Co interesowało Was najbardziej w 2020 roku? Stworzyliśmy zestawienie publikacji o najlepszej oglądalności na benchmark.pl, w każdym z dwunastu miesięcy. Znajdziecie tutaj wydarzenia i informacje, które rozgrzewały Was do czerwoności i często również wzbudzały żywiołowe dyskusje.

Najciekawsze tematy 2020 roku, Waszym zdaniem

W roku 2020 najlepsze było to, że się skończył. Wiele jednak zależy od punktu widzenia. Z jednej strony nasze realne życie zostało mocno ograniczone, ale życie internetowe tętniło, jak nigdy dotąd. Niemal każdy z nas spędzał znacznie więcej czasu przed ekranem telefonu lub komputera, szukając aktualnych informacji i chcąc się odciąć na chwilę od codzienności.

Odwiedzaliście nas częściej i liczniej niż kiedykolwiek w historii, za co przesyłamy Wam głębokie ukłony. Jednocześnie mieliście większe oczekiwania, którym staraliśmy się sprostać, tworząc nowe treści. W tym artykule chcemy krótko wyróżnić publikacje, które zyskały Wasze największe zainteresowanie na benchmark.pl, w 2020 roku.

Królem stycznia był Windows 10

Hasło “za darmo” zawsze kusi. W styczniu zastanawialiście się czy darmowa aktualizacja do Windows 10 po terminie, jest legalna, a także czy Windows Defender, czyli Obrońca Łindołsa, to wystarczające zabezpieczenie dla większości z nas? Oba artykuły cieszyły się największym powodzeniem w pierwszym miesiącu 2020.

W lutym szukaliście lepszej apki do zdjęć i komentowaliście zakupy w TVP

Luty daje już odrobinę nadziei na pojawienie się wiosny, więc powoli zaczynaliście szukać lepszej aplikacji do robienia zdjęć na telefonie. Okazało się, że GCAM zwrócił Waszą uwagę, bo był to najczęściej czytany artykuł. Ponadto chcieliście się dowiedzieć jaka marka telewizorów sprzedaje się najczęściej oraz ile wydała TVP na zakup komputerów.

W marcu rozgrzał Was test komputera o wydajności PS5

Na temat wydajności konsoli PS5 można było wtedy tylko spekulować, ale… wiadomo było, że ma zapewniać rozgrywkę w 4K przy 60 kl/s. Zbudowaliśmy więc komputer, który ma odpowiednią wydajność do tego. Zaciekawiły Was też tematy telewizorów 8K oraz niecny proceder kradzieży kodu kart graficznych AMD Navi.

4. Windows 20, darmowe gry na Epicu i płonące maszty 5G - taki był kwiecień

Niby to tylko projekt koncepcyjny, w dodatku nieoficjalny, ale wygląd Windows 20 wzbudził sporo zainteresowania. Jak szalony klikał się też news z darmowymi grami na Epic Store, ale to akurat było do przewidzenia. Miło czytało się też komentarze pod artykułem o płonących masztach 5G - do pełni szczęścia trzeba było wyciągnąć popcorn i colę.

W maju Samsung stracił pozycję lidera na rynku smartfonów - normalnie szok

Żarło, żarło i zdechło - czyli Samsung spadł na drugie miejsce w Polsce i został wyprzedzony przez Xiaomi, pod względem sprzedaży smartfonów. Ten artykuł pobił ówczesne rekordy. Szczęka opadała też na widok miasta budowanego przez 9 lat w grze Minecraft. Zaciekawił Was też smartfon Huawei P30 Pro New Edition, w którym nie brakuje usług i aplikacji Google.

W czerwcu ciężka rozkmina: czy warto przesiadać się z PS4 na PS5?

Wtedy w najśmielszych snach nikt nie przypuszczał, jak duży problem będzie z dostępnością nowych konsol (i kart graficznych). Zastanawialiście się czy warto przesiadać się z PS4 na PS5 od razu po premierze. Bardzo dużym wzięciem cieszyła się też recenzja opłacalnego smartfonu Samsung Galaxy M21 z wielką baterią. Zwróciliście też uwagę na wygląd nowych, referencyjnych kart GeForce 3080 oraz na konsolę od… KFC.

Bohaterami lipca zostali: telewizor Xiaomi i Internet 5G

65-calowy telewizor 4K HDR od Xiaomi, za 2999 zł? Najwyraźniej to właśnie tego szukaliście w lipcu, bo news zdecydowanie przykuł Waszą uwagę. Dużym powodzeniem cieszył się też test szybkości Internetu 5G w sieci Plus, a także premiera dysku SSD 100 TB, za 40 tysięcy dolarów. To bardzo dużo Passatów B5 w dizlu.

Słynne "ęśąćż" inne ciekawostki w sierpniu

Sierpień dla mBanku był zdecydowanie miesiącem ciekawym. Z jednej strony zaliczyli parę wpadek, ale przy okazji ich “ęśąćż” stało się memem, przynosząc im rozgłos. Uśmiechy wzbudziła też nieoficjalna cena karty RTX 3090, która w sumie później się potwierdziła. Przekonaliśmy się też, że nowy Microsoft Flight Simulator zarzyna nawet najlepsze GPU.

Usuwanie prywatnych danych z Google - we wrześniu klikaliście jak szaleni

Google ma na Ciebie haka i pamięta rzeczy, które dawno już zostały przez Ciebie zapomniane. Dlatego chcieliście się przekonać, jak te dane usunąć - to zrozumiałe. Artykuł pobił nasz rekord odwiedzin w ciągu pierwszej doby, wystawiając na próbę wydajność naszego serwera. Poczytny był też temat podwodnej serwerowni firmy Microsoft oraz wydajności nowych RTX-ów, które “zaorały” wówczas karty od AMD.

Impostor wraz z ekipą w październiku

Krótki poradnik jak nie grać w Among Us, czyli 10 błędów Impostora - to wzbudziło Wasze zainteresowanie. Ciekawy okazał się też news o alertach na koncie Google, które poinformują o potencjalnym włamaniu na konto.

PS5 wyprzedane, więc kupujecie pulsoksymetry w listopadzie

Zegarek na miarę naszych czasów, czyli z pulsoksymetrem. Nasze listopadowe zestawienie TOP 3 cieszyło się powodzeniem. Do czerwoności rozgrzewał też temat konsol PS5, a właściwie ich braku oraz kwestia komunikatora Messenger, który jest coraz bardziej przeładowany funkcjami.

W grudniu król był tylko jeden - Cyberprank 2077

Czasami nie warto się śpieszyć. W ostatnim miesiącu roku 2020 dobitnie pokazał to CD Projekt, wydając grę Cyberpunk 2077. Dla osób grających na PC nie było aż tak źle, ale dla konsolowców Cyberpunk okazał się koszmarem i jednocześnie niewyczerpanym źródłem śmiesznych filmików oraz memów. W dalszym ciągu poruszała Was kwestia walki o konsolę PS5, która znika ze sklepów tak, jakby była za darmo.

Rok 2020 można podsumować go dwoma słowami: działo się! Nie patrzmy jednak na to co było, lecz na to co jest i będzie. Oby rok 2021 był ciekawszy, ale w pozytywnym sensie. Wszystkiego dobrego!