują ci te, z których szczególnie warto skorzystać. Znajdziesz je w tym miejscu, a także w specjalnie stworzonej na tę okazję strefie (przejdź do niej, klikając przycisk powyżej). Z nami nie przepłacisz za sprzęt, choć wielu będzie próbowało cię do tego nakłonić…

Święto wyprzedaży, ale i oszustów. Jak nie dać się naciągnąć w Czarny Piątek 2021?

Wszyscy chcielibyśmy kupować produkty tak tanio jak to możliwe, a w Black Friday sklepy kuszą nas obietnicami, że właśnie tak zrobimy, decydując się na zakup tego dnia. Często jednak przekreślona cena jest tylko zabiegiem marketingowym – specjalnie została wcześniej podniesiona, aby w Czarny Piątek sklep mógł się chwalić obniżką o trzy czy cztery stówki.

Możesz mieć pewność, że promocje, które ci serwujemy, są przez nas zweryfikowane. Wszystkie oferty można także sprawdzać na własną rękę, korzystając z pomocy serwisów śledzących historię zmian cen produktów przez cały rok, dzięki czemu możesz sprawdzić, jak kształtowały się na przestrzeni ostatnich miesięcy i czy faktycznie jest taniej niż było.

W tym roku szczególnie warto uważać, bo ze względu na szalejącą inflację sprzedawcom trudno będzie zaoferować klientom potężne rabaty. Z drugiej strony – rosnące ceny sprawiają, że w tym roku szczególnie warto będzie na takie rabaty polować.

Najciekawsze oferty na Black Friday 2021 – promocje, z których warto skorzystać

Na łamach benchmark.pl możesz znaleźć już wiele newsów i artykułów, w których prezentujemy rozmaite atrakcyjne oferty z okazji Black Friday 2021. Mamy też specjalną strefę, w której odsyłamy cię do promocji, z których warto skorzystać. W tym konkretnym miejscu natomiast znajdziesz te najlepsze z najlepszych. Oto naszym zdanie aktualne TOP 5:

Czytnik Kindle za 280 zł

Oto główny bohater wyprzedaży Amazon z okazji Black Friday. Czytnik Kindle z podświetlanym ekranem o wysokiej rozdzielczości, akumulatorem zapewniającym tygodnie działania między ładowaniami oraz solidną, a zarazem poręczną konstrukcją może być twój już za 279,99 zł, czyli jest teraz o 120 złotych tańszy niż zazwyczaj.

Maszynka Philips MG7720/15 za 138 zł

Na czas Black Friday polski Amazon obniżył także ceny AGD z logo Philips. Absolutnym bestsellerem – bez zaskoczenia – jest maszynka Philips Multigroom MG7720/15. Zapewnia komfort i precyzję przy goleniu lub skracaniu włosów na głowie, twarzy i całym ciele. Za zestaw, na który składa się 14 elementów, zapłacisz teraz tylko 138,43 zł, czyli o ponad 150 zł mniej niż normalnie.

Słuchawki Jabra Elite 75t za 275 zł

To prawdziwa okazja. Naprawdę trudno nie skusić się na słuchawki Jabra Elite 75t, gdy dostępne są za połowę ceny. Tak wygląda sytuacja w sklepie MediaMarkt, który z okazji Black Friday obniżył cenę tych małych słuchawek o wielkich możliwościach z 549 do zaledwie 275 złotych. To niewielka cena za świetne brzmienie, aktywną redukcję szumów i pełen komfort.

Myszka Logitech G502 Lightspeed za 349 zł

Bezprzewodowe myszki gamingowe to grupa urządzeń, w której niewiele jest pozytywnie wyróżniających się urządzeń. Logitech G502 Lightspeed jest jednym z tych nielicznych wyjątków. To rewelacyjny gryzoń z sensorem HERO 25K, 11 przyciskami, systemem regulacji wagi i niezawodną łącznością bez kabelka. Z okazji Black Friday w sklepie Komputronik kupisz ją taniej o 150 złotych, czyli za 349 zł.

Pamięć Kingston Fury Renegade 16GB za 365 zł

W Black Friday warto też rozejrzeć się za podzespołami do komputera. Na przykład w sklepie Morele możesz zaopatrzyć się w podświetlane kości pamięci RAM z serii Kingston Fury Renegade RGB. Za 16 GB pamięci DDR4 o taktowaniu 3600 MHz zapłacisz teraz nie 449, lecz tylko 365 złotych. Warto? Pewnie, że warto! Kod obniżający cenę to: RO5ZKDPR03.